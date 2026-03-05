Moody’s: Πρόβλεψη για πόλεμο 4–6 εβδομάδων στη Μέση Ανατολή – Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις
Οι εκτιμήσεις για σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου - Γιατί δεν θα ανέβει περισσότερο το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη - Το ακραίο σενάριο των 100 δολαρίων και πότε θα υλοποιηθεί - Στο μάτι του κυκλώνα οι ευάλωτες χώρες του Κόλπου
Ένα βασικό σενάριο σύγκρουσης διάρκειας 4 έως 6 εβδομάδων στη Μέση Ανατολή υποστηρίζουν οι αναλυτές της Moody’s, σενάριο που, εφόσον υλοποιηθεί, συνεπάγεται ελεγχόμενες επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, στις οικονομίες του Κόλπου και το διεθνές εμπόριο.
Εφόσον, όμως, η σύγκρουση παραταθεί πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα, οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές προειδοποίησαν στην ενημέρωση με τίτλο «Η αστάθεια στο Ιράν και η αναστάτωση στα στενά του Ορμούζ αυξάνουν τους πιστωτικούς κινδύνους» που παρακολούθησε το newmoney.
Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος και ανώτερος αναλυτής πίστωσης στο τμήμα κρατικού κινδύνου της Moody’s, Αλεξάντερ Περζεσί (Alexander Perjéssy) η τρέχουσα κρίση είναι πρωτοφανής σε σχέση με προηγούμενες εντάσεις στην περιοχή.
«Είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση, με σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με ό,τι είχαμε δει το καλοκαίρι του 2025. Τα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ εξόντωσαν την ανώτατη ηγεσία του Ιράν, δημιουργώντας υπαρξιακά ερωτήματα για το αν θα επιβιώσει το καθεστώς, ενώ η απάντηση της Τεχεράνης είναι πολύ πιο ισχυρή και ευρεία», σημείωσε.
Το βασικό σενάριο της Moody’s προβλέπει ότι οι διαταραχές θα είναι περιορισμένης διάρκειας.
«Το βασικό μας σενάριο με τα σημερινά δεδομένα είναι ότι η σύγκρουση και οι διαταραχές θα διαρκέσουν 4-6 εβδομάδες, αλλά θα μπορούσαν να είναι και πιο σύντομες», εξήγησε. «Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται για έναν ατελείωτο πόλεμο. Θα υπάρξει πολιτικό κόστος για τον Ντόναλντ Τραμπ εάν η σύγκρουση παραταθεί».
Ωστόσο, ο Περζεσί προειδοποίησε ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.
