Ο μηχανικός που δημιούργησε το Spotify στα 23 του αποχωρεί στα 43 του από CEO με περιουσία 10 δισεκατομμυρίων

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο Ντάνιελ Εκ πέρασε σε μια νέα φάση της καριέρας του, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Εκτελεστικού Προέδρου παραμένοντας όμως πάντα ο θεματοφύλακας του οράματος της εταιρείας που ο ίδιος δημιούργησε