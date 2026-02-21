Έρχεται η πλατφόρμα που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα

Κλείσιμο

Μόνιμη ψηφιακή επιτήρηση και όχι «σκούπες» ελέγχων ανά τρίμηνο. Αυτό φέρνει από τον Μάρτιο το νέο Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων, μια πλατφόρμα που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα. Στο σύστημα έχουν ήδη συγκεντρωθεί στοιχεία για περίπου 10 εκατομμύρια οχήματα και τους ιδιοκτήτες τους, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ για κάθε πινακίδα. Το μήνυμα είναι σαφές: τέλος στον κατακερματισμό στοιχείων, τέλος στις αποσπασματικές διασταυρώσεις, τέλος στην άγνοια.Η φιλοσοφία αλλάζει. Μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι για ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη ή ληγμένα ΚΤΕΟ γίνονταν περιοδικά με μαζικές διασταυρώσεις και αποστολή ειδοποιητηρίων. Πλέον, ο έλεγχος γίνεται διαρκής. Το σύστημα θα «βλέπει» σε πραγματικό χρόνο αν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αν έχει περάσει ΚΤΕΟ και αν υπάρχουν διοικητικές παραβάσεις. Η εικόνα θα είναι συνεχώς επικαιροποιημένη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.Στην καρδιά της νέας δομής βρίσκεται η διαλειτουργικότητα. Το Ενιαίο Μητρώο συνδέεται με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την ΑΑΔΕ, τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, τις ασφαλιστικές εταιρείες, το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Μητρώο Πολιτών. Ολα τα δεδομένα που μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτα σε διαφορετικές βάσεις συγκεντρώνονται σε μία κεντρική υποδομή. Κάθε όχημα αποκτά πλήρες ψηφιακό αποτύπωμα: αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, κατηγορία, κυβισμός, καύσιμο, ημερομηνία πρώτης άδειας, κατάσταση κυκλοφορίας, στοιχεία ιδιοκτήτη και ιστορικό μεταβολών.Η μεγάλη τομή είναι οι αυτόματες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Το σύστημα αντλεί σε τακτική βάση δεδομένα για την ασφαλιστική κάλυψη, την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου και τυχόν διοικητικές πράξεις. Με βάση προκαθορισμένους αλγόριθμους, εντοπίζει αποκλίσεις και παράγει ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη παρέμβαση υπαλλήλου. Ετσι, ο χρόνος εντοπισμού παραβάσεων περιορίζεται δραστικά και μειώνονται τα περιθώρια «κενών» μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων.Τα πρώτα ευρήματα από τις διασταυρώσεις που διενεργήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ήταν αποκαλυπτικά. Σε έναν από τους κύκλους ελέγχων εντοπίστηκαν περίπου 700.000 οχήματα χωρίς έγκυρο ΚΤΕΟ. Επιπλέον, 243.904 οχήματα είχαν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας αλλά παρέμεναν ανασφάλιστα. Αλλα 113.382 ήταν ασφαλισμένα, αλλά δεν είχαν πληρώσει τέλη. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν το εύρος της μη συμμόρφωσης και εξηγούν γιατί επιλέχθηκε η μετάβαση σε μόνιμη real time παρακολούθηση.Στον τρίτο κύκλο διασταυρωτικών ελέγχων για τον εντοπισμό μη συμμόρφωσης ως προς την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής τελών κυκλοφορίας του 2025, με ημερομηνία αναφοράς 19/11/2025, απεστάλησαν 80.429 ειδοποιητήρια. Από αυτά, 66.702 αφορούσαν μη συμμόρφωση ασφάλισης – 61.317 σε φυσικά πρόσωπα και 5.385 σε νομικά πρόσωπα. Αλλα 13.727 αφορούσαν μη καταβολή τελών κυκλοφορίας – 12.798 σε φυσικά πρόσωπα και 929 σε νομικά πρόσωπα. Οι συγκεκριμένες αποστολές προστίθενται σε δύο προηγούμενους κύκλους, κατά τους οποίους είχαν αποσταλεί 209.514 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας και 196.559 για ασφάλιση. Συνολικά, πάνω από 480.000 ειδοποιητήρια έχουν εκδοθεί σε τρεις διαδοχικούς κύκλους ελέγχων.Επιβολή προστίμωνΑπό τον Μάρτιο ενεργοποιείται το επόμενο στάδιο. Οσοι δεν συμμορφώθηκαν μετά την αποστολή ειδοποιήσεων θα λάβουν πράξεις επιβολής προστίμου. Τα πρόστιμα διαμορφώνονται στα 250 ευρώ για ανασφάλιστα δίκυκλα, 500 ευρώ για ανασφάλιστα Ι.Χ., 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης και 400 ευρώ για μη διενέργεια ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τελών κυκλοφορίας άνω του έτους, το πρόστιμο ισούται με τα οφειλόμενα τέλη.Η διαδικασία προβλέπει και δεύτερο έλεγχο. Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου θα πραγματοποιείται νέα ηλεκτρονική διασταύρωση. Αν διαπιστωθεί ότι η παράβαση συνεχίζεται, θα προχωρά η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων. Η ακολουθία ενεργειών είναι πλήρως ψηφιοποιημένη με ηλεκτρονική καταγραφή κάθε σταδίου.Το νέο Μητρώο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή παραβάσεων, καθώς καταγράφει μεταβιβάσεις, δηλώσεις ακινησίας, αλλαγές στοιχείων κατόχου, ακόμα και περιπτώσεις οριστικής διαγραφής. Η ενοποίηση των δεδομένων επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό περιπτώσεων όπου, για παράδειγμα, ένα όχημα εμφανίζεται σε ακινησία στη φορολογική βάση αλλά ασφαλισμένο σε ιδιωτική εταιρεία ή το αντίστροφο. Αντίστοιχα, επιτρέπει την ανίχνευση οχημάτων που έχουν μεταβιβαστεί αλλά δεν έχουν επικαιροποιηθεί σωστά τα στοιχεία σε όλες τις βάσεις.