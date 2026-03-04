Ο θεσμικός Νίκος Α. με καφέ και σοκολατάκι, ο Μπακογιάννης διάλεξε δήμο αντί για Α’ Αθηνών, η ΑΒΑΞ παίρνει την Ιόνιο Σχολή, ο Περιστέρης και η ΕΥΔΑΠ, το Κτήμα Σπυρόπουλος

Κλείσιμο

Πριν πάμε για το τι συμβαίνει επί του πεδίου, θέλω να σχολιάσω τη στάση της αντιπολίτευσης στο μείζον αυτό, επαναλαμβάνω εθνικό θέμα, μιας και η Αθήνα έχει όπως είναι γνωστό ενιαίο αμυντικό δόγμα με τη Λευκωσία. Λοιπόν απ’ ό,τι έμαθα και διάβασα, η στάση του Ανδρουλάκη στο όλο γεγονός, αλλά και στη συνάντησή του με τον Μητσοτάκη, ήταν αυτή που πρέπει να ‘χει ένα ελληνικό σοβαρό κόμμα και μάλιστα όταν πρόκειται για την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες, αλλά ρώτησα την πηγή μου στο Μ.Μ και μου είπε ότι «ο Ανδρουλάκης ήταν ευγενής, φιλικός και ουσιαστικός στη συνάντηση». Η ίδια πηγή που σας λέω ότι… αποκλείεται να μη γνωρίζει απολύτως τι διημείφθη μεταξύ των δύο, μου προσέθεσε: «Ετσι πρέπει να είναι οι επαφές και η συνεννόηση συμπολίτευσης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σχεδόν σ’ όλα τα θέματα, τουλάχιστον τα σημαντικά». Εγώ προσθέτω ότι διέγνωσα και μία πιο θεσμική στάση του Νίκου Α. στο θέμα των υποκλοπών, αν και εκεί ο συγκεκριμένος ήταν παρακολουθούμενος οπότε έχει και κάποιους παραπάνω λόγους να είναι πιο οξύς. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, η υπόλοιπη αντιπολίτευση πήρε εντελώς αρνητική στάση για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο! Αδιανόητο κατά τη γνώμη μου από τον Βελόπουλο έως τα κόμματα της Αριστεράς, τα οποία μάλλον είναι με τους μουλάδες, τους Ρώσους και όποιον άλλον, αρκεί να πούνε κάτι κακό για τον Μητσοτάκη. Για πάτο είναι, αλλά εδώ ξαναλέω έχει μία ευκαιρία να αρχίζει να ξεχωρίζει ο Ανδρουλάκης. Εξυπνα το πήγε και ο Τσίπρας που τάχθηκε υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο. Γι’ αυτό πιστεύω ότι στο τέλος, στην κάλπη θα παλέψει για τη δεύτερη θέση ο Νίκος μας με τον Αλέξη μας, με δεδομένο ότι την πρόεδρο Μαρία τη βλέπω… χλωμή μετά τα τελευταία στο Σύνταγμα.Καφές, σοκολατάκι και ανοιχτή κουβέντα-Εχω βέβαια κάποια πράγματα από μέσα, όταν έκλεισαν οι πόρτες στο γραφείο του Κ.Μ, ο Ανδρουλάκης ζήτησε ελληνικό καφέ σκέτο και δέχθηκε για κέρασμα ένα σοκολατάκι με αμύγδαλο, από αυτά που τρώει και ο πρωθυπουργός που σήμερα έχει και γενέθλια (κλείνει τα 58, χρόνια πολλά). Στο επίκεντρο ήταν οι εξελίξεις στο πεδίο και στην Κύπρο, η ευρωπαϊκή στάση που δεν έχει γενικώς ικανοποιήσει την Αθήνα και τη Λευκωσία ιδιαίτερα, ο εγκλωβισμός Ελλήνων στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συνέπειες στην οικονομία. Ειδικά για το τελευταίο, υπήρξε δεδομένη ανησυχία.Αποχαιρετισμός στον σύμβουλο-Ότι ο Μητσοτάκης άλλαξε διπλωματικό σύμβουλο σας έχω ενημερώσει. Χθες όμως ο Κ.Μ έφυγε με τα πόδια από τη Βουλή και πήγε απέναντι στο ΥΠΕΞ, όπου ο μέχρι πρότινος διπλωματικός του σύμβουλος Μίλτων Νικολαΐδης έκανε ένα μικρό farewell event με παρόντες τον Γεραπετρίτη και άλλους διπλωμάτες. Ο κ. Νικολαΐδης, που ήρθε το 2024 στο Μαξίμου, μετακομίζει από βδομάδα στο Παρίσι ως πρέσβης, ενώ ήδη έχει αναλάβει στη θέση του η μέχρι πρότινος πρέσβης στην Ουάσινγκτον Κατερίνα Νασίκα. Ο Μητσοτάκης, που πήρε τον λόγο, ευχαρίστησε τον Νικολαΐδη για την υπηρεσία του, υπογράμμισε ότι υπήρξαν κρίσιμες καταστάσεις που το Μαξίμου διαχειρίστηκε και αναγνώρισε ότι από πίσω είχε μια σημαντική υποστηρικτική υποδομή, ευχόμενος παράλληλα καλή αρχή στην έμπειρη κυρία Νασίκα. Επειτα από λίγη ώρα ο Κ.Μ αναχώρησε για το Μαξίμου για ένα τηλεφώνημα με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό Ζοζέφ Αούν.Ο Δένδιας στους πιλότους των F-16-Λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας έκανε χθες μια στάση στην αεροπορική βάση "Ανδρέας Παπανδρέου" και χαιρέτισε τα πληρώματα των ελληνικών F-16 που μεταστάθμευσαν στην Πάφο για να βοηθήσουν στην αεράμυνα. Ο υπουργός Άμυνας ευχήθηκε καλή επιτυχία στους Έλληνες πιλότους, ενώ σε σύσκεψη που είχε γίνει νωρίτερα στο υπουργείο Άμυνας της Λευκωσίας, με την παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ Χούπη και του αρχηγού της Εθνοφρουράς Θεοδώρου, οι δύο υπουργοί αξιολόγησαν τις τεχνικές λεπτομέρειες της ελληνικής αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο. Μια κίνηση που απάντησε εμπράκτως στον προβληματισμό που ανά καιρούς επανέρχεται, αν η Κύπρος κείται μακράν για την Ελλάδα.Οι συσκέψεις και οι προετοιμασίες για την ακρίβεια-Από προχθές έχει ξεκινήσει στην Αθήνα ένας πυρετός συσκέψεων για την προοπτική να υπάρχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Αυτό που δεν φαίνεται είναι να ξεμπλέκουμε εύκολα και αυτό είναι το κακό σενάριο. Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε μια σύσκεψη με την επικεφαλής της Αρχής για την εποπτεία της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγάρη, ως follow up και της συζήτησης που είχε γίνει με τον Κ.Μ την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς τσεκάρονται όλες οι εφοδιαστικές αλυσίδες και γίνονται έλεγχοι, ενώ υπάρχει επικοινωνία με παράγοντες της αγοράς και με τον Στουρνάρα, ενώ σε πρώτο πλάνο είναι οι τιμές των καυσίμων. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι, αν φανούν περίεργες κινήσεις στην αγορά, τότε και η Πολιτεία έχει θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει. Αυτό στο παρελθόν είχε γίνει με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αν και τώρα δεν είμαστε (ακόμα) εκεί.Τα 100 δολάρια-Μιας και είμαστε στο σκέλος της ακρίβειας και του ελέγχου της αγοράς, χθες το απόγευμα ο Παπασταύρου συγκάλεσε στο ΥΠΕΝ μια ευρεία σύσκεψη με τον Τσιμάρα της ΡΑΑΕΥ, τον Γιώργο Τριανταφύλλου Motor Oil, τον Αλέξη Παΐζη της ΔΕΗ, τον Ανδρέα Σιάμισιη από τη Helleniq Energy, τον Τάσο Μάνο του ΔΕΔΔΗΕ, τον Κώστα Ξιφαρά της ΔΕΠΑ, τον Σωτήρη Μπράβο του ΔΕΣΦΑ κ.λπ. Η συζήτηση ήταν ανοιχτή και εκφράστηκε γενικώς μια εκτίμηση ότι θα υπάρξουν μεν ανατιμήσεις λόγω της ανόδου των τιμών, όχι όμως τρομακτικές και εν πάση περιπτώσει αν ανέβει σε μια τέτοια συγκυρία και πέντε λεπτά το λίτρο η βενζίνη δεν είναι και προς πανικό. Κατάλαβα όμως ότι τα πιο "ζόρικα" σενάρια, με το βαρέλι να "τραβάει" προς τα 100 δολάρια, είναι αυτά που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το plan B για πιο δυναμικές παρεμβάσεις.Ο Μπακογιάννης και ο δήμος