Άνοδος σχεδόν 3% στις τιμές του πετρελαίου, στα 103 δολάρια το βαρέλι
Η WSJ μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένεται σύντομα να ανακοινώσουν τη συγκρότηση διεθνούς συμμαχίας που θα συνοδεύει πλοία στην περιοχή, o Τραμπ, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η συμμαχία δεν έχει ακόμη πλήρως συγκροτηθεί, καλώντας παράλληλα και άλλες χώρες να συμμετάσχουν
Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο άνω του 2% με την τιμή του brent στα 103 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς παραμένει έντονη η αβεβαιότητα γύρω από μια υπό αμερικανική ηγεσία συμμαχία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Το διεθνές benchmark Brent ενισχύθηκε κατά 2,78%, φθάνοντας τα 103 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε άνοδο 2,53%, στα 95,87 δολάρια ανά βαρέλι.
