Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας και υψηλών τιμών ενέργειας
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, με τη Federal Reserve να ξεκινά σήμερα διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής
Οι ευρωπαϊκές αγορές διαπραγματεύονται με μεικτές τάσεις, καθώς η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές παραμένει υψηλή και οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει ήπια πτώση 0,04% στις 598,20 μονάδες. Ο FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύεται κατά 0,19% στις 10.337,03 μονάδες, ενώ ο DAX στη Γερμανία υποχωρεί κατά 0,27% στις 23.502,23 μονάδες, ο CAC 40 στη Γαλλία χάνει 0,04% στις 7.932,43 μονάδες, ο FTSE MIB στην Ιταλία παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις 44.347,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 κερδίζει οριακά 0,03% στις 17.094,49 μονάδες.
Οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους το πρωί της Τρίτης, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αξιολογούν την ένταση στη Μέση Ανατολή και τα υψηλά επίπεδα των τιμών ενέργειας.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, με τη Federal Reserve να ξεκινά σήμερα διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής.
Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δέχεται πιέσεις από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων, ωστόσο ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί τους επενδυτές να εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στην απόφαση που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη.
Στις ασιατικές αγορές επικράτησαν ανοδικές τάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν μικρή υποχώρηση.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,27%, την ώρα που η κεντρική τράπεζα της χώρας αύξησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια στο 4,1%, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό που παραμένει πάνω από τον στόχο του 3%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,75%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε άνοδο άνω του 1%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άλμα 2,94% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 1,53%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,94%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,28%.
