Ο Νίκος (πιο χαμηλά, πιο χαμηλααά), η Ζωίτσα, ο Βελό και το Μ.Μ, οι γαλάζιοι παλιοί και ο Κ.Μ, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε (κόμμα Στέφανου), last call στην Τράπεζα Χανίων

Χαίρετε, δεν θα ξεκινήσω σήμερα με τα κυβερνητικά γιατί σοβαρή είδηση δεν έχουν, δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό γι’ αυτούς αλλά πάντως το να ασχολούμεθα με αυτονόητα πράγματα, όπως τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα, δεν λέει
Στο κάτω κάτω τα δημοσίευσε ο Σκέρτσος, τα είπε και ο Μαρινάκης και είδαμε ότι τουλάχιστον σ’ αυτό δεν έχουμε θέμα, είμαστε σχετικά καλά. Τώρα στη «Βιολάντα» θα τα βρει ο εισαγγελέας, αλλά πάντως εφόσον αποδειχθεί η αμέλεια της εταιρείας και μάλιστα σε τόσο σοβαρά ζητήματα ασφαλείας των εργαζομένων, είναι να απορεί κανείς πώς ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, όπως φαίνεται ότι ήταν αυτός, άφησε να συμβεί ένα τόσο μεγάλο έγκλημα. Και κατέστρεψε πέντε οικογένειες, τον εαυτό του και φυσικά και άλλες 300 οικογένειες που εργάζονται εκεί και θα μπει σε μέγα κίνδυνο η δουλειά τους…
ΠΑΣΟΚ-Μέγα ερώτημα…
-Λοιπόν, πιο ενδιαφέρον μού φαίνεται το τι συμβαίνει σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ή μάλλον από χθες, που μία έγκυρη δημοσκόπηση (της MRB για το Open) δείχνει πλέον ότι η Ζωή πέρασε πλέον δεύτερο κόμμα και με διαφορά μισής μονάδας από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον παλεύει στην τρίτη θέση με τον Βελόπουλο και οι τρεις είναι περίπου στο 12,5%-13%. Εντάξει, το ότι έχει πάρει την κάτω βόλτα ο αρχηγός μας στις δημοσκοπήσεις, ειδικά από την ώρα που φάνηκε ότι στον αγώνα προστίθενται και δύο ακόμα παίκτες, η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το ξέραμε. Απλώς δεν περιμέναμε τόση γρήγορη φθορά πριν ανακοινωθούν επίσημα και αρχίσουν να μετρώνται ο Αλέξης μας και η πρόεδρος Μαρία. Βλέπετε και ο Νικόλας δεν βοηθάει καθόλου, ο μπαγάσας, με τη στάση του να, ας πούμε, ήθελε να στριμώξει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη με την υπόθεση της Όλγας και είπε ότι θα προκαλέσει μία συζήτηση θεσμική στη Βουλή κ.λπ. Κατηγόρησε τον Φλωρίδη που έφερε τη νομοθετική ρύθμιση, αλλά το ονοματάκι της Κεφαλογιάννη, που υποτίθεται ότι γι’ αυτή έγινε όλη η φασαρία… ΠΟΥΘΕΝΑ. Γιατί καλέ, λόγω κρητικής αλληλεγγύης ή γιατί οι… σύντεκνοι είναι παρεξηγησιάρηδες; Μήπως βοήθησε η ολομέτωπη στους «Φραπέδες», όμως, όταν ο «αρχιφραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ και προφυλακισμένος λογιστής είναι κουμπάρος του;
Δεν κουνιέται φύλλο…
-Πάρα ταύτα μου λένε οι «ειδικοί παλαιοντολοπασοκολόγοι» ότι μην περιμένετε να κουνηθεί φύλλο. «Ο Νίκος ελέγχει το συνέδριο κατά 65% και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ο Παύλος (Γερουλάνος) έχει τη λογική να περιμένει ως το Πάσχα να ανακοινώσουν κόμματα ο Τσίπρας και η Καρυστιανού και μετά αφού πέσει τρίτος, τέταρτος ή πέμπτος (ο Ανδρουλάκης) να θέσει θέμα ηγεσίας» μου είπε η πράσινη, εγκυρότατη πηγή μου. Και συνέχισε: «Και αν όμως ο Τσίπρας και η Καρυστιανού έξυπνα σκεπτόμενοι το πάνε πιο πίσω και περιμένουν να ανακοινώσουν κόμμα το φθινόπωρο, τι θα γίνει; Θα έχουμε φτάσει στο παρά πέντε των εκλογών και τότε ο Νίκος θα αρχίσει τα… τώρα μαζί όλοι ενωμένοι πάμε σε εκλογές να κερδίσουμε το θηρίο κ.λπ.». Ρώτησα και για τον Δούκα και η ίδια πηγή μου είπε «ο Χάρης είναι δήμαρχος μέχρι το 2028, έχει επιλογές μπροστά του και πολύ χρόνο, δεν βιάζεται για τίποτα».
Και το Μ.Μ τι λέει;
-Τώρα, έθεσα υπόψιν της πηγής μου εντός του Μ.Μ την άποψη αυτή (της πράσινης πηγής μου) και μου απάντησε χαμογελώντας: «Από το στόμα του και στου Ανδρουλάκη το αυτί. Εμείς θέλουμε να πάμε σε κάλπες και να έχουμε απέναντί μας τον Νίκο, τον Αλέξη, τη Μαρία και τη Ζωή». Όχι κορόιδα είναι!
Η επιστράτευση των «παλιών»
-Η χθεσινή είδηση για τον ορισμό του Θεόδωρου Ρουσόπουλου στη θέση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ που θα γίνει στα μέσα Μαΐου δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Μπορεί ο Ρουσόπουλος να ήταν τα τελευταία δύο χρόνια πρακτικά στο Στρασβούργο, ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και να εκτιμάται ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ, εντούτοις οι σχέσεις του με τον Κ.Μ ήταν διαχρονικά "κυριλέ". Σε κάποιον ανασχηματισμό βεβαίως του είχε γίνει κρούση να πάει στο Εργασίας, δεν πήγε και πήγε αντ' αυτού η Δόμνα, αλλά αυτές είναι παλιές ιστορίες. Επίσης, ο Μητσοτάκης που είναι πολύ μεθοδικός πολιτικός σε όλα του και θέλει να έχει όλες τις πτέρυγες του κόμματος ετοιμοπόλεμες πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ενεργοποιεί μια σειρά από "παλιούς". Πέραν του Ρουσόπουλου, έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη να είναι εισηγητής της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για τη Γεωργία ανέλαβε ο Γιάννης Οικονόμου, ενώ και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έχει συμφωνήσει σε ειδικό ρόλο κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ κατά το β' εξάμηνο του 2027.
Η Διακομματική
-Τα κόμματα για τη ρύθμιση που αφορά την επιστολική ψήφο των αποδήμων Ελλήνων και τη νέα τριεδρική περιφέρεια Εξωτερικού κάλεσε χθες ο ΥΠΕΣ Λιβάνιος και μαθαίνω ότι στο εσωτερικό φάνηκε μια προοπτική συμβιβασμού με το ΠΑΣΟΚ. Με δεδομένο ότι η ρύθμιση δοκιμάστηκε στην πράξη και δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ουσιαστικό επιχείρημα διαφωνίας, εφόσον ρυθμιστούν και κάποια διαδικαστικά θέματα που έθεσε ο εκπρόσωπός του Παναγιώτης Δουδωνής. Συνεπώς, αν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ υπερψηφίσουν τη ρύθμιση που θέλει 200 ψήφους, τότε συγκεντρώνονται ήδη 189 και μετά θα δοθεί μάχη για τους ανεξάρτητους. Εκτός αν μια θετική στάση του ΠΑΣΟΚ συμπαρασύρει άλλα κόμματα, πιο Αριστερά.
"Πράσινη ανακαίνιση" στο Προεδρικό
-Μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες του Κώστα Τασούλα μόλις ορκίστηκε ΠτΔ τον περασμένο Μάρτιο ήταν να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου, καθώς η ενεργειακή επάρκεια είναι του 19ου αιώνα. Ο Τασούλας λοιπόν δρομολόγησε τις διαδικασίες, πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές μελέτες, κατατέθηκε ο φάκελος στο ΥΠΟΙΚ και πέτυχε να ενταχθεί το Προεδρικό Μέγαρο, έπειτα από απόφαση του Νίκου Παπαθανάση, στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027». Η συνολική δαπάνη που εγκρίθηκε φτάνει στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ και το κεφάλαιο θα δαπανηθεί ως το τέλος του 2029, αφού γίνει ανοιχτός διαγωνισμός για την αντικατάσταση κουφωμάτων, τη θερμομόνωση δωμάτων, την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και πολλά άλλα.
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα
-Προς ναυάγιο πάει το μαγαζί του Στέφανου μετά τη δεύτερη παραίτηση βουλευτή από τους 6 που διέθετε μέχρι πρότινος. Μετά την Κυριακή Μάλαμα, χθες έφυγε και ο Κερκυραίος Αλέξανδρος Αυλωνίτης που είχε εκφραστεί τις προάλλες θετικά για την Καρυστιανού, αλλά λόγω Εξεταστικής έχει σχέση και με τη Ζωή. Επόμενη υποψήφια προς αποχώρηση λέγεται ότι είναι η Γιώτα Πούλου από τη Βοιωτία που είναι τριεδρική και θα ξαναδεί Βουλή μόνο με το κιάλι, ενώ πιστοί φαίνεται ότι μένουν η αντιπρόεδρος Τζάκρη, ο εκπρόσωπος Χουρδάκης και η διευθύντρια του γραφείου του Στέφανου, Ραλλία Χρηστίδου. Μια ομορφιά...
Συνάντηση μακράς διαρκείας για Πιερρακάκη-Λαγκάρντ
-Για όποιον έχει στοιχειώδη εξοικείωση με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι από γνωστό ως αυτονόητο ότι οι συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο γίνονται με κλειστές πόρτες και χωρίς διαρροές. Από τον κανόνα αυτόν δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί η χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με την Κριστίν Λαγκάρντ. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ βρέθηκε στη Φρανκφούρτη -στο πλαίσιο των καθηκόντων του από την προεδρία του Eurogroup- και έγινε δεκτός από τη Γαλλίδα Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία εδρεύει στη γερμανική πόλη. Στις λακωνικές τους αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, αμφότεροι έκαναν λόγο για πιο στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμών που προΐστανται. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι η συνάντηση διήρκεσε μιάμιση και πλέον ώρα, μαρτυρά ότι Πιερρακάκης και Λαγκάρντ είχαν πολλά να πουν.
Ο Γ. Στουρνάρας, τα NPLs των μικρών τραπεζών...
-Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες το 2026 είπε χθες, μιλώντας προς το ΔΣ του ΕΒΕΑ, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν όσα υπογράμμισε για τις μη συστημικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, έκανε αναφορά στη “σημαντική βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου” των μικρότερων τραπεζών, “ως αποτέλεσμα τόσο της εσωτερικής διαχείρισης όσο και της εκκαθάρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Attica Bank στο πλαίσιο της συγχώνευσής τους και της συμμετοχής τους στον Ηρακλή ΙΙΙ “. Η ΤτΕ, είπε ο διοικητής, “συνεχίζει να δίνει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του Ενεργητικού” των μη συστημικών τραπεζών, “πιέζοντας τις μικρότερες από αυτές να αναλάβουν δράση για να μειώσουν περαιτέρω το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. Η υιοθέτηση ελάχιστου ποσοστού εποπτικών προβλέψεων (prudential backstop) για τα λιγότερα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα είναι μια σημαντική εξέλιξη για την επίτευξη της πλήρους εξυγίανσης των ισολογισμών τους”.
..και το τελεσίγραφο στην Τράπεζα Χανίων
-Η παραπάνω εισαγωγή ήταν απαραίτητη γιατί μέσω του κανόνα του prudential backstop έχουμε το πλαίσιο που κινείται η τραπεζική εποπτεία και εξηγεί τα όσα συνέβησαν χθες στην Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της ΤτΕ Ιωάννης Τσικριπής κάλεσε χθες τη διοίκηση της Τράπεζας Χανίων και έθεσε το δίλημμα, το οποίο σε αδρές γραμμές είναι: Ή κάνετε τις κατάλληλες ενέργειες για την κεφαλαιακή ενίσχυση και εξυγίανση της τράπεζας Χανίων ή θα υπάρξει άλλη διοίκηση που θα το πράξει. Στην ΤτΕ δεν διαφωνούν με τον πρόεδρο της Χανίων Μ. Μαρακάκη, πως η τράπεζα έχει δυναμική, αλλά ζήτησαν από τη διοίκηση (χωρίς διαπραγματευτικά περιθώρια) να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να την αναδείξουν. Υποδείχθηκε στη διοίκηση πως η τράπεζα έχει αρκετές θυγατρικές οι οποίες αν πουληθούν θα συγκεντρωθούν 20 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από το ραντεβού με τη διοίκηση της Τράπεζας Χανίων είχε προηγηθεί συνάντηση της εποπτείας της ΤτΕ με εκπροσώπους των Τσέχων επενδυτών της τράπεζας Χανίων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν στην ΤτΕ το ενδιαφέρον τους να τοποθετήσουν κεφάλαια. Οπότε η ΤτΕ ζήτησε από την Τράπεζα Χανίων ή να πουλήσει θυγατρικές ή να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο οι διαθέσιμοι επενδυτές ώστε η τράπεζα να πάει παρακάτω.
Ουρές... στο Παρίσι
-Ενδιαφέρον πέραν πάσης προσδοκίας διαπίστωσε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στο 8ο Greek Investment Day στο Παρίσι που πραγματοποιήθηκε χθες. Όπως αναφέρουν οι πηγές, για METLEN, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΙΤΑΝ, τράπεζες το να συγκεντρώνουν στα road show πολλά ραντεβού με επενδυτές είναι ρουτίνα. Ουρά όμως για την EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ή την ΚΡΙ ΚΡΙ δεν είχαν ξαναδεί. Ακόμη και οι μικρότερες (και λιγότερο συναρπαστικές επενδυτικά) εισηγμένες είχαν από 3-4 ραντεβού. Ενδεικτικό της κοσμοσυρροής ότι οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν στις 7 το απόγευμα.
Ράλι για τη Metlen με «καύσιμο» τη στρατηγική εξωστρέφεια
-Η αγορά το «φώναζε» εδώ και καιρό, αλλά το τελευταίο τριήμερο το αποτύπωσε με σαφήνεια στο ταμπλό. Η μετοχή της Metlen κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ράλι, ανεβαίνοντας από τα 42,8 ευρώ στα 47,26 ευρώ, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Η άνοδος αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις που επαναπροσδιορίζουν το μέγεθος του ομίλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η Aluminium Dunkerque. Το γεγονός ότι η Metlen παραμένει ο μοναδικός ευρωπαϊκός όμιλος στη διεκδίκηση του μεγαλύτερου χυτηρίου αλουμινίου της Ευρώπης, τη θέτει στον πυρήνα της συζήτησης για τη βιομηχανική αυτονομία της Γηραιάς Ηπείρου. Οι ιστορικοί δεσμοί με τη γαλλική βιομηχανία και η θέση της ως προμηθευτής μεγάλων αμυντικών ομίλων προσδίδουν ιδιαίτερο βάρος στην υποψηφιότητά της. Παράλληλα, η ανακοίνωση για την παραγωγή των πρώτων ποσοτήτων γαλλίου στα Άσπρα Σπίτια αποτελεί ορόσημο. Η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ μετατρέπει τον όμιλο σε στρατηγικό πάροχο ενός κρίσιμου μετάλλου για την άμυνα και την υψηλή τεχνολογία, εξασφαλίζοντας μάλιστα τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Την ίδια στιγμή, το διεθνές αποτύπωμα στον τομέα της ενέργειας διευρύνεται με νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης σε Βρετανία, Ιρλανδία και Ιταλία, ενώ η συμμετοχή της ως ιδρυτικό μέλος στην ένωση GIGA, δίπλα σε κολοσσούς όπως η Amazon, η Google και η Microsoft, επιβεβαιώνει την παρουσία της στην παγκόσμια ελίτ της ενεργειακής μετάβασης. Τέλος, η στρατηγική συμμαχία με τον Όμιλο Τσάκου για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα στην Ελλάδα (252 MW), δείχνει ότι η Metlen συνεχίζει να επενδύει και εντός συνόρων σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με 1,6 GW υπό κατασκευή παγκοσμίως, ο όμιλος φαίνεται να εξαργυρώνει τη μετατροπή του σε έναν ολοκληρωμένο διεθνή βιομηχανικό και ενεργειακό παίκτη.
Πάρτι νέων κωδικών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
-Ο πρώτος μήνας του έτους κλείνει σήμερα και η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο έχει ξεπεράσει τα 401 εκατ. ευρώ. Είναι ένα μέγεθος που παραπέμπει στο μακρινό και «ένδοξο» 2008, τότε που ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο ήταν πάνω από τις 4.200 μονάδες. Στο μεταξύ, στα χρηματιστηριακά γραφεία γίνεται πάρτι, με εντυπωσιακή ενεργοποίηση παλαιών και «ξεχασμένων» κωδικών, αλλά και με δεκάδες τηλέφωνα αποταμιευτών που θέλουν τώρα να ανοίξουν κωδικό στο Χρηματιστήριο Aθηνών Euronext. Οι τραπεζικές μετοχές λειτουργούν όπως οι «Magnificent 7» της Νέας Υόρκης, με τη διαφορά ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιστοιχούν στο 42% της συνολικής αξίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ οι «7 υπέροχες» της Νέας Υόρκης μόλις στο 35%. Ο Γενικός Δείκτης κλείνει τον μήνα με κέρδη +10%, αλλά υπάρχουν μετοχές του FTSE 25 που προσφέρουν αποδόσεις 25% και 30%, δηλαδή αποδόσεις που θα ικανοποιούσαν τους πιο φιλόδοξους ετήσιους στόχους πολλών διαχειριστών. Αυτός είναι ο λόγος που ξαφνικά εκδηλώνονται ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών που αναστατώνουν προσωρινά την αγορά. Είναι μια κλασική «flow driven» αγορά που καθοδηγείται από τις εισροές επενδυτικών κεφαλαίων οι οποίες προσαρμόζονται σταδιακά και με… φόβο Θεού… στη νέα εποχή της «ώριμης» αγοράς.
Πώς μείωσε χρέος η Δούρος
-Λέγαμε τις προάλλες για την είσοδο της COSMOS DEVELOPMENTS -συμφερόντων Ν. Μπάκου – Α. Καϋμενάκη- στη Δούρος, μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση. Το επενδυτικό σχέδιο στη βάση της εξυγίανσης της Δούρος έχει ως στόχο την αναδιάρθρωση και άμεση εξόφληση τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν συμφωνίες για την οριστική διευθέτηση απαιτήσεων με το ανάλογο κούρεμα, όπως φαίνεται. Σύμφωνα με την εταιρεία έγιναν συμφωνίες αναδιάρθρωσης δανεισμού και συγκεκριμένα για οριστική διευθέτηση απαίτησης 3.790.000 ευρώ με την Intrum με την εφάπαξ καταβολή 1.350.000, με την DoValue για οριστική διευθέτηση απαίτησης 1.540.000 ευρώ με την εφάπαξ καταβολή 270.000, με τη Cepal για οριστική διευθέτηση απαίτησης 657.000 ευρώ με την εφάπαξ καταβολή 150.000 ευρώ και με την PQH (για την υπό εκκαθάριση Αχαϊκή Τράπεζα) για οριστική διευθέτηση απαίτησης 650.000 ευρώ με την εφάπαξ καταβολή 150.000 ευρώ.
Από τη Βοιωτία στην Αλάσκα, το στοίχημα της Cenergy
-Πριν από τρεις μέρες, η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι μέσω της θυγατρικής στη Θίσβη Κορινθίας εξασφάλισε προκαταρκτική συμφωνία για την παραγωγή σωλήνων, για τον αγωγό 1.300 χιλιομέτρων Alaska LNG. Η χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε αμέσως ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της Cenergy στα €4 δισ. (+30% σε έναν μήνα). Η ελληνική βιομηχανία σωλήνων μπήκε στον χάρτη της αμερικανικής ενεργειακής μετάβασης, αλλά το στοίχημα είναι μεγάλο και δύσκολο. Το Alaska LNG είναι από μόνο του το μεγαλύτερο στοίχημα της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής μετά τον αγωγό Trans-Alaska Pipeline της δεκαετίας του '70. Με τεράστιο προϋπολογισμό (κάποιοι μιλούν για $70 δισ.) θέλει να μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από το North Slope στη χερσόνησο Κενάι, με προγραμματισμένη πρώτη παράδοση το 2029 και στόχο τις εξαγωγές LNG στην Ασία από το 2031. Τα περιθώρια κέρδους για συμμετοχή της Cenergy σε τέτοια φαραωνικά έργα είναι πιεσμένα αφού ο ανταγωνισμός από τις Europipe και POSCO είναι σκληρός. Η γεωπολιτική αξία της συμμετοχής όμως είναι τεράστια. Η Αλάσκα αποτελεί «άγνωστη» αγορά για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές και ταυτόχρονα έχει την αμέριστη υποστήριξη του Τραμπ ο οποίος αποδίδει μεγάλη στρατηγική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ στο έργο. Αν ο αγωγός προχωρήσει (έχοντας δεδομένες τις προηγούμενες αποτυχίες), η παραγγελία θα απασχολήσει τη Θίσβη για πολλά χρόνια. Η Cenergy αποκτά εμπειρία σε δύσβατες περιοχές και πιστοποίηση για υδρογόνο.
Κοπή πίτας και αλλαγή φρουράς στον ΔΑΑ
-Την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Ταυτόχρονα όμως θα είναι και η επίσημη αλλαγή φρουράς στη διοίκηση του ΔΑΑ, αφού αποχωρεί και παραδίδει ο Γιάννης Παράσχης, μετά από 19 χρόνια θητείας στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει επισήμως ο μέχρι σήμερα γενικός διευθυντής στρατηγικής της εταιρείας, Γιώργος Καλλιμασιάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όχι στο «παραδοσιακό» ξενοδοχείο Sofitel δίπλα στο αεροδρόμιο, αλλά στο κέντρο της Αθήνας -πιο κέντρο δεν γίνεται- ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε πολλούς «επισήμους» και «επωνύμους» να παραστούν στην επίσημη τελετή παράδοσης-παραλαβής της διοίκησης. Παρών -ανάμεσα σε πολλούς- θα είναι και ο ξενοδόχος πρόεδρος του ΙΟΒΕ Γιάννης Ρέτσος με τις «θύελλες» για τις οποίες έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει. Η κεφαλαιοποίηση του ΔΑΑ έχει ήδη ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι κατά 33,2% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ο Γιώργος Καλλιμασιάς, που τυπικά αναλαμβάνει τη διοίκηση την ερχόμενη Δευτέρα, εργάζεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας από το 1999 και από τότε περάσει από πολλές Διευθύνσεις μέχρι να αναλάβει, το 2019, τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής.
Κινητικότητα στα telecoms (αλλά από Βουλγαρία μεριά)
-Στην τηλεπικοινωνιακή αγορά και συγκεκριμένα στο κομμάτι των υποδομών και των δικτύων υπάρχει κινητικότητα που ξεφεύγει από τις επενδυτικές κινήσεις των τριών μεγάλων παρόχων, Cosmote, NOVA, Vodafone. Το όνομα της Vestitel μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, ωστόσο αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών παρόχων στη Βουλγαρία, η οποία διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια παρουσία στη χώρα μας. Η Vestitel, που αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Overgas, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, λειτουργεί ήδη δίκτυο οπτικών ινών και υπηρεσιών συνδεσιμότητας που εκτείνεται και στην Ελλάδα, στον τομέα των χονδρικών υπηρεσιών για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και επιχειρήσεις. Το project όμως που έχει ρίξει την προσοχή της είναι το Balkans Digital Gateway, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου, υψηλής ταχύτητας και υψηλής ασφάλειας δικτύου συνδεσιμότητας που θα διασυνδέει την Αθήνα με τις Θεσσαλονίκη, Σόφια, και Βουκουρέστι. Το έργο που θα καλύψει απόσταση 5.000 χλμ. βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκίνησε η πρώτη φάση και σύντομα αναμένονται οι επόμενες κινήσεις.
Λονδίνο, πίτα, ΙΜΟ και… λεπτές ισορροπίες
-Δεν ήταν μια τυπική κοπή πίτας η φετινή του Greek Shipping Co-operation Committee στο Λονδίνο. Όχι μόνο γιατί στο ίδιο τραπέζι κάθισαν κορυφαίοι Έλληνες εφοπλιστές και η ηγεσία του ΙΜΟ, αλλά γιατί το πολιτικό μήνυμα ήταν προσεκτικά ζυγισμένο, λέξη προς λέξη. Ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ, γ.γ. του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, εμφανίστηκε αποφασισμένος να στείλει σήμα «αποσυμπίεσης» προς τη ναυτιλιακή κοινότητα. Το «σας ακούμε» δεν ειπώθηκε τυχαία, ούτε μόνο για τα αυτιά των παρευρισκόμενων στην αίθουσα. Στο παρασκήνιο, θεωρείται απάντηση σε αυξανόμενη δυσαρέσκεια πλοιοκτητών για τον ρυθμό και τη φιλοσοφία των αποφάσεων γύρω από το Net Zero, δυσαρέσκεια που φτάνει στα γραφεία του ΙΜΟ. Στους διαδρόμους, αρκετοί το διάβασαν ως μήνυμα και προς κυβερνήσεις και περιβαλλοντικές ΜΚΟ, που πιέζουν για πιο επιθετικά μέτρα, αλλά και προς όσους εντός του κλάδου θεωρούν ότι ο Οργανισμός λειτουργεί αποκομμένος από την αγορά. Το γεγονός ότι ευθυγραμμίστηκε, έστω έμμεσα, με τη γραμμή του Χαράλαμπου Φαφαλιού προέδρου του Committee, περί «window dressing» δεν πέρασε απαρατήρητο. Αντίθετα, επιβεβαίωσε ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό συνομιλητή και όχι απλό αποδέκτη αποφάσεων. Και μια λεπτομέρεια που λέει περισσότερα απ’ όσα φαίνονται. Το χιούμορ για το «φλουρί» και η χαλαρή διάθεση δεν αναιρούν το βάρος της συγκυρίας. Αντίθετα, δείχνουν έναν γενικό γραμματέα που γνωρίζει καλά ότι τα δύσκολα είναι μπροστά και πως, αυτή τη φορά, δεν υπάρχουν εύκολες νίκες ούτε για τον ΙΜΟ ούτε για τη ναυτιλία. Από το City, πάντως, το μήνυμα εστάλη. Ο διάλογος παραμένει ανοιχτός. Το ερώτημα είναι μέχρι πού φτάνουν οι συμβιβασμοί.
