Αχτίδες ελπίδας στη Wall Street - Το κρίσιμο τελεσίγραφο Τραμπ και πιθανή παράταση 2 εβδομάδων

Η επικείμενη εκπνοή του τελεσίγραφουπρος τοκράτησε νευρική τη, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο κοντά στο φώτο φίνις της συνεδρίασης οι δείκτες περιόρισαν ή και μηδένισαν τις απώλειες τους, καθώς ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, με ανάρτηση του, απηύθυνε έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να παρατείνει την προθεσμία του για συμφωνία με την Τεχεράνη κατά δύο εβδομάδες, ζητώντας παράλληλα από το Ιράν να ανοίξει τακατά την ίδια περίοδο.Έτσι στο ταμπλό, ο Dow Jones «έκλεισε» τελικά με μικρή πτώση 0,18% στις 46.584 μονάδες, ωστόσο ο S&P 500 κατάφερε να “γυρίσει” οριακά θετικός στο +0,08% και τις 6.616 μονάδες, όπως και οπου ανέβηκε 0,10% στις 22.017 μονάδες.Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ πίεζε την Τεχεράνη να καταλήξει σε Σσυμφωνία πριν από την επικείμενη προθεσμία (στις 3.00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος) προειδοποιώντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» αν αυτό δεν συμβεί.Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό και το ενδεχόμενο συμφωνίας, σημειώνοντας ότι η νέα ιρανική ηγεσία με «διαφορετική, πιο έξυπνη και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη σκέψη» θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία.Πάντως, η ιρανική πλευρά συνέχισε τις απειλές, με δημοσιεύματα να προσθέτουν ως επιπλέον αρνητικό παράγοντα τη δημιουργία ρήγματος στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, μεταξύ του προέδρου Πεζασκιάν και των σκληροπυρηνικών Φρουρών της Επανάστασης.«Οι επενδυτές είναι πιθανό να παραμείνουν σε κατάσταση νευρικότητας και οι αγορές να αδυνατούν να διαμορφώσουν σαφή τάση, πιθανότατα μέχρι να υπάρξει ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», σχολίασε ο Πολ Κρίστοφερ από το Wells Fargo Investment Institute.Παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν στο επίκεντρο, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για ενδείξεις των επιπτώσεων του πολέμου.Τα στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ότι ο τομέας υπηρεσιών στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε τον Μάρτιο με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, ενώ η απασχόληση υποχώρησε και οι τιμές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Οκτώβριο του 2022.Σημερινή έκθεση της περιφερειακής Fed της Νέας Υόρκης, έδειξε ότι οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Μάρτιο με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου έτους, καθώς οι καταναλωτές προεξοφλούν υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.Ο ίδιος ο πρόεδρος της New York Fed, Τζον Γουίλιαμς δήλωσε στο Bloomberg ότι οι βασικές πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, παρά την εκτίμηση ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω του πολέμου θα ενισχύσει τον συνολικό πληθωρισμό.Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο Όσταν Γκούλσμπι σημείωσε ότι η άνοδος των τιμών πετρελαίου, σε συνδυασμό με την υποτονική ζήτηση για προσλήψεις από τις επιχειρήσεις, εντείνει τις ανησυχίες για την αμερικανική οικονομία.«Είμαι επιφυλακτικός, έως και ανήσυχος, για την κατάσταση», προειδοποίησε ο Γκούλσμπι