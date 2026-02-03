Ο μηχανικός που δημιούργησε το Spotify στα 23 του αποχωρεί στα 43 του από CEO με περιουσία 10 δισεκατομμυρίων
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο Ντάνιελ Εκ πέρασε σε μια νέα φάση της καριέρας του, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Εκτελεστικού Προέδρου παραμένοντας όμως πάντα ο θεματοφύλακας του οράματος της εταιρείας που ο ίδιος δημιούργησε
Η ιστορία των επιχειρήσεων είναι γεμάτη από καινοτόμες, τολμηρές ιδέες και ριψοκίνδυνους ανθρώπους. Λίγοι, όμως, μπορούν να υπερηφανευτούν ότι άλλαξαν τη μοίρα ενός ολόκληρου χώρου, και μάλιστα τόσο δημοφιλούς, όσο η παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Ο Ντάνιελ Εκ και το πνευματικό του παιδί, το Spotify, είναι ένας απ’ αυτούς.
Ο Ντάνιελ Εκ γεννήθηκε το 1983 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, σε μια μεσοαστική οικογένεια που θα μπορούσε να περιγραφεί ως μεσοαστική. Ο πατέρας του δούλευε στον τραπεζικό τομέα, η μητέρα του ήταν δασκάλα, και οι δύο τους ενθάρρυναν τα παιδιά τους να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, όσο ασυνήθιστα κι αν φαινόντουσαν για την εποχή. Ο Ντάνιελ από μικρός έδειξε έφεση στους υπολογιστές, περνώντας ώρες μπροστά σε οθόνες και κωδικοποιώντας προγράμματα που και οι φίλοι του ακόμα δεν καταλάβαιναν. Παράλληλα, η μουσική ήταν παρούσα στη ζωή του, όχι με την έννοια του επαγγελματικού στόχου, αλλά ως ένα συνεχές soundtrack της καθημερινότητάς του, από τα σουηδικά ποπ συγκροτήματα μέχρι τα πρώτα (παράνομα, βέβαια) downloads που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο.
