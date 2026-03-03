Bloomberg: Πόσο θα αντέξει η Ευρωζώνη την οικονομική πίεση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν
Bloomberg: Πόσο θα αντέξει η Ευρωζώνη την οικονομική πίεση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν
Εξαιρετικά κρίσιμο το διάστημα των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων, λένε οι αναλυτές - Η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής καθιστά την Ευρωζώνη την «πιο εκτεθειμένη μεγάλη οικονομία» στις επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν
Οι επόμενες τέσσερις εβδομάδες θα καθορίσουν αν η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει μια νέα κρίση ή απλώς ένα εμπόδιο στην ανάκαμψή της.
Αυτό είναι το χρονικό διάστημα που, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα διαρκέσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες έχουν ήδη κοστίσει τη ζωή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προκάλεσαν κύμα αντεπιθέσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και οδήγησαν σε αύξηση του κόστους της ενέργειας.
Μια μακροχρόνια πολεμική σύγκρουση κινδυνεύει να υπονομεύσει την ανάκαμψη της Eυρωζώνης, ενώ θα εντείνει τις πληθωριστικές δυνάμεις που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να περιορίσει. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής καθιστά την Ευρωζώνη την «πιο εκτεθειμένη μεγάλη οικονομία» στις επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν, εκτιμά ο Κάρστεν Μπρζέσκι της ING.
«Εάν η σύγκρουση είναι βραχύβια και οι τιμές της ενέργειας αυξηθούν μόνο για λίγο, η ζημιά θα περιοριστεί», δήλωσαν οι Αντόνιο Μπαρόσο και Σιμόνα Ντέλε Τσιάε του Bloomberg Economics. «Ωστόσο, ένας παρατεταμένος πόλεμος, που θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα, θα μπορούσε να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να δαπανήσουν περισσότερα για να προστατεύσουν τους ψηφοφόρους από την αύξηση του κόστους — και να ασκήσουν πίεση στους σημερινούς ηγέτες».
Η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν ακολουθεί την ανανεωμένη σύγχυση σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ, μετά την ακύρωση των αρχικών αποφάσεων του Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Δεν υπάρχει ακόμη φόβος ότι η Ευρωζώνη θα βγει εκτός πορείας. Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να βασίζει τις προβλέψεις του σε τιμές Brent που κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 65-70 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και μετά την υπέρβαση των 80 δολαρίων τη Δευτέρα, σε αυτό που περιέγραψε ως πιθανή «βραχυπρόθεσμη αύξηση».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Αυτό είναι το χρονικό διάστημα που, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα διαρκέσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες έχουν ήδη κοστίσει τη ζωή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προκάλεσαν κύμα αντεπιθέσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και οδήγησαν σε αύξηση του κόστους της ενέργειας.
Μια μακροχρόνια πολεμική σύγκρουση κινδυνεύει να υπονομεύσει την ανάκαμψη της Eυρωζώνης, ενώ θα εντείνει τις πληθωριστικές δυνάμεις που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να περιορίσει. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής καθιστά την Ευρωζώνη την «πιο εκτεθειμένη μεγάλη οικονομία» στις επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν, εκτιμά ο Κάρστεν Μπρζέσκι της ING.
«Εάν η σύγκρουση είναι βραχύβια και οι τιμές της ενέργειας αυξηθούν μόνο για λίγο, η ζημιά θα περιοριστεί», δήλωσαν οι Αντόνιο Μπαρόσο και Σιμόνα Ντέλε Τσιάε του Bloomberg Economics. «Ωστόσο, ένας παρατεταμένος πόλεμος, που θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα, θα μπορούσε να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να δαπανήσουν περισσότερα για να προστατεύσουν τους ψηφοφόρους από την αύξηση του κόστους — και να ασκήσουν πίεση στους σημερινούς ηγέτες».
Η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν ακολουθεί την ανανεωμένη σύγχυση σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ, μετά την ακύρωση των αρχικών αποφάσεων του Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Δεν υπάρχει ακόμη φόβος ότι η Ευρωζώνη θα βγει εκτός πορείας. Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να βασίζει τις προβλέψεις του σε τιμές Brent που κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 65-70 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και μετά την υπέρβαση των 80 δολαρίων τη Δευτέρα, σε αυτό που περιέγραψε ως πιθανή «βραχυπρόθεσμη αύξηση».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα