Τα μέτρα Κ.Μ για την κρίση (σήμερα), γιατί λέει όχι τώρα εκλογές, οι συζητήσεις Κυριακού με Attica Group, ο Φέσσας και ο Φουρλής, η Ζωή, η Lloyd’s και ο μυστήριος με τα ρολόγια
Χαίρετε, φτάσαμε πια μπροστά στη… σπασμένη αργία (λόγω μεσοβδόμαδου) της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού, για όσους ανησυχούν για τον καιρό δεν χρειάζεται, αφού φτιάχνει από αύριο σταδιακά και η παρέλαση δείχνει στην Αθήνα τουλάχιστον ότι θα γίνει με 20 βαθμούς
Τρεις εβδομάδες μετράμε για το Πάσχα, για την ώρα δείχνει να μην επηρεάζεται η τουριστική κίνηση από τον πόλεμο, αλλά η εορτή αυτή είναι σχεδόν αμιγώς ελληνική υπόθεση, ούτε συμπίπτει με το Πάσχα των καθολικών, οπότε συμπέρασμα δεν βγαίνει. Τέλος πάντων, κακά τα ψέματα, αν δεν σταματήσει ο Τραμπ τις επόμενες 3-4 εβδομάδες είναι σχεδόν αδύνατον να μην αρχίσουν οι πιο σοβαρές παρενέργειες στην παγκόσμια οικονομία, πρώτα στην ενέργεια και μετά σε όλον τον κύκλο, επομένως και στον τουρισμό που ζει τη χώρα από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο. Ξαναγράφω, ας ευχηθούμε -όπως όλος ο κόσμος- να τελειώνει αυτό το κακό. Στην Αθήνα παρακολουθούμε την κατάσταση, σήμερα θα ανακοινώσει κάποια πρώτα μέτρα ο Πρωθυπουργός, όπως το fuel pass, αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών από τις ανατιμήσεις σε diesel, ακτοπλοΐα και λιπάσματα. Πάντως μου λένε ότι μείωση του ΕΦΚ δεν κάνουν όπως ο Σάντσεθ και όταν ρώτησα «γιατί;» πήρα την απάντηση: «Να πάρουμε ένα μέτρο που ωφελεί το ίδιο τον εφοπλιστή με τον μεροκαματιάρη δεν το θεωρούμε σωστό, ας το κάνει ο Σάντσεθ και λοιπόν τι μ’ αυτό, τι είναι δηλαδή ο συγκεκριμένος πολιτικός… τόσο τρομερός πρωθυπουργός και δεν το ξέραμε;». Επίσης τα μέτρα αυτά του Ισπανού πρωθυπουργού αντιβαίνουν την κοινοτική νομοθεσία και έτσι θα κληθεί η χώρα του να πληρώσει πρόστιμα στην Ευρώπη.
Εκλογές…
-Εγώ πάντως ξαναρώτησα επειδή το σενάριο ενός μακρύ πολέμου και μιας μεγάλης αναταραχής δεν είναι πλέον και απίθανο, αν ο Μητσοτάκης το σκέφτεται πάλι καθόλου για εκλογές, με δεδομένο ότι στα γκάλοπ… πετάει η ομάδα. Πήρα την απάντηση, πάντοτε από τις First Class πηγές μου: «O πρόεδρος λέει ότι εγώ αντιπροσωπεύω τη σταθερότητα και την υπευθυνότητα στο πολιτικό σύστημα, αν λοιπόν πάνω στη μεγάλη αστάθεια του πολέμου αυτή την ώρα προκηρύξω εκλογές, θα έχω κάνει το ακριβώς αντίθετο. Θα παράξω μεγαλύτερη αστάθεια στη χώρα την ώρα της κρίσης». Μάλιστα, κατανοητή η συλλογιστική του, αλλά αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια «νέα Ουκρανία» ας μου επιτραπεί να πω ότι τότε μιλάμε για άλλο πράγμα. Ή όχι;
ΚΥΣΕΑ-Όπλα
-Εκτός από την οικονομία πάντως υπάρχει και ο κανονικός πόλεμος που θα τεθεί επί τάπητος στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στις 11:00. Η γενικότερη αίσθηση του Μ.Μ είναι ότι το πράγμα θα κρατήσει ακόμα αρκετά και, ακόμα και αν σύντομα σταματούσε, η ισορροπία θα είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. Από τη συνεδρίαση θα πάρουν πράσινο φως και σημαντικά οπλικά συστήματα, όπως η Ασπίδα του Αχιλλέα (αντιαεροπορικός θόλος) που συζητείται στη Βουλή αυτές τις μέρες.
