ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα υπόλοιπα επιδόματα
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), όλες οι πληρωμές των δικαιούχων και η διαδικασία - Πότε πληρώνεται για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, πότε εμφανίζονται διαθέσιμα τα χρήματα στα ΑΤΜ
Στις 27 Φεβρουαρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου, θα πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και μεταξύ αυτών το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης, τα αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα γέννησης.
Τα χρήματα, ωστόσο, εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, την Πέμπτη στις 26 Φεβρουαρίου, μετά τις 17.00 το απόγευμα.
Να σημειωθεί, ότι με τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, η ώρα που μπαίνουν τα λεφτά από τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, εξαρτάται από την τράπεζα στην οποία οι δικαιούχοι έχουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό.
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
-Έξοδα Κηδείας
-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
-Επίδομα Αναδοχής
-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
-Επίδομα Γέννησης
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
-Επίδομα Ομογενών
Η αναλυτική λίστα με όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που πληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου-Αναπηρικά επιδόματα
-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
-Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
-Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
