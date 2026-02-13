Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: 11,5 δισ. ευρώ στην αγορά, με νέα εργαλεία σε πλήρη εφαρμογή
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: 11,5 δισ. ευρώ στην αγορά, με νέα εργαλεία σε πλήρη εφαρμογή
Κερδοφορία χωρίς δημοσιονομικές πιέσεις, σχεδόν 59.000 δάνεια με αιχμή τις ΜμΕ, ισχυρό pipeline και χαρτοφυλάκιο με έλεγχο ρίσκου
Σε φάση θεσμικής ωρίμανσης και κανονικότητας βρίσκεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, οι οποίες αναρτήθηκαν χθες με αρκετή καθυστέρηση. Χωρίς τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, αλλά και χωρίς σημάδια κόπωσης, τα στοιχεία της χρήσης καταγράφουν ενίσχυση του αποτυπώματος της Τράπεζας, διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και κερδοφορία, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν ήδη περάσει από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή.
Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, τις πρώτες που υπογράφει ως διευθύνουσα σύμβουλος η κα Ισμήνη Παπακυρίλου (κεντρ. φωτ.), οι σωρευτικές εγκρίσεις δανείων μέσω των εργαλείων της ΕΑΤ από το 2019 έως και το τέλος του 2024 ανήλθαν σε 11,5 δισ. ευρώ, από 10,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 εγκρίθηκαν περίπου 1,2 δισ. ευρώ νέων δανείων, σε μια περίοδο που δεν χαρακτηρίστηκε από ειδικά ή έκτακτα προγράμματα.
Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων δανείων διαμορφώθηκε σε 59.471, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η ΕΑΤ λειτουργεί πλέον σε σταθερή και επαναλαμβανόμενη βάση, ως μόνιμος θεσμικός μηχανισμός στήριξης της χρηματοδότησης της οικονομίας.
