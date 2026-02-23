Οι 8 πιο σπάνιοι πολύτιμοι λίθοι στον κόσμο και οι τρελές τιμές τους ανά καράτι
Η αγορά πολύτιμων λίθων κρύβει πέτρες εξαιρετικής σπανιότητας, με ελάχιστα διαθέσιμα δείγματα παγκοσμίως
Κόκκινα διαμάντια (Red Diamonds)
Μέχρι σήμερα, έχουν παρουσιαστεί μόνο τριάντα περίπου πιστοποιημένα κόκκινα διαμάντια. Όπως κάθε διαμάντι, έχουν τη μέγιστη σκληρότητα στη φύση, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στη φθορά, ενώ τα χρώματά τους κυμαίνονται μεταξύ καφέ-πορφυρού και πορτοκαλί. Τα περισσότερα φυσικά κόκκινα διαμάντια προέρχονταν από το ορυχείο Argyle στην Αυστραλία, το οποίο έκλεισε το 2020, μειώνοντας περαιτέρω την ήδη ελάχιστη προσφορά. Η αξία τους καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από την ένταση του φυσικού κόκκινου χρώματος και το μέγεθος, δύο παράγοντες που σπανίως συνυπάρχουν σε υψηλό επίπεδο. Στην εξειδικευμένη αγορά οι τιμές ξεκινούν ήδη από αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, ανά καράτι, ενώ σε εξαιρετικά δείγματα με πιστοποίηση και σπάνια προέλευση έχουν καταγραφεί δημοπρασίες που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια δολάρια ανά καράτι.
Αλεξανδρίτης (Alexandrite)
Ακόμα ένα σπάνιο πετράδι με τη μοναδική ιδιότητα να αλλάζει χρώμα ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, στο φυσικό φως του ήλιου, αποκτάει ένα ανοιχτό πράσινο χρώμα, ενώ κάτω από το φως μια λάμπας πυρακτώσεως, γίνεται κόκκινο-μωβ. Αν και ανακαλύφθηκε στα Ουράλια Όρη της Ρωσίας τη δεκαετία του 1830, τα κοιτάσματα εκεί εξαντλήθηκαν γρήγορα. Σήμερα, πολύ μικρές ποσότητες βρίσκονται στη Βραζιλία, τη Σρι Λάνκα, τη Μαδαγασκάρη και την Τανζανία.
Η εμπορική του αξία εξαρτάται κυρίως από την ένταση και την καθαρότητα της χρωματικής μεταβολής. Για λίθους υψηλής ποιότητας, οι τιμές κινούνται συνήθως σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανά καράτι, ενώ μεγάλα, καθαρά δείγματα με έντονη εναλλαγή χρώματος αποκτούν σαφώς υψηλότερη συλλεκτική αξία.
