Μυτιληναίος: Ξεκινά σύντομα η αποστολή πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος Γάλλιο

Μυτιληναίος: Ξεκινά σύντομα η αποστολή πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές

Παρουσιάστηκε το πρώτο τυποποιημένο πακέτο 500 γραμμαρίων γαλλίου - Τι ανάφερε ο επικεφαλής της Metlen

Μυτιληναίος: Ξεκινά σύντομα η αποστολή πακέτων γαλλίου σε ενδιαφερόμενους αγοραστές
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το πρώτο τυποποιημένο πακέτο 500 γραμμαρίων γαλλίου παρουσίασε ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, με ανάρτησή του στο LinkedIn.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της τριήμερης μηνιαίας μας συνάντησης στις κύριες βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, η οποία συγκεντρώνει όλους τους επικεφαλής επιχειρηματικών τομέων και την ανώτατη διοίκηση όλων των δραστηριοτήτων Ενέργειας & Μεταλλουργίας, είχαμε όλοι τη χαρά να δούμε το πρώτο τυποποιημένο πακέτο 500 γραμμαρίων Γαλλίου.

Η αποστολή αυτών των πακέτων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για δοκιμές και πειραματικές εφαρμογές πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα.

Το εμβληματικό project Γαλλίου, που τοποθετεί την Ελλάδα και την Ευρώπη στον χάρτη του παγκόσμιου φάσματος Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw Materials – CRM), προχωρά με πλήρη ταχύτητα και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Θα κρατώ προσωπικά όλους τους φίλους μας ενήμερους για αυτό το συναρπαστικό νέο επιχειρηματικό ταξίδι της Metlen Energy & Metals.»

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης