Πώς να πουλήσετε τα ρούχα που δεν φοράτε πια
Το να φύγουν ρούχα που δεν φορέθηκαν ή αντικείμενα που έμειναν ξεχασμένα σε κάποιο ντουλάπι μπορεί να μεταφραστεί άμεσα σε οικονομικό κέρδος
Κάποτε το ξεκαθάρισμα του σπιτιού ήταν μία βαρετή διαδικασία που αναβάλαμε διαρκώς. Σήμερα το κίνητρο για να αδειάσει η ντουλάπα ή η αποθήκη δεν είναι απλώς για να ανοίξει ο χώρος. Οι ψηφιακές πλατφόρμες μεταπώλησης έχουν αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βλέπουμε την αξία των πραγμάτων μας. Μέσα από εφαρμογές, online marketplaces και social media, ένα αντικείμενο μπορεί να περάσει από χέρι σε χέρι με λίγα clicks με μια διαδικασία που απαιτεί πολύ βασικά digital skills. «Εκείνο το μπουφάν που δε φόρεσες ποτέ ή το πανάκριβο φόρεμα που έβαλες μια φορά σε ένα γάμο μπορεί να γίνει χρήμα για σένα και εύρημα για κάποιον άλλον».
Online πλατφόρμες & social media: η “μεταξύ μας” αγορά
Ο καθένας μας είναι εν δυνάμει πωλητής και αγοραστής. Η άνθηση των second hand αγορών δεν είναι τυχαία. Εξειδικευμένες πλατφόρμες όπως το Vinted ή το Vendora για ρούχα και αξεσουάρ, γενικότερα marketplaces, αλλά και ομάδες στα social media έχουν εδραιώσει πια μια ολόκληρη ψηφιακή αγορά. Εκεί, ιδιώτες πωλητές και αγοραστές συναντιούνται χωρίς μεσάζοντες, διαπραγματεύονται τιμές και οργανώνουν αποστολές με απόλυτη ευελιξία και ελάχιστο κόστος.
