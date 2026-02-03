Σκλαβενίτης: Νέα επένδυση μεγάλης κλίμακας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Ο όμιλος έχει ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μέσω της υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Με νέο αναπτυξιακό εγχείρημα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης διευρύνει το δίκτυο των μεγάλων καταστημάτων της η Σκλαβενίτης, εντάσσοντας την ανέγερση υπεραγοράς μεγάλης κλίμακας στο ευρύτερο επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο «τρέχει» παράλληλα με το project που υλοποιείται στην περιοχή του Ρέντη.
Το σχέδιο αφορά την κατασκευή νέας υπεραγοράς τροφίμων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, για την οποία ο όμιλος Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης έχει ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μέσω της υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια. Σύμφωνα με τον σχετικό φάκελο, η επένδυση θα υλοποιηθεί σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, συνολικής έκτασης 9.785,50 τ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου, επί της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου, το οποίο ανήκει στην εταιρεία.
