Tο μακρόσυρτο σενάριο πολέμου και οι φόβοι για τον τουρισμό, οι δημοσκοπήσεις και η τρίτη θητεία, το θέατρο (σκιών) στο ΠΑΣΟΚ, οι φάκελοι του Ελληνικού
Χαίρετε, λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη ημέρα της κρίσης αυτής το αυτονόητο
Ότι ναι μεν είναι σχετικά εύκολο το να αφοπλίσεις έστω και σταδιακά το απομονωμένο Ιράν όταν διαθέτεις αυτή την τεράστια φυσική και τεχνολογική υπεροπλία που έχουν οι Αμερικάνοι και ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Αλλά δυστυχώς, το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής με ένα θεοκρατικό καθεστώς ριζωμένο μισό αιώνα. Για την ώρα, όσο και πληροφορημένος να είσαι όσο και να θες να διαβάσεις σ’ όλα τα media του κόσμου, σενάρια και υποθέσεις μπορεί να βρεις, αλλά έως εκεί. Ουδείς μοιάζει να γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί στο Ιράν και πώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει τις οικονομίες και τις αγορές. Μάλιστα, είναι τόσο θολή η εικόνα που χθες μου έλεγε η πηγή μου (Μ.Μ) ότι «είναι πιθανότερο οι αγορές να υπαγορεύσουν το τι θα κάνει ο Τραμπ στο Ιράν και έως που θα το τραβήξει, απ’ ότι οι κινήσεις των Αμερικανών να επηρεάσουν τις αγορές». Αν δηλαδή το πετρέλαιο και τα χρηματιστήρια συνεχίζουν να κλυδωνίζονται για εβδομάδες ας πούμε, μπορεί και ο Τραμπ να… το αφήσει στη μέση και όπου κάτσει. Να προσθέσω κι ο Θεός βοηθός;
Τουρισμός;
-Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα τυχόν μακρόσυρτο μπερδεμένο σενάριο πολέμου είναι αδύνατον να μην επηρεάσει τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής. Και η πρώτη ανάγνωση ήταν ότι θα την πληρώσει σίγουρα η Τουρκία ή και η Κύπρος αλλά… λίγο πιο κάτω δεν μπορούμε να μην βάλουμε στην εξίσωση και την Ελλάδα. Ασφαλώς είναι ακόμα νωρίς και δεν είναι ώρα για ανασχεδιασμό, υπάρχει χρόνος και εμπειρία από όλες τις πλευρές και φυσικά οι τουριστικοί παράγοντες είναι μαθημένοι στα… της τελευταίας στιγμής.
Μητσοτάκης
-Τώρα στα αμιγώς ελληνικά, τα δικά μας, τις δημοσκοπήσεις τις είδατε χθες της Opinion (Action 24) και Alco (Alpha), σας τις είπαμε και εμείς (από το πρωί χθες) η Ν.Δ. είναι ανεβασμένη από 1,5% έως 2,5% λόγω κρίσης και νομίζω σαφώς και λόγω στάσης της ελληνικής κυβέρνησης. Η εικόνα που εξέπεμπε ο πρωθυπουργός μαζί με τον Μακρόν στην Κύπρο και τον Χριστοδουλίδη, αλλά και αργότερα στη φρεγάτα «Κίμων» είτε ουσιαστικά, είτε και επικοινωνιακά ήταν ισχυρή. Σήμερα κατά την Opinion Poll το 56% βλέπει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, σημασία έχει η αίσθηση του κόσμου σ’ αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αλλά έως εκεί. Γιατί ως τις εκλογές ο χρόνος και τα γεγονότα μπορεί να μεταβάλλουν τα πάντα. Ρωτάει και ξαναρωτάει ο κόσμος «μα δεν το σκέφτεται ο Μητσοτάκης να πάει για εκλογές». Εσείς τι λέτε, να το σκέφτονται όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν, ασχέτως αν δεν θα το αποφασίσει.
Η ενίσχυση της ASPIDES
-Δεν είναι διόλου τυχαία η επιμονή του Μακρόν να ενισχύσει την επιχείρηση ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα με αεροπλανοφόρο, φρεγάτες και ελικόπτερα, καθώς θέλει να αναλάβει ηγετική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούζ που, όσο παραμένουν κλειστά, η παγκόσμια ναυτιλία αγκομαχά. Την ιδέα έχει μοιραστεί με τον Μητσοτάκη από την προηγούμενη εβδομάδα και ο πρωθυπουργός είναι θετικός, όμως τα επιχειρησιακά δεδομένα παραμένουν ακόμα κάπως θολά. Καταλαβαίνω ότι στο Μ.Μ και Πεντάγωνο υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις και για την προοπτική μεγαλύτερης διασποράς ελληνικών δυνάμεων, ιδίως εφόσον τα επιχειρησιακά δεδομένα στην περιοχή αλλάζουν. Και ξεκαθαρίζουν ότι είναι άλλο πράγμα η ενίσχυση της ASPIDES που έχει ένα σαφώς ορισμένο αντικείμενο με επίκεντρο την Ερυθρά Θάλασσα και άλλο πράγμα το Ορμούζ, όπου δύσκολα μπορεί να αναπτυχθεί νηοπομπή.
Πυρηνική ενέργεια
-Πάντως, η ελληνογαλλική συνεργασία είναι στενή και αυτό φαίνεται και από τη σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι για τη Σύνοδο που συγκαλεί ο Μακρόν για την πυρηνική ενέργεια. Το θέμα είναι μείζον για την Ελλάδα, με τον Μητσοτάκη να έχει σπάσει το «πυρηνικό» ταμπού εδώ και καιρό, λέγοντας σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα ποντάρει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος. Προσέξτε, πυρηνική ενέργεια, όχι πυρηνική ομπρέλα για αμυντική κάλυψη.
Η σύσκεψη για την οικονομία
-Επιστρέφοντας χθες από την Κύπρο ο Μητσοτάκης δεν πήγε σπίτι του, αντιθέτως κάλεσε υπουργούς στο Μαξίμου για να δουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν άμεσα για την οικονομία, αλλά και τι μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο. Από τις Βρυξέλλες συνδέθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς που ήταν εκεί για το Eurogroup, ενώ στο Μαξίμου πήγαν Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου. Να πω ότι η ίδια σύνθεση είχε κάνει αντίστοιχη συζήτηση και την περασμένη Πέμπτη. Η ιστορία με τα pass πάντως (fuel pass, market pass) αυτή την ώρα δεν παίζει, σε αντίθεση με σειρά μέτρων για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας.
Το συνέδριο για τα fake news
-Ο Παύλος Μαρινάκης, εκτός από εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κινείται ενεργά και στα ζητήματα του Τύπου. Έτσι μετά τις ρυθμίσεις για τον χώρο των ΜΜΕ και τα δύο νομοσχέδια που έγιναν αποδεκτά από το σύνολο των Ενώσεων, έρχονται άλλα δύο νομοσχέδια για τα περιφερειακά κανάλια και τα ραδιόφωνα. Επίσης από σήμερα θα γίνει στο ξενοδοχείο Intercontinental ένα μεγάλο συνέδριο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και τα fake news, το Alitheia Forum, ανοίγοντας έναν διάλογο που αφορά τους πάντες και Μέσα και δημοσιογράφους και κυρίως πολίτες, όπου εκπρόσωποι του Τύπου, έγκριτοι καθηγητές - εντός και εκτός Ελλάδας - και κορυφαίοι πολιτικοί θα θέσουν το θέμα της κρίσης της παραπληροφόρησης επί τάπητος. Αύριο θα είναι παρών εκεί ο Κ.Μ.
ΠΑΣΟΚ, διεύρυνση και ηθοποιία
-Επί της αρχής, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει για τη διεύρυνση που επιχειρούν τα κόμματα - ειδικά όταν είναι να οργανώσουν τα ψηφοδέλτιά τους. Το ΠΑΣΟΚ το έκανε στο παρελθόν, στις καλές εποχές, εντάσσοντας μάλιστα στα ψηφοδέλτιά του βαριά ονόματα από τη ΝΔ και από την αριστερά (βλέπε Μάνο, Ανδριανόπουλο, Μαρία Δαμανάκη, Ανδρουλάκη -τον Μίμη-). Σήμερα κάνει την προσπάθειά του σε δόσεις. Χθες παρουσίασε τη δεύτερη λίστα, στην οποία φαίνεται καθαρά η αγωνία του να «κλέψει» πρόσωπα από την πρωθυπουργική θητεία του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τον Γιάννη Πανούση (υπουργό Προστασίας του Πολίτη επί Τσίπρα) εμφάνισε και έναν ακόμη πρώην πρύτανη στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Τον Θεοδόση Πελεγρίνη, ο οποίος μπήκε νωρίς στο άρμα Τσίπρα, έγινε εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Παιδείας μετά από τις δεύτερες εκλογές του 2015 και παρέδωσε ένα χρόνο μετά καθήκοντα στον επόμενο, μαζί με τον τότε υπουργό του, Νίκο Φίλη. Ο 78χρονος Πελεγρίνης κάθε άλλο παρά σάρωσε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2019, αλλά κούνησε το μαντήλι στο ΣΥΡΙΖΑ αργότερα, το 2023 όταν και αποχώρησε από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Έκανε ένα πέρασμα από τη Νέα Αριστερά και προ ημερών έστριψε για ΠΑΣΟΚ. Δεν τον λες πρόσωπο της ανανέωσης, ούτε βέβαια τον γνωστό μουσικοσυνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο - ένας ακόμη από τους «διευρυνσίες» του ΠΑΣΟΚ, δημοφιλής στις πασοκοπαρέες επί δεκαετίες. Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι ο πρύτανης-συριζαίος υφυπουργός Πελεγρίνης έχει διαπρέψει και ως ηθοποιός. Κατά το θεατρικό σενάριο ο πρώην πρύτανης υποδύεται τον Κώστα Ανδρέου, έναν αστέρα της τηλεόρασης, που βάλλεται από παντού και ασφυκτιά μέσα σε έναν γάμο υπό κατάρρευση με τη Ναταλία Δραγούμη. Παρηγοριά του μία επί χρήμασι ερωμένη την οποία υποδύεται η Λένα Παπαληγούρα, κόρη του αείμνηστου πρώην υπουργού της Ν.Δ. Και κλείνω τα Πασοκικά: Τόπο στα νιάτα, Βερλέκης 77 ετών, Πελεγρίνης 78 ετών, Νικολόπουλος 78 ετών.
To 2027 η ενοποίηση ΕΧΑΕ-Euronext
-Για το 2027 προσδιορίζεται η ενοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την πλατφόρμα της Euronext στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Όπως ανέφερε στο newmoney.gr ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, τότε θα ολοκληρωθεί η ένταξη της ελληνικής αγοράς στο κοινό σύστημα trading της ευρωπαϊκής πλατφόρμας, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι συναλλαγές θα μεταφερθούν στο ενιαίο περιβάλλον της Euronext. Η πλήρης ενοποίηση ωστόσο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Το δεύτερο και πιο σύνθετο στάδιο αφορά το λεγόμενο post-trading -δηλαδή τις διαδικασίες εκκαθάρισης και αποθετηρίου τίτλων- το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2029. Η καθυστέρηση δεν αφορά μόνο την ελληνική αγορά, αλλά συνδέεται με τις διαφορετικές νομικές και θεσμικές δομές που ισχύουν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, καθώς και με το γεγονός ότι τα αποθετήρια λειτουργούν με διαφορετικά μοντέλα που πρέπει να ευθυγραμμιστούν σε ένα κοινό πλαίσιο. Στο μεταξύ, το βασικό βάρος για την ΕΧΑΕ πέφτει πλέον στη διαδικασία ενσωμάτωσης στο σύστημα της Euronext, ώστε η μετάβαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά και χωρίς να χαθούν οι δυνατότητες που έχει σήμερα η ελληνική αγορά.
Επιδιώκουν αύξηση των ιδιωτών επενδυτών του ΧΑ
-Από την πλευρά των εισηγμένων, το ουσιαστικό «level up» εκτιμάται ότι θα αρχίσει να γίνεται αισθητό προς τα τέλη του 2027, όταν η σύνδεση με το ενιαίο order book της Euronext -ενός οικοσυστήματος με κεφαλαιοποίηση περίπου 6,7 τρισ. ευρώ και ημερήσιο τζίρο που μπορεί να φτάνει τα 13-14 δισ. ευρώ- θα αρχίσει να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ρευστότητα και βάθος αγοράς για τις ελληνικές μετοχές. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο CEO της ΕΧΑΕ, η ένταξη στην Euronext δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση επιτυχίας. Η ενοποίηση δίνει κυρίως μεγαλύτερες δυνατότητες για να «ακουστεί» η ελληνική αγορά διεθνώς, το αν θα αξιοποιηθούν, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα κινητοποιηθεί το ίδιο το οικοσύστημα της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα βασικά στοιχήματα της επόμενης περιόδου είναι και η επιστροφή της λιανικής επενδυτικής βάσης. Η ενίσχυση της παρουσίας ιδιωτών επενδυτών θεωρείται κρίσιμη προϋπόθεση για να αξιοποιηθεί η μεγαλύτερη προβολή που θα δώσει η Euronext, κάτι που περνά και μέσα από πιο απλές διαδικασίες ανοίγματος επενδυτικών λογαριασμών αλλά και νέα επενδυτικά κίνητρα. Πάντως, τα πρώτα οφέλη για τις ελληνικές εταιρείες θα αρχίσουν να φαίνονται ήδη από φέτος. Μέσα από το δίκτυο της Euronext, θα έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές επενδυτικές πρωτοβουλίες και συνέδρια, όπως το πανευρωπαϊκό Euronext Sustainability Week, που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, αλλά και τις επενδυτικές ημερίδες για μικρές και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες. Άλλωστε, όπως σημειώνεται, για τη διεθνή αγορά οι περισσότερες ελληνικές εισηγμένες θεωρούνται mid-caps, κάτι που ανοίγει ένα νέο πεδίο προβολής τους προς ευρύτερη ευρωπαϊκή επενδυτική βάση.
Σήμερα η εξέταση των φακέλων του Ελληνικού
-Σε πρώτο πλάνο το παραλιακό μέτωπο εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού: Τόσο οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων στο παραλιακό μέτωπο όπου θα κατασκευαστούν οι βίλες όσο και η ίδια η LAMDA που «τρέχει» τα έργα στην παραλία και τους γύρω πεζοδρόμους έχουν φορτσάρει τώρα για τις απαραίτητες άδειες. Στο πλαίσιο αυτό έχουν υποβληθεί και οι σχετικοί φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, που καλείται μέσω του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να δώσει (ή να απορρίψει) τις σχετικές εγκρίσεις. Σήμερα, έχει προγραμματιστεί η εξέταση των φακέλων καταρχάς για την οριστική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου, κοινοχρήστων χώρων, τμήματος κεντρικού πεζοδρόμου, παραλίας και αιγιαλού στο παραλιακό μέτωπο, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου. Επιπλέον έχουν υποβληθεί οι φάκελοι με τις οριστικές μελέτες για τις σχετικές εγκρίσεις σε τρία από τα οικόπεδα που περιλαμβάνουν δύο διώροφες μονοκατοικίες και μία τριώροφη, με πισίνες, φυτεμένα δώματα, υπόγεια πάρκινγκ, διαμόρφωση περιβάλλοντος αλλά και φυλάκια στις δύο από τις τρεις. Οι μελετητές ζητούν την έγκριση και για την κοπή στα τρία οικόπεδα αντίστοιχα, 11, 9 και 10 δέντρων.
Το ράλι του αλουμινίου έδωσε «φτερά» στη Metlen
-Η εντυπωσιακή αντίδραση της Metlen αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η μετοχή κατάφερε να απορροφήσει τις αρχικές πιέσεις και να ολοκληρώσει τη μέρα με ένα δυναμικό «άλμα» 3,14%, κλείνοντας στα 35,46 ευρώ. Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψη την πορεία που ακολουθούσε νωρίτερα, καθώς είχε βρεθεί να υποχωρεί κάτω από τα 33 ευρώ προτού ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά των αγοραστών. Ο βασικός καταλύτης πίσω από το rebound δεν είναι άλλος από το διεθνές ράλι στις τιμές του αλουμινίου. Η Metlen, ως ένας από τους πλέον καθετοποιημένους και χαμηλού κόστους παραγωγούς στην Ευρώπη, βρίσκεται στην προνομιακή θέση να μετατρέπει την άνοδο των εμπορευμάτων σε άμεση ενίσχυση της κερδοφορίας της. Η αγορά έσπευσε να τιμολογήσει το γεγονός ότι κάθε δολάριο ανόδου στην τιμή του αλουμινίου επιδρά εκθετικά στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του μεταλλουργικού της κλάδου, δημιουργώντας ένα ισχυρό «ανάχωμα» απέναντι στις γενικότερες γεωπολιτικές αναταράξεις. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή συμπεριφορά της μετοχής επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένα από τα πλέον ανθεκτικά και εξωστρεφή blue chips του ΧΑ. Σύμφωνα με αναλυτές, η ικανότητα της διοίκησης να συνδυάζει την ισχυρή παρουσία στα μέταλλα με τη στρατηγική επέκταση στις ΑΠΕ και την ενέργεια, προσφέρει στους επενδυτές μια μοναδική «φυσική αντιστάθμιση» (natural hedge). Επιπλέον η επιστροφή πάνω από τα 35 ευρώ, μετά τη δοκιμασία των χαμηλών ημέρας, στέλνει ένα σαφές μήνυμα για τη μακροπρόθεσμη αξία του ομίλου.
Ο νέος CEO της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
-Χθες, είχαμε την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησης του Αριστοτέλη Χαντάβα από τη θέση του CEO της Principia, εταιρείας στην οποία μέτοχοι είναι η Enel SpA και funds τα οποία διαχειρίζεται η Macquarie Asset Management. Τυπικά η θητεία του ολοκληρώνεται στις 27 Μαρτίου και σύμφωνα με πληροφορίες είτε πριν, είτε λογικά μετά, αναμένεται να γνωστοποιηθεί πως αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που ελέγχεται από τη Masdar, την κρατική εταιρεία ενέργειας των ΗΑΕ. Οι Άραβες επιδιώκουν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Masdar στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της εταιρείας για 100 GW παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030.
Allwyn-Novibet η επόμενη ημέρα
-Η ματαίωση του deal Allwyn-Novibet δεν έχει αφήσει με σταυρωμένα χέρια τις δύο εταιρείες. Στη Novibet ακούγεται πως υπάρχει κινητικότητα καθώς το ενδιαφέρον ενός τόσο μεγάλου διεθνούς ομίλου όπως η Allwyn λειτούργησε ως «διαφήμιση» για την game tech εταιρεία, η οποία φαίνεται πως έχει μπει στο ραντάρ επενδυτών, καθώς διαθέτει ιδιόκτητη και κυρίως αξιόπιστη τεχνολογία. Εκτός των άλλων, στο διάστημα των 14 μηνών που μεσολάβησε μεταξύ της αρχικής συμφωνίας με την Allwyn τα μεγέθη και τα μερίδιά της ενισχύθηκαν και φαίνεται πως και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που «φρέναρε» το deal η Επιτροπή Ανταγωνισμού με στόχο να διαφυλάξει της ισορροπίες στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση το 2025 έκλεισε για τη Novibet με αύξηση άνω του 30% στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο σύνολο των αγορών που δραστηριοποιείται, τάση που διατηρείται και στους πρώτους μήνες του 2026. Από την άλλη πλευρά, στην Allwyn αναλυτές και επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025 που αναμένεται μέσα στο μήνα, ενώ στο μέτωπο της συνένωσης με τον ΟΠΑΠ η διαδικασία προχωρά ομαλά και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται πριν το τέλος του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς.
Στρατηγικές συνεργασίες ενόψει για τη DIMAND
-Περισσότερα νέα στο κομμάτι των στρατηγικών συνεργασιών με εγχώριους ή και ξένους θεσμικούς επενδυτές θα πρέπει να αναμένονται προσεχώς από τη DIMAND, η οποία ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα του 2025 έχοντας καταγράψει θετική λειτουργική κερδοφορία στα 39 εκατ. ευρώ και αποτελέσματα προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας σε περίπου 41 εκατ. από περίπου 40 εκατ. ευρώ τη χρήση 2024. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις τόσο για το project των 410 εκατ. ευρώ, όπου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί η επένδυση στον Καμπά στην Παλλήνη αλλά και το έτερο project στις Γούρνες στην Κρήτη, που βρίσκεται τώρα στο στάδιο της εκπόνησης και ωρίμανσης βασικών μελετών.
Η ΕΡΕΤΒΟ και η Σέριφος
-Το βλέμμα προς το τουριστικό real estate στρέφουν και οι βασικοί μέτοχοι της τεχνικής εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ, όπως φαίνεται από μια νέα εταιρεία που συστάθηκε στα τέλη Ιανουαρίου. Πρόκειται για την «Σέριφος Αναπτυξιακή Μ.Α.Ε.», με έδρα στα γραφεία της ΕΡΕΤΒΟ επί της οδού Φιλήμωνος στην Αθήνα, που έχει κύρια δραστηριότητα τα καταλύματα διακοπών και από εκεί και πέρα την αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ήτοι αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, κτιριακών συγκροτημάτων κ.λπ., στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ το οποίο και κατέβαλε η ΕΡΕΤΒΟ, ενώ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο Γιώργος Ρωμοσιός (επικεφαλής του τεχνικού ομίλου), Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Ρωμοσιός και μέλη του Δ.Σ. οι Κωνσταντίνος Καστανάς, Αναστασία Ρωμοσιού και Αλέξανδρος Ρωμοσιός.
Παληού-Παππάς: Το παρασκήνιο της συμμαχίας στη Wall Street
-Τέσσερις ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την αναβαθμισμένη πρόταση εξαγοράς της Genco Shipping & Trading Limited από τη Diana Shipping Inc., η αγορά αρχίζει να διαβάζει πίσω από τους αριθμούς και το παρασκήνιο είναι ίσως πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το deal. Η απόφαση της Σεμίραμις Παληού να ανεβάσει την προσφορά στα 23,50 δολάρια ανά μετοχή, με premium 31%, δεν είναι απλώς μια κίνηση επιθετικής εξαγοράς. Για τα δεδομένα της Wall Street θυμίζει περισσότερο κλασική στρατηγική consolidation σε έναν κυκλικό κλάδο που ετοιμάζεται για τον επόμενο ανοδικό κύκλο. Οι επενδυτές που γνωρίζουν τα dry bulk cycles καταλαβαίνουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν γίνονται στο peak αλλά λίγο πριν αρχίσει να αλλάζει το sentiment. Το πραγματικό «κλειδί» όμως δεν βρίσκεται μόνο στην ίδια τη Diana. Βρίσκεται στη συνεργασία με τον Πέτρο Παππά της Star Bulk Carriers Corp.. Το σχέδιο να απορροφήσει η Star Bulk 16 πλοία της Genco αξίας περίπου 470,5 εκατ. δολαρίων λειτουργεί σαν χρηματοοικονομικός μηχανισμός αποσυμπίεσης του ισολογισμού της Diana μετά την εξαγορά. Με άλλα λόγια, η Diana αγοράζει το corporate platform και η Star Bulk «καθαρίζει» μέρος του στόλου, δημιουργώντας μια δομή όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Στη Wall Street θα το περιέγραφαν ως structured strategic takeover: Η Diana αποκτά κλίμακα και στόλο, η Star Bulk επιλέγει τα assets που θέλει και οι μέτοχοι της Genco λαμβάνουν σημαντικό premium. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το banking syndicate πίσω από τη συμφωνία. Η συμμετοχή τραπεζών όπως η BNP Paribas, η Deutsche Bank και η Standard Chartered με πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση 1,433 δισ. δολαρίων δείχνει ότι το deal έχει περάσει από αυστηρό due diligence. Στη γλώσσα της αγοράς αυτό σημαίνει ότι το transaction risk θεωρείται περιορισμένο και η εκτέλεση πιθανότατα γρήγορη. Το παραπολιτικό ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού. Η κίνηση αυτή δείχνει μια νέα άτυπη συμμαχία ελληνικών ναυτιλιακών δυνάμεων στη Wall Street, σε έναν κλάδο όπου οι Έλληνες πλοιοκτήτες κυριαρχούν επιχειρησιακά, αλλά σπάνια εμφανίζονται τόσο συντονισμένοι σε επίπεδο χρηματιστηριακών κινήσεων. Είναι πιθανότατα η αρχή μιας νέας φάσης συγκέντρωσης στον κλάδο των dry bulk, όπου οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στη Νέα Υόρκη θα επιδιώξουν μεγαλύτερη κλίμακα πριν ξεκινήσει ο επόμενος ανοδικός κύκλος των ναύλων. Και όσοι παρακολουθούν την αγορά της ναυτιλίας ξέρουν καλά ότι όταν εμφανίζονται τέτοιες κινήσεις πριν αλλάξει ο κύκλος, συνήθως κάποιοι έχουν ήδη δει πιο μπροστά από τους υπόλοιπους.
Η ελληνική ναυτιλία στο τραπέζι της Ουάσιγκτον
-Η τετραήμερη παρουσία του Κωστή Φραγκούλη στην Ουάσιγκτον, λίγα μόλις 24ώρα πριν την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, είχε σαφώς μεγαλύτερη σημασία από έναν τυπικό κύκλο θεσμικών επαφών. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία επανέρχεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών και ενεργειακών ισορροπιών, η παρουσία του πρώτου μη Αμερικανού προέδρου του International Propeller Club και προέδρου του Propeller Club Port of Piraeus στην αμερικανική πρωτεύουσα λειτούργησε και ως ένδειξη μετατόπισης του κέντρου βάρους της συζήτησης προς τον διεθνή και σε μεγάλο βαθμό ελληνικό ναυτιλιακό κόσμο. Οι επαφές με θεσμούς όπως η Federal Maritime Commission, το MARAD, η Αμερικανική Ακτοφυλακή και κορυφαίους οργανισμούς της αμερικανικής ναυτιλιακής βιομηχανίας δεν είχαν μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Ανέδειξαν μια πραγματικότητα που εδώ και χρόνια διαμορφώνεται σιωπηρά. H ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει κρίσιμος κρίκος για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, των ενεργειακών ροών και της εφοδιαστικής αλυσίδας του δυτικού κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία του Φραγκούλη συνέπεσε με την εκδήλωση για τη συμφωνία μεταξύ Onex Shipyards and Technologies και Hanwha Power Systems, μια εξέλιξη που φωτίζει τη νέα γεωοικονομική τριγωνική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και Νοτίου Κορέας στον ναυπηγικό και ενεργειακό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά δεν εμφανίζεται απλώς ως παραδοσιακή ναυτιλιακή δύναμη, αλλά ως δυνητικός κόμβος βιομηχανικής και ενεργειακής συνεργασίας. Το πολιτικό μήνυμα της επίσκεψης ήταν εξίσου σαφές. Με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βρίσκονται σε περίοδο έντονης στρατηγικής σύγκλισης, η ναυτιλία επανέρχεται ως ένας από τους πιο σταθερούς και ουσιαστικούς πυλώνες της συνεργασίας. Και το γεγονός ότι ο επικεφαλής ενός ιστορικά αμερικανικού οργανισμού προέρχεται σήμερα από την Ελλάδα δεν είναι απλώς συμβολικό· αντανακλά τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.
Ο κρίσιμος ρόλος της διώρυγας Κορίνθου ενόψει τουριστικής σεζόν
-Εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και με το μέλλον του θαλάσσιου τουρισμού για το 2026 να παραμένει αβέβαιο, το υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε ότι το άνοιγμα της διώρυγας Κορίνθου προγραμματίζεται για την 1η Ιουλίου. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί ερωτήματα, καθώς η διέλευση των σκαφών προς το Ιόνιο και αντίστροφα κατά την καλοκαιρινή περίοδο έχει κρίσιμο ρόλο για τη λειτουργία του τουριστικού κλάδου. Όπως επισημαίνει η Τζίνα Πολέμη, Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Θαλάσσιου Τουρισμού (HCPY) η καθυστέρηση της επαναλειτουργίας της διώρυγας εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου αφήνει σε εκκρεμότητα σχεδιασμούς επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Η διέλευση των σκαφών θα πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα, όπως τις προηγούμενες σεζόν, τουλάχιστον την 1η Μαΐου, για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού. Οι επαγγελματίες του κλάδου απευθύνουν έκκληση προς το υπουργείο Υποδομών και τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν την απόφαση, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τον τουριστικό κλάδο και τους επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτόν.
Προτάσεις για την Οικονομική Διπλωματία
-Το ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσίευσε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα διαγνωστικό χάρτη για την ελληνική οικονομική διπλωματία. Επισημαίνει τα μεγάλα λάθη και προτείνει αλλαγές. Οι συγγραφείς (Μπλαβούκος, Πολίτης, Λάμπρου, Παγώνη) εντοπίζουν 4 μεγάλες παθογένειες στον τρόπο που ασκείται η οικονομική διπλωματία μας. Πρώτα από όλα, επισημαίνει την απουσία ολιστικής στρατηγικής. Υπάρχουν πολλοί φορείς (Υπουργείο Εξωτερικών, Enterprise Greece, Export Credit Greece, Υπ. Ανάπτυξης, ΥπΟικ, κ.λπ.) αλλά ο συντονισμός τους μοιάζει με ορχήστρα χωρίς μαέστρο. Κατόπιν έρχεται η γραφειοκρατία. Οι ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται για τη χώρα μας, αντιμετωπίζουν δαιδαλώδεις διαδικασίες που αυξάνουν το κόστος και αποθαρρύνουν το ενδιαφέρον. Οι διαθέσιμοι πόροι είναι ελάχιστοι. Μόνο 172 εν ενεργεία υπάλληλοι ΟΕΥ (Υπάλληλοι Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων) για 61 γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος το ΕΛΙΑΜΕΠ υποστηρίζει ότι η οικονομική διπλωματία υποτιμάται μέσα στο ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ΟΕΥ θεωρούνται διπλωμάτες β’ τάξεως. Οι προτάσεις κινούνται σε 3 άξονες. Σε επίπεδο δομής, ζητείται ενίσχυση του Enterprise Greece και αναμόρφωση της εκπαίδευσης των ΟΕΥ με κοινά προγράμματα με τον Διπλωματικό Κλάδο. Σε επίπεδο λειτουργίας, προτείνεται θεσμοθέτηση επίσημου διαλόγου με επιχειρήσεις και επιμελητήρια και εξατομικευμένη υποστήριξη ανάλογα με το μέγεθος κάθε εξαγωγικής επιχείρησης. Σε επίπεδο στρατηγικής, το μεγάλο ζητούμενο είναι μια Εθνική Στρατηγική Οικονομικής Διπλωματίας με ορίζοντα πέρα από το 2030, που θα εμπεριέχει και τη γεωοικονομική διάσταση. Τέλος, πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων, με αξιοποίηση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ το 2027.
H Apple ξεκίνησε πόλεμο τιμών για να εξολοθρεύσει τον ανταγωνισμό
-Η Apple αποφάσισε να ρίξει τα μεγάλα όπλα στον πόλεμο για την κατάκτηση μεριδίων αγοράς. Ανακοίνωσε τα φθηνότερα λάπτοπ και smartphone των τελευταίων 10 ετών. Αμφότερα κοστίζουν κάτω από 600 δολάρια. Ο Τιμ Κουκ δεν δυσκολεύτηκε να παραδεχτεί ότι η Apple θα πληρώσει ακριβά την «σημαντική αύξηση στις τιμές αγοράς μνήμης» από αυτό το τρίμηνο. Αποφάσισε όμως να απορροφήσει το κόστος αντί να το μετακυλήσει στον καταναλωτή. Προφανής στόχος αυτής της… γαλαντομίας είναι οι κινεζικοί κατασκευαστές Android συσκευών που σήμερα κυριαρχούν στο τμήμα της αγοράς που δεν πληρώνει μια περιουσία για ένα τηλέφωνο ή ένα λάπτοπ. Οι ανταγωνιστές της Apple αντιμετωπίζουν τις ίδιες ακριβώς ανατιμήσεις στα chip τις οποίες η Apple ανακοίνωσε ότι απορροφά γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα με τον τεράστιο ισολογισμό της. Οι ανταγωνιστές δεν θα αντέξουν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος μνήμης. Η IDC (International Data Corporation) που είναι μια παλιά και αξιόπιστη αμερικανική εταιρεία έρευνας αγοράς και συμβουλευτικής, εξειδικευμένη στην τεχνολογία, εκτιμά ότι οι φθηνότερες συσκευές Android ενδέχεται σύντομα να γίνουν ασύμφορες στην παραγωγή τους. Η κίνηση της Apple έχει προηγούμενο. Το iPhone 16e πέρυσι κέρδισε μερίδιο αγοράς 11% των αμερικανικών πωλήσεων iPhone στο λανσάρισμά του, διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τον προκάτοχό του. Το νέο 17e ξεκινάει με διπλάσια δυνατότητα αποθήκευσης (256GB). Η Sanford C. Bernstein & Co.) που είναι ένας από τους Οίκους υψηλού κύρους στις αναλύσεις πωλήσεων της Wall Street, εκτιμά ότι το κόστος κατασκευής του iPhone 18 Pro Max μπορεί να ανέβει +25%. Αυτό το κόστος η Apple θα το «μαζέψει» πουλώντας τα ακριβά της μοντέλα, ενώ θα χρησιμοποιεί τα φθηνά ως κράχτη για να προσελκύσει τη νέα γενιά.
Τώρα πια όλοι μιλούν για αυξήσεις -όχι μειώσεις- επιτοκίων
-Τα χρηματιστηριακά παράγωγα που ασχολούνται με τα επιτόκια των βασικών νομισμάτων, τα περιβόητα Interest Rate Swaps και Συμβόλαια OIS (Overnight Index Swap), τα οποία «τιμολογούν» τις μελλοντικές αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν αυξήσεις επιτοκίων. Όχι μειώσεις. Αυξήσεις. Οι κεντρικοί τραπεζίτες φέρονται αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν το λάθος του 2021. Τότε, τόσο η Fed όσο και η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας επέμειναν -για μήνες- ότι ο πληθωρισμός ήταν «transitory», παροδικός, προσωρινός, αποτέλεσμα των προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω Covid. Η πραγματικότητα τους διέψευσε εκκωφαντικά. Ακολούθησε ο πιο επιθετικός κύκλος αύξησης επιτοκίων των τελευταίων δεκαετιών και η αξιοπιστία τους δέχθηκε σκληρό πλήγμα. Τώρα, έχουμε τις «single mandate» κεντρικές τράπεζες, δηλαδή η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας οι οποίες από το καταστατικό τους έχουν έναν και μόνο στόχο, τη σταθερότητα των τιμών. Aντιθέτως η αμερικανική Fed εκτός από τη σταθερότητα των τιμών οφείλει να προστατεύσει την πλήρη απασχόληση. Στα Overnight Index Swaps υπάρχουν 2 αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι ανταλλάσσουν επιτόκια για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο ένας πληρώνει σταθερό επιτόκιο. Ο άλλος πληρώνει κυμαινόμενο, συνδεδεμένο με το overnight επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας . Άρα στα Συμβόλαια OIS, το σταθερό επιτόκιο που «συμφωνείται», αντικατοπτρίζει αυτό που η αγορά περιμένει ότι θα κάνει η κεντρική τράπεζα στο μέλλον. Για παράδειγμα αν το OIS 6μήνου για την ΕΚΤ τιμολογεί επιτόκιο 0,25% υψηλότερο από το σημερινό, η αγορά πιστεύει η ΕΚΤ θα ανεβάσει επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας.
Οι 6 παρεμβάσεις των G7 στην αγορά πετρελαίου
-Πέντε φορές στα τελευταία 50 χρόνια, χρειάστηκε να παρέμβουν οι 7 μεγαλύτερες και (ισχυρότερες;) οικονομίες του πλανήτη για να αποτρέψουν ένα παγκόσμιο οικoνομικό σοκ από την έλλειψη πετρελαίου. Πέντε φορές χρειάστηκε στο παρελθόν, να αποδεσμεύσουν αποθέματα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο ΔΟΕ είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1974 μετά την πετρελαϊκή κρίση, με έδρα το Παρίσι. Κάθε φορά που ο κόσμος βρισκόταν σε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, αποδέσμευε τα αποθέματα του. Χθες, η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών G7 δεν κατέληξε σε συγκεκριμένη απόφαση αλλά «έβαλε το πιστόλι πάνω στο τραπέζι», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δρομολογείται η 6η αποδέσμευση, η μεγαλύτερη απ' όλες τις προηγούμενες 350 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Το 2022, η αντίστοιχη αποδέσμευση, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανήλθε σε 180 εκατ. βαρέλια και θεωρήθηκε ρεκόρ εποχής. Στον Πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, το 1991, αποδέσμευσαν 75 εκατ. βαρέλια. Στους τυφώνες Κατρίνα και Ρίτα, το 2005, 60 εκατ. βαρέλια. Στη κρίση της Λιβύης, το 2011 άλλα 60 εκατ. βαρέλια. Κάθε φορά, ο «κανόνας» ήταν ότι η αγορά δεν πρέπει να αισθανθεί τον πανικό. Χθες, ο πανικός είχε ήδη διαχυθεί στον πλανήτη προτού καν συνεδριάσουν οι Υπουργοί. Τα αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (στα Αγγλικά IEA) φτάνουν τα 1,24 δισ. βαρέλια. Επιπλέον υπάρχουν περίπου 600 εκατ. βαρέλια βιομηχανικών αποθεμάτων — αρκετά για να καλύψουν περίπου έναν μήνα παγκόσμιας ζήτησης. Τρεις χώρες από τους G7, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν ήδη εκφράσει υποστήριξη για αποδέσμευση της τάξης του 25-30% των συνολικών τους αποθεμάτων.
