Πότε και πόσα θα πάρετε για δώρο Πάσχα

Μόνο σε χρήμα το δώρο Πάσχα - Τι θα συμβεί σε περίπτωση που το Δώρο του Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα





Δώρο Πάσχα δικαιούνται από τους εργοδότες τους όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου.







Η πληρωμή του αποτελεί βασικό στοιχείο της μισθολογικής προστασίας των εργαζομένων και πρέπει να πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.



Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.



Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα Η καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη.



Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν νωρίτερα, όχι όμως μετά την ημερομηνία αυτή. Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ, καθώς και σε Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.



Πώς υπολογίζεται το ποσό Για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου κάθε έτους.



Αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί σε ολόκληρο αυτό το διάστημα, δικαιούται:



-μισό μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβεται με μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια, εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο.



Στην περίπτωση που η απασχόληση ήταν μικρότερης διάρκειας, το ποσό καταβάλλεται αναλογικά.



Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας μέσα στο διάστημα υπολογισμού.



Αν η διάρκεια εργασίας είναι μικρότερη από οκτώ ημέρες, τότε καταβάλλεται το αντίστοιχο αναλογικό ποσό.



Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις Το δώρο Πάσχα αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση του εργοδότη και η σωστή καταβολή του προϋποθέτει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού.



Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως:



-τη σωστή περίοδο υπολογισμού

-τις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη

-τις ημέρες που αφαιρούνται από τον υπολογισμό.



Η σωστή εφαρμογή των κανόνων διασφαλίζει την ομαλή καταβολή της παροχής και αποτρέπει πιθανά προβλήματα ή κυρώσεις.



Μόνο σε χρήμα το δώρο Πάσχα Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις αποδοχές αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.



Η καταβολή, δε, γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.



Επίσης, το δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.



Μη έγκαιρη καταβολή Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα, για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη.



Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή τους αυτόφωρης διαδικασίας.



Επίσης, εργαζόμενοι και σωματεία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας (hli.gov.gr).

23.03.2026, 09:46