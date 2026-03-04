Ο θεσμικός Νίκος Α. με καφέ και σοκολατάκι, ο Μπακογιάννης διάλεξε δήμο αντί για Α’ Αθηνών, η ΑΒΑΞ παίρνει την Ιόνιο Σχολή, ο Περιστέρης και η ΕΥΔΑΠ, το Κτήμα Σπυρόπουλος
Ο θεσμικός Νίκος Α. με καφέ και σοκολατάκι, ο Μπακογιάννης διάλεξε δήμο αντί για Α’ Αθηνών, η ΑΒΑΞ παίρνει την Ιόνιο Σχολή, ο Περιστέρης και η ΕΥΔΑΠ, το Κτήμα Σπυρόπουλος
Xαίρετε, η αναταραχή και η ανησυχία, οι επιπτώσεις στις αγορές, αλλά και στον γεωπολιτικό χάρτη συνεχίζονται, βαίνουν αυξανόμενες εξαιτίας της εμπλοκής και της Κύπρου, άρα και της Ελλάδας
Πριν πάμε για το τι συμβαίνει επί του πεδίου, θέλω να σχολιάσω τη στάση της αντιπολίτευσης στο μείζον αυτό, επαναλαμβάνω εθνικό θέμα, μιας και η Αθήνα έχει όπως είναι γνωστό ενιαίο αμυντικό δόγμα με τη Λευκωσία. Λοιπόν απ’ ό,τι έμαθα και διάβασα, η στάση του Ανδρουλάκη στο όλο γεγονός, αλλά και στη συνάντησή του με τον Μητσοτάκη, ήταν αυτή που πρέπει να ‘χει ένα ελληνικό σοβαρό κόμμα και μάλιστα όταν πρόκειται για την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες, αλλά ρώτησα την πηγή μου στο Μ.Μ και μου είπε ότι «ο Ανδρουλάκης ήταν ευγενής, φιλικός και ουσιαστικός στη συνάντηση». Η ίδια πηγή που σας λέω ότι… αποκλείεται να μη γνωρίζει απολύτως τι διημείφθη μεταξύ των δύο, μου προσέθεσε: «Ετσι πρέπει να είναι οι επαφές και η συνεννόηση συμπολίτευσης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σχεδόν σ’ όλα τα θέματα, τουλάχιστον τα σημαντικά». Εγώ προσθέτω ότι διέγνωσα και μία πιο θεσμική στάση του Νίκου Α. στο θέμα των υποκλοπών, αν και εκεί ο συγκεκριμένος ήταν παρακολουθούμενος οπότε έχει και κάποιους παραπάνω λόγους να είναι πιο οξύς. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, η υπόλοιπη αντιπολίτευση πήρε εντελώς αρνητική στάση για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο! Αδιανόητο κατά τη γνώμη μου από τον Βελόπουλο έως τα κόμματα της Αριστεράς, τα οποία μάλλον είναι με τους μουλάδες, τους Ρώσους και όποιον άλλον, αρκεί να πούνε κάτι κακό για τον Μητσοτάκη. Για πάτο είναι, αλλά εδώ ξαναλέω έχει μία ευκαιρία να αρχίζει να ξεχωρίζει ο Ανδρουλάκης. Εξυπνα το πήγε και ο Τσίπρας που τάχθηκε υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο. Γι’ αυτό πιστεύω ότι στο τέλος, στην κάλπη θα παλέψει για τη δεύτερη θέση ο Νίκος μας με τον Αλέξη μας, με δεδομένο ότι την πρόεδρο Μαρία τη βλέπω… χλωμή μετά τα τελευταία στο Σύνταγμα.
Καφές, σοκολατάκι και ανοιχτή κουβέντα
-Εχω βέβαια κάποια πράγματα από μέσα, όταν έκλεισαν οι πόρτες στο γραφείο του Κ.Μ, ο Ανδρουλάκης ζήτησε ελληνικό καφέ σκέτο και δέχθηκε για κέρασμα ένα σοκολατάκι με αμύγδαλο, από αυτά που τρώει και ο πρωθυπουργός που σήμερα έχει και γενέθλια (κλείνει τα 58, χρόνια πολλά). Στο επίκεντρο ήταν οι εξελίξεις στο πεδίο και στην Κύπρο, η ευρωπαϊκή στάση που δεν έχει γενικώς ικανοποιήσει την Αθήνα και τη Λευκωσία ιδιαίτερα, ο εγκλωβισμός Ελλήνων στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συνέπειες στην οικονομία. Ειδικά για το τελευταίο, υπήρξε δεδομένη ανησυχία.
Αποχαιρετισμός στον σύμβουλο
-Ότι ο Μητσοτάκης άλλαξε διπλωματικό σύμβουλο σας έχω ενημερώσει. Χθες όμως ο Κ.Μ έφυγε με τα πόδια από τη Βουλή και πήγε απέναντι στο ΥΠΕΞ, όπου ο μέχρι πρότινος διπλωματικός του σύμβουλος Μίλτων Νικολαΐδης έκανε ένα μικρό farewell event με παρόντες τον Γεραπετρίτη και άλλους διπλωμάτες. Ο κ. Νικολαΐδης, που ήρθε το 2024 στο Μαξίμου, μετακομίζει από βδομάδα στο Παρίσι ως πρέσβης, ενώ ήδη έχει αναλάβει στη θέση του η μέχρι πρότινος πρέσβης στην Ουάσινγκτον Κατερίνα Νασίκα. Ο Μητσοτάκης, που πήρε τον λόγο, ευχαρίστησε τον Νικολαΐδη για την υπηρεσία του, υπογράμμισε ότι υπήρξαν κρίσιμες καταστάσεις που το Μαξίμου διαχειρίστηκε και αναγνώρισε ότι από πίσω είχε μια σημαντική υποστηρικτική υποδομή, ευχόμενος παράλληλα καλή αρχή στην έμπειρη κυρία Νασίκα. Επειτα από λίγη ώρα ο Κ.Μ αναχώρησε για το Μαξίμου για ένα τηλεφώνημα με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό Ζοζέφ Αούν.
Ο Δένδιας στους πιλότους των F-16
-Λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας έκανε χθες μια στάση στην αεροπορική βάση "Ανδρέας Παπανδρέου" και χαιρέτισε τα πληρώματα των ελληνικών F-16 που μεταστάθμευσαν στην Πάφο για να βοηθήσουν στην αεράμυνα. Ο υπουργός Άμυνας ευχήθηκε καλή επιτυχία στους Έλληνες πιλότους, ενώ σε σύσκεψη που είχε γίνει νωρίτερα στο υπουργείο Άμυνας της Λευκωσίας, με την παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ Χούπη και του αρχηγού της Εθνοφρουράς Θεοδώρου, οι δύο υπουργοί αξιολόγησαν τις τεχνικές λεπτομέρειες της ελληνικής αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο. Μια κίνηση που απάντησε εμπράκτως στον προβληματισμό που ανά καιρούς επανέρχεται, αν η Κύπρος κείται μακράν για την Ελλάδα.
Οι συσκέψεις και οι προετοιμασίες για την ακρίβεια
-Από προχθές έχει ξεκινήσει στην Αθήνα ένας πυρετός συσκέψεων για την προοπτική να υπάρχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Αυτό που δεν φαίνεται είναι να ξεμπλέκουμε εύκολα και αυτό είναι το κακό σενάριο. Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε μια σύσκεψη με την επικεφαλής της Αρχής για την εποπτεία της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη, ως follow up και της συζήτησης που είχε γίνει με τον Κ.Μ την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς τσεκάρονται όλες οι εφοδιαστικές αλυσίδες και γίνονται έλεγχοι, ενώ υπάρχει επικοινωνία με παράγοντες της αγοράς και με τον Στουρνάρα, ενώ σε πρώτο πλάνο είναι οι τιμές των καυσίμων. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι, αν φανούν περίεργες κινήσεις στην αγορά, τότε και η Πολιτεία έχει θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει. Αυτό στο παρελθόν είχε γίνει με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αν και τώρα δεν είμαστε (ακόμα) εκεί.
Τα 100 δολάρια
-Μιας και είμαστε στο σκέλος της ακρίβειας και του ελέγχου της αγοράς, χθες το απόγευμα ο Παπασταύρου συγκάλεσε στο ΥΠΕΝ μια ευρεία σύσκεψη με τον Τσιμάρα της ΡΑΑΕΥ, τον Γιώργο Τριανταφύλλου Motor Oil, τον Αλέξη Παΐζη της ΔΕΗ, τον Ανδρέα Σιάμισιη από τη Helleniq Energy, τον Τάσο Μάνο του ΔΕΔΔΗΕ, τον Κώστα Ξιφαρά της ΔΕΠΑ, τον Σωτήρη Μπράβο του ΔΕΣΦΑ κ.λπ. Η συζήτηση ήταν ανοιχτή και εκφράστηκε γενικώς μια εκτίμηση ότι θα υπάρξουν μεν ανατιμήσεις λόγω της ανόδου των τιμών, όχι όμως τρομακτικές και εν πάση περιπτώσει αν ανέβει σε μια τέτοια συγκυρία και πέντε λεπτά το λίτρο η βενζίνη δεν είναι και προς πανικό. Κατάλαβα όμως ότι τα πιο "ζόρικα" σενάρια, με το βαρέλι να "τραβάει" προς τα 100 δολάρια, είναι αυτά που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το plan B για πιο δυναμικές παρεμβάσεις.
