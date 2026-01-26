Τα δύσκολα (έως αδύνατα) μιας συγκυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ… πάει για το Conference, οι πράσινοι μνηστήρες και τα πονηρά γκάλοπ, το όνειδος μιας δωρεάς για το κράτος
Τα δύσκολα (έως αδύνατα) μιας συγκυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ… πάει για το Conference, οι πράσινοι μνηστήρες και τα πονηρά γκάλοπ, το όνειδος μιας δωρεάς για το κράτος
Χαίρετε, ξαναχαλάει από σήμερα ο καιρός για τα καλά, μαθαίνουμε από τους μετεωρολόγους, ας ελπίσουμε -και έτσι φαίνεται- ότι απλώς θα κερδίσουμε ακόμα περισσότερο νερό στους ταμιευτήρες της Αττικής χωρίς να έχουμε ακραίες καταστάσεις και δυσάρεστα γεγονότα
Βλέπετε ο Μητσοτάκης... ακόμα και με το νερό τυχερός είναι, αφού αν φέτος τον χειμώνα δεν έβρεχε ακατάπαυστα που λέει ο λόγος τις τελευταίες ημέρες, θα του έσκαγε το πρόβλημα της λειψυδρίας σε λίγους μήνες, δηλαδή πάνω στις εκλογές. Τώρα σε τι άλλο είναι τυχερός ο Κ.Μ... ε, δεν θέλει και καμιά ιδιαίτερη σκέψη ή φαντασία να το καταλάβετε, αφού απέναντί του από το 2019 που έχει βγει ό,τι και όποιος υπάρχει αυτοαναφλέγεται. Πρώτα ήταν ο Τσίπρας, μετά ακολούθησε ο Ανδρουλάκης και μετά πέσαμε στα… ακόμα πιο σκληρά που λένε και στην πιάτσα, στον Κασσελάκη και τώρα στην πρόεδρο Μαρία με το μερακλίδικο επιτελείο της. Τι να πεις και από πού να τον πρωτοπιάσεις όλο αυτόν τον θίασο, αλλά ξέρετε ισχύει το ουδέν κακόν αμιγές καλού ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε μια σταθερότητα στη διακυβέρνηση, αλλά υπάρχει και το ανάποδο… ουδέν καλόν αμιγές κακού. Γιατί κακό είναι η κυβέρνηση να νιώθει μόνη της άρα να είναι επιρρεπής σε λάθη και αβελτηρίες, όπως επίσης μεθαύριο που θα έρθουν οι εκλογές δεν θα υπάρχει ένα δεύτερο κόμμα να συνδράμει στοιχειωδώς σωστά στη διακυβέρνηση της έρημης αυτής χώρας. Γιατί να συμφωνήσουμε -κι εμείς όπως και όλες οι δημοσκοπήσεις- ότι η ΝΔ είναι μακράν πρώτη και το πιθανότερο θα είναι και στις εκλογές όποτε και αν γίνουν, αλλά το 37%-38% που χρειάζεται δεν το βλέπω.
Συγκυβερνήσεις και ΠΑΣΟΚ για Conference…
-Τι φαίνεται σύμφωνα με τους δημοσκόπους; Λοιπόν σήμερα αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα και παρά τις αυτοκαταστροφικές δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η πρόεδρος Μαρία είναι δεύτερη, ο Τσίπρας παρά τις εσωτερικές μαχαιριές της Αριστεράς που συνηθίζει να γίνεται δημόσιο θέαμα ή μάλλον οπερέτα, παραμένει τρίτος και ακολουθεί ο Νίκος του ΠΑΣΟΚ που όπως μου είπε ένας εκ των έγκυρων δημοσκόπων «πάει καρφί για το Conference». Και αυτό φυσικά είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι γιατί θα χάσει η Βενετία βελόνι, αλλά γιατί όπως μου λέει μια καλή πηγή μου από το Μ.Μ «εμείς θα παλέψουμε την αυτοδυναμία αλλά αν ο κόσμος μετά από δυο τετραετίες θέλει συγκυβέρνηση, η κατάσταση και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ δυσκολεύει πολύ τα πράγματα». Βρίσκοντας λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα και ξαναρωτώντας αποκόμισα την εξής εντύπωση την οποία και σας μεταφέρω. Ο Κ.Μ εκ φύσεως δεν θα μπορούσε πολιτικά να συνεννοηθεί με κανένα ακραίο κόμμα όπως είναι ο Βελόπουλος ας πούμε, για τη δε Λατινοπούλου η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι ή δεν θα πάρει 3% για να μπει στην εξίσωση ή δεν θα φτάνουν καν οι 10-12 βουλευτές της σε περίπτωση μιας ευρύτερης συμμαχικής κυβέρνησης. Με ένα κανονικό ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει υπό την έννοια ότι αν οι πολίτες δεν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Να σημειώσω πάντως ότι οι ερευνητές βρίσκουν στα focus groups ότι το θέμα των αμβλώσεων έτσι όπως το χειρίστηκε η πρόεδρος Μ. απογοήτευσε τους αριστερούς ψηφοφόρους της, αλλά ενθουσίασε τους «χριστιανούς», αφού αυτοί απαντούν «επιτέλους και ένας δικός μας άνθρωπος που λέει τα πράγματα με το όνομά τους». Και ξέρετε, τέτοιες απόψεις υπάρχουν διάσπαρτες στα δεξιά.
Οι πράσινοι μνηστήρες;
-Τώρα αν με ρωτάτε τι γίνεται εντός του ΠΑΣΟΚ, ακούω πολλά και λογικό είναι αφού η βελόνα ξεκόλλησε αλλά προς τα κάτω, αλλά μου λένε κράτα μικρό καλάθι. Ενας κουτσομπόλης φανατικός Πασόκος φίλος μου είπε ότι ο πρόεδρός μας ο Νίκος θα εμφανίσει και μια «έρευνα» εντός των ημερών από την οποία θα προκύπτει ότι εσωκομματικά κρατάει καλά (ο Ανδρουλάκης) οπότε αυτά που λένε οι άλλοι δημοσκόποι ότι σκίζει το ΠΑΣΟΚ με Παύλο ή άλλον αρχηγό είναι συκοφαντίες. Τέλεια, ε; Ο Παύλος λοιπόν λέει διάφορα αλλά δεν κουνιέται, ο Χάρης την πέφτει στον Ν.Α αλλά κοιτάει τη δουλειά του στον δήμο (γιατί έχει αντικείμενο) και η Άννα έχει κάτι τρομερές ιδέες να εκδικηθούμε τον Τραμπ ακυρώνοντας τον Κάθετο Διάδρομο! Όπως καταλαβαίνετε με τον πρόεδρό μας Νίκο θα πάμε στις κάλπες, αυτόν θέλουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε.
Η δωρεά στο κράτος για το FIR – Ολίγον ντροπή, ε;
-Επτά χρόνια μετά τη Σύμβαση 03/2019, το νέο σύγχρονο Σύστημα Επικοινωνίας και Καταγραφής Φωνής (VCRS) για το FIR Αθηνών παραμένει ελλιπές και ανενεργό. Η ΥΠΑ το χρειάζεται, το black out του Ιανουαρίου το απέδειξε, αλλά υπουργείο Υποδομών και Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κατάφεραν να το ξεμπλοκάρουν. Τελικά η λύση ήρθε με τη γνωστή μέθοδο της «δωρεάς» ιδιωτών. ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος, Fraport Greece, AEGEAN, SKY Express και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανταποκρίθηκαν χθες στην πρόσκληση του Χρίστου Δήμα και θα πληρώσουν €4,7 εκατ. μέσω δωρεάς. Το σύστημα βρίσκεται ήδη στις αποθήκες της ΥΠΑ, δεν μπορεί όμως να εγκατασταθεί χωρίς την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Σύμβαση υπογράφηκε 3 μήνες πριν από τις εκλογές του 2019, ενεργοποιήθηκε 3 χρόνια αργότερα. Ο φάκελος τροποποίησης στο Ελεγκτικό (Οκτώβριος 2025) απορρίφθηκε. Η προσφυγή του υπουργείου (Δεκέμβριος 2025) απορρίφθηκε στις 21 Ιανουαρίου από το 7ο Τμήμα. Το παλαιό σύστημα κατέρρευσε πρόσφατα. Τεχνολογικά παρωχημένο, δεν υποστηρίζεται από κατασκευάστρια εταιρεία. Η Ειδική Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ψηφιακός θόρυβος προκάλεσε το μπλακάουτ, το hardware δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ο Δήμας είδε το αδιέξοδο, κάλεσε τις εταιρείες και η δωρεά έγινε εφικτή επειδή τον Οκτώβριο 2025 η ΥΠΑ μετατράπηκε σε ΝΠΔΔ, τον Δεκέμβριο ψηφίστηκε νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές σε ΝΠΔΔ από το υπουργείο Οικονομικών. Οι ιδιώτες πλήρωσαν σε χρόνο-μηδέν, επειδή το εναλλακτικό σενάριο (νέο μπλακάουτ εν μέσω τουριστικής περιόδου) θα κόστιζε πολλαπλάσια. Όχι ότι θα τα βάλουμε με τους επιχειρηματίες που πλήρωσαν – αντιθέτως, πάλι καλά. Αλλά, αλήθεια, πόσο υπερήφανοι μπορεί να είναι όσοι «ασχολήθηκαν» με το θέμα, υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι; Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια δωρεά σε ένα νοσοκομείο, αλλά για το βασικό σύστημα επικοινωνίας των αεροδρομίων της χώρας. Και οι δικαστές πια… τόσο λάθος ήταν η σύμβαση έξι χρόνια, αν μας πέσει κανένα αεροπλάνο στο κεφάλι τι θα λένε; Αυτά δυστυχώς τα βλέπει ο κόσμος, ε, και όταν θα ξαναμπλέξουμε θα αναρωτιόμαστε γιατί…
Τι θα πει στον ΣΚΑΪ ο Κ.Μ
