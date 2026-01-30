Ο Νίκος (πιο χαμηλά, πιο χαμηλααά), η Ζωίτσα, ο Βελό και το Μ.Μ, οι γαλάζιοι παλιοί και ο Κ.Μ, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε (κόμμα Στέφανου), last call στην Τράπεζα Χανίων

Κλείσιμο

Στο κάτω κάτω τα δημοσίευσε ο Σκέρτσος, τα είπε και ο Μαρινάκης και είδαμε ότι τουλάχιστον σ’ αυτό δεν έχουμε θέμα, είμαστε σχετικά καλά. Τώρα στη «Βιολάντα» θα τα βρει ο εισαγγελέας, αλλά πάντως εφόσον αποδειχθεί η αμέλεια της εταιρείας και μάλιστα σε τόσο σοβαρά ζητήματα ασφαλείας των εργαζομένων, είναι να απορεί κανείς πώς ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, όπως φαίνεται ότι ήταν αυτός, άφησε να συμβεί ένα τόσο μεγάλο έγκλημα. Και κατέστρεψε πέντε οικογένειες, τον εαυτό του και φυσικά και άλλες 300 οικογένειες που εργάζονται εκεί και θα μπει σε μέγα κίνδυνο η δουλειά τους…ΠΑΣΟΚ-Μέγα ερώτημα…-Λοιπόν, πιο ενδιαφέρον μού φαίνεται το τι συμβαίνει σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ή μάλλον από χθες, που μία έγκυρη δημοσκόπηση (της MRB για το Open) δείχνει πλέον ότι η Ζωή πέρασε πλέον δεύτερο κόμμα και με διαφορά μισής μονάδας από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον παλεύει στην τρίτη θέση με τον Βελόπουλο και οι τρεις είναι περίπου στο 12,5%-13%. Εντάξει, το ότι έχει πάρει την κάτω βόλτα ο αρχηγός μας στις δημοσκοπήσεις, ειδικά από την ώρα που φάνηκε ότι στον αγώνα προστίθενται και δύο ακόμα παίκτες, η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το ξέραμε. Απλώς δεν περιμέναμε τόση γρήγορη φθορά πριν ανακοινωθούν επίσημα και αρχίσουν να μετρώνται ο Αλέξης μας και η πρόεδρος Μαρία. Βλέπετε και ο Νικόλας δεν βοηθάει καθόλου, ο μπαγάσας, με τη στάση του να, ας πούμε, ήθελε να στριμώξει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη με την υπόθεση της Όλγας και είπε ότι θα προκαλέσει μία συζήτηση θεσμική στη Βουλή κ.λπ. Κατηγόρησε τον Φλωρίδη που έφερε τη νομοθετική ρύθμιση, αλλά το ονοματάκι της Κεφαλογιάννη, που υποτίθεται ότι γι’ αυτή έγινε όλη η φασαρία… ΠΟΥΘΕΝΑ. Γιατί καλέ, λόγω κρητικής αλληλεγγύης ή γιατί οι… σύντεκνοι είναι παρεξηγησιάρηδες; Μήπως βοήθησε η ολομέτωπη στους «Φραπέδες», όμως, όταν ο «αρχιφραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ και προφυλακισμένος λογιστής είναι κουμπάρος του;Δεν κουνιέται φύλλο…-Πάρα ταύτα μου λένε οι «ειδικοί παλαιοντολοπασοκολόγοι» ότι μην περιμένετε να κουνηθεί φύλλο. «Ο Νίκος ελέγχει το συνέδριο κατά 65% και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ο Παύλος (Γερουλάνος) έχει τη λογική να περιμένει ως το Πάσχα να ανακοινώσουν κόμματα ο Τσίπρας και η Καρυστιανού και μετά αφού πέσει τρίτος, τέταρτος ή πέμπτος (ο Ανδρουλάκης) να θέσει θέμα ηγεσίας» μου είπε η πράσινη, εγκυρότατη πηγή μου. Και συνέχισε: «Και αν όμως ο Τσίπρας και η Καρυστιανού έξυπνα σκεπτόμενοι το πάνε πιο πίσω και περιμένουν να ανακοινώσουν κόμμα το φθινόπωρο, τι θα γίνει; Θα έχουμε φτάσει στο παρά πέντε των εκλογών και τότε ο Νίκος θα αρχίσει τα… τώρα μαζί όλοι ενωμένοι πάμε σε εκλογές να κερδίσουμε το θηρίο κ.λπ.». Ρώτησα και για τον Δούκα και η ίδια πηγή μου είπε «ο Χάρης είναι δήμαρχος μέχρι το 2028, έχει επιλογές μπροστά του και πολύ χρόνο, δεν βιάζεται για τίποτα».Και το Μ.Μ τι λέει;-Τώρα, έθεσα υπόψιν της πηγής μου εντός του Μ.Μ την άποψη αυτή (της πράσινης πηγής μου) και μου απάντησε χαμογελώντας: «Από το στόμα του και στου Ανδρουλάκη το αυτί. Εμείς θέλουμε να πάμε σε κάλπες και να έχουμε απέναντί μας τον Νίκο, τον Αλέξη, τη Μαρία και τη Ζωή». Όχι κορόιδα είναι!Η επιστράτευση των «παλιών»-Η χθεσινή είδηση για τον ορισμό του Θεόδωρου Ρουσόπουλου στη θέση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ που θα γίνει στα μέσα Μαΐου δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Μπορεί ο Ρουσόπουλος να ήταν τα τελευταία δύο χρόνια πρακτικά στο Στρασβούργο, ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και να εκτιμάται ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ, εντούτοις οι σχέσεις του με τον Κ.Μ ήταν διαχρονικά "κυριλέ". Σε κάποιον ανασχηματισμό βεβαίως του είχε γίνει κρούση να πάει στο Εργασίας, δεν πήγε και πήγε αντ' αυτού η Δόμνα, αλλά αυτές είναι παλιές ιστορίες. Επίσης, ο Μητσοτάκης που είναι πολύ μεθοδικός πολιτικός σε όλα του και θέλει να έχει όλες τις πτέρυγες του κόμματος ετοιμοπόλεμες πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ενεργοποιεί μια σειρά από "παλιούς". Πέραν του Ρουσόπουλου, έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη να είναι εισηγητής της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για τη Γεωργία ανέλαβε ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έχει συμφωνήσει σε ειδικό ρόλο κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ κατά το β' εξάμηνο του 2027.Η Διακομματική-Τα κόμματα για τη ρύθμιση που αφορά την επιστολική ψήφο των αποδήμων Ελλήνων και τη νέα τριεδρική περιφέρεια Εξωτερικού κάλεσε χθες ο ΥΠΕΣ Λιβάνιος και μαθαίνω ότι στο εσωτερικό φάνηκε μια προοπτική συμβιβασμού με το ΠΑΣΟΚ. Με δεδομένο ότι η ρύθμιση δοκιμάστηκε στην πράξη και δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ουσιαστικό επιχείρημα διαφωνίας, εφόσον ρυθμιστούν και κάποια διαδικαστικά θέματα που έθεσε ο εκπρόσωπός του Παναγιώτης Δουδωνής. Συνεπώς, αν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ υπερψηφίσουν τη ρύθμιση που θέλει 200 ψήφους, τότε συγκεντρώνονται ήδη 189 και μετά θα δοθεί μάχη για τους ανεξάρτητους. Εκτός αν μια θετική στάση του ΠΑΣΟΚ συμπαρασύρει άλλα κόμματα, πιο Αριστερά."Πράσινη ανακαίνιση" στο Προεδρικό