Από το άλμα 9% περιορίστηκε στο 4% η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, μετά την παρέμβαση Τραμπ για τα δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ
Η ανακοίνωση του Τραμπ για ασφάλιση και πιθανή στρατιωτική συνοδεία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ καθησύχασε τις αγορές, περιορίζοντας την έντονη άνοδο των τιμών πετρελαίου
Οι τιμές του αργού πετρελαίου περιόρισαν την έντονη άνοδό τους την Τρίτη, αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο, με στόχο να αποκατασταθεί η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε με άνοδο 4,68%, ή 3,33 δολάρια, στα 74,56 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε κατά 4,71%, ή 3,66 δολάρια, κλείνοντας στα 81,40 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα στη συνεδρίαση,
Νωρίτερα στη συνεδρίαση οι τιμές είχαν εκτιναχθεί περισσότερο από 9%, καθώς οι αγορές ανησυχούσαν ότι η διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η U.S. Development Finance Corporation θα προσφέρει «σε ιδιαίτερα λογικό κόστος ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις» για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια όλων των θαλάσσιων εμπορικών μεταφορών στον Περσικό Κόλπο.
«Εάν χρειαστεί, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρχίσει να συνοδεύει δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών έχει σχεδόν σταματήσει, καθώς οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα υπό τον φόβο ότι τα πλοία τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ιρανικών αντιποίνων.
Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται το σημαντικότερο σημείο «στενώματος» της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης αργού εξάγεται μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού, κυρίως προς μεγάλους εισαγωγείς όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.
Στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων στη Wall Street έχουν προειδοποιήσει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