Οι συνεργασίες Ηγουμενίτσας - Κέρκυρας
-Όταν ο Δημήτρης Απέργης, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, βρέθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας όπου τον υποδέχτηκε ο ομόλογός του Αθανάσιος Πορφύρης, φάνηκε εξαρχής ότι δεν ήταν μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Όλα δείχνουν ότι τα δύο λιμάνια σχεδιάζουν κάτι παραπάνω από απλή συνεργασία. Η συζήτηση γύρω από τον νέο τερματικό κρουαζιέρας Τ3, τις υποδομές Extra-Schengen και τις «πράσινες» πρωτοβουλίες ήταν μια στρατηγική κίνηση που δείχνει ότι τα δύο λιμάνια δεν κοιτάνε μόνο την κρουαζιέρα, αλλά και πώς θα εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας που ελέγχει ο όμιλος Γκριμάλντι πλέον έχει και το πιστοποιημένο πράσινο σήμα της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Λιμένων- ESPO. Οι διοικήσεις των δύο λιμανιών δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει συντονισμός αντί για ανταγωνισμός, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση της κρουαζιέρας και των νέων υποδομών που θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέσα στο 2026. Και αν κάτι μας αφήνει η συνάντηση είναι ότι η συνεργασία δεν αφορά μόνο τα μόνο logistics.
Πώς ο Βαλέντιος Βαλέντης χειρίζεται δάνεια και ρευστότητα
-Η εισηγμένη στη Wall Street Pyxis Tankers δείχνει ότι ξέρει να διαχειρίζεται το παιχνίδι των τραπεζών. Με τις τελευταίες αναδιαρθρώσεις των δανείων από την Piraeus Bank και την Alpha Bank, η εταιρεία κατάφερε να μειώσει το μέσο επιτόκιο των δανείων στο SOFR συν 1,8%, δηλαδή πληρώνει λιγότερο από πριν, και να ελευθερώσει $10 εκατ. σε ρευστότητα. Με άλλα λόγια, η εταιρεία δεν χρειάζεται να δεσμεύσει αυτά τα κεφάλαια για άμεση εξόφληση δανείων και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για νέα acquisitions ή να επιστρέψει χρήμα στους μετόχους μέσω του προγράμματος buyback των $3 εκατ. Ο CEO Βαλέντιος Βαλέντης φαίνεται να εκμεταλλεύεται πλήρως τη σχέση του με τις ελληνικές τράπεζες, δημιουργώντας κεφάλαια χωρίς να αυξάνει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Η επέκταση σε bulkers δείχνει στρατηγική διαφοροποίησης. Όχι μόνο δεν στηρίζεται πλέον σε tankers, αλλά ανοίγει την πόρτα σε διαφορετικά cargo streams και spot/time charter dynamics. Η εταιρεία δείχνει πειθαρχημένη στρατηγική ανάπτυξης, χωρίς να παίρνει unnecessary leverage. Αν οι ναυλαγορές παραμείνουν υγιείς και οι τράπεζες συνεχίσουν να συνεργάζονται, η Pyxis μπορεί να μετατραπεί σε case study για χρηματοοικονομική ευελιξία σε μικρού μεγέθους ναυτιλιακές. Αλλά για τη Wall Street, η ματιά παραμένει προσεκτική. Κάθε spot exposure και κάθε νέο bulk acquisition πρέπει να μετρηθεί με την ίδια ακρίβεια όπως το επιτόκιο στο δάνειο.
Και Λέων και… Dragon
-Άλλη μια εταιρεία προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό του ο Λέων Γιοχάη, ο γνωστός tech επενδυτής που έγινε γνωστότερος στο ευρύ κοινό λόγω της συμμετοχής του στο τηλεοπτικό show «Dragons' Den». Ο Λέων, που είναι και… Dragon το τελευταίο διάστημα, αναπτύσσει αξιοπρόσεκτη δραστηριότητα σε επίπεδο νέων εταιρικών σχημάτων. Έτσι, χθες Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, προχώρησε στη σύσταση μιας ακόμη εταιρείας, με την επωνυμία «ThinkBTC Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», και με έδρα στη Γλυφάδα. Σκοπός της επιχείρησης είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων λογισμικού και οργάνωσης παραγωγής, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 250.000 ευρώ που διαιρείται σε 2.500 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Τα λεφτά τα έβαλε ο ίδιος ο Λέων Γιοχάης που είναι έτσι μοναδικός μέτοχος και ασφαλώς ανέλαβε και τη διοίκηση της εταιρείας.
