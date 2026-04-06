Κωστής Φραγκούλης: Σε επικίνδυνα νερά η παγκόσμια ναυτιλία λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων
Περίπου 600 πλοία είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, εκ των οποίων 80 ελληνικών συμφερόντων - Τι αναφέρει ο πρόεδρος του Propeller Club Port of Piraeus
Την έντονη ανησυχία της ναυτιλιακής κοινότητας για τη ραγδαία επιδείνωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος εξέφρασε ο πρόεδρος του Propeller Club Port of Piraeus, Κωστής Φραγκούλης, περιγράφοντας μια «νέα πραγματικότητα» αυξημένων κινδύνων που επηρεάζει άμεσα τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο. Όπως επεσήμανε, η παγκόσμια σκηνή χαρακτηρίζεται από έντονες και σύνθετες εξελίξεις, με δύο μεγάλες εστίες πολεμικών συγκρούσεων, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, να κλιμακώνονται και να επιδρούν καταλυτικά στη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ναυτιλία βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» των επιπτώσεων, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταφράζονται άμεσα σε επιχειρησιακούς κινδύνους.
«Για τη ναυτιλία, τα ζητήματα αυτά δεν είναι θεωρητικά. Είναι άμεσα και απτά», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι κάθε γεωπολιτική αναταραχή αποτυπώνεται πρώτα στη θάλασσα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, οι εξελίξεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.