-Πηγαίνοντας στα τρέχοντα της ειδησεογραφίας, να σας πω ότι ο Κ.Μ. εκτός από τη σημερινή συνεδρίαση στο Υπουργικό -όπου θα παρουσιαστούν μια σειρά νομοσχέδια, με βασικό αυτό του Κωστή Χατζηδάκη για μικρές παρεμβάσεις που όμως μειώνουν σημαντικά τη γραφειοκρατία και την τρέλα του κράτους- ετοιμάζεται να δώσει μια συνέντευξη που θα είναι εφ’ όλης της ύλης μεν, αλλά βασικά προσανατολισμένη στα γεωπολιτικά. Θα συνομιλήσει με τον Αλέξη Παπαχελά και θα προβληθεί την Πέμπτη στον ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο του σταθμού. Τώρα, δεν νομίζω να αναφερθεί μόνο στα διεθνή, αλλά νομίζω ότι θα συνδέσει τα όσα γίνονται έξω με την προοπτική της εδώ αστάθειας, με το βλέμμα και στη Συνταγματική Αναθεώρηση που θα ξεκινήσει κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες.
Ανακοινώσεις για την Τουρκία
-Να σας πω ότι απομένουν ορισμένα διαδικαστικά, προκειμένου να «κλειδώσει» το ραντεβού του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στην Άγκυρα μέσα στον Φεβρουάριο. Η πιο πιθανή εβδομάδα είναι από τις 8 έως τις 13 Φεβρουαρίου, αν και τότε ο Κ.Μ έχει και ταξίδια σε Βρυξέλλες και Μόναχο. Πάντως, λογικά, ανακοινώσεις θα γίνουν αυτή την εβδομάδα.
Ραντεβού στις πίτες
Το deal Ξενοκώστα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για τα τρένα
-Περνάμε τώρα στην αγορά, όπου με κορεατική τεχνογνωσία μπαίνει στην αγορά της επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού η ONEX του Πάνου Ξενοκώστα, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και αφορά άμεσα τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Η ONEX προχωρά σε συμφωνία με την κορεατική Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd., μέσω της ONEX RSIS (Rolling Stock & Integrated Systems), ανοίγοντας δραστηριότητα σε έναν τομέα που, από το 2019 και μετά, ελέγχεται μονοπωλιακά από τους Ιταλούς της Hellenic Train, μετά την εξαγορά της κρατικής ΕΕΣΤΥ έναντι 22 εκατ. ευρώ. Στην τελετή θα ανακοινωθεί η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού στον βιομηχανικό κόμβο της ONEX στην Ελευσίνα, ενώ θα πέσουν και οι υπογραφές για τη συμφωνία της ONEX RSIS με τους Κορεάτες που κάνουν αυτή τη δουλειά από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Τον πρωθυπουργό θα εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ στην τελετή θα παραστούν η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο πρέσβης της Νότιας Κορέας, καθώς και ο επικεφαλής CΕΟ της κορεατικής εταιρείας. Στο καταστατικό της νέας δραστηριότητας προβλέπεται ευρύ φάσμα εργασιών πέρα από τη στενή έννοια της συντήρησης: υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων και υποστήριξης έργων, μελέτες μηχανολόγου, υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα, σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και εργασίες ανακατασκευής και εξοπλισμού μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σε σιδηροδρόμους και τροχιοδρόμους. Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο επανατοποθέτησης της Ελευσίνας ως βιομηχανικού κόμβου και, ταυτόχρονα, ανοίγει τον ανταγωνισμό στην συντήρηση του τροχαίου υλικού, τομέας για τον οποίον υπάρχουν πολλές γκρίνιες εδώ και καιρό στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών.
Εθνική Τράπεζα: Χείλη ερμητικά κλειστά
-Εκτός απροόπτου πάντοτε, πλησιάζουμε αρκετά στον χρόνο των ανακοινώσεων της Εθνικής τράπεζας για το bankassurance. Στην Εθνική κρατούν τα χείλη ερμητικά κλειστά, αλλά αν καταλαβαίνω καλά ο ορίζοντας έχει καθαρίσει και πάμε σε μια συμφωνία χωρίς μεγάλες εκπλήξεις με τις ασφαλιστικές -που άφησε ορφανές η Τρ. Πειραιώς με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής- να βρίσκουν και πάλι την ασφάλεια στην Εθνική. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για την ΝΝ αλλά η συμμετοχή που θα αποκτήσει η Εθνική θα είναι μικρή και τουλάχιστον όχι στα νούμερα που κυκλοφορούσαν στην αγορά, ενώ η έτερη ασφαλιστική που θα συνεργαστεί με την Εθνική θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η Ergo, καθώς η Allianz φέρεται να είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αυτά βέβαια εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή στο νήμα.
Χρυσά μερίσματα από τις παραχωρήσεις για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο που έχει δημιουργήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις παραχωρήσεις, με την ένταξη της Εγνατίας Οδού και μεσοπρόθεσμα του αεροδρομίου στο Καστέλι αποτέλεσε καταλύτη για τη σημαντική ενίσχυση της αποτίμησης του Ομίλου. Η Santander υπολόγισε πως τα μερίσματα που θα εισπράξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τους οδικούς άξονες που διαχειρίζεται θα ανέλθουν ετησίως σε 280-300 εκατ. ευρώ έως το 2035 και η αξία του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίσει τα 2,9 δισ. ευρώ έως το 2032. Όσο για το Καστέλι, η Santander εκτιμά ότι θα εκτοξεύσει τα μεγέθη του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων καθώς από τη στιγμή που θα αρχίσει να λειτουργεί δεν θα απαιτεί ιδιαίτερες δαπάνες για συντήρηση, σε αντίθεση με τους αυτοκινητόδρομους. Όπως και να έχει, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πραγματοποίησε ένα ράλι 20,6% σε μόλις 8 συνεδριάσεις και η αποτίμηση του ομίλου ανέβηκε στα 3,3 δισ. ευρώ. Η ισχυρή αυτή άνοδος έδωσε την ευκαιρία σε κάποια χαρτοφυλάκια να κατοχυρώσουν μέρος των κερδών τους, με το γνωστό fund Marble Bar να μειώνει το ποσοστό του στο 4,9% από το 6,4% προηγουμένως. Η προσφορά, ωστόσο, απορροφήθηκε σχεδόν άμεσα, όπως φάνηκε από τους αυξημένους όγκους συναλλαγών την Παρασκευή, δείγμα της διάθεσης για αύξηση θέσεων στον τίτλο και ανεξαρτήτως εάν τελικώς θα προκύψει ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον MSCI Greece.
Σαρωτικό rebranding από Αllwyn
-Με την Αllwyn να συνεχίζει τις αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ από το Χ.Α. και την προθεσμία της 9ης Φεβρουαρίου να πλησιάζει, στην αγορά μεγαλώνει η εκτίμηση πως το ποσοστό όσων ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ανεξαρτήτως, πάντως, ποσοστού, οι διαδικασίες για τη συνένωση κινούνται με ταχύτητα καθώς έχει αρθεί και το όριο του 5%, άρα η συνένωση ΟΠΑΠ-Allwyn προχωρά ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί εντέλει το δικαίωμα εξόδου. Με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, όμως, προχωρά και το rebranding του ΟΠΑΠ καθώς υιοθετείται το διεθνές brand Allwyn. Τα πρώτα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν εικόνα, ενώ πριν από λίγες ημέρες άλλαξε εικόνα και ονομασία το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια που πλέον ονομάζεται Allwyn Arena. Η αλλαγή της εικόνας των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026.
Αλλάζουν όλα στο λιμάνι του Ηρακλείου - Τι προβλέπει το νέο Master Plan
-Το νέο Master Plan αποτυπώνει έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και λειτουργικά αναβαθμισμένου λιμένα, ο οποίος θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του Ηρακλείου ως βασικού ναυτιλιακού και οικονομικού κόμβου της Κρήτης. Την παρουσίαση έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ Μηνάς Παπαδάκης. Λεπτομέρειες δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, όμως ψάξαμε και μάθαμε για μεγάλες νέες επενδύσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Σύγχρονο τερματικό κρουαζιέρας με σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, αποθήκη logistics σε έκταση 20 στρεμμάτων που θα βοηθήσει την εφοδιαστική αλυσίδα στην Κρήτη, μετατροπή του παλιού κτηρίου -γνωστού ως «Ψυγείο», που βρίσκεται δίπλα στο κτήριο της διοίκησης του ΟΛΗ, σε ξενοδοχείο- πλωτές προβλήτες που θα μπορούν να φιλοξενούν περιορισμό αριθμό καταμαράν μπροστά από το Λιμεναρχείο, ενεργειακή αυτονομία του λιμανιού με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες παλαιών και νέων κτηρίων και σε επιλεγμένο τμήμα της χερσαίας ζώνης και εγκατάσταση cold ironing για ηλεκτροδότηση των πλοίων που ελλιμενίζονται από τη στεριά. Αυτή την εβδομάδα θα κατατεθεί το σχέδιο στο υπουργείο Ναυτιλίας για να αρχίσει μία σειρά προβλεπόμενων ενεργειών και εγκρίσεων που θα κρατήσουν τουλάχιστον έναν χρόνο μέχρι να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα.
Νέες... αφίξεις στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
-Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα θα δοθεί έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Εθνική Τράπεζα για την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των εργαζομένων της. Παράλληλα, σε διαδικασία αδειοδότησης από την ΤτΕ βρίσκεται και το μεγάλο κλαδικό Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των ξενοδοχοϋπαλλήλων το οποίο θα καλύπτει δυνητικά 10.550 περίπου επιχειρήσεις και σχεδόν 150.000 εργαζομένους. Το ΤΕΑ Ξενοδοχοϋπαλλήλων έχει προβλεφθεί από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας του 2025, με εισφορές 2% υπέρ των εργαζομένων που θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τους εργοδότες. Επίσης, σε στάδιο ωρίμανσης βρίσκονται και οι διερευνητικές συζητήσεις στα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής οικονομίας που η υλοποίηση του σχεδίου τους για ίδρυση εργοδοτικών ή κυρίως πολυεργοδοτικών ΤΕΑ, θα προκαλέσει αίσθηση και θα προσδώσει ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική στο ελληνικό οικοσύστημα επαγγελματικής ασφάλισης. Όχι μόνο για τον όγκο του ανθρώπινου δυναμικού που αυτά τα ΤΕΑ θα καλύπτουν, αλλά και για την αξία των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού) που θα συγκεντρώσουν. Κρίσιμος καταλύτης για την εξέλιξη αυτή αποτελεί η ενεργοποίηση του υπουργείου Εργασίας με την ταχεία ολοκλήρωση και ψήφιση του συμπληρωματικού νομοθετικού πλαισίου για την επαγγελματική ασφάλιση που έχει εξαγγελθεί από την υπουργό Νίκη Κεραμέως και αναμένει η αγορά εργασίας για τη δρομολόγηση των επόμενων δυναμικών αναπτυξιακών κινήσεων.
Genco vs Σεμίραμις: Το παρασκήνιο πριν από τη μάχη
-Η μάχη στη Wall Street, μεταξύ της Diana συμφερόντων της Σεμίραμις Παληού και της Genco μπαίνει σε φάση “proxy war”, δηλαδή μάχη για την αλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ψήφων μετόχων και κανείς δεν πρόκειται να κάνει πίσω εύκολα. Η Genco είπε όχι στα $20,60 ανά μετοχή και απαντά με Pac-Man αντιπρόταση, μια τακτική όπου η εταιρεία που δέχεται πρόταση εξαγοράς προσπαθεί να εξαγοράσει την άλλη για να αμυνθεί, ενώ η Diana προτείνει να ρίξει όλο το Δ.Σ. της Genco με δικούς της υποψήφιους. Στα παρασκήνια, τραπεζίτες και δικηγόροι ήδη βάζουν τις βάσεις για μήνες επιθέσεων και αντεπιθέσεων. Η Genco έχει το πάνω χέρι χάρη σε super-voting shares, ήτοι μετοχές που δίνουν περισσότερη δύναμη ψήφου στους insiders, αλλά μπορεί να δυσκολέψει την Diana με ειδικό μέρισμα $200–250 εκατ. Η Diana πιέζεται από τη μόχλευσή της, το ποσοστό χρέους σε σχέση με την αξία των πλοίων της, και η συνένωση των δύο θα έφερνε LTV 68% -Loan-to-Value, δηλαδή χρέος ως ποσοστό της αξίας των πλοίων, πριν καν γίνουν πωλήσεις πλοίων. Όπως έδειξε το προηγούμενο επεισόδιο με τον Γιώργο Οικονόμου, οι μετοχικές μάχες κοστίζουν: έξοδα G&A (General & Administrative, δηλαδή γενικά και διοικητικά έξοδα), τραπεζίτες, νομικοί, και τετράμηνα παρασκηνιακών κινήσεων. Οι μάχες δεν θα κριθούν στα δημόσια δελτία αλλά στις κλειστές αίθουσες των χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων.
Πώληση μετοχών χωρίς πίεση σε αβέβαιο περιβάλλον
-Σε μια περίοδο όπου το Nasdaq εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι σε μικρότερες διεθνείς εισηγμένες, η Ισμήνη Παναγιωτίδη προχώρησε σε μια στοχευμένη κίνηση με την Icon Energy Corp. Η εταιρεία πούλησε συνολικά 1.136.470 κοινές μετοχές, με μέση τιμή 3,11 δολάρια ανά μετοχή, στο πλαίσιο της συμφωνίας SEPA που είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2025. Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε σε τιμή υψηλότερη από τη μέση σταθμισμένη τιμή της αγοράς, χωρίς να υπάρχει πίεση για άμεση άντληση κεφαλαίων. Τα καθαρά έσοδα, ύψους 3,5 εκατ. δολαρίων, προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και στρατηγικές πρωτοβουλίες, δίνοντας στην εταιρεία ευελιξία στη διαχείριση της ρευστότητας. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η διοίκηση αξιοποιεί μεθοδικά τα εργαλεία χρηματοδότησης που έχει στη διάθεσή της, διατηρώντας τον έλεγχο και προσαρμόζοντας τον χρόνο και το ύψος της άντλησης κεφαλαίων στις συνθήκες της αγοράς. Με 2.508.470 μετοχές σε κυκλοφορία τη στιγμή της ανακοίνωσης, η Icon Energy καταφέρνει να ισορροπεί μεταξύ της ανάγκης για κεφάλαια και της σταθερότητας της μετοχικής βάσης.
Οι επαφές Στάσση
-Δύο φωτογραφίες που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο LinkedIn, ο CEO της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, από το φετινό World Economic Forum, ίσως αποκαλύπτουν το μέλλον, την ίδια ακριβώς μέρα που η Piraeus Securities αναθεώρησε την ανάλυσή της για τη ΔΕΗ ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα €23,80 (από €19,10) με σύσταση «Outperform» και προοπτική ανόδου +22%. Στην πρώτη φωτογραφία, ο Στάσσης συμμετέχει σε κλειστό πάνελ της πρωτοβουλίας "Coal to Clean", μιλώντας για τη ριζική στροφή της ΔΕΗ από τον λιγνίτη (που πριν από λίγα χρόνια αντιπροσώπευε το 35% της παραγωγής) στην 100% απολιγνιτοποίηση, μέχρι το τέλος του έτους. Στη δεύτερη φωτογραφία, κάθεται δίπλα στον Fatih Birol, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σε συζήτηση που οργάνωσε το Euronews, με τον CEO της τουρκικής Sabancί Holding (Kıvanç Zaimler) και έναν Ρουμάνο βουλευτή (μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας και Υπηρεσιών και Γραμματέα της Επιτροπής Τεχνολογίας Πληροφοριών της ρουμανικής Βουλής, Mădălin Borș). Η σύνθεση του πάνελ είναι το μήνυμα: Νοτιοανατολική Ευρώπη ως νέος ενεργειακός κόμβος, με τη ΔΕΗ στον πυρήνα. Ο επικεφαλής του ΔΟΕ τοποθετεί την περιοχή στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για δίκτυα, αποθήκευση και ηλεκτρισμό. Η ΔΕΗ απαντά με επενδύσεις €10 δισ. την τριετία, με επίκεντρο τις ΑΠΕ που θα φτάσουν τα 12,7 GW και €1,5 δισ. σε συστήματα αποθήκευσης (BESS). Παράλληλα, ο Στάσσης προωθεί (και ψάχνει μεγάλους ενοικιαστές) για το mega data center της Δυτικής Μακεδονίας, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Η Piraeus Securities εκτιμά EBITDA άνω των €2,9 δισ. το 2028 από €2 δισ. το 2025 (άνοδος +45%), ενώ η μετοχή έχει ανέβει +51% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά 18% τον γενικό δείκτη. Ακόμα και με αυτή την άνοδο, η ΔΕΗ διαπραγματεύεται σε τιμή 6 φορές το αναμενόμενο EV/EBITDA του 2026, δηλαδή κατά 30% φθηνότερη από τους Ευρωπαίους ομολόγους της.
Συνεχίζεται η σύγκρουση των μετόχων της Προοδευτικής ΑΤΕ
-Μια γενική συνέλευση μετόχων που επρόκειτο να γίνει τον περασμένο Νοέμβριο (του 2025), φτάνουμε αισίως στον Φεβρουάριο του 2026 κι ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί. Οι τραγελαφικές αντιδικίες των εκπροσώπων των βασικών μετόχων (και αυτή τη φορά με την παρουσία 2 στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κατέγραψαν απίστευτες καταστάσεις), οδήγησε την περασμένη Παρασκευή σε νέα αναβολή… αορίστως. Πρωταγωνίστρια της υπόθεσης είναι η μεγαλομέτοχος Χρύσα-Λεμονιά Κούτλα, η οποία βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η εικόνα της εισηγμένης είναι για κλάματα. Πρώτον, επιβεβαιώθηκε από τις συμμετοχές που παραστάθηκαν η σύμπλευση με τη Χρύσα-Λεμονιά Κούτλα (αδελφή του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου), πλέον του 33% του συνόλου της εταιρείας. Η Κούτλα θέλει να ακυρώσει τη σύμβαση του 2022, με την LDA Capital η οποία θα χρηματοδοτούσε με… 20 εκατ. ευρώ την Προοδευτική. Τα χρήματα ποτέ δεν ήρθαν, αλλά το ΔΣ θέλει να κάνει αύξηση κεφαλαίου για να πληρώσει την αμοιβή της LDA. Το Δ.Σ., το οποίο προφανώς δεν απολαμβάνει πλέον της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας, προχώρησε σε νέα αναβολή μέσω αιτήματος κυπριακής εταιρείας μετόχου -ελεγχόμενη από το ίδιο το ΔΣ- που εκπροσωπήθηκε από τη νομική σύμβουλο της εταιρείας.
Συζήτηση τρεισήμισι ωρών για... τα δικαιώματα των μετόχων
-Το κλίμα στην προσυνεδρίαση της Γ.Σ. της Προοδευτικής οξύνθηκε όταν ο πρόεδρος του ΔΣ (Γ. Κοντολάτης), αφού εξελέγη προσωρινός πρόεδρος της συνέλευσης, όπως προβλέπει ο νόμος, αρνήθηκε να προχωρήσει στην επικύρωση του πίνακα μετόχων. Ο πίνακας μετόχων δεν είχε καν αναρτηθεί αλλά διατέθηκε στους μετόχους μιάμιση ώρα μετά την έναρξη. Ο προσωρινός πρόεδρος αρνήθηκε την εκλογή οριστικού προέδρου με τη δικαιολογία ότι δεν επιτρέπεται σε άλλο πρόσωπο να καταλάβει τη θέση. Ο νόμος και η πάγια πρακτική προβλέπουν ότι τη θέση του προέδρου μπορεί να καταλάβει ο οποιοσδήποτε ψηφίζεται από τη Συνέλευση. Η ένταση κορυφώθηκε με την προσπάθεια αποκλεισμού της μεγαλομετόχου Χ.Λ. Κούτλα, λόγω διαφοράς 13.000 μετοχών (0,3% του μ.κ.) από τις αναγραφόμενες στην εξουσιοδότησή της. Το ΔΣ υποστήριξε ότι έπρεπε να κηρυχθεί άκυρη η εξουσιοδότηση και να αποκλειστεί η μέτοχος από την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ο νόμος είναι σαφής: ο μέτοχος παρίσταται και ψηφίζει με τις μετοχές που έχει την ημερομηνία καταγραφής. Ο πρόεδρος του ΔΣ αρνήθηκε να θέσει το θέμα υπόψη της Συνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι το ΔΣ είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίσει για τον αποκλεισμό μετόχου. Επειτα από τρεις ώρες αδιέξοδης συζήτησης και αντεγκλήσεων, προτάθηκε το ΔΣ να αναβάλει τη ΓΣ και να ερωτηθεί γνωμοδοτικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ποιος έχει δίκιο, ως προς τις διαφορές των θεμάτων της προδικασίας. Η αναβολή έγινε αποδεκτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο δεν εξέδωσε προσωρινή διαταγή εν όψει της Γενικής Συνέλευσης η οποία τελικά δεν έγινε ποτέ. Επίκειται η εκδίκαση της κύριας αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας στην ήδη περίπλοκη κατάσταση.
Η αγορά ποντάρει στα αποτελέσματα της Aegean
-Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Aegean το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα το +3,25% της Παρασκευής, όπου ο τζίρος ξεπέρασε τα 4,2 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 300.000 κομμάτια. Μετρά τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με σωρευτικά κέρδη της τάξης του 5,5%. Η μετοχή της αεροπορικής εταιρείας βρέθηκε πάνω από τα 14,6 ευρώ και μείωσε την απόσταση από τα ιστορικά υψηλά των 15 ευρώ. Η χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει πλέον το 1,3 δισ. ευρώ. Η αγορά ποντάρει ότι η αεροπορική εταιρεία θα ανακοινώσει σούπερ αποτέλεσμα για το 2025, με δεδομένα τα ρεκόρ που κατέγραψε ο τουρισμός και η αεροπορική κίνηση πέρυσι. Επιπλέον, η εταιρεία συγκαταλέγεται σε αυτές που δίνουν μεγάλα μερίσματα, κάτι που μετρά σημαντικά για πολλούς επενδυτές.
IDEAL Holdings: Νέες εξαγορές μόνον αν οι αποτιμήσεις είναι λογικές
-Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, στις 4 Φεβρουαρίου. Η δέσμευση της διοίκησης ότι τα κεφάλαια που δεν επενδύονται παραγωγικά θα επιστρέφουν στους μετόχους, δεν έμεινε στη ρητορική των παρουσιάσεων και των Δελτίων Τύπου. Σε μια εποχή που πολλές εταιρίες συσσωρεύουν μετρητά χωρίς σαφή στρατηγική, όταν οι υποσχέσεις για «δημιουργία αξίας» συχνά παραμένουν εν αναμονή της «κατάλληλης ευκαιρίας» που ποτέ δεν έρχεται, η IDEAL επιλέγει διαφορετικό δρόμο. Είναι η δεύτερη επιστροφή κεφαλαίου μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών με €0,15 ανά μετοχή, μετά τα €0,30/μτχ του Ιουλίου 2025. Το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά €8,4 εκατ., μειώνοντας την ονομαστική αξία από €1,70 σε €1,55. Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου επιβεβαιώνει έτσι ότι το 2025 ήταν «καλή χρονιά», ξεκαθαρίζοντας ότι νέες εξαγορές θα υπάρξουν μόνο αν οι αποτιμήσεις είναι λογικές. Με συνολικές επιστροφές €25,2 εκατ. (€0,45/μετοχή) εντός 8 μηνών, η IDEAL δημιουργεί track record shareholder value. Το P/E παραμένει χαμηλό, η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι της εσωτερικής της αξίας.
Δύο νέοι πρωταγωνιστές στο ΧΑ
-Αναδείχθηκαν δύο νέοι πρωταγωνιστές στο ΧΑ που έπιασαν μάλιστα τιμές-ορόσημα με τις εντυπωσιακές ανόδους που κατέγραψαν. Η ΕΚΤΕΡ έριξε το «φράγμα» των 4 ευρώ έπειτα από 26 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2000. Η μετοχή της κατασκευαστικής εταιρείας ενισχύθηκε κατά 3,83% την Παρασκευή και μετρά τρεις ημέρες αθροιστικής ανόδου 8,5%. Η Lavipharm στην πιο πρόσφατη συνεδρίαση κατέγραψε «άλμα» 5,7%, το οποίο την οδήγησε πάνω από το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.
Aλλαγή φρουράς στην Ευρωκλινική
-Πέρυσι το καλοκαίρι η Ασφαλιστική Generalli απέκτησε την Eυρωκλινική από την Akkadia Holdings, το fund στο οποίο συμμετείχε ο Νικ. Πλακόπητας, γιος του ηγέτη της Global Finance. Toν περασμένο Δεκέμβριο η Generalli ανακοίνωσε ότι το πετυχημένο δίδυμο Νικ. Πλακόπητα (CEO) και Αντώνη Βουκλαρή (Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος) θα συνεχίσει να ηγείται της Ευρωκλινικής. Προχθές, ο Νικ. Πλακόπητας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του στην Ευρωκλινική μετά από 18 χρόνια διαδρομής. Η αποχώρησή του όπως και του Αντ. Βουκλαρή από τη διοίκηση της Ευρωκλινικής σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και ταυτόχρονα την ολοκλήρωση ενός εξαιρετικά επιτυχημένου deal που ξεκίνησε το 2020. Ο Πλακόπητας, που ήταν Αντιπρόεδρος του ΔΣ από το 2020, ηγήθηκε του management buyout εκείνη τη χρονιά και συμμετείχε ως μέτοχος στην επενδυτική ομάδα που ανέλαβε την κλινική από το South East Europe Fund. Η διαδρομή του στην Ευρωκλινική ξεκίνησε το 2008, σε μια εποχή που η κλινική αντιμετώπισε τα σοβαρά προβλήματα που είχε η Ευρωκλινική, και τώρα ο επικεφαλής της Generalli, Πάνος Δημητρίου, καλείται να αντικαταστήσει μια έμπειρη και αποτελεσματική ομάδα, σε μια εποχή όπου τα ασφάλιστρα υγείας είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος του κλάδου.
