ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα υπόλοιπα επιδόματα

Η αναλυτική λίστα με όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που πληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου

Στις 27 Φεβρουαρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου, θα πληρωθούνκαι μεταξύ αυτών το(ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης,καιΤα χρήματα, ωστόσο, εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, την Πέμπτη στις 26 Φεβρουαρίου, μετά τις 17.00 το απόγευμα.Να σημειωθεί, ότι με τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, η ώρα που μπαίνουν τα λεφτά από τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, εξαρτάται από την τράπεζα στην οποία οι δικαιούχοι έχουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό.-Αναπηρικά επιδόματα-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)-Έξοδα Κηδείας-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας-Επίδομα Αναδοχής-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)-Επίδομα Γέννησης-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων-Επίδομα Ομογενών