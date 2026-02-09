Πάνω από τα $5.000 η τιμή του χρυσού, πώς η Κίνα ενισχύει την ζήτηση
Ο χρυσός ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες για την πολιτική της Fed ενισχύουν τη ζήτηση
Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, με τους αγοραστές να εκμεταλλεύονται την πρόσφατη πτώση για να επιστρέψουν στην αγορά, έπειτα από μια ιδιαίτερα ταραχώδη εβδομάδα για τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο 1,7% τη Δευτέρα στις 5.049 μονάδες, ανακτώντας μέρος των απωλειών του από την ιστορική πτώση στο τέλος του Ιανουαρίου. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι σημείωσε επίσης άνοδο.
Η δυνατότητα του χρυσού να διατηρηθεί πάνω από το όριο των 5.000 δολαρίων θεωρείται κρίσιμη για το αν η αγορά θα περάσει από μια προσωρινή ανάκαμψη σε μια πιο σταθερή άνοδο, σύμφωνα με τον αναλυτή Ahmad Assiri της Pepperstone Group.
Σύμφωνα με τα μάκρο του Σαββατοκύριακου, η Κινεζική Κεντρική Τράπεζα συνέχισε να επεκτείνει τις αγορές χρυσού για 15ο συνεχόμενο μήνα, ενισχύοντας την ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο. Οι αγορές αυτές προγραμματίζεται να συνεχιστούν, χωρίς να προκαλέσουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Securities Times.
