Τυχερά παιχνίδια: Τι φέρνει η νέα φορολόγηση σε online καζίνο – πόκερ
Από 1/7/2026 οι νέοι φορολογικοί συντελεστές στα κέρδη των παικτών – Η μη φορολόγηση για κέρδη έως 100 ευρώ και οι πάροχοι
Σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών φέρνει η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων και την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που προκύπτουν από διεθνείς εξελίξεις.
Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις, τροποποιείται η φορολόγηση των κερδών στα online παιχνίδια τύπου καζίνο, «φρουτάκια» και πόκερ. Το νέο πλαίσιο δεν θα έχει προσωρινό ή εφάπαξ χαρακτήρα όπως αποκάλυψε το newmoney αλλά καθιερώνεται ως μόνιμο μέτρο, με εκτιμώμενη απόδοση περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Έτσι από την 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε ισχύ αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές για τα κέρδη των παικτών. Συγκεκριμένα, τα κέρδη από 100 έως 500 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 20%, έναντι 15% που ισχύει σήμερα, ενώ για ποσά άνω των 500 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 30% από 20%. Παράλληλα, διατηρείται το αφορολόγητο όριο για κέρδη έως 100 ευρώ.
