Αχτίδες ελπίδας στη Wall Street - Το κρίσιμο τελεσίγραφο Τραμπ και πιθανή παράταση 2 εβδομάδων
Στις εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου και την πιθανή επίτευξη συμφωνίας εστιάζουν οι επενδυτές, καθώς η ενεργειακή κρίση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε οικονομία, πληθωρισμό και νομισματική πολιτική
Η επικείμενη εκπνοή του τελεσίγραφου Τραμπ προς το Ιράν κράτησε νευρική τη Wall Street, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο κοντά στο φώτο φίνις της συνεδρίασης οι δείκτες περιόρισαν ή και μηδένισαν τις απώλειες τους, καθώς ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, με ανάρτηση του, απηύθυνε έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να παρατείνει την προθεσμία του για συμφωνία με την Τεχεράνη κατά δύο εβδομάδες, ζητώντας παράλληλα από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο.
Έτσι στο ταμπλό, ο Dow Jones «έκλεισε» τελικά με μικρή πτώση 0,18% στις 46.584 μονάδες, ωστόσο ο S&P 500 κατάφερε να “γυρίσει” οριακά θετικός στο +0,08% και τις 6.616 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που ανέβηκε 0,10% στις 22.017 μονάδες.
Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ πίεζε την Τεχεράνη να καταλήξει σε Σσυμφωνία πριν από την επικείμενη προθεσμία (στις 3.00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος) προειδοποιώντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν αυτό δεν συμβεί.
Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό και το ενδεχόμενο συμφωνίας, σημειώνοντας ότι η νέα ιρανική ηγεσία με «διαφορετική, πιο έξυπνη και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη σκέψη» θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία.
Πάντως, η ιρανική πλευρά συνέχισε τις απειλές, με δημοσιεύματα να προσθέτουν ως επιπλέον αρνητικό παράγοντα τη δημιουργία ρήγματος στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, μεταξύ του προέδρου Πεζασκιάν και των σκληροπυρηνικών Φρουρών της Επανάστασης.
«Οι επενδυτές είναι πιθανό να παραμείνουν σε κατάσταση νευρικότητας και οι αγορές να αδυνατούν να διαμορφώσουν σαφή τάση, πιθανότατα μέχρι να υπάρξει ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», σχολίασε ο Πολ Κρίστοφερ από το Wells Fargo Investment Institute.
Παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν στο επίκεντρο, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για ενδείξεις των επιπτώσεων του πολέμου.
Τα στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ότι ο τομέας υπηρεσιών στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε τον Μάρτιο με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, ενώ η απασχόληση υποχώρησε και οι τιμές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Οκτώβριο του 2022.
Σημερινή έκθεση της περιφερειακής Fed της Νέας Υόρκης, έδειξε ότι οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Μάρτιο με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου έτους, καθώς οι καταναλωτές προεξοφλούν υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ο ίδιος ο πρόεδρος της New York Fed, Τζον Γουίλιαμς δήλωσε στο Bloomberg ότι οι βασικές πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, παρά την εκτίμηση ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω του πολέμου θα ενισχύσει τον συνολικό πληθωρισμό.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο Όσταν Γκούλσμπι σημείωσε ότι η άνοδος των τιμών πετρελαίου, σε συνδυασμό με την υποτονική ζήτηση για προσλήψεις από τις επιχειρήσεις, εντείνει τις ανησυχίες για την αμερικανική οικονομία.
«Είμαι επιφυλακτικός, έως και ανήσυχος, για την κατάσταση», προειδοποίησε ο Γκούλσμπι
Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) Μαρτίου που ανακοινώνονται την Παρασκευή, προκειμένου να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο των αυξημένων τιμών πετρελαίου στον πληθωρισμό. Η Federal Reserve έχει επισημάνει ότι οι επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ αναμένεται να είναι παροδικές και ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν σταθερές.
«Η βασική εξέλιξη θα είναι τα στοιχεία CPI Μαρτίου στις ΗΠΑ, όπου ο αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ θα αποτυπωθεί πλήρως. Οι οικονομολόγοι μας εκτιμούν ότι η αύξηση περίπου 25% στις τιμές της βενζίνης θα οδηγήσει σε μηνιαία άνοδο 0,95% του συνολικού δείκτη, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό από 2,4% σε 3,4%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 0,33% σε μηνιαία βάση», υποστήριξε ο Τζιμ Ριντ από την Deutsche Bank.
Μία μέρα νωρίτερα, την Πέμπτη, θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελούν τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη της Fed.
«Οι απειλές του Προέδρου Τραμπ για εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν, εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης δημιουργούν ένα δίπολο εξελίξεων», τόνισε ο Νταν Κότσγουορθ, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell.
«Είτε θα υπάρξει υποχώρηση από την Ουάσιγκτον ή την Τεχεράνη, που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ισχυρή άνοδο στις μετοχές και αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, είτε θα σημειωθεί σοβαρή κλιμάκωση με όλες τις συνέπειες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι «ένα εναλλακτικό σενάριο είναι η παράταση της προθεσμίας, με τις αγορές να εισέρχονται σε μια ακόμη περίοδο αβεβαιότητας, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν τις κινήσεις ΗΠΑ και Ιράν».
Σε επίπεδο εταιρειών, η μετοχή της Broadcom ενισχύθηκε πάνω από 5% μετά από συμφωνία μακράς διάρκειας με την Google για την ανάπτυξη και υποστήριξη επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς. Η τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα προμηθεύει εξοπλισμό δικτύωσης για τις υποδομές AI της Google έως το 2031, ενώ συμφώνησε και στην παροχή υπολογιστικής ισχύος περίπου 3,5 γιγαβάτ στην startup τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, με χρήση επεξεργαστών της Google από το επόμενο έτος.
Στον τομέα της υγείας, οι μετοχές ασφαλιστικών εταιρειών, όπως η UnitedHealth και η Humana, κατέγραψαν σημαντική άνοδο μετά την απόφαση των Medicare και Medicaid Services για σημαντικά υψηλότερες αυξήσεις αποζημιώσεων το 2027.
Στον αντίποδα στους χαμένους βρέθηκε η Apple μετά από πληροφορίες ότι το foldable iPhone που ετοιμάζει παρουσιάζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα στην ανάπτυξη, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει την κυκλοφορία του.
Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν και οι μετοχές των D.R. Horton, Carnival και Dollar Tree, αντανακλώντας την πίεση από τα πιθανά υψηλά επιτόκια και ενεργειακό κόστος.
