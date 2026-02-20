Allwyn: Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου €550 εκατ. για τη χρηματοδότηση του δικαιώματος εξόδου μετόχων του ΟΠΑΠ

Ισχυρή ζήτηση για το 5ετές ομόλογο ενόψει της ολοκλήρωσης του deal - Στο 4,625% το επιτόκιο - Το συνολικό κεφάλαιο της έκδοσης αυξήθηκε από τα αρχικά 500 εκατ. ευρώ στα 550 εκατ. ευρώ