Ακτοπλοΐα: Τι θα ισχύσει φέτος με τα εισιτήρια στα πλοία
«Η συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων δεν θεωρείται δεδομένη», δηλώνουν στελέχη της ακτοπλοΐας, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα υψηλά κόστη αλλά και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
Το 2026 βρίσκει την ελληνική ακτοπλοΐα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι εταιρείες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυξανόμενα κόστη, αυστηρότερους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τη διαχρονική πρόκληση της εποχικότητας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν φέτος δεν θα καθορίσουν μόνο την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά θα προσδιορίσουν και το μέλλον ενός κλάδου που καθημερινά συνδέει εκατοντάδες νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, διασφαλίζοντας την κοινωνική και οικονομική συνοχή της χώρας.
Στον επενδυτικό τομέα, η ελληνική ακτοπλοΐα δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Ο Ομιλος Attica ξεκίνησε τη ναυπήγηση δύο μεγάλων επιβατηγών-οχηματαγωγών τύπου Stena E-Flexer, που θα παραδοθούν το 2027. Τα πλοία, μήκους 240 μέτρων, μπορούν να φιλοξενήσουν έως 1.500 επιβάτες και να μεταφέρουν πάνω από 3.300 γραμμικά μέτρα φορτίου, συνδυάζοντας επιβατική και εμπορευματική κίνηση με υψηλή άνεση και λειτουργική αποδοτικότητα. Η σχεδίασή τους είναι φιλική προς το περιβάλλον: είναι πιστοποιημένα «methanol-ready» και «battery-ready», διαθέτουν μηχανές πολλαπλών καυσίμων, φωτοβολταϊκά πάνελ 540 τ.μ. και δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική παροχή από την ξηρά. Το αποτέλεσμα είναι σημαντική μείωση εκπομπών και λειτουργικού κόστους, καθιστώντας τα νέα πλοία πρότυπο για τη πράσινη ακτοπλοΐα της επόμενης δεκαετίας.
