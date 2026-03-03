Bloomberg: Πόσο θα αντέξει η Ευρωζώνη την οικονομική πίεση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν

Εξαιρετικά κρίσιμο το διάστημα των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων, λένε οι αναλυτές - Η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής καθιστά την Ευρωζώνη την «πιο εκτεθειμένη μεγάλη οικονομία» στις επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν