Δυναμική ανάκαμψη στις αγορές της Ασίας, άλμα 10% για τον Kospi στη Νότια Κορέα
Ανοδικά σήμερα τα χρηματιστήρια στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, σταθεροποιείται το πετρέλαιο
Η αγορά της Νότιας Κορέας ανακάμπτει από τις σημαντικές απώλειες των προηγούμενων ημερών, με τον δείκτη Kospi να καταγράφει άλμα 10% σήμερα Πέμπτη και να πλησιάζει την καλύτερη ημέρα του από το 2008, σύμφωνα με τα δεδομένα του LSEG. Στην αρχή της ημέρας, ο δείκτης είχε σημειώσει άνοδο έως και 12%, προτού μειώσει τα κέρδη του και καταλήξει περίπου 10% υψηλότερα.
Οι μεγάλες εταιρείες του δείκτη, όπως η SK Hynix και η Samsung Electronics, ενισχύθηκαν περισσότερο από 15% και 14% αντίστοιχα, ενώ το νόμισμα της Νότιας Κορέας, το γουόν, ενισχύθηκε κατά 0,14% και διαπραγματευόταν στο 1.460,60 έναντι του δολαρίου.
Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο άνω του 11%. Η Κορεατική Χρηματιστηριακή Αγορά ανέστειλε για λίγο τις συναλλαγές τόσο στον δείκτη KOSPI όσο και στον Kosdaq μετά την έντονη άνοδο.
Η άνοδος στην αγορά της Νότιας Κορέας αποδόθηκε κυρίως στην αντίστροφη πώληση μόχλευσης, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της Yuanta Securities, Ντάνιελ Γιου. «Δεν έχει να κάνει με τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς», είπε χαρακτηριστικά. Η υπερβολική πώληση των επενδυτών λιανικής είχε προκαλέσει έντονη πτώση νωρίτερα την εβδομάδα, αλλά όταν οι θέσεις τους εκκαθαρίστηκαν, η αγορά άρχισε να ανακάμπτει.
Άλλες αγορές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού επίσης κατέγραψαν άνοδο, ανακάμπτοντας από τις έντονες απώλειες των τελευταίων ημερών, με τη βελτίωση της διάθεσης να προέρχεται από τα κέρδη που καταγράφηκαν στην Wall Street και τη χαλάρωση των ανησυχιών γύρω από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.
Ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία ενισχύθηκε κατά 0,1%, ενώ οι δείκτες του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν κατέγραψαν άλμα άνω του 1% και 4% αντίστοιχα. Στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei με άνοδο 2,24% ενώ ο κινεζικός Shangai Composite ενισχύεται κατά 0,85%.
