H εμπειρία στο Milos Athens: Κλασικό, λιτό και απαράμιλλο

Το παγκοσμίου φήμης εστιατόριο Milos απλώνει τον κλασικό και συνάμα κοσμοπολιτικό χαρακτήρα του στα οριοθετημένα τετραγωνικά της επιβλητικής ισόγειας σάλας του πολυτελούς boutique Milos Hotel στην καρδιά της Αθήνας. Εδώ, η ιερή τέχνη της φιλοξενίας πηγάζει από τη απλότητα της γεύσης και την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση του ιδιοκτήτη Κώστα Σπηλιάδη για κορυφαία θαλασσινή πρώτη ύλη και την διακριτική, στον μέγιστο βαθμό, διαχείριση αυτής.Η προσωπική φιλοσοφία φιλοξενίας του Κώστα Σπηλιάδη που ξεκίνησε από το Μόντρεαλ για να κατακτήσει τον κόσμο, επέστρεψε στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας προσφέροντας δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου γοητευτικές εμπειρίες.Μεσημέρι: Business Lunch στην πιο λιτή και ατμοσφαιρική σάλα της πόληςΤο μεσημέρι στο Milos η ατμόσφαιρα είναι λιτή, δωρική και βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την αρχιτεκτονική καθαρότητα του χώρου, με το λευκό μάρμαρο να λούζεται από το φως που εισβάλει μέσα από τις μεγάλες τζαμαρίες. Είναι η ιδανική στιγμή για ένα business lunch ή για ένα χαλαρό γεύμα μετά από μια βόλτα στο κέντρο.Το νέο Business Lunch Menu του Milos προσφέρει μια καθάρια γευστική εμπειρία σε τιμή προσιτή σε όλους. Μόλις στα 26€, το μενού καταθέτει την δική του θαλασσινή σπουδή στο Αθηναϊκό -και όχι μόνο- κοινό. Μια συνειδητή δήλωση των διαχρονικών αξιών του εστιατορίου σε απροσδόκητα προσιτή τιμή, προσφέροντας αυτό που πρέσβευε πάντα το Milos. Φαγητό με ταυτότητα, διακριτική μαγειρική παρέμβαση που αναδεικνύει την αρίστη πρώτη ύλη πλαισιωμένη από ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και βαθύ σεβασμό στον πελάτη. Αυτή είναι η ψυχή του Milos. Η ψυχή του Κώστα Σπηλιάδη.Το μενού είναι τριών πιάτων και περιέχει σημαντικές επιλογές από την κάρτα του Milos, όπως η εμβληματική ψαρόσουπα, η φάβα με ψητό χταπόδι, η σαλάτα με κοπανιστή Μυκόνου, αλλά και ψητή τσιπούρα με ολοζώντανα λαχανικά. Η πρόταση αυτή ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του Milos experience στο ευρύ κοινό και είναι διαθέσιμη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 12:00 – 15:00μμ.Βράδυ: Η κοσμοπολίτικη γευστική θαλασσογραφία του Κώστα ΣπηλιάδηΚαθώς ο ήλιος δύει το Milos μεταμορφώνεται. Ο φωτισμός χαμηλώνει, η μουσική αποκτά έναν πιο ατμοσφαιρικό ρυθμό και το εστιατόριο γεμίζει με ένα πολυμορφικό κοινό που εκτιμά τη διακριτική πολυτέλεια. Το δείπνο εδώ είναι μια εμπειρία, με επίκεντρο την εντυπωσιακή ψαριέρα. Η επιλογή του ψαριού στο Milos ακολουθεί μια διαχρονικά δομημένη ακολουθία. Μια μακρόσυρτη αναζήτηση με συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες. Σε αυτά τα ψάρια η διαχείριση της κουζίνας του Milos είναι παραδειγματική. Είτε σε ωμή μορφή, είτε στην σχάρα, είτε στο τηγάνι το αποτέλεσμα είναι ένα χρυσό βέλος στην μαγειρική φαρέτρα του.Η εμπειρία ξεκινά με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το προζυμένιο ψωμί και το ματσάκι από φρέσκια ρίγανη που κόβεται μπροστά μας και αρωματίζει με τον αρχέγονο χαρακτήρα του το ελαιόλαδο. Ένα μικρό τελετουργικό που εκτελείται σαν σε παράσταση μεσημέρι-βράδυ και πάντα από τον Κωσταντίνο Κωνσταντέλια -τον επί μια εικοσαετία παρόντα στην σάλα του Milos. Να περιποιείται παλιούς και νέους επισκέπτες.Tα διάσημα ωμά από ψάρια που φτάνουν καθημερινά από τις Κυκλάδες και τον Ευβοϊκό δημιουργούν την δική τους ξεχωριστή performance. Κορυφαία θαλασσινά, ελάχιστες οι παρεμβάσεις, ατόφια η θαλασσινή τους γλύκα. Κόκκινες γαρίδες με ελαιόλαδο και καυτερή πιπεριά, φαγκρί σασίμι αλλά και εκείνος ο κολιός τάρταρ που σπάνια συναντάς σε αθηναϊκά εστιατόρια.Ακολουθεί το παγκοσμίως διάσημο Milos Special: λεπτοκομμένες φέτες κολοκυθιού και μελιτζάνας, τηγανισμένες με δαντελένια δεξιοτεχνία, συνοδευόμενες από αυθεντικό τζατζίκι και τυρί σαγανάκι. Στο πλάι τους μια ταπεινή ντομάτα. Οχι μια ακόμη ντοματοσαλάτα, αλλά μια σπουδή στην απλότητα, στην νοστιμιά μιας κορυφαίας πρώτης ύλης αρτυμένη με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ανθό αλατιού και κάπαρη.Η καθαρή υπογραφή του εστιατορίου όμως βρίσκεται στο ψάρι ημέρας σε κρούστα αλατιού, το οποίο ανοίγεται μπροστά στο τραπέζι, αποκαλύπτοντας μια σάρκα ζουμερή και αρωματική. Εκείνο το αχνιστό γαλακτομπούρεκο που έφθασε με ολόκληρο το ταψί πάνω σε ένα τρόλεϊ και κόπηκε μπροστά μας έγραψε το γλυκό φινάλε στην λιγομίλητη και πρωτίστως εκφραστική ελληνική θαλασσινή κουζίνα του Κώστα Σπηλιάδη. Η λίστα κρασιών είναι ένας χάρτης του ελληνικού αμπελώνα, με έμφαση στα Ασύρτικα από την Σαντορίνη. Τα παγκοσμίου φήμης λευκά κρασιά φαντάζουν ιδανικοί “καβαλιέροι” για τις γευστικές θαλασσινές τους “ντάμες”.