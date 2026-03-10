Ο θρίαμβος του μαγνησίου – Πώς έγινε το πιο viral συμπλήρωμα διατροφής
Ο θρίαμβος του μαγνησίου – Πώς έγινε το πιο viral συμπλήρωμα διατροφής
Τα οφέλη στον οργανισμό από τη λήψη του, η αύξηση των πωλήσεων και οι influencers που το συστήνουν για καλύτερο ύπνο και λιγότερο άγχος
Το μαγνήσιο είναι ένα μέταλλο απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισμό. «Συμμετέχει» σε 300-600 ενζυματικές και μεταβολικές αντιδράσεις. Συμβάλλει στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας, την αρτηριακή πίεση, τη σύσπαση και χαλάρωση των μυών και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους και τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.
Το μαγνήσιο λαμβάνεται κυρίως μέσω της διατροφής. Καλές πηγές του είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ενήλικες γυναίκες χρειάζονται καθημερινά περίπου 310-320 mg μαγνησίου -μεγαλύτερη ποσότητα για όσες κυοφορούν ή θηλάζουν- και 400-420 mg οι άνδρες.
