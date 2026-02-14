Οι αλλαγές που φέρνουν τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος, από πότε έρχονται για τα νοικοκυριά - Ποιοι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν
Ποιο είναι το κέρδος των δυναμικών τιμολογίων - Το μεγαλύτερο όφελος αναμένεται για καταναλωτές που μπορούν να μετακινούν την κατανάλωση μέσα στην ημέρα
Χαμηλότερα κόστη ενέργειας σε όσες επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις ώρες της ημέρας με χαμηλές τιμές ενέργειας, υπόσχεται το πορτοκαλί τιμολόγιο που ξεκίνησε να διατίθεται από την 1η Φεβρουαρίου.
Πρόκειται για προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης, δηλαδή τιμολόγια στα οποία η τιμή της κιλοβατώρας δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μεταβάλλεται ανά ώρα, ακολουθώντας τη διακύμανση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα δυναμικά αυτά προϊόντα προϋποθέτουν την ύπαρξη ψηφιακού μετρητή και προς το παρόν απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ισχύ άνω των 25 kVA ενώ από την 1η Απριλίου 2026 θα επεκταθούν και στα νοικοκυριά, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν έξυπνο μετρητή (smart meter).
Ωστόσο, τελικά τα δυναμικά τιμολόγια μπορεί να φέρουν εξοικονόμηση στο λογαριασμό, αν η επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει τη λειτουργία της, στις ώρες χαμηλού κόστους ενέργειας και απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της πορείας της τιμής χονδρεμπορικής.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, υποχρέωση διάθεσης ενός δυναμικού τιμολογίου για τους μεγάλους πελάτες είχαν οι προμηθευτές με χαρτοφυλάκιο άνω των 200.000 παροχών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ΔΕΗ, Protergia, ΖeniΘ, ΗΡΩΝ και Enerwave, με τις περισσότερες εταιρείες να έχουν ήδη αναρτήσει τα σχετικά προϊόντα στις ιστοσελίδες τους.
Την ίδια στιγμή, η Protergia προχώρησε στη δημιουργία ειδικού προσυμβατικού εργαλείου στον ιστότοπό της για το δυναμικό τιμολόγιο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εφαρμογή που, με βάση τις τυπικές ημερήσιες καταναλώσεις και το χονδρεμπορικό κόστος του 2025, υπολογίζει την αντίστοιχη χρέωση. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει αν προκύπτει όφελος από την επιλογή του πορτοκαλί προϊόντος της εταιρείας.
Οι ίδιοι πέντε προμηθευτές θα κληθούν να λανσάρουν πορτοκαλί τιμολόγια και για τους μικρούς πελάτες, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα νοικοκυριά.
Το αν ένα δυναμικό τιμολόγιο θα αποδειχθεί συμφέρον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα μεταφοράς της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλών τιμών. Οι επιχειρήσεις με ευελιξία στη λειτουργία τους μπορούν να μειώσουν αισθητά τους λογαριασμούς τους, ενώ στα νοικοκυριά το όφελος προκύπτει κυρίως όταν υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού συσκευών.
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής παραμένει η ύπαρξη έξυπνου μετρητή, με τη χαμηλή διείσδυση στα νοικοκυριά να αποτελεί ακόμη τροχοπέδη στην πλήρη εφαρμογή τους. Σήμερα, από τα περίπου 7,7 εκατομμύρια μετρητές στη χώρα, έξυπνοι είναι μόλις 1,4 εκατομμύριο, με την πλειονότητα να αφορά επαγγελματικές παροχές. Ανοιχτό ζήτημα παραμένει κατά πόσο όλοι οι ήδη εγκατεστημένοι μετρητές υποστηρίζουν πλήρως την κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό, κάτι που έχει επισημανθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος εντοπίζει αδυναμίες σε πάνω από 300.000 παλιότερους μετρητές που έχει δηλώσει ότι θα αντικαταστήσει.
