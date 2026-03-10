Tο μακρόσυρτο σενάριο πολέμου και οι φόβοι για τον τουρισμό, οι δημοσκοπήσεις και η τρίτη θητεία, το θέατρο (σκιών) στο ΠΑΣΟΚ, οι φάκελοι του Ελληνικού

Κλείσιμο

Ότι ναι μεν είναι σχετικά εύκολο το να αφοπλίσεις έστω και σταδιακά το απομονωμένο Ιράν όταν διαθέτεις αυτή την τεράστια φυσική και τεχνολογική υπεροπλία που έχουν οι Αμερικάνοι και ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Αλλά δυστυχώς, το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής με ένα θεοκρατικό καθεστώς ριζωμένο μισό αιώνα. Για την ώρα, όσο και πληροφορημένος να είσαι όσο και να θες να διαβάσεις σ’ όλα τα media του κόσμου, σενάρια και υποθέσεις μπορεί να βρεις, αλλά έως εκεί. Ουδείς μοιάζει να γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί στο Ιράν και πώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει τις οικονομίες και τις αγορές. Μάλιστα, είναι τόσο θολή η εικόνα που χθες μου έλεγε η πηγή μου (Μ.Μ) ότι «είναι πιθανότερο οι αγορές να υπαγορεύσουν το τι θα κάνει ο Τραμπ στο Ιράν και έως που θα το τραβήξει, απ’ ότι οι κινήσεις των Αμερικανών να επηρεάσουν τις αγορές». Αν δηλαδή το πετρέλαιο και τα χρηματιστήρια συνεχίζουν να κλυδωνίζονται για εβδομάδες ας πούμε, μπορεί και ο Τραμπ να… το αφήσει στη μέση και όπου κάτσει. Να προσθέσω κι ο Θεός βοηθός;Τουρισμός;-Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα τυχόν μακρόσυρτο μπερδεμένο σενάριο πολέμου είναι αδύνατον να μην επηρεάσει τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής. Και η πρώτη ανάγνωση ήταν ότι θα την πληρώσει σίγουρα η Τουρκία ή και η Κύπρος αλλά… λίγο πιο κάτω δεν μπορούμε να μην βάλουμε στην εξίσωση και την Ελλάδα. Ασφαλώς είναι ακόμα νωρίς και δεν είναι ώρα για ανασχεδιασμό, υπάρχει χρόνος και εμπειρία από όλες τις πλευρές και φυσικά οι τουριστικοί παράγοντες είναι μαθημένοι στα… της τελευταίας στιγμής.Μητσοτάκης-Τώρα στα αμιγώς ελληνικά, τα δικά μας, τις δημοσκοπήσεις τις είδατε χθες της Opinion (Action 24) και Alco (Alpha), σας τις είπαμε και εμείς (από το πρωί χθες) η Ν.Δ. είναι ανεβασμένη από 1,5% έως 2,5% λόγω κρίσης και νομίζω σαφώς και λόγω στάσης της ελληνικής κυβέρνησης. Η εικόνα που εξέπεμπε ο πρωθυπουργός μαζί με τον Μακρόν στην Κύπρο και τον Χριστοδουλίδη, αλλά και αργότερα στη φρεγάτα «Κίμων» είτε ουσιαστικά, είτε και επικοινωνιακά ήταν ισχυρή. Σήμερα κατά την Opinion Poll το 56% βλέπει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, σημασία έχει η αίσθηση του κόσμου σ’ αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αλλά έως εκεί. Γιατί ως τις εκλογές ο χρόνος και τα γεγονότα μπορεί να μεταβάλλουν τα πάντα. Ρωτάει και ξαναρωτάει ο κόσμος «μα δεν το σκέφτεται ο Μητσοτάκης να πάει για εκλογές». Εσείς τι λέτε, να το σκέφτονται όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν, ασχέτως αν δεν θα το αποφασίσει.Η ενίσχυση της ASPIDES-Δεν είναι διόλου τυχαία η επιμονή του Μακρόν να ενισχύσει την επιχείρηση ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα με αεροπλανοφόρο, φρεγάτες και ελικόπτερα, καθώς θέλει να αναλάβει ηγετική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούζ που, όσο παραμένουν κλειστά, η παγκόσμια ναυτιλία αγκομαχά. Την ιδέα έχει μοιραστεί με τον Μητσοτάκη από την προηγούμενη εβδομάδα και ο πρωθυπουργός είναι θετικός, όμως τα επιχειρησιακά δεδομένα παραμένουν ακόμα κάπως θολά. Καταλαβαίνω ότι στο Μ.Μ και Πεντάγωνο υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις και για την προοπτική μεγαλύτερης διασποράς ελληνικών δυνάμεων, ιδίως εφόσον τα επιχειρησιακά δεδομένα στην περιοχή αλλάζουν. Και ξεκαθαρίζουν ότι είναι άλλο πράγμα η ενίσχυση της ASPIDES που έχει ένα σαφώς ορισμένο αντικείμενο με επίκεντρο την Ερυθρά Θάλασσα και άλλο πράγμα το Ορμούζ, όπου δύσκολα μπορεί να αναπτυχθεί νηοπομπή.Πυρηνική ενέργεια-Πάντως, η ελληνογαλλική συνεργασία είναι στενή και αυτό φαίνεται και από τη σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι για τη Σύνοδο που συγκαλεί ο Μακρόν για την πυρηνική ενέργεια. Το θέμα είναι μείζον για την Ελλάδα, με τον Μητσοτάκη να έχει σπάσει το «πυρηνικό» ταμπού εδώ και καιρό, λέγοντας σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα ποντάρει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος. Προσέξτε, πυρηνική ενέργεια, όχι πυρηνική ομπρέλα για αμυντική κάλυψη.Η σύσκεψη για την οικονομία-Επιστρέφοντας χθες από την Κύπρο ο Μητσοτάκης δεν πήγε σπίτι του, αντιθέτως κάλεσε υπουργούς στο Μαξίμου για να δουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν άμεσα για την οικονομία, αλλά και τι μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο. Από τις Βρυξέλλες συνδέθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς που ήταν εκεί για το Eurogroup, ενώ στο Μαξίμου πήγαν Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου. Να πω ότι η ίδια σύνθεση είχε κάνει αντίστοιχη συζήτηση και την περασμένη Πέμπτη. Η ιστορία με τα pass πάντως (fuel pass, market pass) αυτή την ώρα δεν παίζει, σε αντίθεση με σειρά μέτρων για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας.Σε ανοιχτή γραμμή οι ΥΠΟΙΚ