Τα ανθρωποειδή ρομπότ πήραν τη θέση του Tesla
-Στην Ελλάδα σήμερα κυκλοφορούν 25 (!) μάρκες ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών προδιαγραφών από την Κίνα. Ο πολυδισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ ανακοίνωσε επισήμως ότι η Tesla αλλάζει στρατηγική. Τερματίζει την παραγωγή των Model S και Model X μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Ο χώρος παραγωγής τους, στο εργοστάσιο Fremont, θα μετατραπεί σε γραμμές κατασκευής του νέου ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus. Ο Ελον Μασκ μίλησε για «τιμητική απόλυση» των παλιών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η απόφασή του προφανώς εδράζεται στη φθίνουσα ζήτηση των παλαιότερων πολυτελών μοντέλων Tesla. Το 2025 η Tesla παρέδωσε μόλις 9.199 Model S και 80.702 Model X, έναντι 1,58 εκατομμυρίων Model 3 και Y. Παράλληλα, η Tesla κατέγραψε την πρώτη ετήσια πτώση εσόδων στην ιστορία της, -3%. Ο Μασκ είπε ότι στοχεύει να παράγει μακροπρόθεσμα 1 εκατομμύριο μονάδες ρομπότ Optimus κάθε χρόνο στο εργοστάσιο που κάποτε παρήγαγε αυτοκίνητα. Το ρομπότ Gen 3, που θα παρουσιάσει φέτος, διαθέτει 22 βαθμούς ελευθερίας στα χέρια, αυτονομία 20 ωρών και προπονείται με νευρωνικά δίκτυα σε ανθρώπινο βίντεο. Θα πωλείται από $20.000 έως $30.000, με στόχο να αντικαταστήσει τις οικιακές βοηθούς στο σπίτι και τους ανειδίκευτους εργάτες στα εργοστάσια. Η Tesla θα ρίξει στην αγορά 50.000 ρομπότ μέχρι το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, η Tesla επένδυσε 2 δισ. δολάρια στην xAI. Είναι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ που αναπτύσσει το Grok. Η επένδυση έγινε παρά την αρνητική ψήφο των μετόχων τον Νοέμβριο, αλλά ο Μασκ δηλώνει ότι «κάνουμε αυτό που μας ζήτησαν οι μέτοχοι». Η συμφωνία περιλαμβάνει πλαίσιο συνεργασίας AI μεταξύ Tesla-xAI για την ανάπτυξη αυτόνομης οδήγησης και ρομποτικής. Η Tesla άλλαξε επίσης την αποστολή της από «επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμη ενέργεια» σε «δημιουργία κόσμου απίστευτης αφθονίας». Το όραμα του Μασκ προβλέπει «υψηλό εισόδημα» για όλους μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και ρομποτικής. Τώρα χαρακτηρίζει το Optimus ως «το μεγαλύτερο προϊόν όλων των εποχών».
To περιβόητο «Αμερικανικό Όνειρο» άλλαξε τις αξίες του
-Το μακρινό 1990 οι Αμερικανοί δημιούργησαν τη βίζα O-1 που στόχο είχε να προσελκύσει «άτομα εξαιρετικής ικανότητας» στις τέχνες, τις επιστήμες και τον αθλητισμό. Προσωπικότητες όπως ο Τζον Λένον και καλλιτέχνες όπως ο Μπόι Τζορτζ εκμεταλλεύτηκαν τη Visa O-1 για να αποκτήσουν αμερικανική υπηκοότητα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει στην εποχή μας. Αντί για καλλιτέχνες και επιστήμονες διεθνούς βεληνεκούς. τη VISA O-1 αποκτούν γνωστοί influencers και τα μοντέλα του OnlyFans. Η O-1 Bίζα, ειδικά για τέχνες, απαιτεί απόδειξη «διαρκούς εθνικής ή διεθνούς αναγνώρισης» μέσω τουλάχιστον τριών κριτηρίων: υψηλές αμοιβές, κριτική αναγνώριση, πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σήμερα, αυτά μεταφράζονται σε αριθμό «ακολούθων» (followers), σε engagement rates, συμβόλαια με γνωστές επιχειρήσεις και έσοδα από συνδρομές (subscriptions). Εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σε θέματα μετανάστευσης επιβεβαιώνουν ότι πάνω από τους μισούς πελάτες τους για O-1 βίζες είναι influencers, όχι ηθοποιοί ή μουσικοί. Οι εκδόσεις O-1 Visa αυξήθηκαν +50% μεταξύ 2014-2024, ενώ οι συνολικές μη-μεταναστευτικές βίζες μόλις +10%. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Καναδής Julia Ain: 1,3 εκατομμύριο followers, πενταψήφια μηνιαία έσοδα από συνδρομές και χορηγίες από πλατφόρμα. Η αίτησή της βασίστηκε σε data analytics: «200.000 followers εδώ, 300.000 εκεί, 10 εκατομμύρια views μηνιαίως». Έγινε γνωστή ως «η αστεία Εβραία με τα μεγάλα στήθη». Η καλλιτεχνική αριστεία πλέον μετριέται σε αλγόριθμους, όχι σε κριτικές. Ένας επιστήμονας με εκατοντάδες δημοσιεύσεις δυσκολεύεται περισσότερο από μία influencer με εκατομμύρια views. Το «American dream» επαναπροσδιορίζεται - και το Instagram engagement είναι το νέο του πρόσωπο.