Ο Μπακογιάννης και ο δήμος
Καφές, σοκολατάκι και ανοιχτή κουβέντα
-Εχω βέβαια κάποια πράγματα από μέσα, όταν έκλεισαν οι πόρτες στο γραφείο του Κ.Μ, ο Ανδρουλάκης ζήτησε ελληνικό καφέ σκέτο και δέχθηκε για κέρασμα ένα σοκολατάκι με αμύγδαλο, από αυτά που τρώει και ο πρωθυπουργός που σήμερα έχει και γενέθλια (κλείνει τα 58, χρόνια πολλά). Στο επίκεντρο ήταν οι εξελίξεις στο πεδίο και στην Κύπρο, η ευρωπαϊκή στάση που δεν έχει γενικώς ικανοποιήσει την Αθήνα και τη Λευκωσία ιδιαίτερα, ο εγκλωβισμός Ελλήνων στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συνέπειες στην οικονομία. Ειδικά για το τελευταίο, υπήρξε δεδομένη ανησυχία.
Αποχαιρετισμός στον σύμβουλο
-Ότι ο Μητσοτάκης άλλαξε διπλωματικό σύμβουλο σας έχω ενημερώσει. Χθες όμως ο Κ.Μ έφυγε με τα πόδια από τη Βουλή και πήγε απέναντι στο ΥΠΕΞ, όπου ο μέχρι πρότινος διπλωματικός του σύμβουλος Μίλτων Νικολαΐδης έκανε ένα μικρό farewell event με παρόντες τον Γεραπετρίτη και άλλους διπλωμάτες. Ο κ. Νικολαΐδης, που ήρθε το 2024 στο Μαξίμου, μετακομίζει από βδομάδα στο Παρίσι ως πρέσβης, ενώ ήδη έχει αναλάβει στη θέση του η μέχρι πρότινος πρέσβης στην Ουάσινγκτον Κατερίνα Νασίκα. Ο Μητσοτάκης, που πήρε τον λόγο, ευχαρίστησε τον Νικολαΐδη για την υπηρεσία του, υπογράμμισε ότι υπήρξαν κρίσιμες καταστάσεις που το Μαξίμου διαχειρίστηκε και αναγνώρισε ότι από πίσω είχε μια σημαντική υποστηρικτική υποδομή, ευχόμενος παράλληλα καλή αρχή στην έμπειρη κυρία Νασίκα. Επειτα από λίγη ώρα ο Κ.Μ αναχώρησε για το Μαξίμου για ένα τηλεφώνημα με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό Ζοζέφ Αούν.
Ο Δένδιας στους πιλότους των F-16
-Λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας έκανε χθες μια στάση στην αεροπορική βάση "Ανδρέας Παπανδρέου" και χαιρέτισε τα πληρώματα των ελληνικών F-16 που μεταστάθμευσαν στην Πάφο για να βοηθήσουν στην αεράμυνα. Ο υπουργός Άμυνας ευχήθηκε καλή επιτυχία στους Έλληνες πιλότους, ενώ σε σύσκεψη που είχε γίνει νωρίτερα στο υπουργείο Άμυνας της Λευκωσίας, με την παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ Χούπη και του αρχηγού της Εθνοφρουράς Θεοδώρου, οι δύο υπουργοί αξιολόγησαν τις τεχνικές λεπτομέρειες της ελληνικής αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο. Μια κίνηση που απάντησε εμπράκτως στον προβληματισμό που ανά καιρούς επανέρχεται, αν η Κύπρος κείται μακράν για την Ελλάδα.
Οι συσκέψεις και οι προετοιμασίες για την ακρίβεια
-Από προχθές έχει ξεκινήσει στην Αθήνα ένας πυρετός συσκέψεων για την προοπτική να υπάρχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Αυτό που δεν φαίνεται είναι να ξεμπλέκουμε εύκολα και αυτό είναι το κακό σενάριο. Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε μια σύσκεψη με την επικεφαλής της Αρχής για την εποπτεία της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη, ως follow up και της συζήτησης που είχε γίνει με τον Κ.Μ την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς τσεκάρονται όλες οι εφοδιαστικές αλυσίδες και γίνονται έλεγχοι, ενώ υπάρχει επικοινωνία με παράγοντες της αγοράς και με τον Στουρνάρα, ενώ σε πρώτο πλάνο είναι οι τιμές των καυσίμων. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι, αν φανούν περίεργες κινήσεις στην αγορά, τότε και η Πολιτεία έχει θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει. Αυτό στο παρελθόν είχε γίνει με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αν και τώρα δεν είμαστε (ακόμα) εκεί.
Τα 100 δολάρια
-Μιας και είμαστε στο σκέλος της ακρίβειας και του ελέγχου της αγοράς, χθες το απόγευμα ο Παπασταύρου συγκάλεσε στο ΥΠΕΝ μια ευρεία σύσκεψη με τον Τσιμάρα της ΡΑΑΕΥ, τον Γιώργο Τριανταφύλλου Motor Oil, τον Αλέξη Παΐζη της ΔΕΗ, τον Ανδρέα Σιάμισιη από τη Helleniq Energy, τον Τάσο Μάνο του ΔΕΔΔΗΕ, τον Κώστα Ξιφαρά της ΔΕΠΑ, τον Σωτήρη Μπράβο του ΔΕΣΦΑ κ.λπ. Η συζήτηση ήταν ανοιχτή και εκφράστηκε γενικώς μια εκτίμηση ότι θα υπάρξουν μεν ανατιμήσεις λόγω της ανόδου των τιμών, όχι όμως τρομακτικές και εν πάση περιπτώσει αν ανέβει σε μια τέτοια συγκυρία και πέντε λεπτά το λίτρο η βενζίνη δεν είναι και προς πανικό. Κατάλαβα όμως ότι τα πιο "ζόρικα" σενάρια, με το βαρέλι να "τραβάει" προς τα 100 δολάρια, είναι αυτά που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το plan B για πιο δυναμικές παρεμβάσεις.
Ο Μπακογιάννης και ο δήμος
-Σας έγραψα τις προηγούμενες μέρες ότι ο Κώστας Μπακογιάννης καταλήγει στο να κατέβει με τη ΝΔ στην Α’ Αθηνών και μάλιστα σε κυλιόμενες μετρήσεις εμφανιζόταν να πηγαίνει καλά, πλασαριζόμενος στη τετράδα. Πάντως, επειδή τα πράγματα είναι δυναμικά, μαθαίνω ότι η σκέψη του έχει αλλάξει ξανά κατεύθυνση και επανέρχεται στο βασικό σενάριο να διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο Αθηναίων το 2028, με δεδομένο κιόλας ότι δεν έχει αποχωρήσει από τα πράγματα και είναι πολύ ενεργός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, η ζωή θα το δείξει, αλλά γενικώς νομίζω ότι το πράγμα παίρνει μια ρότα.
Πιερρακάκης +3
-Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, συναντήθηκαν χθες στις Βρυξέλλες ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν: Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας. Συμφωνήθηκε η στενή παρακολούθηση των οικονομικών επιπτώσεων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ιδίως όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Μίλησαν επίσης για θέματα όπως ο διεθνής ρόλος του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.
Κουφοντίνας-εκπομπή
-Ένα σχόλιο με την προσωπική μου άποψη σχετικά με την προβολή του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά (Σκάι) για τη 17Ν, στην οποία εμφανίστηκε και ο αμετανόητος Κουφοντίνας, στυγερός δολοφόνος δεκάδων ανθρώπων. Οι συγγενείς των θυμάτων, μέλη του συλλόγου αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν», εξέδωσαν χθες μία οργισμένη ανακοίνωση με την οποία -αφού κατακρίνουν τους συντελεστές της εκπομπής- υποστηρίζουν ότι «με αυτόν τον τρόπο προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού ''κουφοντινάκια'' ξανά δολοφονώντας παράλληλα τους δικούς μας ανθρώπους». Κατανοώ πλήρως τη σωρευμένη οργή και θλίψη των συγγενών που έχασαν από στυγερούς δολοφόνους τους δικούς τους ανθρώπους. Έχω τη γνώμη όμως ότι παντού σ’ όλο τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο έτσι γίνεται στη δημοσιογραφία, έντυπη, τηλεοπτική ή διαδικτυακή. Από καταβολής δημοκρατίας και ελεύθερων media, δολοφόνοι διαφόρων ειδών και κατηγοριών μιλάνε στα media. Καταδικασμένοι και μη. Σκληρό μεν για τους οικείους των θυμάτων, αλλά έτσι είναι. Νομίζω, με όλον τον σεβασμό, ότι αντί να επιτίθενται στο Μέσον και τον δημοσιογράφο, θα ήταν ορθότερο να κατηγορήσουν τον φονιά.
Σαμαράς - Λυμπερόπουλος
-Και μέσα στις καταιγιστικές παγκόσμιες εξελίξεις είχαμε χθες εντός της χώρας και μια εξίσου σοβαρή συνάντηση κορυφής. Διαβάζω από δελτίο Τύπου του ΣΕΤΕ ότι συναντήθηκαν και συζήτησαν θεσμικά ζητήματα ο πρόεδρος Σαμαράς με τον άλλον πρόεδρο, τον Θύμιο τον ταξάρα. Διαβάζω από τη σχετική ανακοίνωση «η συνάντηση του Προέδρου του Σ.Α.Τ.Α. Θύμιου Λυμπερόπουλου με τον πρώην Πρωθυπουργό και τέως Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των θεσμικών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την υπεράσπιση των θέσεων του κλάδου των ταξί απέναντι στο σχέδιο νόμου του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη, το οποίο επιχειρεί την εξίσωση των ΕΙΧ με τα Ταξί, αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα και το θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος». Είναι αυτό που λένε, εδώ ο κόσμος χάνεται…
Η βουτιά του Χρηματιστηρίου
-Για τη χθεσινή συνεδρίαση του ΧΑ και τη σφοδρότητα της πτώσης υπάρχουν δυο στοιχεία που αξίζει να σταθούμε: Το ένα είναι ότι τη Δευτέρα το retail έβλεπε ευκαιρίες. Χθες επανεκτίμησε τον κίνδυνο και έκλειναν θέσεις είτε επειδή χτύπαγαν τα margin, είτε επειδή προλάβαιναν να πουλήσουν πριν χτυπήσουν. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι καταγράφηκαν ρευστοποιήσεις στα αμοιβαία κεφάλαια. Βάλτε από κοντά και τις εντολές πώλησης των ξένων...
«Μαύρη» Τρίτη στη Λεωφόρο Αθηνών
-Σοκ και δέος στο Χρηματιστήριο τις τελευταίες δύο ημέρες, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ελεύθερη πτώση «σβήνοντας» ουσιαστικά το σύνολο των κερδών του 2026. Η εγχώρια αγορά βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα μπαράζ «πολεμικών» ρευστοποιήσεων, με τον δείκτη να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, καταγράφοντας απώλειες που σε ορισμένες φάσεις της συνεδρίασης ξεπέρασαν το 6%. Ο βασικός καταλύτης της κατάρρευσης είναι η δραματική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η εκτίμηση του Ντ. Τραμπ ότι η σύρραξη μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν πέρασε από τη σφαίρα της γεωπολιτικής ανησυχίας στην ωμή οικονομική πραγματικότητα, μετά τις αναφορές για πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές και την εντολή του Ισραήλ στη Chevron να διακόψει την παραγωγή στο κοίτασμα «Λεβιάθαν». Η ταυτόχρονη απόφαση του Κατάρ για αναστολή της παραγωγής LNG και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, όπου εγκλωβίστηκε σημαντικός αριθμός ελληνόκτητων τάνκερ, προκάλεσαν «έμφραγμα» στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Στο ταμπλό του ΧΑ έσπασαν margin και υπήρξαν αθρόες ρευστοποιήσεις και από αμοιβαία κεφάλαια, όπως είπαμε και παραπάνω. Οι τράπεζες, που το προηγούμενο διάστημα είχαν σημαντικά κέρδη στο ταμπλό, βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας, με τον κλαδικό δείκτη να σημειώνει βουτιά άνω του 6%. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στα βιομηχανικά blue chips, με τον όμιλο Viohalco και άλλες μετοχές βιομηχανικών ομίλων να υποχωρούν σημαντικά, καθώς η αγορά τιμολογεί πλέον το σενάριο ενός παρατεταμένου ενεργειακού πληθωρισμού. Η χθεσινή «μαύρη» Τρίτη ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη ρηχότητα της ελληνικής αγοράς απέναντι στα εξωγενή σοκ.
Ο Περιστέρης, ο Πόλσον, η ΕΥΔΑΠ και τα συμπεράσματα
-Η έκπληξη της ημέρας ήρθε μετά τη συνεδρίαση με τα δύο μεγάλα πακέτα μετοχών της ΕΥΔΑΠ που άλλαξαν χέρια σε τιμή πολύ υψηλότερης της τιμής που διαπραγματεύονταν η μετοχή. Συνολικά τα δύο πακέτα αντιστοιχούν στο 9,98% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ. Πωλητής ο Τζον Πόλσον, αγοραστής ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι δύο συναλλαγές έγιναν με σημαντικό premium αφού η μετοχή διαπραγματευόταν κοντά στα 7 με 7,5 ευρώ και τα πακέτα άλλαξαν χέρια στην τιμή των 10 ευρώ. Ο Γ. Περιστέρης διαπραγματευόταν εδώ και ημέρες το πακέτο, προχθές συμφώνησαν με τον Πόλσον, χθες έγινε η συναλλαγή. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία, καθώς τα συμπεράσματα είναι δύο: Το ένα είναι ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έδωσε 103 εκατ. και εξασφάλισε προνομιακή θέση τόσο στο κατασκευαστικό σχέδιο που έχει δρομολογήσει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, όσο και στις business του νερού γενικότερα. Το δεύτερο συμπέρασμα, όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά, είναι ότι ο Πόλσον αν βρει τιμή που θεωρεί ικανοποιητική κουνάει μαντήλι με μεγάλη ευκολία.
ΑΒΑΞ κοντά σε συμφωνία για το ακίνητο της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη
-Ο Όμιλος ΑΒΑΞ είχε ενδιαφερθεί σε κατάλληλη στιγμή για το ακίνητο της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται κοντά σε συμφωνία. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως μέσω της AVAX Development, του επενδυτικού βραχίονα του ομίλου, έχει επέλθει καταρχήν συμφωνία για το ακίνητο-φιλέτο των 4,7 στρεμμάτων που θα ολοκληρωθεί εφόσον εκπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται πως η Ιόνιος Σχολή διαθέτει εγκαταστάσεις και στο Μαρούσι, ενώ το ενδιαφέρον της ΑΒΑΞ για το συγκεκριμένο σημαντικό ακίνητο εντάσσεται στο συνολικότερο επιλεκτικό άνοιγμά της στο real estate, ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών.
Οκτώ τρισ. δολάρια στην Αθήνα
-Με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως η σύναξη των μεγαλύτερων επενδυτικών κρατικών ταμείων του πλανήτη θα γίνει φέτος για πρώτη φορά στην Αθήνα και όχι σε κάποια από τις χώρες του Κόλπου. Πρόκειται για την ετήσια σύνοδο του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), του διεθνή οργανισμού στον οποίο μετέχουν περί τα 60 κρατικά επενδυτικά ταμεία (sovereign wealth funds) από όλο τον κόσμο που διαθέτουν υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 8 τρισ. δολαρίων. Μιλάμε για funds του μεγέθους των Norges, ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), QIA (Qatar Investment Authority), το GIC κ.ά. που θα βρεθούν τον Νοέμβριο στην Αθήνα, μαζί φυσικά με το ελληνικό Υπερταμείο/GrowthFund που σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια 12 δισ. ευρώ και μετασχηματίζεται από έναν οργανισμό διαχείρισης δημοσίων επιχειρήσεων σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο. Χθες, ο CEO Γιάννης Παπαχρήστου παρουσίασε οργανικά κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ για την τριετία 2025-2027, μερίσματα 700 εκατ. προς το Ελληνικό Δημόσιο, δημοπράτηση έργων 1 δισ. από το PPF μέσα στο 2026 και κινητοποίηση ισόποσου κεφαλαίου μέσω του νέου επενδυτικού ταμείου υποδομών, του HIIF. Μόνο για το 2025, η κερδοφορία του Ομίλου αναμένεται να ξεπεράσει τα κέρδη όλων των προηγούμενων ετών μαζί. Το Υπερταμείο οικοδομεί τώρα τον 4ο πυλώνα του, τις συν-επενδύσεις Νέας Οικονομίας μέσω HIIF. Οι άλλοι τρεις πυλώνες είναι ο μετασχηματισμός των θυγατρικών του, η ανάπτυξη υποδομών και η επιτάχυνση της Μονάδας «Ωρίμανσης» των έργων, του PPF. Η πρώτη επένδυση του νέου ταμείου που θα επενδύει στις υποδομές, του HIIF, αναμένεται τον Μάρτιο-Απρίλιο. Θα είναι η λυδία λίθος για να λειτουργήσει το Υπερταμείο ως καταλύτης ιδιωτικών επενδύσεων στη Νέα Οικονομία.
Οι Eλληνες φοιτητές αύξησαν τις τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια
-Τα πρόσφατα γεγονότα στην Κύπρο φαίνεται πως δημιούργησαν άγχος κυρίως στους Ελληνες φοιτητές του νησιού που έσπευσαν να διασφαλίσουν μια θέση στις πτήσεις για να επιστρέψουν. Το αποτέλεσμα ήταν οι θέσεις σε πολλές πτήσεις να εξαντληθούν, οι τιμές ανέβηκαν στο διπλάσιο και σε αρκετές περιπτώσεις στο τριπλάσιο του ναύλου. Στο μεταξύ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί κανονικά, τα μαθήματα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα του εξαμήνου και σε ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο αναφέρει πως δεν θα δικαιολογήσει απουσίες γενικώς και αορίστως, παρά μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών, καθυστερήσεων ή άλλων προσωπικών εξαιρετικών συνθηκών που αιτιολογούνται.
