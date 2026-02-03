Σκλαβενίτης: Νέα επένδυση μεγάλης κλίμακας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Σκλαβενίτης: Νέα επένδυση μεγάλης κλίμακας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Ο όμιλος έχει ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μέσω της υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Με νέο αναπτυξιακό εγχείρημα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης διευρύνει το δίκτυο των μεγάλων καταστημάτων της η Σκλαβενίτης, εντάσσοντας την ανέγερση υπεραγοράς μεγάλης κλίμακας στο ευρύτερο επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο «τρέχει» παράλληλα με το project που υλοποιείται στην περιοχή του Ρέντη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα