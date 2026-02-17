Η Ζωή, η βουλευτής και η νύφη, δύο όχι στον Τραμπ πάει πολύ, η Optima μιλάει με την Ευρώπη Ασφαλιστική, η short list των δικηγόρων, η νέα τακτική των funds

Κλείσιμο

Το πρώτο θέμα παρήχθη από εμάς στο protothema.gr και ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική (κάποιες στιγμές και σπαρακτική) συνέντευξη του Νίκου Πλακιά στον Άγγελο Μόσχοβα. Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών ένας άνθρωπος, ο Νίκος Πλακιάς (με δίπλα του σταθερή σαν βράχο την αθέατη δημοσίως σύζυγό του), μίλησε για όλα. Για το προσωπικό δράμα μιας οικογένειας που ξεκληρίστηκε σχεδόν ολόκληρη, αλλά και για όλα όσα ακούμε τρία χρόνια τώρα για τα αίτια της εθνικής τραγωδίας. Μακριά από ψέματα, υπερβολές, αισχρή πολιτική προπαγάνδα και όσα τελικώς δεν βοηθούν να αποδοθούν οι ευθύνες -που είναι προφανείς και τεράστιες- για να μην ξανασυμβεί τέτοιο κακό. Αν αντέχει κάποιος είναι καλό να τη δει. Το δεύτερο θέμα της επικαιρότητας (επίσης δικό μας) είναι η αποκάλυψη της ανάκλησης του καθεστώτος πρόσφυγα στον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα. Αλήθεια, αυτή την τόσο χαρακτηριστική φιγούρα του ανθρώπου αυτού που τον θυμόμαστε κυρίως από τις συγκεντρώσεις και τα πανηγύρια του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ (2015-19) αγκαλίτσα με τον Αλέξη, τον Βίτσα και άλλες μορφές του αγώνα, ποιος τον «λογάριαζε» για πρόσφυγα; Από τι είχε προκύψει εδώ και κάτι δεκαετίες η προσφυγιά του από το Πακιστάν; Ε, για το τρίτο θέμα, της Ζωίτσας που παίδευε κατά την καταγγελία της, τη νύφη της βουλευτίνας της Πλεύσης Τζώρτζια Κεφαλά δεν έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι (η καταγγελία) για γέλια ή για κλάματα αλλά εν πάση περιπτώσει αναμένω με ενδιαφέρον την εξέλιξη γιατί βλέπετε η καταγγέλλουσα έχει και μια συγγενική σχέση (κουνιάδες) με τη μια εκ των πέντε βουλευτών της Ζωίτσας. Αν αυτή για παράδειγμα το πάρει… οικογενειακά και φύγει από την Κ.Ο. της Πλεύσης θα πρέπει η πρόεδρός μας να μιλάει με την ντουντούκα στη Βουλή, αφού θα χάσει το δικαίωμα λόγω απώλειας του ελάχιστου ορίου συγκρότησης Κ.Ο. που είναι πέντε άτομα. Και τι θα απογίνουμε!Τα... επινίκια στο IODIO-Μεγάλη κινητικότητα είδε χθες πηγή μου στο κομψό εστιατόριο Iodio της οδού Λουκιανού, καθώς αρκετά «βαριά» αυτοκίνητα σταματούσαν στην ανηφόρα. Αφορμή ήταν το τραπέζι που παρέθεσε η ΕΔΕΥΕΠ και ο CEO Άρις Στεφάτος μετά τις υπογραφές που «έπεσαν» στην Αθήνα για την ενεργοποίηση της Chevron στα οικόπεδα της Κρήτης και της Πελοποννήσου, μαζί με τη Helleniq Energy. Παρόντες, εκτός του προσκαλούντος, ήταν ο Σταύρος Παπασταύρου, ο VP της Chevron Γκάβιν Λιούις που ταξίδεψε στην Αθήνα, ο Ανδρέας Σιάμισιης από τα Ελληνικά Πετρέλαια και βεβαίως η αεικίνητη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία τα «σαρώνει» όλα με άνεση. Το μενού ήταν πλούσιο, με κύριο πιάτο τις γαρίδες κοιλάδας για τις οποίες φημίζεται το ρεστοράν, ενώ καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ικανοποίηση για ένα ακόμα θέμα που «γράφει θετικά» και άπτεται της άσκησης κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.Ο ασθενής Σεΐχης και η αναβολή-Ίσως είδατε ότι χθες ο Κ.Μ και ο Σεΐχης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohamed bin Zayed Al Nahyan μίλησαν εφ' όλης της ύλης στο τηλέφωνο. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως είναι ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, καθώς ο Σεΐχης ασθενεί και στα Εμιράτα δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Την πάτησε τις προάλλες και ο Ερντογάν που του ευχήθηκε «περαστικά» και έτρεχε μετά η τουρκική προεδρία να σβήνει και να διορθώνει τις αναρτήσεις της. Πάντως, η επίσκεψη Μητσοτάκη θα επαναπρογραμματιστεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι Εμιρατινοί είναι φίλοι μας και έχουμε μαζί τους και Σύμφωνο Αμυντικής Συνεργασίας.Γιατί πάμε στον Τραμπ-Εξέπληξε κάποιους το γεγονός ότι εν τέλει και η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πάνε, έστω και σε επίπεδο υπουργών, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που συγκαλεί ο Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη. Ρώτησα αρμοδίως και μου είπαν ότι... δύο φορές να αρνηθούμε στους Αμερικανούς δεν είναι εύκολο, ιδίως από τη στιγμή που μιλάμε αποκλειστικά για τη Γάζα. Εμείς όμως, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάμε εκεί για να ακούσουμε χωρίς να δεσμευόμαστε, καθώς το πλαίσιο για τη Γάζα ορίζεται από τις αποφάσεις του ΟΗΕ και εμείς είμαστε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπό κανονικές συνθήκες θα πήγαινε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία ταλαιπωρείται από τις παρενέργειες της γρίπης Α, εξ ου και ο κλήρος πέφτει στον Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος θα χειριστεί την «καυτή πατάτα» μετά τους χειρισμούς για τις συμφωνίες στο ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν.Η ενημέρωση Γεραπετρίτη και οι φωνές της Ζωής-Για περίπου τρεις ώρες χθες ο Γεραπετρίτης ενημέρωνε εφ' όλης της ύλης τους βουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας για όλα τα ανοιχτά θέματα, από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα, έως την προοπτική συμμετοχής μας στην ειρηνευτική αποστολή για τη Γάζα, το πρόγραμμα SAFE, το Κυπριακό, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και βεβαίως το μεταναστευτικό. Ενώ οι τόνοι ήταν χαμηλοί και οι ερωτήσεις και παρατηρήσεις των βουλευτών to the point και χωρίς ακρότητες, καθώς ο Γεραπετρίτης είχε διάθεση ανάλυσης στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, μαθαίνω ότι η πρόεδρος Ζωή είχε κέφια με το Ισραήλ και φώναζε για "γενοκτονία", ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη εξηγούσε πέντε πράγματα για την κατάσταση στη Γάζα. Επίσης έλεγε κάτι του στυλ "θα πάτε κάτω από τον IDF", αλλά το ρεσιτάλ ήταν μάλλον χαμηλών τόνων, αφενός γιατί δεν την ακολούθησε κανείς, αφετέρου γιατί δεν είχε κάμερες για να παίζεται το σόου.Τασούλας-Σαμαράς-Σήμερα θα περάσει την πόρτα του Προεδρικού ο Αντώνης Σαμαράς, για να ολοκληρωθούν έτσι οι επαφές του Τασούλα με τους πρώην πρωθυπουργούς. Οι δυο τους γνωρίζονται δεκαετίες, καθώς ήταν «παιδιά» του Ευάγγελου Αβέρωφ, ενώ ο Τασούλας χρημάτισε και υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά. Προφανώς έχουν πολλά να συζητήσουν, αν και μου λένε ότι ο Σαμαράς έχει γενικώς νεύρα με το γεγονός ότι το όνομά του ενεπλάκη σε «διαρροές» για τις επαφές του ΠτΔ με τους «πρώην», με δεδομένο ότι ο Τασούλας έχει στενή σχέση με τον Μητσοτάκη και ο Σαμαράς δεν θέλει να φαίνεται ότι συνομιλεί με κάποιον που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δίαυλος με το Μαξίμου. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι μετά τη συνάντηση ίσως έχουμε «κόντρα» διαρροές για το περιεχόμενο, όπως έγινε και με τον Τσίπρα.Η Optima μιλά με την Ευρώπη Ασφαλιστική και το τρίο της Alpha Trust