Η αναστολή για το «Κτήμα Σπυρόπουλος»
-Για σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου είχε προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός για το δεύτερο οινοποιείο της «Κτήμα Σπυρόπουλος», στη Νεμέα, αλλά στο… παρά πέντε η διαδικασία οδηγήθηκε σε αναστολή. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στα 1,14 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα η Intrum. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Φεβρουαρίου βγήκε στο σφυρί και άλλαξε χέρια το οινοποιείο στη Μαντίνεια, γεγονός που προκάλεσε την έντονη τοποθέτηση του Απόστολου Σπυρόπουλου (γιου του εκλιπόντος Ροβέρτου Σπυρόπουλου), που, αν και διατηρεί το 25% των μετοχών της επιχείρησης, έχει αποχωρήσει από τη διοίκηση από το καλοκαίρι του 2020. Με δηλώσεις του ο Απ. Σπυρόπουλος είχε επιρρίψει ευθύνες προς τους συγγενείς του που κρατούν τα ηνία για κακοδιαχείριση και έλλειψη σχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση, το ρήγμα στην οικογένεια δείχνει βαθύ και αγεφύρωτο. Πάντως, η αναστολή του πλειστηριασμού, σε συνδυασμό με ορισμένες δηλώσεις της επικεφαλής της εταιρείας Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, περί συζητήσεων με υποψήφιο επενδυτή, ενδεχομένως ανοίγουν κάποιο παράθυρο ελπίδας για την «επόμενη μέρα» της ιστορικής οινοποιίας…
Aπό Πεκίνο έως Σεούλ, το παρασκήνιο της ενεργειακής κρίσης
-Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη δεν είναι απλώς στρατιωτική κίνηση. Είναι ένα καλά μελετημένο γεωπολιτικό παιχνίδι, που αναγκάζει τις χώρες της Ασίας να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους. Το Ιράν έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Όποιος περνάει από εδώ, περνάει με δικούς μας όρους». Η Κίνα, όπως φαίνεται, κρατάει ψύχραιμη στάση. Τα στρατηγικά της αποθέματα καλύπτουν μήνες εισαγωγών, αλλά πίσω από την κρατική γραφειοκρατία, τα ανεξάρτητα διυλιστήρια, τα λεγόμενα «teapots», παρακολουθούν με νευρικότητα. Η εξάρτηση από φθηνό ιρανικό και ρωσικό αργό τα καθιστά ευάλωτα σε διαταραχές ή αυστηρότερες κυρώσεις, ενώ τα φορτία αργού πετρελαίου που εξάγονται μέσω του αγωγού East Siberia – Pacific Ocean (ESPO) από τη Ρωσία γίνονται όλο και πιο ελκυστικά για τα συμφέροντά τους. Η Ινδία αντιμετωπίζει πιο δύσκολες συνθήκες. Με την εξάρτησή της από τις εισαγωγές κατά σχεδόν 90%, η κυβέρνηση του Δελχί εξετάζει ήδη αύξηση ροών από τη Ρωσία. Όμως η πολιτική ισορροπία είναι λεπτή, αφού έχει καλές σχέσεις με τη Δύση και θα βρεθεί στη μέση. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Η πρώτη κινδυνεύει από άμεσο πλήγμα σε ΑΕΠ και πληθωρισμό, η δεύτερη από εκτίναξη κόστους και πιέσεις στη βιομηχανία της. Η Σεούλ όμως έχει ένα μικρό «παραθυράκι». Ισχυρά στρατηγικά αποθέματα και ευέλικτους ναυτιλιακούς ομίλους που μπορούν να επαναδρομολογήσουν γρήγορα τους προμηθευτές. Στο παρασκήνιο, οι μεγάλοι παίκτες αναζητούν εναλλακτικές, από τη Μόσχα έως τη Βενεζουέλα. Αλλά η ενεργειακή διαφοροποίηση δεν εξαφανίζει το ρίσκο, απλώς το μετατοπίζει.
Το μήνυμα της Αλίκης Παληού στη Wall Street
-Η κίνηση της εισηγμένης στο NASDAQ, Performance Shipping Inc., συμφερόντων της Αλίκη Παληού, να «κλειδώσει» τη ναυπήγηση δύο νεότευκτων δεξαμενόπλοιων Suezmax σε κινεζική γιάρδα εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, ερμηνεύεται ως μήνυμα προς τη Wall Street και προς τους ανταγωνιστές ότι το στοίχημα στο αργό πετρέλαιο και στις νέες ροές του παγκόσμιου εμπορίου μόλις ανανεώθηκε. Η εταιρεία υπέγραψε συμβόλαια με την China Shipbuilding Trading Co. Ltd. και τη Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd. για δύο Suezmax 158.000 DWT, με παράδοση το 2028 και το 2029, έναντι 81,5 εκατ. δολαρίων το καθένα. Το χρηματοδοτικό σχήμα, μόλις 15% προκαταβολή με refund guarantee και το 55% στην παράδοση, δείχνει προσεκτική διαχείριση ρευστότητας. Με απλά λόγια, «κρατάμε πυρομαχικά» μέχρι να φανεί πού θα κάτσει η μπίλια. Η χρονική συγκυρία έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την παραγγελία. Η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε θαλάσσιες οδούς και η αναδιάταξη των ενεργειακών ροών έχουν εκτοξεύσει το ton-mile demand. Τα φορτία κάνουν μεγαλύτερες διαδρομές για να αποφύγουν «θερμές» ζώνες, αυξάνοντας τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Σε αυτό το περιβάλλον, τα Suezmax – το ενδιάμεσο «εργαλείο» μεταξύ Aframax και VLCC – αποκτούν στρατηγικό ρόλο. Παρασκηνιακά, η κίνηση ερμηνεύεται και αλλιώς. Μια ελληνικών συμφερόντων εταιρεία, με αμερικανική χρηματιστηριακή παρουσία και ναυπηγική συνεργασία με Κίνα, επενδύει σε ένα asset που εξαρτάται από τη ροή πετρελαίου από μια φλεγόμενη περιοχή. Παγκοσμιοποίηση, στην πιο ωμή της εκδοχή.
Τα γενέθλια του καπετάν Παναγιώτη
-Γενέθλια χθες για τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, “ο τελευταίος των Μοϊκανών”, όπως τον αποκαλούν στη διεθνή ναυτιλία, ένας από τους πλέον σταθερούς και διαχρονικούς παράγοντες της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας. Στις αρχές της δεκαετίας του '70 ίδρυσε την Tsakos Shipping and Trading S.A., η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του Ομίλου Τσάκου, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικούς ελληνικούς ναυτιλιακούς σχηματισμούς, με στόλο που υπερβαίνει τα 120 πλοία διαφόρων τύπων και με συνεχή επενδυτική δραστηριότητα σε νέα, σύγχρονα σκάφη. Κεντρικός βραχίονας της διεθνούς παρουσίας είναι η Tsakos Energy Navigation (TEN), η οποία δραστηριοποιείται στο New York Stock Exchange. Η διοικητική δομή διατηρεί έντονα οικογενειακά χαρακτηριστικά, με διαδοχή στη διοίκηση και συμμετοχή της επόμενης γενιάς. Παράλληλα με την επιχειρηματική ανάπτυξη, ο καπετάνιος έχει αναπτύξει πλέγμα ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών δομών. Είναι ιδρυτής και αποκλειστικός χρηματοδότης τριών ιδρυμάτων σε Μοντεβίδεο, Χίο και Γκάνα, αφιερωμένων στη μνήμη της μητέρας του και της κόρης του Μαρίας, με αντικείμενο την εκπαίδευση, τη ναυτική πρόνοια, την έρευνα και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και ναυτικής παράδοσης. Στα Καρδάμυλα λειτουργεί το «Σπίτι της Μαρίας», χώρος φιλοξενίας υποτρόφων από όλη την Ελλάδα, που επιλέγονται με αξιοκρατικά και κοινωνικά κριτήρια. Το 2020 ιδρύθηκε στη Χίο το ιδιωτικό Ναυτικό Λύκειο Teens, ενώ στη συνέχεια συστάθηκε η πρώτη ιδιωτική Ναυτική Ακαδημία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος».
Δύο κρουαζιερόπλοια της Celestyal δεμένα στο Ντουμπάι
-Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες δύο κρουαζιερόπλοια εταιρείας Celestyal με διοικητική έδρα την Ελλάδα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι, με αφορμή τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη ζώνη του κόλπου. Παρά την έντονη δημοσιότητα, αρμόδιες πηγές επεσήμαναν στο D.R. ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη και απολύτως ελεγχόμενη, χωρίς κανέναν λόγο ανησυχίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα πλοία επιβαίνουν, μεταξύ άλλων, 32 Έλληνες τουρίστες και 75 Έλληνες μέλη πληρώματος, οι οποίοι λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση και φροντίδα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενό και διαρκή συντονισμό με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας. “Η προστασία επιβατών και πληρώματος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται βάσει των επίσημων οδηγιών και της διαρκούς αξιολόγησης των δεδομένων. Πηγές με γνώση των χειρισμών μιλούν για ψύχραιμη και υπεύθυνη διαχείριση, μακριά από υπερβολές. το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές. Προτεραιότητα στην ασφάλεια, συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα”, επισημαίνουν κύκλοι της εταιρείας για να προσθέσουν: “Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, η διαχείριση γίνεται με επαγγελματισμό και μεθοδικότητα, διασφαλίζοντας ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις και χωρίς περιττούς θορύβους”.
H πρόταση του ΙΔΟΜ για το Ασφαλιστικό
-Ρήξη με το κρατικό μονοπώλιο προτείνει ως λύση για το συνταξιοδοτικό πρόβλημα της χώρας το νέο policy paper του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών (ΙΔΟΜ) που παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στη Νομική Βιβλιοθήκη. Η μελέτη που συνέγραψαν η Μιράντα Ξαφά και ο Γιώργος Μπήτρος, προτείνει την εκ βάθρων αναδόμηση του Ασφαλιστικού μας Συστήματος, αφού η Ελλάδα δαπανά 14,3% του ΑΕΠ για συντάξεις (τρίτη υψηλότερη δαπάνη στην ΕΕ) και παρ' όλα αυτά το σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Το σημερινό Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρές δομικές ανισορροπίες. Στηρίζεται κατά 95% στο κρατικό διανεμητικό σύστημα, ενώ οι γεννήσεις και το εργατικό δυναμικό συρρικνώνονται ταχύτερα από κάθε πρόβλεψη. Η λύση που προτείνει το ΙΔΟΜ είναι μια σταδιακή, 25ετής μετάβαση. Οι εργαζόμενοι κάτω των 45 ετών θα λάβουν πίσω έντοκα τις εισφορές που έχουν καταβάλει και θα ενταχθούν αυτόματα σε Κεφαλαιοποιητικά Ασφαλιστικά Ταμεία του 2ου και 3ου πυλώνα, με δικαίωμα opt-out και επιλογής διαχειριστή. Στόχος είναι η κρατική δαπάνη να περιοριστεί από 14% σε 8% του ΑΕΠ έως τη δεκαετία 2050-60, με τους ασφαλισμένους να έχουν τον πλήρη έλεγχο και κυριότητα των αποταμιεύσεών τους. Το κόστος αυτής της μετάβασης εκτιμάται σε 36 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα μισά καλύπτονται ήδη από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) (σήμερα στα 21,8 δισ. ευρώ). Το ΙΔΟΜ προτείνει στήριξη του 2ου Πυλώνα (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης), χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εθνικό σύστημα παρακολούθησης συντάξεων, περιορισμό εξαγοράς πλασματικών ετών και συνεκτική μεταναστευτική πολιτική.
Νέες επενδυτικές στρατηγικές ανάμεσα σε πολέμους και ανατροπές
-Μέχρι σήμερα, η άφθονη ρευστότητα «φούσκωνε» τις αγορές και τους διαχειριστές κεφαλαίων. Καλός διαχειριστής ήταν αυτός που είχε «καλό beta», δηλαδή μπορούσε να ακολουθήσει τις τάσεις των αγορών. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Καλός διαχειριστής είναι αυτός που έχει «ικανότητα alpha», να μπορεί δηλαδή να επιλέγει τους νικητές κάθε εποχής. Η λέξη που περιγράφει τις αγορές του 2026 είναι «διασπορά» (dispersion). Η Wall Street Journal δημοσίευσε χθες ένα αποκαλυπτικό γράφημα. Ενώ ο Δείκτης S&P 500 κινείται οριζόντια γύρω από το μηδέν, η μετοχή της Sandisk έχει ήδη υπερδιπλασιαστεί (προσφέρει απόδοση μεγαλύτερη του +175% από την αρχή του έτους), η Texas Pacific Land κερδίζει πάνω από +75%, ενώ οι… «μεγάλες» Microsoft και η Intuit βρίσκονται βαθιά στο κόκκινο, με απώλειες που αγγίζουν το -50% και -75% αντίστοιχα. Οι αγορές δεν κινούνται πλέον όπως η παλίρροια (όλα ανεβαίνουν μαζί, όλα πέφτουν μαζί) και έχουν περάσει στη φάση επιλεκτικής διάγνωσης αξιών. Οι επενδυτές δεν αγοράζουν πλέον γενικά και αφηρημένα «μετοχές τεχνολογίας» ως κατηγορία. Αγοράζουν συγκεκριμένες εταιρείες που τοποθετούνται ευνοϊκά στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ πωλούν αμείλικτα όσες θεωρούν ότι μένουν πίσω ή εκτίθενται στον ανταγωνισμό της. Το παράδειγμα της Sandisk είναι χαρακτηριστικό γιατί είναι μια εταιρεία που επωφελείται από τη ζήτηση αποθήκευσης δεδομένων που τροφοδοτούν οι υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Texas Pacific Land κεφαλαιοποιεί τη ζήτηση γης στο Τέξας γιατί όλοι εκεί θέλουν να κατασκευάσουν data centers. Αντίθετα, η Intuit που είναι μια εταιρεία λογιστικού λογισμικού, αντιμετωπίζει σήμερα τον κίνδυνο της αντικατάστασής της από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Microsoft δέχεται πίεση από τους επενδυτές που αναρωτιούνται αν τα δισεκατομμύρια που έχει επενδύσει μέχρι σήμερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποδώσουν κάποτε κάτι στους μετόχους. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας εποχής είναι ότι τα περιβόητα quant μοντέλα, που βασίζονται σε συσχετίσεις του παρελθόντος, δυσκολεύονται σήμερα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στις αγορές.
Ο «κόκκινος καταρράκτης» σε χρυσό και ασήμι
-Στις οθόνες των traders εμφανίστηκαν ξαφνικά δύο κατακόκκινοι «καταρράκτες». Η τιμή του χρυσού κατέγραψε ελεύθερη πτώση κάτω από τα 5.100 δολάρια/ουγκιά και ο άργυρος βρέθηκε να χάνει περισσότερα από 20 δολάρια/ουγκιά μέσα σε 24 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με υποτίμηση του αργύρου της τάξης του 21%. Τα διαγράμματα τεχνικής ανάλυσης έδειχναν κάποια «κεριά» (candlesticks) που δεν άφηναν κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Κάποιοι ρευστοποιούσαν μαζικά τις θέσεις τους και οι αγοραστές έδειχναν να μη βιάζονται καθόλου. Την ώρα που οι μετοχές υπέφεραν από την ανασφάλεια και η παγκόσμια αβεβαιότητα βρισκόταν σε ιστορικά υψηλά, τα «ασφαλή καταφύγια», τα πολύτιμα μέταλλα, βυθίζονταν χωρίς εμφανή λόγο. Η προφανής αιτία δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι ο χρυσός είχε προσφέρει απόδοση +96% στους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το ασήμι είχε εκτιναχθεί κατά 278% στο ίδιο διάστημα. Αυτές οι αποδόσεις προκαλούν τους υπερ-αισιόδοξους επενδυτές σε υπερ-μόχλευση των θέσεών τους. Η «τέλεια καταιγίδα» πυροδότησε τη μαζική εκκαθάριση αυτών των θέσεων. Το ασήμι υπέφερε περισσότερο γιατί εκτός από «ασφαλές καταφύγιο», είναι και βιομηχανικό μέταλλο με μεγάλη ζήτηση για ηλιακά πάνελ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ημιαγωγούς. Κάθε αλλαγή τάσης στην αγορά προκαλεί ντελίριο αντίστροφων επενδυτικών θέσεων. Προφανώς όσοι πουλούσαν τα μέταλλα, δεν αγόραζαν μετοχές. Απλά περιόριζαν τον επενδυτικό τους κίνδυνο. Οι εντολές stop-loss ενεργοποιήθηκαν αλυσιδωτά, οι αλγόριθμοι ακολούθησαν και η αγορά βρέθηκε να πουλά ακριβώς εκεί που υποτίθεται ότι αγοράζει. Μακροπρόθεσμα, η JP Morgan εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο χρυσός θα πάει στα 6.300 δολάρια έως το τέλος του 2026. Μέχρι τότε όμως, οι οθόνες των traders θυμίζουν ότι ακόμα και τα «αιώνια» περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται στους νόμους της αγοράς.
Η «πικρή» πτώση της ζάχαρης
-Οι Financial Times κατέγραψαν την εντυπωσιακή πτώση της τιμής της ζάχαρης στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων, στα χαμηλότερα επίπεδα πενταετίας. Σε μια περίοδο που όλα ακριβαίνουν στον κόσμο, η ζάχαρη πέφτει άτσαλα. Πριν από 3 εβδομάδες, στις 12 Φεβρουαρίου, τα συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης ζάχαρης είχαν πέσει σε χαμηλά 5,5 ετών, γιατί τότε οι αγορές έβλεπαν ένα μεγάλο πλεόνασμα παραγωγής έναντι της ζήτησης. Η Βραζιλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου, αυξάνει σταθερά την παραγωγή της. Οι εταιρείες παραγωγής της κεντρικής και νότιας Βραζιλίας στρέφονται περισσότερο προς τη ζάχαρη και λιγότερο προς την αιθανόλη. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν οι τιμές του πετρελαίου είναι χαμηλές και η ζήτηση για βιοκαύσιμα υποχωρεί. Στην Ινδία, η καλή περίοδος μουσώνων οδήγησε σε εκτόξευση της παραγωγής. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η Ινδία θα παράγει πάνω από 32,8 εκατ. τόνους στη σεζόν 2025/26, αφού ολοένα και λιγότερα ζαχαροκάλαμα οδηγούνται προς την αιθανόλη. Η Ταϊλάνδη, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης, δεν σταματά να παράγει. Κάποιοι αναλυτές έγραψαν ότι τα σύγχρονα φαρμακευτικά σκευάσματα αδυνατίσματος, τα GLP-1, δεν περιορίζουν μόνο την όρεξη, αλλά αλλάζουν και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στη γλυκιά γεύση. Το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Μεγάλη παραγωγή, μικρή ζήτηση. Το πιο γλυκό εμπόρευμα του κόσμου προσφέρει μια πικρή επενδυτική απόδοση.
Πηγή: newmoney.gr
Πιερρακάκης +3
-Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, συναντήθηκαν χθες στις Βρυξέλλες ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν: Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας. Συμφωνήθηκε η στενή παρακολούθηση των οικονομικών επιπτώσεων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ιδίως όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Μίλησαν επίσης για θέματα όπως ο διεθνής ρόλος του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.
Κουφοντίνας-εκπομπή
-Ένα σχόλιο με την προσωπική μου άποψη σχετικά με την προβολή του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά (Σκάι) για τη 17Ν, στην οποία εμφανίστηκε και ο αμετανόητος Κουφοντίνας, στυγερός δολοφόνος δεκάδων ανθρώπων. Οι συγγενείς των θυμάτων, μέλη του συλλόγου αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν», εξέδωσαν χθες μία οργισμένη ανακοίνωση με την οποία -αφού κατακρίνουν τους συντελεστές της εκπομπής- υποστηρίζουν ότι «με αυτόν τον τρόπο προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού ''κουφοντινάκια'' ξανά δολοφονώντας παράλληλα τους δικούς μας ανθρώπους». Κατανοώ πλήρως τη σωρευμένη οργή και θλίψη των συγγενών που έχασαν από στυγερούς δολοφόνους τους δικούς τους ανθρώπους. Έχω τη γνώμη όμως ότι παντού σ’ όλο τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο έτσι γίνεται στη δημοσιογραφία, έντυπη, τηλεοπτική ή διαδικτυακή. Από καταβολής δημοκρατίας και ελεύθερων media, δολοφόνοι διαφόρων ειδών και κατηγοριών μιλάνε στα media. Καταδικασμένοι και μη. Σκληρό μεν για τους οικείους των θυμάτων, αλλά έτσι είναι. Νομίζω, με όλον τον σεβασμό, ότι αντί να επιτίθενται στο Μέσον και τον δημοσιογράφο, θα ήταν ορθότερο να κατηγορήσουν τον φονιά.
Σαμαράς - Λυμπερόπουλος
-Και μέσα στις καταιγιστικές παγκόσμιες εξελίξεις είχαμε χθες εντός της χώρας και μια εξίσου σοβαρή συνάντηση κορυφής. Διαβάζω από δελτίο Τύπου του ΣΕΤΕ ότι συναντήθηκαν και συζήτησαν θεσμικά ζητήματα ο πρόεδρος Σαμαράς με τον άλλον πρόεδρο, τον Θύμιο τον ταξάρα. Διαβάζω από τη σχετική ανακοίνωση «η συνάντηση του Προέδρου του Σ.Α.Τ.Α. Θύμιου Λυμπερόπουλου με τον πρώην Πρωθυπουργό και τέως Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των θεσμικών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την υπεράσπιση των θέσεων του κλάδου των ταξί απέναντι στο σχέδιο νόμου του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη, το οποίο επιχειρεί την εξίσωση των ΕΙΧ με τα Ταξί, αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα και το θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος». Είναι αυτό που λένε, εδώ ο κόσμος χάνεται…
Η βουτιά του Χρηματιστηρίου
-Για τη χθεσινή συνεδρίαση του ΧΑ και τη σφοδρότητα της πτώσης υπάρχουν δυο στοιχεία που αξίζει να σταθούμε: Το ένα είναι ότι τη Δευτέρα το retail έβλεπε ευκαιρίες. Χθες επανεκτίμησε τον κίνδυνο και έκλειναν θέσεις είτε επειδή χτύπαγαν τα margin, είτε επειδή προλάβαιναν να πουλήσουν πριν χτυπήσουν. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι καταγράφηκαν ρευστοποιήσεις στα αμοιβαία κεφάλαια. Βάλτε από κοντά και τις εντολές πώλησης των ξένων...
«Μαύρη» Τρίτη στη Λεωφόρο Αθηνών
-Σοκ και δέος στο Χρηματιστήριο τις τελευταίες δύο ημέρες, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ελεύθερη πτώση «σβήνοντας» ουσιαστικά το σύνολο των κερδών του 2026. Η εγχώρια αγορά βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα μπαράζ «πολεμικών» ρευστοποιήσεων, με τον δείκτη να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, καταγράφοντας απώλειες που σε ορισμένες φάσεις της συνεδρίασης ξεπέρασαν το 6%. Ο βασικός καταλύτης της κατάρρευσης είναι η δραματική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η εκτίμηση του Ντ. Τραμπ ότι η σύρραξη μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν πέρασε από τη σφαίρα της γεωπολιτικής ανησυχίας στην ωμή οικονομική πραγματικότητα, μετά τις αναφορές για πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές και την εντολή του Ισραήλ στη Chevron να διακόψει την παραγωγή στο κοίτασμα «Λεβιάθαν». Η ταυτόχρονη απόφαση του Κατάρ για αναστολή της παραγωγής LNG και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, όπου εγκλωβίστηκε σημαντικός αριθμός ελληνόκτητων τάνκερ, προκάλεσαν «έμφραγμα» στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Στο ταμπλό του ΧΑ έσπασαν margin και υπήρξαν αθρόες ρευστοποιήσεις και από αμοιβαία κεφάλαια, όπως είπαμε και παραπάνω. Οι τράπεζες, που το προηγούμενο διάστημα είχαν σημαντικά κέρδη στο ταμπλό, βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας, με τον κλαδικό δείκτη να σημειώνει βουτιά άνω του 6%. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στα βιομηχανικά blue chips, με τον όμιλο Viohalco και άλλες μετοχές βιομηχανικών ομίλων να υποχωρούν σημαντικά, καθώς η αγορά τιμολογεί πλέον το σενάριο ενός παρατεταμένου ενεργειακού πληθωρισμού. Η χθεσινή «μαύρη» Τρίτη ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη ρηχότητα της ελληνικής αγοράς απέναντι στα εξωγενή σοκ.
Ο Περιστέρης, ο Πόλσον, η ΕΥΔΑΠ και τα συμπεράσματα
-Η έκπληξη της ημέρας ήρθε μετά τη συνεδρίαση με τα δύο μεγάλα πακέτα μετοχών της ΕΥΔΑΠ που άλλαξαν χέρια σε τιμή πολύ υψηλότερης της τιμής που διαπραγματεύονταν η μετοχή. Συνολικά τα δύο πακέτα αντιστοιχούν στο 9,98% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ. Πωλητής ο Τζον Πόλσον, αγοραστής ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι δύο συναλλαγές έγιναν με σημαντικό premium αφού η μετοχή διαπραγματευόταν κοντά στα 7 με 7,5 ευρώ και τα πακέτα άλλαξαν χέρια στην τιμή των 10 ευρώ. Ο Γ. Περιστέρης διαπραγματευόταν εδώ και ημέρες το πακέτο, προχθές συμφώνησαν με τον Πόλσον, χθες έγινε η συναλλαγή. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία, καθώς τα συμπεράσματα είναι δύο: Το ένα είναι ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έδωσε 103 εκατ. και εξασφάλισε προνομιακή θέση τόσο στο κατασκευαστικό σχέδιο που έχει δρομολογήσει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, όσο και στις business του νερού γενικότερα. Το δεύτερο συμπέρασμα, όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά, είναι ότι ο Πόλσον αν βρει τιμή που θεωρεί ικανοποιητική κουνάει μαντήλι με μεγάλη ευκολία.
ΑΒΑΞ κοντά σε συμφωνία για το ακίνητο της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη
-Ο Όμιλος ΑΒΑΞ είχε ενδιαφερθεί σε κατάλληλη στιγμή για το ακίνητο της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται κοντά σε συμφωνία. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως μέσω της AVAX Development, του επενδυτικού βραχίονα του ομίλου, έχει επέλθει καταρχήν συμφωνία για το ακίνητο-φιλέτο των 4,7 στρεμμάτων που θα ολοκληρωθεί εφόσον εκπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται πως η Ιόνιος Σχολή διαθέτει εγκαταστάσεις και στο Μαρούσι, ενώ το ενδιαφέρον της ΑΒΑΞ για το συγκεκριμένο σημαντικό ακίνητο εντάσσεται στο συνολικότερο επιλεκτικό άνοιγμά της στο real estate, ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών.
Οκτώ τρισ. δολάρια στην Αθήνα
-Με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως η σύναξη των μεγαλύτερων επενδυτικών κρατικών ταμείων του πλανήτη θα γίνει φέτος για πρώτη φορά στην Αθήνα και όχι σε κάποια από τις χώρες του Κόλπου. Πρόκειται για την ετήσια σύνοδο του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), του διεθνή οργανισμού στον οποίο μετέχουν περί τα 60 κρατικά επενδυτικά ταμεία (sovereign wealth funds) από όλο τον κόσμο που διαθέτουν υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 8 τρισ. δολαρίων. Μιλάμε για funds του μεγέθους των Norges, ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), QIA (Qatar Investment Authority), το GIC κ.ά. που θα βρεθούν τον Νοέμβριο στην Αθήνα, μαζί φυσικά με το ελληνικό Υπερταμείο/GrowthFund που σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια 12 δισ. ευρώ και μετασχηματίζεται από έναν οργανισμό διαχείρισης δημοσίων επιχειρήσεων σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο. Χθες, ο CEO Γιάννης Παπαχρήστου παρουσίασε οργανικά κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ για την τριετία 2025-2027, μερίσματα 700 εκατ. προς το Ελληνικό Δημόσιο, δημοπράτηση έργων 1 δισ. από το PPF μέσα στο 2026 και κινητοποίηση ισόποσου κεφαλαίου μέσω του νέου επενδυτικού ταμείου υποδομών, του HIIF. Μόνο για το 2025, η κερδοφορία του Ομίλου αναμένεται να ξεπεράσει τα κέρδη όλων των προηγούμενων ετών μαζί. Το Υπερταμείο οικοδομεί τώρα τον 4ο πυλώνα του, τις συν-επενδύσεις Νέας Οικονομίας μέσω HIIF. Οι άλλοι τρεις πυλώνες είναι ο μετασχηματισμός των θυγατρικών του, η ανάπτυξη υποδομών και η επιτάχυνση της Μονάδας «Ωρίμανσης» των έργων, του PPF. Η πρώτη επένδυση του νέου ταμείου που θα επενδύει στις υποδομές, του HIIF, αναμένεται τον Μάρτιο-Απρίλιο. Θα είναι η λυδία λίθος για να λειτουργήσει το Υπερταμείο ως καταλύτης ιδιωτικών επενδύσεων στη Νέα Οικονομία.
Οι Eλληνες φοιτητές αύξησαν τις τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια
-Τα πρόσφατα γεγονότα στην Κύπρο φαίνεται πως δημιούργησαν άγχος κυρίως στους Ελληνες φοιτητές του νησιού που έσπευσαν να διασφαλίσουν μια θέση στις πτήσεις για να επιστρέψουν. Το αποτέλεσμα ήταν οι θέσεις σε πολλές πτήσεις να εξαντληθούν, οι τιμές ανέβηκαν στο διπλάσιο και σε αρκετές περιπτώσεις στο τριπλάσιο του ναύλου. Στο μεταξύ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί κανονικά, τα μαθήματα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα του εξαμήνου και σε ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο αναφέρει πως δεν θα δικαιολογήσει απουσίες γενικώς και αορίστως, παρά μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών, καθυστερήσεων ή άλλων προσωπικών εξαιρετικών συνθηκών που αιτιολογούνται.
Η αναστολή για το «Κτήμα Σπυρόπουλος»
-Για σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου είχε προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός για το δεύτερο οινοποιείο της «Κτήμα Σπυρόπουλος», στη Νεμέα, αλλά στο… παρά πέντε η διαδικασία οδηγήθηκε σε αναστολή. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στα 1,14 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα η Intrum. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Φεβρουαρίου βγήκε στο σφυρί και άλλαξε χέρια το οινοποιείο στη Μαντίνεια, γεγονός που προκάλεσε την έντονη τοποθέτηση του Απόστολου Σπυρόπουλου (γιου του εκλιπόντος Ροβέρτου Σπυρόπουλου), που, αν και διατηρεί το 25% των μετοχών της επιχείρησης, έχει αποχωρήσει από τη διοίκηση από το καλοκαίρι του 2020. Με δηλώσεις του ο Απ. Σπυρόπουλος είχε επιρρίψει ευθύνες προς τους συγγενείς του που κρατούν τα ηνία για κακοδιαχείριση και έλλειψη σχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση, το ρήγμα στην οικογένεια δείχνει βαθύ και αγεφύρωτο. Πάντως, η αναστολή του πλειστηριασμού, σε συνδυασμό με ορισμένες δηλώσεις της επικεφαλής της εταιρείας Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, περί συζητήσεων με υποψήφιο επενδυτή, ενδεχομένως ανοίγουν κάποιο παράθυρο ελπίδας για την «επόμενη μέρα» της ιστορικής οινοποιίας…
Aπό Πεκίνο έως Σεούλ, το παρασκήνιο της ενεργειακής κρίσης
-Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη δεν είναι απλώς στρατιωτική κίνηση. Είναι ένα καλά μελετημένο γεωπολιτικό παιχνίδι, που αναγκάζει τις χώρες της Ασίας να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους. Το Ιράν έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Όποιος περνάει από εδώ, περνάει με δικούς μας όρους». Η Κίνα, όπως φαίνεται, κρατάει ψύχραιμη στάση. Τα στρατηγικά της αποθέματα καλύπτουν μήνες εισαγωγών, αλλά πίσω από την κρατική γραφειοκρατία, τα ανεξάρτητα διυλιστήρια, τα λεγόμενα «teapots», παρακολουθούν με νευρικότητα. Η εξάρτηση από φθηνό ιρανικό και ρωσικό αργό τα καθιστά ευάλωτα σε διαταραχές ή αυστηρότερες κυρώσεις, ενώ τα φορτία αργού πετρελαίου που εξάγονται μέσω του αγωγού East Siberia – Pacific Ocean (ESPO) από τη Ρωσία γίνονται όλο και πιο ελκυστικά για τα συμφέροντά τους. Η Ινδία αντιμετωπίζει πιο δύσκολες συνθήκες. Με την εξάρτησή της από τις εισαγωγές κατά σχεδόν 90%, η κυβέρνηση του Δελχί εξετάζει ήδη αύξηση ροών από τη Ρωσία. Όμως η πολιτική ισορροπία είναι λεπτή, αφού έχει καλές σχέσεις με τη Δύση και θα βρεθεί στη μέση. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Η πρώτη κινδυνεύει από άμεσο πλήγμα σε ΑΕΠ και πληθωρισμό, η δεύτερη από εκτίναξη κόστους και πιέσεις στη βιομηχανία της. Η Σεούλ όμως έχει ένα μικρό «παραθυράκι». Ισχυρά στρατηγικά αποθέματα και ευέλικτους ναυτιλιακούς ομίλους που μπορούν να επαναδρομολογήσουν γρήγορα τους προμηθευτές. Στο παρασκήνιο, οι μεγάλοι παίκτες αναζητούν εναλλακτικές, από τη Μόσχα έως τη Βενεζουέλα. Αλλά η ενεργειακή διαφοροποίηση δεν εξαφανίζει το ρίσκο, απλώς το μετατοπίζει.
Το μήνυμα της Αλίκης Παληού στη Wall Street
-Η κίνηση της εισηγμένης στο NASDAQ, Performance Shipping Inc., συμφερόντων της Αλίκη Παληού, να «κλειδώσει» τη ναυπήγηση δύο νεότευκτων δεξαμενόπλοιων Suezmax σε κινεζική γιάρδα εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, ερμηνεύεται ως μήνυμα προς τη Wall Street και προς τους ανταγωνιστές ότι το στοίχημα στο αργό πετρέλαιο και στις νέες ροές του παγκόσμιου εμπορίου μόλις ανανεώθηκε. Η εταιρεία υπέγραψε συμβόλαια με την China Shipbuilding Trading Co. Ltd. και τη Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd. για δύο Suezmax 158.000 DWT, με παράδοση το 2028 και το 2029, έναντι 81,5 εκατ. δολαρίων το καθένα. Το χρηματοδοτικό σχήμα, μόλις 15% προκαταβολή με refund guarantee και το 55% στην παράδοση, δείχνει προσεκτική διαχείριση ρευστότητας. Με απλά λόγια, «κρατάμε πυρομαχικά» μέχρι να φανεί πού θα κάτσει η μπίλια. Η χρονική συγκυρία έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την παραγγελία. Η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε θαλάσσιες οδούς και η αναδιάταξη των ενεργειακών ροών έχουν εκτοξεύσει το ton-mile demand. Τα φορτία κάνουν μεγαλύτερες διαδρομές για να αποφύγουν «θερμές» ζώνες, αυξάνοντας τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Σε αυτό το περιβάλλον, τα Suezmax – το ενδιάμεσο «εργαλείο» μεταξύ Aframax και VLCC – αποκτούν στρατηγικό ρόλο. Παρασκηνιακά, η κίνηση ερμηνεύεται και αλλιώς. Μια ελληνικών συμφερόντων εταιρεία, με αμερικανική χρηματιστηριακή παρουσία και ναυπηγική συνεργασία με Κίνα, επενδύει σε ένα asset που εξαρτάται από τη ροή πετρελαίου από μια φλεγόμενη περιοχή. Παγκοσμιοποίηση, στην πιο ωμή της εκδοχή.
Τα γενέθλια του καπετάν Παναγιώτη
-Γενέθλια χθες για τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, “ο τελευταίος των Μοϊκανών”, όπως τον αποκαλούν στη διεθνή ναυτιλία, ένας από τους πλέον σταθερούς και διαχρονικούς παράγοντες της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας. Στις αρχές της δεκαετίας του '70 ίδρυσε την Tsakos Shipping and Trading S.A., η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του Ομίλου Τσάκου, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικούς ελληνικούς ναυτιλιακούς σχηματισμούς, με στόλο που υπερβαίνει τα 120 πλοία διαφόρων τύπων και με συνεχή επενδυτική δραστηριότητα σε νέα, σύγχρονα σκάφη. Κεντρικός βραχίονας της διεθνούς παρουσίας είναι η Tsakos Energy Navigation (TEN), η οποία δραστηριοποιείται στο New York Stock Exchange. Η διοικητική δομή διατηρεί έντονα οικογενειακά χαρακτηριστικά, με διαδοχή στη διοίκηση και συμμετοχή της επόμενης γενιάς. Παράλληλα με την επιχειρηματική ανάπτυξη, ο καπετάνιος έχει αναπτύξει πλέγμα ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών δομών. Είναι ιδρυτής και αποκλειστικός χρηματοδότης τριών ιδρυμάτων σε Μοντεβίδεο, Χίο και Γκάνα, αφιερωμένων στη μνήμη της μητέρας του και της κόρης του Μαρίας, με αντικείμενο την εκπαίδευση, τη ναυτική πρόνοια, την έρευνα και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και ναυτικής παράδοσης. Στα Καρδάμυλα λειτουργεί το «Σπίτι της Μαρίας», χώρος φιλοξενίας υποτρόφων από όλη την Ελλάδα, που επιλέγονται με αξιοκρατικά και κοινωνικά κριτήρια. Το 2020 ιδρύθηκε στη Χίο το ιδιωτικό Ναυτικό Λύκειο Teens, ενώ στη συνέχεια συστάθηκε η πρώτη ιδιωτική Ναυτική Ακαδημία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος».
Δύο κρουαζιερόπλοια της Celestyal δεμένα στο Ντουμπάι
-Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες δύο κρουαζιερόπλοια εταιρείας Celestyal με διοικητική έδρα την Ελλάδα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι, με αφορμή τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη ζώνη του κόλπου. Παρά την έντονη δημοσιότητα, αρμόδιες πηγές επεσήμαναν στο D.R. ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη και απολύτως ελεγχόμενη, χωρίς κανέναν λόγο ανησυχίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα πλοία επιβαίνουν, μεταξύ άλλων, 32 Έλληνες τουρίστες και 75 Έλληνες μέλη πληρώματος, οι οποίοι λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση και φροντίδα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενό και διαρκή συντονισμό με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας. “Η προστασία επιβατών και πληρώματος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται βάσει των επίσημων οδηγιών και της διαρκούς αξιολόγησης των δεδομένων. Πηγές με γνώση των χειρισμών μιλούν για ψύχραιμη και υπεύθυνη διαχείριση, μακριά από υπερβολές. το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές. Προτεραιότητα στην ασφάλεια, συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα”, επισημαίνουν κύκλοι της εταιρείας για να προσθέσουν: “Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, η διαχείριση γίνεται με επαγγελματισμό και μεθοδικότητα, διασφαλίζοντας ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις και χωρίς περιττούς θορύβους”.
H πρόταση του ΙΔΟΜ για το Ασφαλιστικό
-Ρήξη με το κρατικό μονοπώλιο προτείνει ως λύση για το συνταξιοδοτικό πρόβλημα της χώρας το νέο policy paper του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών (ΙΔΟΜ) που παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στη Νομική Βιβλιοθήκη. Η μελέτη που συνέγραψαν η Μιράντα Ξαφά και ο Γιώργος Μπήτρος, προτείνει την εκ βάθρων αναδόμηση του Ασφαλιστικού μας Συστήματος, αφού η Ελλάδα δαπανά 14,3% του ΑΕΠ για συντάξεις (τρίτη υψηλότερη δαπάνη στην ΕΕ) και παρ' όλα αυτά το σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Το σημερινό Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρές δομικές ανισορροπίες. Στηρίζεται κατά 95% στο κρατικό διανεμητικό σύστημα, ενώ οι γεννήσεις και το εργατικό δυναμικό συρρικνώνονται ταχύτερα από κάθε πρόβλεψη. Η λύση που προτείνει το ΙΔΟΜ είναι μια σταδιακή, 25ετής μετάβαση. Οι εργαζόμενοι κάτω των 45 ετών θα λάβουν πίσω έντοκα τις εισφορές που έχουν καταβάλει και θα ενταχθούν αυτόματα σε Κεφαλαιοποιητικά Ασφαλιστικά Ταμεία του 2ου και 3ου πυλώνα, με δικαίωμα opt-out και επιλογής διαχειριστή. Στόχος είναι η κρατική δαπάνη να περιοριστεί από 14% σε 8% του ΑΕΠ έως τη δεκαετία 2050-60, με τους ασφαλισμένους να έχουν τον πλήρη έλεγχο και κυριότητα των αποταμιεύσεών τους. Το κόστος αυτής της μετάβασης εκτιμάται σε 36 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα μισά καλύπτονται ήδη από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) (σήμερα στα 21,8 δισ. ευρώ). Το ΙΔΟΜ προτείνει στήριξη του 2ου Πυλώνα (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης), χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εθνικό σύστημα παρακολούθησης συντάξεων, περιορισμό εξαγοράς πλασματικών ετών και συνεκτική μεταναστευτική πολιτική.
Νέες επενδυτικές στρατηγικές ανάμεσα σε πολέμους και ανατροπές
-Μέχρι σήμερα, η άφθονη ρευστότητα «φούσκωνε» τις αγορές και τους διαχειριστές κεφαλαίων. Καλός διαχειριστής ήταν αυτός που είχε «καλό beta», δηλαδή μπορούσε να ακολουθήσει τις τάσεις των αγορών. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Καλός διαχειριστής είναι αυτός που έχει «ικανότητα alpha», να μπορεί δηλαδή να επιλέγει τους νικητές κάθε εποχής. Η λέξη που περιγράφει τις αγορές του 2026 είναι «διασπορά» (dispersion). Η Wall Street Journal δημοσίευσε χθες ένα αποκαλυπτικό γράφημα. Ενώ ο Δείκτης S&P 500 κινείται οριζόντια γύρω από το μηδέν, η μετοχή της Sandisk έχει ήδη υπερδιπλασιαστεί (προσφέρει απόδοση μεγαλύτερη του +175% από την αρχή του έτους), η Texas Pacific Land κερδίζει πάνω από +75%, ενώ οι… «μεγάλες» Microsoft και η Intuit βρίσκονται βαθιά στο κόκκινο, με απώλειες που αγγίζουν το -50% και -75% αντίστοιχα. Οι αγορές δεν κινούνται πλέον όπως η παλίρροια (όλα ανεβαίνουν μαζί, όλα πέφτουν μαζί) και έχουν περάσει στη φάση επιλεκτικής διάγνωσης αξιών. Οι επενδυτές δεν αγοράζουν πλέον γενικά και αφηρημένα «μετοχές τεχνολογίας» ως κατηγορία. Αγοράζουν συγκεκριμένες εταιρείες που τοποθετούνται ευνοϊκά στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ πωλούν αμείλικτα όσες θεωρούν ότι μένουν πίσω ή εκτίθενται στον ανταγωνισμό της. Το παράδειγμα της Sandisk είναι χαρακτηριστικό γιατί είναι μια εταιρεία που επωφελείται από τη ζήτηση αποθήκευσης δεδομένων που τροφοδοτούν οι υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Texas Pacific Land κεφαλαιοποιεί τη ζήτηση γης στο Τέξας γιατί όλοι εκεί θέλουν να κατασκευάσουν data centers. Αντίθετα, η Intuit που είναι μια εταιρεία λογιστικού λογισμικού, αντιμετωπίζει σήμερα τον κίνδυνο της αντικατάστασής της από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Microsoft δέχεται πίεση από τους επενδυτές που αναρωτιούνται αν τα δισεκατομμύρια που έχει επενδύσει μέχρι σήμερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποδώσουν κάποτε κάτι στους μετόχους. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας εποχής είναι ότι τα περιβόητα quant μοντέλα, που βασίζονται σε συσχετίσεις του παρελθόντος, δυσκολεύονται σήμερα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στις αγορές.
Ο «κόκκινος καταρράκτης» σε χρυσό και ασήμι
-Στις οθόνες των traders εμφανίστηκαν ξαφνικά δύο κατακόκκινοι «καταρράκτες». Η τιμή του χρυσού κατέγραψε ελεύθερη πτώση κάτω από τα 5.100 δολάρια/ουγκιά και ο άργυρος βρέθηκε να χάνει περισσότερα από 20 δολάρια/ουγκιά μέσα σε 24 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με υποτίμηση του αργύρου της τάξης του 21%. Τα διαγράμματα τεχνικής ανάλυσης έδειχναν κάποια «κεριά» (candlesticks) που δεν άφηναν κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Κάποιοι ρευστοποιούσαν μαζικά τις θέσεις τους και οι αγοραστές έδειχναν να μη βιάζονται καθόλου. Την ώρα που οι μετοχές υπέφεραν από την ανασφάλεια και η παγκόσμια αβεβαιότητα βρισκόταν σε ιστορικά υψηλά, τα «ασφαλή καταφύγια», τα πολύτιμα μέταλλα, βυθίζονταν χωρίς εμφανή λόγο. Η προφανής αιτία δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι ο χρυσός είχε προσφέρει απόδοση +96% στους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το ασήμι είχε εκτιναχθεί κατά 278% στο ίδιο διάστημα. Αυτές οι αποδόσεις προκαλούν τους υπερ-αισιόδοξους επενδυτές σε υπερ-μόχλευση των θέσεών τους. Η «τέλεια καταιγίδα» πυροδότησε τη μαζική εκκαθάριση αυτών των θέσεων. Το ασήμι υπέφερε περισσότερο γιατί εκτός από «ασφαλές καταφύγιο», είναι και βιομηχανικό μέταλλο με μεγάλη ζήτηση για ηλιακά πάνελ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ημιαγωγούς. Κάθε αλλαγή τάσης στην αγορά προκαλεί ντελίριο αντίστροφων επενδυτικών θέσεων. Προφανώς όσοι πουλούσαν τα μέταλλα, δεν αγόραζαν μετοχές. Απλά περιόριζαν τον επενδυτικό τους κίνδυνο. Οι εντολές stop-loss ενεργοποιήθηκαν αλυσιδωτά, οι αλγόριθμοι ακολούθησαν και η αγορά βρέθηκε να πουλά ακριβώς εκεί που υποτίθεται ότι αγοράζει. Μακροπρόθεσμα, η JP Morgan εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο χρυσός θα πάει στα 6.300 δολάρια έως το τέλος του 2026. Μέχρι τότε όμως, οι οθόνες των traders θυμίζουν ότι ακόμα και τα «αιώνια» περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται στους νόμους της αγοράς.
Η «πικρή» πτώση της ζάχαρης
-Οι Financial Times κατέγραψαν την εντυπωσιακή πτώση της τιμής της ζάχαρης στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων, στα χαμηλότερα επίπεδα πενταετίας. Σε μια περίοδο που όλα ακριβαίνουν στον κόσμο, η ζάχαρη πέφτει άτσαλα. Πριν από 3 εβδομάδες, στις 12 Φεβρουαρίου, τα συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης ζάχαρης είχαν πέσει σε χαμηλά 5,5 ετών, γιατί τότε οι αγορές έβλεπαν ένα μεγάλο πλεόνασμα παραγωγής έναντι της ζήτησης. Η Βραζιλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου, αυξάνει σταθερά την παραγωγή της. Οι εταιρείες παραγωγής της κεντρικής και νότιας Βραζιλίας στρέφονται περισσότερο προς τη ζάχαρη και λιγότερο προς την αιθανόλη. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν οι τιμές του πετρελαίου είναι χαμηλές και η ζήτηση για βιοκαύσιμα υποχωρεί. Στην Ινδία, η καλή περίοδος μουσώνων οδήγησε σε εκτόξευση της παραγωγής. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η Ινδία θα παράγει πάνω από 32,8 εκατ. τόνους στη σεζόν 2025/26, αφού ολοένα και λιγότερα ζαχαροκάλαμα οδηγούνται προς την αιθανόλη. Η Ταϊλάνδη, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης, δεν σταματά να παράγει. Κάποιοι αναλυτές έγραψαν ότι τα σύγχρονα φαρμακευτικά σκευάσματα αδυνατίσματος, τα GLP-1, δεν περιορίζουν μόνο την όρεξη, αλλά αλλάζουν και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στη γλυκιά γεύση. Το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Μεγάλη παραγωγή, μικρή ζήτηση. Το πιο γλυκό εμπόρευμα του κόσμου προσφέρει μια πικρή επενδυτική απόδοση.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα