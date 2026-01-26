Τα δύσκολα (έως αδύνατα) μιας συγκυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ… πάει για το Conference, οι πράσινοι μνηστήρες και τα πονηρά γκάλοπ, το όνειδος μιας δωρεάς για το κράτος

Κλείσιμο

Βλέπετε ο Μητσοτάκης... ακόμα και με το νερό τυχερός είναι, αφού αν φέτος τον χειμώνα δεν έβρεχε ακατάπαυστα που λέει ο λόγος τις τελευταίες ημέρες, θα του έσκαγε το πρόβλημα της λειψυδρίας σε λίγους μήνες, δηλαδή πάνω στις εκλογές. Τώρα σε τι άλλο είναι τυχερός ο Κ.Μ... ε, δεν θέλει και καμιά ιδιαίτερη σκέψη ή φαντασία να το καταλάβετε, αφού απέναντί του από το 2019 που έχει βγει ό,τι και όποιος υπάρχει αυτοαναφλέγεται. Πρώτα ήταν ο Τσίπρας, μετά ακολούθησε ο Ανδρουλάκης και μετά πέσαμε στα… ακόμα πιο σκληρά που λένε και στην πιάτσα, στον Κασσελάκη και τώρα στην πρόεδρο Μαρία με το μερακλίδικο επιτελείο της. Τι να πεις και από πού να τον πρωτοπιάσεις όλο αυτόν τον θίασο, αλλά ξέρετε ισχύει το ουδέν κακόν αμιγές καλού ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε μια σταθερότητα στη διακυβέρνηση, αλλά υπάρχει και το ανάποδο… ουδέν καλόν αμιγές κακού. Γιατί κακό είναι η κυβέρνηση να νιώθει μόνη της άρα να είναι επιρρεπής σε λάθη και αβελτηρίες, όπως επίσης μεθαύριο που θα έρθουν οι εκλογές δεν θα υπάρχει ένα δεύτερο κόμμα να συνδράμει στοιχειωδώς σωστά στη διακυβέρνηση της έρημης αυτής χώρας. Γιατί να συμφωνήσουμε -κι εμείς όπως και όλες οι δημοσκοπήσεις- ότι η ΝΔ είναι μακράν πρώτη και το πιθανότερο θα είναι και στις εκλογές όποτε και αν γίνουν, αλλά το 37%-38% που χρειάζεται δεν το βλέπω.Συγκυβερνήσεις και ΠΑΣΟΚ για Conference…-Τι φαίνεται σύμφωνα με τους δημοσκόπους; Λοιπόν σήμερα αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα και παρά τις αυτοκαταστροφικές δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η πρόεδρος Μαρία είναι δεύτερη, ο Τσίπρας παρά τις εσωτερικές μαχαιριές της Αριστεράς που συνηθίζει να γίνεται δημόσιο θέαμα ή μάλλον οπερέτα, παραμένει τρίτος και ακολουθεί ο Νίκος του ΠΑΣΟΚ που όπως μου είπε ένας εκ των έγκυρων δημοσκόπων «πάει καρφί για το Conference». Και αυτό φυσικά είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι γιατί θα χάσει η Βενετία βελόνι, αλλά γιατί όπως μου λέει μια καλή πηγή μου από το Μ.Μ «εμείς θα παλέψουμε την αυτοδυναμία αλλά αν ο κόσμος μετά από δυο τετραετίες θέλει συγκυβέρνηση, η κατάσταση και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ δυσκολεύει πολύ τα πράγματα». Βρίσκοντας λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα και ξαναρωτώντας αποκόμισα την εξής εντύπωση την οποία και σας μεταφέρω. Ο Κ.Μ εκ φύσεως δεν θα μπορούσε πολιτικά να συνεννοηθεί με κανένα ακραίο κόμμα όπως είναι ο Βελόπουλος ας πούμε, για τη δε Λατινοπούλου η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι ή δεν θα πάρει 3% για να μπει στην εξίσωση ή δεν θα φτάνουν καν οι 10-12 βουλευτές της σε περίπτωση μιας ευρύτερης συμμαχικής κυβέρνησης. Με ένα κανονικό ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει υπό την έννοια ότι αν οι πολίτες δεν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Να σημειώσω πάντως ότι οι ερευνητές βρίσκουν στα focus groups ότι το θέμα των αμβλώσεων έτσι όπως το χειρίστηκε η πρόεδρος Μ. απογοήτευσε τους αριστερούς ψηφοφόρους της, αλλά ενθουσίασε τους «χριστιανούς», αφού αυτοί απαντούν «επιτέλους και ένας δικός μας άνθρωπος που λέει τα πράγματα με το όνομά τους». Και ξέρετε, τέτοιες απόψεις υπάρχουν διάσπαρτες στα δεξιά.Οι πράσινοι μνηστήρες;-Τώρα αν με ρωτάτε τι γίνεται εντός του ΠΑΣΟΚ, ακούω πολλά και λογικό είναι αφού η βελόνα ξεκόλλησε αλλά προς τα κάτω, αλλά μου λένε κράτα μικρό καλάθι. Ενας κουτσομπόλης φανατικός Πασόκος φίλος μου είπε ότι ο πρόεδρός μας ο Νίκος θα εμφανίσει και μια «έρευνα» εντός των ημερών από την οποία θα προκύπτει ότι εσωκομματικά κρατάει καλά (ο Ανδρουλάκης) οπότε αυτά που λένε οι άλλοι δημοσκόποι ότι σκίζει το ΠΑΣΟΚ με Παύλο ή άλλον αρχηγό είναι συκοφαντίες. Τέλεια, ε; Ο Παύλος λοιπόν λέει διάφορα αλλά δεν κουνιέται, ο Χάρης την πέφτει στον Ν.Α αλλά κοιτάει τη δουλειά του στον δήμο (γιατί έχει αντικείμενο) και η Άννα έχει κάτι τρομερές ιδέες να εκδικηθούμε τον Τραμπ ακυρώνοντας τον Κάθετο Διάδρομο! Όπως καταλαβαίνετε με τον πρόεδρό μας Νίκο θα πάμε στις κάλπες, αυτόν θέλουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε.Η δωρεά στο κράτος για το FIR – Ολίγον ντροπή, ε;-Επτά χρόνια μετά τη Σύμβαση 03/2019, το νέο σύγχρονο Σύστημα Επικοινωνίας και Καταγραφής Φωνής (VCRS) για το FIR Αθηνών παραμένει ελλιπές και ανενεργό. Η ΥΠΑ το χρειάζεται, το black out του Ιανουαρίου το απέδειξε, αλλά υπουργείο Υποδομών και Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κατάφεραν να το ξεμπλοκάρουν. Τελικά η λύση ήρθε με τη γνωστή μέθοδο της «δωρεάς» ιδιωτών. ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος, Fraport Greece, AEGEAN, SKY Express και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανταποκρίθηκαν χθες στην πρόσκληση του Χρίστου Δήμα και θα πληρώσουν €4,7 εκατ. μέσω δωρεάς. Το σύστημα βρίσκεται ήδη στις αποθήκες της ΥΠΑ, δεν μπορεί όμως να εγκατασταθεί χωρίς την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Σύμβαση υπογράφηκε 3 μήνες πριν από τις εκλογές του 2019, ενεργοποιήθηκε 3 χρόνια αργότερα. Ο φάκελος τροποποίησης στο Ελεγκτικό (Οκτώβριος 2025) απορρίφθηκε. Η προσφυγή του υπουργείου (Δεκέμβριος 2025) απορρίφθηκε στις 21 Ιανουαρίου από το 7ο Τμήμα. Το παλαιό σύστημα κατέρρευσε πρόσφατα. Τεχνολογικά παρωχημένο, δεν υποστηρίζεται από κατασκευάστρια εταιρεία. Η Ειδική Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ψηφιακός θόρυβος προκάλεσε το μπλακάουτ, το hardware δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ο Δήμας είδε το αδιέξοδο, κάλεσε τις εταιρείες και η δωρεά έγινε εφικτή επειδή τον Οκτώβριο 2025 η ΥΠΑ μετατράπηκε σε ΝΠΔΔ, τον Δεκέμβριο ψηφίστηκε νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές σε ΝΠΔΔ από το υπουργείο Οικονομικών. Οι ιδιώτες πλήρωσαν σε χρόνο-μηδέν, επειδή το εναλλακτικό σενάριο (νέο μπλακάουτ εν μέσω τουριστικής περιόδου) θα κόστιζε πολλαπλάσια. Όχι ότι θα τα βάλουμε με τους επιχειρηματίες που πλήρωσαν – αντιθέτως, πάλι καλά. Αλλά, αλήθεια, πόσο υπερήφανοι μπορεί να είναι όσοι «ασχολήθηκαν» με το θέμα, υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι; Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια δωρεά σε ένα νοσοκομείο, αλλά για το βασικό σύστημα επικοινωνίας των αεροδρομίων της χώρας. Και οι δικαστές πια… τόσο λάθος ήταν η σύμβαση έξι χρόνια, αν μας πέσει κανένα αεροπλάνο στο κεφάλι τι θα λένε; Αυτά δυστυχώς τα βλέπει ο κόσμος, ε, και όταν θα ξαναμπλέξουμε θα αναρωτιόμαστε γιατί…Τι θα πει στον ΣΚΑΪ ο Κ.Μ-Πηγαίνοντας στα τρέχοντα της ειδησεογραφίας, να σας πω ότι ο Κ.Μ. εκτός από τη σημερινή συνεδρίαση στο Υπουργικό -όπου θα παρουσιαστούν μια σειρά νομοσχέδια, με βασικό αυτό του Κωστή Χατζηδάκη για μικρές παρεμβάσεις που όμως μειώνουν σημαντικά τη γραφειοκρατία και την τρέλα του κράτους- ετοιμάζεται να δώσει μια συνέντευξη που θα είναι εφ’ όλης της ύλης μεν, αλλά βασικά προσανατολισμένη στα γεωπολιτικά. Θα συνομιλήσει με τον Αλέξη Παπαχελά και θα προβληθεί την Πέμπτη στον ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο του σταθμού. Τώρα, δεν νομίζω να αναφερθεί μόνο στα διεθνή, αλλά νομίζω ότι θα συνδέσει τα όσα γίνονται έξω με την προοπτική της εδώ αστάθειας, με το βλέμμα και στη Συνταγματική Αναθεώρηση που θα ξεκινήσει κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες.Ανακοινώσεις για την Τουρκία-Να σας πω ότι απομένουν ορισμένα διαδικαστικά, προκειμένου να «κλειδώσει» το ραντεβού του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στην Άγκυρα μέσα στον Φεβρουάριο. Η πιο πιθανή εβδομάδα είναι από τις 8 έως τις 13 Φεβρουαρίου, αν και τότε ο Κ.Μ έχει και ταξίδια σε Βρυξέλλες και Μόναχο. Πάντως, λογικά, ανακοινώσεις θα γίνουν αυτή την εβδομάδα.Ραντεβού στις πίτες