Τα μέτρα Κ.Μ για την κρίση (σήμερα), γιατί λέει όχι τώρα εκλογές, οι συζητήσεις Κυριακού με Attica Group, ο Φέσσας και ο Φουρλής, η Ζωή, η Lloyd’s και ο μυστήριος με τα ρολόγια

Τρεις εβδομάδες μετράμε για το Πάσχα, για την ώρα δείχνει να μην επηρεάζεται η τουριστική κίνηση από τον πόλεμο, αλλά η εορτή αυτή είναι σχεδόν αμιγώς ελληνική υπόθεση, ούτε συμπίπτει με το Πάσχα των καθολικών, οπότε συμπέρασμα δεν βγαίνει. Τέλος πάντων, κακά τα ψέματα, αν δεν σταματήσει ο Τραμπ τις επόμενες 3-4 εβδομάδες είναι σχεδόν αδύνατον να μην αρχίσουν οι πιο σοβαρές παρενέργειες στην παγκόσμια οικονομία, πρώτα στην ενέργεια και μετά σε όλον τον κύκλο, επομένως και στον τουρισμό που ζει τη χώρα από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο. Ξαναγράφω, ας ευχηθούμε -όπως όλος ο κόσμος- να τελειώνει αυτό το κακό. Στην Αθήνα παρακολουθούμε την κατάσταση, σήμερα θα ανακοινώσει κάποια πρώτα μέτρα ο Πρωθυπουργός, όπως το fuel pass, αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών από τις ανατιμήσεις σε diesel, ακτοπλοΐα και λιπάσματα. Πάντως μου λένε ότι μείωση του ΕΦΚ δεν κάνουν όπως ο Σάντσεθ και όταν ρώτησα «γιατί;» πήρα την απάντηση: «Να πάρουμε ένα μέτρο που ωφελεί το ίδιο τον εφοπλιστή με τον μεροκαματιάρη δεν το θεωρούμε σωστό, ας το κάνει ο Σάντσεθ και λοιπόν τι μ’ αυτό, τι είναι δηλαδή ο συγκεκριμένος πολιτικός… τόσο τρομερός πρωθυπουργός και δεν το ξέραμε;». Επίσης τα μέτρα αυτά του Ισπανού πρωθυπουργού αντιβαίνουν την κοινοτική νομοθεσία και έτσι θα κληθεί η χώρα του να πληρώσει πρόστιμα στην Ευρώπη.Εκλογές…-Εγώ πάντως ξαναρώτησα επειδή το σενάριο ενός μακρύ πολέμου και μιας μεγάλης αναταραχής δεν είναι πλέον και απίθανο, αν ο Μητσοτάκης το σκέφτεται πάλι καθόλου για εκλογές, με δεδομένο ότι στα γκάλοπ… πετάει η ομάδα. Πήρα την απάντηση, πάντοτε από τις First Class πηγές μου: «O πρόεδρος λέει ότι εγώ αντιπροσωπεύω τη σταθερότητα και την υπευθυνότητα στο πολιτικό σύστημα, αν λοιπόν πάνω στη μεγάλη αστάθεια του πολέμου αυτή την ώρα προκηρύξω εκλογές, θα έχω κάνει το ακριβώς αντίθετο. Θα παράξω μεγαλύτερη αστάθεια στη χώρα την ώρα της κρίσης». Μάλιστα, κατανοητή η συλλογιστική του, αλλά αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια «νέα Ουκρανία» ας μου επιτραπεί να πω ότι τότε μιλάμε για άλλο πράγμα. Ή όχι;ΚΥΣΕΑ-Όπλα-Εκτός από την οικονομία πάντως υπάρχει και ο κανονικός πόλεμος που θα τεθεί επί τάπητος στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στις 11:00. Η γενικότερη αίσθηση του Μ.Μ είναι ότι το πράγμα θα κρατήσει ακόμα αρκετά και, ακόμα και αν σύντομα σταματούσε, η ισορροπία θα είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. Από τη συνεδρίαση θα πάρουν πράσινο φως και σημαντικά οπλικά συστήματα, όπως η Ασπίδα του Αχιλλέα (αντιαεροπορικός θόλος) που συζητείται στη Βουλή αυτές τις μέρες.Η άσκηση του κατώτατου-Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση καλείται την Πέμπτη που μας έρχεται να ανακοινώσει και τον νέο κατώτατο. Δεν υπάρχει κατά τα φαινόμενα μεγάλη διάθεση για ηρωισμούς, με δεδομένο ότι και η αγορά είναι σε πολεμική κατάσταση. Πάντως η εισήγηση της Κεραμέως θα ήταν ούτως άλλως συγκρατημένη, από τη στιγμή που η αγορά επιβαρύνεται με το αυξημένο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Θυμίζω ότι στόχος είναι ο κατώτατος να φτάσει στα 950 ευρώ του χρόνου και σήμερα είναι στα 880, οπότε εκτιμάται ότι η αύξηση θα "σπάσει" σε δύο δόσεις (35 ευρώ φέτος και 35 του χρόνου). Με βάση το κεντρικό σενάριο δηλαδή, θα πάει στα 915 ευρώ μικτά, άντε και με μια στρογγυλοποίηση ίσως και 920.Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο-Στο πρόγραμμα του Κ.Μ έχει προβλεφθεί γι’ αυτή την Τρίτη μια ημερήσια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει να επισκεφθεί αρκετά έργα (Flyover, Λιμάνι κ.λπ.). Προφανώς ο σχεδιασμός γίνεται πλέον μέρα μέρα και ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως φάνηκε και με την απόφαση να ακυρωθεί η επίσκεψή του στην Αυστραλία για την 25η Μαρτίου. Πάντως, θα πάει κανονικά στο Ηράκλειο της Κρήτης την άλλη Τετάρτη, 1η Απριλίου, για το τέταρτο προσυνέδριο της ΝΔ και βεβαίως έχει και εκεί πρόγραμμα επίσκεψης σε μια σειρά έργων.Ο Θ. Κυριακού συζητά εξαγορά της Attica Group-Σύμφωνα με πληροφορίες, νέος κύκλος συζητήσεων έχει ανοίξει για την πώληση από την Τράπεζα Πειραιώς του ακτοπλοϊκού στόλου της Attica Group. Το ενδιαφέρον είναι ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Attica Group προέρχεται από τον Θοδωρή Κυριακού, ο οποίος ενεργεί στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει το "Κ Group" (διεθνής όμιλος επιχειρήσεων της οικογένειας Κυριακού) με το Qatar Investment Authority (QIA) για επενδυτικό fund με κεφάλαια 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Θ. Κυριακού έχει προσλάβει την Goldman Sachs η οποία έχει φέρει team στην Αθήνα το οποίο ασχολείται με το deal. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για συζητήσεις που δεν έχουν καταλήξει και συνεπώς δεν μπορούμε να προδικάσουμε την εξέλιξή τους. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι γνωστό ότι θέλει να πουλήσει το σύνολο ή πακέτα μετοχών της Attica Group, ωστόσο το εγχείρημα δεν είχε επιτυχία. Το τίμημα που θα προσφερθεί πρέπει να ανταποκρίνεται στις αποτιμήσεις που έχει η Τρ. Πειραιώς στα βιβλία της και επιπλέον οι σχετικές συζητήσεις με τον Θ. Κυριακού διεξάγονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο των μεταφορών, οπότε κάθε εκτίμηση για την εξέλιξή τους είναι παρακινδυνευμένη.Ο φόβος ανόδου των επιτοκίων αρχίζει να φρενάρει τη στεγαστική πίστη