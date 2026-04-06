Rolex: Ενα κτίριο-αριστούργημα 30 ορόφων από τον μεγάλο Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ
Βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν και αποτελεί μια στρατηγική επένδυση, ένα trophy asset για την ελβετική ωρολογοποιία των πολλών δισεκατομμυρίων
Ο πολυώροφος πύργος της Rolex φέρει την υπογραφή του David Chipperfield, ενός από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες της εποχής μας ο οποίος έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Sir αλλά και με το Pritzker Architecture Prize το 2023, το Νόμπελ της Αρχιτεκτονικής. Το κτίριο, που σχεδόν αγγίζει τα 15.000 τ.μ., είναι κυριολεκτικά μια αντανάκλαση των βασικών αξιών της πολυτελούς ωρολογοποιίας.
Πέρα από τα εκθετήρια και τους ορόφους με τα γραφεία, θα λειτουργούν τμήματα παρουσίασης της κληρονομιάς του οίκου ώστε ο επισκέπτης να βιώσει την απόλυτη εμπειρία της υψηλής ωρολογοποιίας. Το νέο κτίριο, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει συνήθως με τους οίκους πολυτελείας, δεν ανατέθηκε απευθείας στο βραβευμένο αρχιτέκτονα, καθώς ο ίδιος κέρδισε με τη συμμετοχή του το διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η Rolex για τον σχεδιασμό του πύργου πριν από επτά χρόνια, το 2019.