Η άσκηση του κατώτατου
-Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση καλείται την Πέμπτη που μας έρχεται να ανακοινώσει και τον νέο κατώτατο. Δεν υπάρχει κατά τα φαινόμενα μεγάλη διάθεση για ηρωισμούς, με δεδομένο ότι και η αγορά είναι σε πολεμική κατάσταση. Πάντως η εισήγηση της Κεραμέως θα ήταν ούτως άλλως συγκρατημένη, από τη στιγμή που η αγορά επιβαρύνεται με το αυξημένο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Θυμίζω ότι στόχος είναι ο κατώτατος να φτάσει στα 950 ευρώ του χρόνου και σήμερα είναι στα 880, οπότε εκτιμάται ότι η αύξηση θα "σπάσει" σε δύο δόσεις (35 ευρώ φέτος και 35 του χρόνου). Με βάση το κεντρικό σενάριο δηλαδή, θα πάει στα 915 ευρώ μικτά, άντε και με μια στρογγυλοποίηση ίσως και 920.
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο
-Στο πρόγραμμα του Κ.Μ έχει προβλεφθεί γι’ αυτή την Τρίτη μια ημερήσια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει να επισκεφθεί αρκετά έργα (Flyover, Λιμάνι κ.λπ.). Προφανώς ο σχεδιασμός γίνεται πλέον μέρα μέρα και ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως φάνηκε και με την απόφαση να ακυρωθεί η επίσκεψή του στην Αυστραλία για την 25η Μαρτίου. Πάντως, θα πάει κανονικά στο Ηράκλειο της Κρήτης την άλλη Τετάρτη, 1η Απριλίου, για το τέταρτο προσυνέδριο της ΝΔ και βεβαίως έχει και εκεί πρόγραμμα επίσκεψης σε μια σειρά έργων.
Ο Θ. Κυριακού συζητά εξαγορά της Attica Group
-Σύμφωνα με πληροφορίες, νέος κύκλος συζητήσεων έχει ανοίξει για την πώληση από την Τράπεζα Πειραιώς του ακτοπλοϊκού στόλου της Attica Group. Το ενδιαφέρον είναι ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Attica Group προέρχεται από τον Θοδωρή Κυριακού, ο οποίος ενεργεί στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει το "Κ Group" (διεθνής όμιλος επιχειρήσεων της οικογένειας Κυριακού) με το Qatar Investment Authority (QIA) για επενδυτικό fund με κεφάλαια 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Θ. Κυριακού έχει προσλάβει την Goldman Sachs η οποία έχει φέρει team στην Αθήνα το οποίο ασχολείται με το deal. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για συζητήσεις που δεν έχουν καταλήξει και συνεπώς δεν μπορούμε να προδικάσουμε την εξέλιξή τους. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι γνωστό ότι θέλει να πουλήσει το σύνολο ή πακέτα μετοχών της Attica Group, ωστόσο το εγχείρημα δεν είχε επιτυχία. Το τίμημα που θα προσφερθεί πρέπει να ανταποκρίνεται στις αποτιμήσεις που έχει η Τρ. Πειραιώς στα βιβλία της και επιπλέον οι σχετικές συζητήσεις με τον Θ. Κυριακού διεξάγονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο των μεταφορών, οπότε κάθε εκτίμηση για την εξέλιξή τους είναι παρακινδυνευμένη.
Ο φόβος ανόδου των επιτοκίων αρχίζει να φρενάρει τη στεγαστική πίστη
-Mε τις τρέχουσες συνθήκες το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια τον Απρίλιο θεωρείται ένα αρκετά πιθανό σενάριο. Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί τις πρώτες ενδείξεις αλλαγών στις τάσεις της πιστωτικής επέκτασης. Τα πρώτα δείγματα αφορούν τη λιανική τραπεζική και κυρίως τη στεγαστική πίστη και μάλιστα σε μια συγκυρία που γίνονταν προσπάθειες να αναγεννηθεί από τις στάχτες της. Η ανασφάλεια για τον οικογενειακό προϋπολογισμό οδηγεί τους πελάτες σε αναβολές αποφάσεων για λήψη δανεισμού, όπως εντοπίζουν τα δίκτυα των τραπεζών και η εξέλιξη αυτή αυξάνει τις ανησυχίες πως αν ο πόλεμος συνεχιστεί επί μακρόν, θα έχει βαρύτερο αποτύπωμα και όχι μόνον στη λιανική τραπεζική.
