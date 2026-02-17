ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ευκαιρία για «ψαλίδι» πριν κλειδώσουν τα ραβασάκια - Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις έως 50% και ποιοι θα δουν αυξημένο φόρο
Την Πέμπτη «παγώνει» το Ε9 και ξεκινά η εκκαθάριση για 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων - Τον Μάρτιο τα εκκαθαριστικά, σε 12 δόσεις έως τον Φεβρουάριου του 2027 οι πληρωμές
Η προθεσμία για διορθώσεις στο Ε9 τελειώνει και μαζί της τελειώνει και η δυνατότητα «κουρέματος» του φετινού ΕΝΦΙΑ. Από την Πέμπτη η πλατφόρμα κλείνει, η εκκαθάριση ξεκινά και περίπου 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων μπαίνουν στην τελική ευθεία για τα εκκαθαριστικά του Μαρτίου, με τον φόρο να υπολογίζεται πλέον με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί έως τώρα και με κρίσιμες διαφοροποιήσεις για όσους έχουν μεταβολές στην περιουσία, πληρούν εισοδηματικά κριτήρια ή έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους.
Τα νέα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και η εξόφληση θα γίνει, όπως και πέρυσι, σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως 31 Μαρτίου και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027. Ο βασικός φόρος παραμένει στα ίδια επίπεδα, ωστόσο η τελική επιβάρυνση αλλάζει για χιλιάδες ιδιοκτήτες ανάλογα με τις μεταβολές που δήλωσαν το προηγούμενο έτος.
Έκπτωση έως 20% προβλέπεται για ασφαλισμένες κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται σωρευτικά για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο έτος. Η μείωση φθάνει στο 20% για ακίνητα αξίας έως 500.000 ευρώ και στο 10% για μεγαλύτερης αξίας κατοικίες, ενώ μειώνεται αναλογικά όταν η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη.
Μείωση 50% δικαιούνται όσοι πληρούν σωρευτικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, συνολική επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ. και αξία ακίνητης περιουσίας εντός συγκεκριμένων ορίων. Πλήρη απαλλαγή λαμβάνουν οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούν τα αντίστοιχα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.
Φέτος ενεργοποιείται και η μείωση κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ή έως 1.700 σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές εκτός Αττικής, για ακίνητα αξίας έως 400.000 ευρώ, με πλήρη απαλλαγή από το 2027. Το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα και περίπου ένα εκατομμύριο δικαιώματα.
Αυξημένο φόρο θα δουν όσοι απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα, τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους ή δήλωσαν μεγαλύτερες επιφάνειες σε δήμους σε σχέση με το Ε9. Αντίθετα, μικρότερο ποσό θα καταβάλουν όσοι μείωσαν την περιουσία τους εντός του έτους. Εκτός ΕΝΦΙΑ παραμένουν ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή τελούν υπό ειδικό καθεστώς.
