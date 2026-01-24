Εμμανουήλ Τσικαλάκης: Χωρίς Ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία και χωρίς ναυτιλία δεν υπάρχει Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία

Εμμανουήλ Τσικαλάκης: Χωρίς Ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία και χωρίς ναυτιλία δεν υπάρχει Ελλάδα

Σαφές μήνυμα από τον γ.γ. της ΠΝΟ στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας: Ο άνθρωπος της θάλασσας στο επίκεντρο, με αιχμές για γραφειοκρατία, φορολογία, ναυτική εκπαίδευση και το μέλλον του ναυτικού επαγγέλματος

Εμμανουήλ Τσικαλάκης: Χωρίς Ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία και χωρίς ναυτιλία δεν υπάρχει Ελλάδα
Μηνάς Τσαμόπουλος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με μια ομιλία υψηλού πολιτικού και θεσμικού φορτίου, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη, ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), Εμμανουήλ Τσικαλάκης, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Πολιτεία και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, κατά την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας, παρουσία εκπροσώπων της ναυτιλίας, των ναυτικών ενώσεων και της οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας.

To «παρών» έδωσε και ο Stephen Cotton, γγ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (International Transport Workers’ Federation – ITF).

«Δεν μαζευτήκαμε απλώς για να κόψουμε μια πρωτοχρονιάτικη πίτα. Μαζευτήκαμε για να στείλουμε ένα μήνυμα», τόνισε από την πρώτη στιγμή, θέτοντας στο επίκεντρο της παρέμβασής του τον άνθρωπο της θάλασσας.

Όπως υπογράμμισε, μπορεί πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου να διακινείται δια θαλάσσης, όμως πίσω από κάθε πλοίο βρίσκεται ο ναυτικός όλων των ειδικοτήτων, εκείνος που εργάζεται για μήνες μακριά από το σπίτι του, σε αντίξοες συνθήκες, και σήμερα –μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών κρίσεων και αυξημένων κινδύνων– βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.

Εμμανουήλ Τσικαλάκης: Χωρίς Ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία και χωρίς ναυτιλία δεν υπάρχει Ελλάδα
Από αριστερά ο Γιώργος Αλεξανδράτος πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Βασίλης Αγαπητός, ο Αντώνης Αγαπητός και οι αδελφοί Στεφάνου

Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, αυτός ο άνθρωπος συχνά καλείται να αντιμετωπίσει ένα κράτος που δεν τον διευκολύνει: υπηρεσίες που καθυστερούν, διαδικασίες που ταλαιπωρούν, γραφειοκρατία που δεν σέβεται ούτε τον χρόνο ούτε τις ανάγκες ενός εργαζόμενου που μπορεί να βρίσκεται έξι, οκτώ ή και δέκα μήνες στη θάλασσα.

Έναν εργαζόμενο που η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα έχει χαρακτηρίσει «ήρωα», χωρίς όμως αυτό να αποτυπώνεται πάντα στην καθημερινή του πραγματικότητα.

Κλείσιμο
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μηνάς Τσαμόπουλος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης