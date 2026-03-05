Moody’s: Πρόβλεψη για πόλεμο 4–6 εβδομάδων στη Μέση Ανατολή – Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις

Οι εκτιμήσεις για σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου - Γιατί δεν θα ανέβει περισσότερο το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη - Το ακραίο σενάριο των 100 δολαρίων και πότε θα υλοποιηθεί - Στο μάτι του κυκλώνα οι ευάλωτες χώρες του Κόλπου