Η Εθνική πήρε από την Τρ. Πειραιώς στέλεχος για το BancAssurance
-Αναμένοντας την ανακοίνωση των σχεδίων της Εθνικής Τράπεζας για το BancAssurance, έχει ξεκινήσει και η αναζήτηση στελεχών που θα αναλάβουν κρίσιμους ρόλους. Γιατί η διαχείριση του Bancassurance για λογαριασμό της Εθνικής τράπεζας γινόταν μέσω του δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής που έτρεχε τις σχετικές διαδικασίες. Τώρα η Εθνική, ενόψει της επικείμενης συμφωνίας με την Allianz, προχωρεί σε άλλου τύπου οργάνωση και με αυτόν τον σχεδιασμό φαίνεται πως συνδέεται η αποχώρηση της Αναστασίας Νικολοπούλου από την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είχε ως αντικείμενο το BancAssurance.
Μεγάλες πιέσεις λόγω πολέμου στις αεροπορικές εταιρείες
-Σε πολλαπλά μέτωπα πλέον είναι οι ανατροπές που φέρνουν στις αεροπορικές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου μετά τις ακυρώσεις-αναστολές πτήσεων από την πρώτη μέρα του πολέμου, τις ανατιμήσεις των τιμών στα εισιτήρια λόγω υπερδιπλασιασμού της τιμής του αεροπορικού καυσίμου που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται κι επισήμως από την προηγούμενη εβδομάδα, έρχεται τώρα και η ανατροπή του σχεδιασμού σε ό,τι έχει να κάνει με τα δρομολόγια τους επόμενους, αρκετούς μήνες, συμπεριλαμβανομένου και του καλοκαιριού: Στην παρούσα φάση, η αγορά κινείται με σενάρια επί χάρτου και στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της αμερικανικής United Αirlines, η οποία έχει ανακοινώσει ότι εκκινεί μέσα στον Απρίλιο τα εποχικά, απευθείας θερινά δρομολόγιά της για Αθήνα, απηύθυνε μήνυμα την περασμένη Παρασκευή προς πάσα κατεύθυνση, εργαζομένους, ταξιδιωτικό κοινό, επενδυτές και αναλυτές. O CEO Scott Kirby κάνει λόγο για υπερδιπλασιασμό τις τελευταίες 3 εβδομάδες του αεροπορικού καυσίμου που αν διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα θα επιφέρει ένα ετήσιο επιπλέον κόστος στα έξοδα της χρήσης στα 11 δισ. δολάρια, όταν «στην καλύτερη χρονιά της η UNITED είχε κέρδη λίγο κάτω από 5 δισ. δολάρια. Κι αν αυτό ακούγεται… τρομακτικό, τα καλά νέα -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- είναι ότι η ζήτηση διατηρείται ισχυρή, με τις τελευταίες 10 εβδομάδες να είναι και οι ισχυρότερες από πλευράς κρατήσεων στην ιστορία της εταιρείας». Ο ίδιος λέει ότι η εταιρεία του έχει πλάνο πέρα από την ελπίδα όλο αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και παραπέμπει στην επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας -άρα υπάρχει πρόσφατη εμπειρία- καλώντας τους αποδέκτες του μηνύματός του να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτού του πλάνου, ο CEO της αεροπορικής προαναγγέλλει κινήσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα με περικοπές δρομολογίων για τους επόμενους έξι μήνες, τα οποία δεν είναι τόσο αποδοτικά για την αεροπορική, χωρίς πάντως να αναφέρεται ειδικότερα στους επιμέρους προορισμούς. Πάντως, να αναφέρει εδώ η στήλη ότι ήδη, πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η αεροπορική είχε ανακοινώσει τη μείωση σε ένα καθημερινό δρομολόγιο (7, δηλαδή, την εβδομάδα) της απευθείας σύνδεσης με Αθήνα για το καλοκαίρι του 2026 από τα 10 που ήταν στο ανώτατο τον Ιούλιο του 2025 στη σύνδεση Νewark της Νέας Υόρκης–Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ο Φέσσας και τα πακέτα στον Φουρλή
-Όταν έγινε γνωστή στα τέλη Φεβρουαρίου η αύξηση του ποσοστού του ομίλου Quest (Φέσσας) πάνω από το όριο του 5% στη Fourlis Συμμετοχών, η στήλη είχε αναρωτηθεί εάν η κίνηση αυτή θα είχε και συνέχεια. Στο ταμπλό, πάντως, από την περίοδο εκείνη και σε διάστημα περίπου ενός μηνός, τα πακέτα μετοχών της Fourlis πάνε και έρχονται. Η κινητικότητα είναι μεγάλη και έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές προσυμφωνημένες συναλλαγές που ξεπερνούν αθροιστικά τα 2 εκατ. μετοχές. Και στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής υπήρξε επίσης προσφορά για δύο εντολές περίπου 200 χιλ. μετοχών που απορροφήθηκε αμέσως. Στην αγορά ακούγεται πως η πλευρά Φέσσα είναι αυτή που συνεχίσει να αυξάνει το ποσοστό της και μένει να φανεί πού βρίσκεται πλέον η συμμετοχή της στη Fourlis, αν έχει πλησιάσει ή ξεπεράσει το 9% και, κυρίως, πού αποσκοπεί και κατά πόσον πρόκειται για «συναινετική» προσέγγιση…
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Lloyd's και ο άντρας με τα ρολόγια αξίας 1,8 εκατ. δολ.
-Το Reuters δημοσίευσε μια ιστορία δικαστικής και επιχειρηματικής πλοκής. Στις 4 Μαρτίου, σε μια αίθουσα του Πρωτοδικείου Αθηνών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε ως συνήγορος ενός 45χρονου με τρία διαβατήρια (ισραηλινό, νοτιοαφρικανικό, πολωνικό) ο οποίος πέρασε σχεδόν έναν χρόνο σε ελληνική φυλακή υψίστης ασφαλείας ενώ καταζητείται από δικαστήρια των Βερμούδων, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και Ν. Αφρικής. Η υπόθεση είναι περίπλοκη. Η Lloyd's of London, ένας από τους μεγαλύτερους Ασφαλιστικούς Ομίλους στον κόσμο, τον κατηγορεί για υπεξαίρεση 1,8 εκατ. δολαρίων που φέρεται να χρησιμοποίησε για να αγοράσει πολυτελή ελβετικά ρολόγια. Ο Yuval Abraham ήταν Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Hiscox Services Ltd στις Βερμούδες (θυγατρική της Lloyd's Λονδίνου), όταν απολύθηκε το 2018. Η εταιρεία τον κατηγόρησε για πλαστά τιμολόγια και υπεξαίρεση. Πάγωσε τα περιουσιακά του στοιχεία σε τρεις χώρες. Τον κυνήγησε με «κόκκινο ένταλμα» της Interpol. Τον συνέλαβαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το 2019. Ο Abraham ισχυρίζεται ότι απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να υπογράψει έναν ισολογισμό θυγατρικής που έκρυβε φορολογική απάτη «αστρονομικών κερδών». Δηλώνει ότι δεν είναι καταχραστής, αλλά ενημέρωσε τις Αρχές για την απάτη. Ο Εισαγγελέας στην Ελλάδα, αφού εξέτασε την υπόθεση, έκρινε ότι ο Abraham δεν διέπραξε απάτη και δεν είχε αποκλειστική εξουσιοδότηση για τις συναλλαγές που του καταλογίζονται. Τώρα στο εδώλιο κάθεται ένα στέλεχος της Hiscox, (το όνομά του προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία) με την κατηγορία ψευδούς κατάθεσης, για μαρτυρία που υποβλήθηκε το 2019-2020 στο πλαίσιο της έκδοσης. Το στέλεχος της Hiscox αρνείται κάθε ανάμειξη. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίσθηκε για την 21η Απριλίου. Το Reuters γράφει ότι η Lloyd's, ως συνήθως, δεν σχολιάζει.
Ο «ξεχασιάρης» CEO με τα 200 ανασφάλιστα αυτοκίνητα
-Μια μόνο εταιρεία είχε περισσότερα από 200 ανασφάλιστα οχήματα. Μια οφειλή που αγγίζει τις 100.000 ευρώ. Αυτή ίσως είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση από το πρώτο μεγάλο σαφάρι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που αναζητά -με σύγχρονα μέσα πλέον- τα ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Το σύστημα της ΓΓΠΣ έστειλε συνολικά πάνω από 300.000 ειδοποιήσεις, αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για έναν απρόσεκτο ιδιοκτήτη που ξέχασε να ανανεώσει την ασφάλεια του ΙΧ του. Μιλάμε για εταιρεία που αξιολόγησε -συνειδητά ή μη- ότι τα «ραβασάκια» του κράτους είναι διακοσμητικά. Πίσω όμως από τα «ραβασάκια» υπάρχει πλέον ένας καλά προγραμματισμένος αλγόριθμος που δεν ξεχνά ποτέ και διασταυρώνει βάσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Το κλίμα για την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων φαίνεται πως αλλάζει υπό τον φόβο των προστίμων.
Η κίνηση της Dorian που συζητά η Wall Street
-Η τελευταία κίνηση των Τζων και Αλέξανδρου Χατζηπατέρα, πατέρα και γιού, μέσω της Dorian LPG συζητιέται στη Wall Street. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 62,9 εκατ. δολαρίων για το νεότευκτο VLGC/AC Areion δείχνει τρία πράγματα, ήτοι πρόσβαση σε φθηνό χρήμα, σωστό timing και προσεκτική διαχείριση ρίσκου. Ενδιαφέρον έχουν: Πρώτον, η δομή της χρηματοδότησης. Συμμετοχή της Citibank με 42,2 εκατ. δολάρια για διάρκεια 12 ετών και επιτόκιο μόλις 1% πάνω από το SOFR, κάλυψη από την Korea Trade Insurance Corp και παρουσία της Nordea με επιπλέον 20,7 εκατ. δολάρια για 7 χρόνια και περιθώριο 1,8%. Αυτό μεταφράζεται σε εμπιστοσύνη θεσμικών παικτών και χαμηλό κόστος κεφαλαίου. Δεύτερον, το asset. Το Areion δεν είναι απλώς ένα ακόμα VLGC. Είναι dual-fuel και ammonia capable. Δηλαδή δεν αγοράζουν μόνο για την τρέχουσα αγορά LPG, αλλά «αγοράζουν optionality» για την επόμενη φάση της ναυτιλίας. Σε όρους αγοράς, αυτό σημαίνει hedge απέναντι σε κανονισμούς και καύσιμα. Και, τρίτον, το timing. Οι ναύλοι VLGC κινούνται ανοδικά από τις ΗΠΑ και η αγορά δείχνει σφιχτή βραχυπρόθεσμα. Η Dorian μπαίνει στην αγορά με πλοίο που θα απασχοληθεί άμεσα μέσω του Helios LPG Pool, άρα εξασφαλίζει cash flow από την αρχή. Όμως η ουσία είναι αλλού. Οι Χατζηπατέρες δεν αυξάνουν επιθετικά τον στόλο. Με 28 πλοία ήδη, προσθέτουν επιλεκτικά, με έμφαση στην ποιότητα και όχι στον όγκο. Αυτό είναι σαφής διαφοροποίηση από πιο κυκλικούς παίκτες που φορτώνουν τον ισολογισμό σε φάσεις ανόδου.
Πώς η Ισμήνη Παναγιωτίδη σχεδιάζει την επόμενη κίνηση-ματ στα bulkers
-Από τα trading floors της Wall Street η Ισμήνη Παναγιωτίδη κινεί αθόρυβα τα νήματα μιας επέκτασης της εισηγμένης στο Nasdaq Icon Energy. Με τα Στενά του Ορμούζ να μονοπωλούν τα πρωτοσέλιδα, οι αγορές δεξαμενόπλοιων κλέβουν την παράσταση, αλλά είναι η ανερχόμενη ναυλαγορά ξηρού φορτίου για τα midsize bulkers που κινείται κάτω από το ραντάρ και είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα. Η ιστορία δείχνει ότι οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού αυξάνουν τη ζήτηση σε ton-mile. Περισσότερα ναυτικά μίλια, σφιχτότερη διαθεσιμότητα πλοίων, μεγαλύτερα κέρδη. Και η Icon είναι έτοιμη. Όλα τα πλοία βρίσκονται σε ναυλώσεις με κυμαινόμενες ημερήσιες τιμές συνδεδεμένες με τους δείκτες Baltic Panamax και Supramax, εξασφαλίζοντας ανοδικό δυναμικό, ενώ αποφεύγουν τον κίνδυνο. Οι αριθμοί πρώτου τριμήνου είναι εντυπωσιακοί: $14.000/ημέρα, αύξηση 63% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, η ρευστότητα ενισχύθηκε με $6,9 εκατ. από τις πωλήσεις μετοχών εντός του 2026, δίνοντας στην Παναγιωτίδη την ισχύ πυρός να επεκταθεί, ενώ οι ανταγωνιστές αγχώνονται για την αβεβαιότητα. Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί τη ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων, η Icon σιωπηλά σχεδιάζει την επόμενη κίνηση-ματ στα bulkers, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές η γεωπολιτική αναταραχή είναι απλώς η πρόγευση μιας ναυτιλιακής αναγέννησης.
Η αθόρυβη επίσκεψη που έβαλε το λιμάνι του Βόλου στον γεωπολιτικό χάρτη
-Ένας μήνας μπορεί να έχει περάσει από την επίσκεψη του Fang Qiu στο λιμάνι του Βόλου, αλλά στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον τώρα αρχίζει, γιατί στη λιμενική διπλωματία τα «απόνερα» είναι συχνά πιο αποκαλυπτικά από το ίδιο το κύμα. Σε πρώτο επίπεδο, η επίσκεψη είχε όλα τα αναμενόμενα στοιχεία μιας τυπικής εθιμοτυπικής συνάντησης. Όμως, για όσους διαβάζουν πίσω από τις γραμμές, το πραγματικό μήνυμα ήταν αλλού. Στο timing. Γιατί ο Βόλος δεν είναι Πειραιάς και αυτό είναι ταυτόχρονα το μειονέκτημα αλλά και το πλεονέκτημά του. Δημιουργείται μία νέα προοπτική, όχι για έναν «νέο Πειραιά», αλλά για έναν ευέλικτο περιφερειακό κόμβο, που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή και ανταγωνιστικά σε ένα πιο πολυκεντρικό λιμενικό σύστημα. Και εδώ μπαίνει η γεωπολιτική. Η Κίνα, μέσω της Belt and Road Initiative, δεν επενδύει απλώς σε λιμάνια. Επενδύει σε αλυσίδες αξίας, logistics corridors και ήπιες επιρροές. Η αναφορά του πρέσβη σε τεχνολογία, πράσινη ενέργεια και ψηφιακή οικονομία δεν ήταν καθόλου τυχαία. Πρόκειται για το νέο αφήγημα της κινεζικής παρουσίας, πιο καθαρό, πιο καινοτόμο, αλλά εξίσου στρατηγικό. Όμως είναι σαφές ότι κάθε λιμάνι που «συζητά» με το Πεκίνο συνομιλεί έμμεσα και με τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον. Κι εδώ είναι που τα παραπολιτικά αποκτούν ενδιαφέρον. Η επίσκεψη στον Βόλο δεν προκάλεσε θόρυβο όταν έγινε, αλλά προκαλεί τώρα – εκ των υστέρων. Γιατί; Επειδή εντάσσεται σε μια σιωπηρή επαναχάραξη του λιμενικού χάρτη της Ελλάδας. Περιφερειακά λιμάνια, όπως ο Βόλος, η Αλεξανδρούπολη ή η Πάτρα, μετατρέπονται σε πεδία ήπιας δοκιμής γεωοικονομικών ισορροπιών. Ο Βόλος ίσως να μην είναι ακόμη στο ραντάρ των μεγάλων επενδυτικών deals, αλλά είναι ήδη στο ραντάρ των μεγάλων στρατηγικών.
Ποιες μετοχές επηρεάστηκαν περισσότερο από το rebalancing σε FTSE και Stoxx
-Η ταυτόχρονη αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell και Stoxx αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το Χρηματιστήριο Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα. Ο τζίρος προσέγγισε τα 500 εκατ. ευρώ, με τον κύριο όγκο των συναλλαγών να πραγματοποιείται στις δημοπρασίες, επιβεβαιώνοντας τη σημασία αυτών των αλλαγών για τα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Οι ανακατατάξεις αφορούσαν κυρίως τη μετάβαση τίτλων σε υψηλότερες κατηγορίες, σε μία κίνηση που ενισχύει τη διεθνή ορατότητα της αγοράς. Μεγάλη κερδισμένη η CrediaBank, η οποία λόγω της ένταξής της στον FTSE Emerging Europe Large Cap «εκτινάχθηκε» κατά 12,2% στο 1,4 ευρώ, δηλαδή σε τιμή που είχε να δει από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ισχυρός ήταν επίσης ο όγκος συναλλαγών στη μετοχή, αγγίζοντας τα 3,35 εκατ. τεμάχια. Παράλληλα, η αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας στον Stoxx Large Cap από τον Mid Cap προηγουμένως είχε ως αποτέλεσμα να είναι η μοναδική εκ των συστημικών τραπεζών που έκλεισε με κέρδη στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Ώθηση πήρε η Metlen από την ένταξη στους δείκτες του Stoxx, καταγράφοντας άνοδο 2,5%. «Γκάζι» πάτησε και η ΑΒΑΞ, μετά την προσθήκη της στον Small Cap του FTSE Russell, με τη μετοχή της κατασκευαστικής να ενισχύεται κατά 2%, ενώ διακινήθηκαν πάνω από 1,7 εκατ. τεμάχια που αντιστοιχούν σε τζίρο περίπου 5,35 εκατ. ευρώ. Στον FTSE Emerging Europe Small Cap εντάχθηκε και η Qualco, η οποία κέρδισε 1,8% με αυξημένο τζίρο της τάξης των 3,42 εκατ. ευρώ. Από τις αλλαγές στις σταθμίσεις των δεικτών επηρεάστηκε περισσότερο η Alpha Bank με την αξία των συναλλαγών κοντά στα 120 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 38,5 εκατ. τεμάχια. Ακολούθησε η Τράπεζα Πειραιώς με τζίρο 79 εκατ. ευρώ και 11,34 εκατ. τεμάχια.
Το ερώτημα για τη Motor Oil
-Σήμερα το απόγευμα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, η διοίκηση της Motor Oil θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του 2025. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το τέταρτο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς ήταν εξαιρετικά δυνατό και οι αναλυτές μιλούν για προσαρμοσμένα EBITDA 359 εκατ. ευρώ (+107% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 215 εκατ. ευρώ (έναντι 43 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν). Η αγορά περιμένει ανακοίνωση μερίσματος 1,35 ευρώ/ μετοχή, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή για το 2025, μαζί με το προμέρισμα, στα 1,70 ευρώ. Η τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές αναπόφευκτα θα έχει ένα κυρίαρχο θέμα την αλυσίδα τροφοδοσίας και τα Στενά του Ορμούζ. Έχουμε σχεδόν πλήρη διακοπή των ροών αργού πετρελαίου από την περιοχή, σημαντική άνοδο των τιμών και αύξηση του κόστους ναύλων. Ταυτόχρονα, έχουμε και αύξηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης. Η HelleniQ Energy έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αντικαθιστά τα φορτία από τον Κόλπο με άλλους τύπους αργού. Οι αναλυτές θα ρωτήσουν αν και η Motor Oil έχει εξασφαλίσει εναλλακτική τροφοδοσία και σε ποιο κόστος.
Η Cosmote Telecom επενδύει σε νέες υποδομές data center
-Πέρα από τις οπτικές ίνες και την τηλεφωνία κινείται η Cosmote Telecom, αποφασίζοντας να επενδύσει στρατηγικά σε νέες υποδομές για τις AI ανάγκες των επιχειρήσεων. Η διοίκηση Νεμπή υλοποιεί σχέδιο για την παροχή νέων υποδομών για data center με στόχο να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες business cloud, συμπεριλαμβανομένων λύσεων GPU-as-a-Service. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αξιοποιεί τεχνολογία της NVIDIA και συνεργασία με τη Hewlett Packard και δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε υψηλή υπολογιστική ισχύ, χωρίς να επενδύουν σε δικό τους εξοπλισμό. Πρακτικά μειώνεται το κόστος πρόσβασης καθώς επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς και ερευνητικά ιδρύματα μπορούν να αναπτύσσουν μοντέλα ΑΙ, να επεξεργάζονται μεγάλα δεδομένα και να δημιουργούν νέες υπηρεσίες. Η Cosmote Telecom έχει υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο κομμάτι αυτό με υποδομές στο data center που υποστηρίζουν σύγχρονες cloud αρχιτεκτονικές.
Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έθαψε οριστικά το παρελθόν της
-Το 40ό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, όχι μόνο ανέδειξε πρώτη δύναμη τη ΔΑΚΕ – Συνεργαζόμενοι συνδικαλιστές με 22 έδρες (2 περισσότερες από το 2023) αλλά άφησε πολύ πίσω τους διαβόητους «επαναστάτες συνδικαλιστές» που έκλειναν κατά το δοκούν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα. Η ΕΑΜΕ – Συνεργαζόμενοι πήρε 7 έδρες, η Αγωνιστική Συνεργασία 6 έδρες, η ΠΑΣΚΕ-Δημοκράτες συνδικαλιστές πήρε μία και μοναδική έδρα, ενώ η Αγωνιστική Συσπείρωση μπήκε οριστικά στο περιθώριο. Η διαδρομή της ΔΕΗ από το 2019 μέχρι σήμερα έφερε και την «ωριμότητα» του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων στην επιχείρηση.
Το χρυσάφι της νέας εποχής είναι το θειάφι
-Τα πρωτοσέλιδα του Τύπου παγκοσμίως αναφέρονται στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και εστιάζουν στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, στα τάνκερ που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Υπάρχει όμως ένας ακόμη μεγάλος κίνδυνος στην αλυσίδα τροφοδοσίας, το θειάφι (θείο, για τους χημικούς επιστήμονες). Σχεδόν το 50% της παγκόσμιας παραγωγής θείου προέρχεται από χώρες της Μέσης Ανατολής. Το θείο μετατρέπεται σε θειικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του είναι απαραίτητο για την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων. Τα φωσφορικά λιπάσματα τρέφουν κυριολεκτικά τον πλανήτη. Από τη σόγια και το καλαμπόκι των αμερικανικών αγρών μέχρι τις πατάτες της Ευρώπης. Το Bloomberg γράφει ότι η Μέση Ανατολή ελέγχει μόνο το 20% του παγκόσμιου εμπορίου φωσφορικών προϊόντων, αλλά κρατά στα χέρια της το 50% του αποθέματος θείου που τα παράγει. Αν η σύγκρουση παραταθεί και τα αποθέματα θειικού οξέος εξαντληθούν, οι επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να γίνουν «εκθετικές». Αυτή είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος. Οι Financial Times υπογραμμίζουν έναν ακόμη μεγάλο κίνδυνο, τις αλλαγές στις διεθνείς ροές κεφαλαίων. Η γεωπολιτική αναταραχή αλλάζει τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, τις προτεραιότητες και τις ροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Για την Ελλάδα που εισάγει λιπάσματα, εξαρτάται από τουριστικές ροές και προσελκύει ξένα κεφάλαια σε ακίνητα και ενέργεια, αμφότεροι οι κίνδυνοι είναι άμεσοι.
Ανεβάζουν τα επιτόκια γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή
-Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέβασε τις προβλέψεις της για τον ρυθμό ανάπτυξης στο +1,9% αντί της προηγούμενης εκτίμησης για +2,4%. Η ΕΚΤ μείωσε τις προσδοκίες της για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη πολύ περισσότερο, στο +0,9% από την προηγούμενη +1,4%. Το συμπέρασμα των κεντρικών τραπεζών είναι ότι ο πόλεμος θα τελειώσει κάποτε, αλλά η ακρίβεια των τιμών θα μείνει. Γι’ αυτό σχεδιάζουν πλέον αυξήσεις επιτοκίων. Θέλουν να περιορίσουν την κατανάλωση, ενώ γνωρίζουν ότι η ακρίβεια προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες (ενέργεια κ.λπ.) και όχι από την κατανάλωση. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, καταγράφεται πιθανότητα 31% για αύξηση των επιτοκίων το 2026, σε σύγκριση με μηδενική πιθανότητα πριν από μια εβδομάδα. Οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων του δολαρίου, κατά ένα ¼ της μονάδας φέτος, μειώθηκαν στο 6,1%. Εδώ στην Ευρώπη, οι αγορές τιμολογούν πλέον 3 (!) αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στη χρονιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ασφάλιστρο κινδύνου, την αποτίμηση των ταμειακών ροών των εταιρειών και το κόστος χρηματοδότησης. Προσπαθούν να περιορίσουν τον Πληθωρισμό Κόστους, πιέζοντας τη ζήτηση, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό.
Πηγή: www.newmoney.gr
