Εμμανουήλ Τσικαλάκης: Χωρίς Ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία και χωρίς ναυτιλία δεν υπάρχει Ελλάδα
Εμμανουήλ Τσικαλάκης: Χωρίς Ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία και χωρίς ναυτιλία δεν υπάρχει Ελλάδα
Σαφές μήνυμα από τον γ.γ. της ΠΝΟ στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας: Ο άνθρωπος της θάλασσας στο επίκεντρο, με αιχμές για γραφειοκρατία, φορολογία, ναυτική εκπαίδευση και το μέλλον του ναυτικού επαγγέλματος
Με μια ομιλία υψηλού πολιτικού και θεσμικού φορτίου, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη, ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), Εμμανουήλ Τσικαλάκης, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Πολιτεία και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, κατά την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας, παρουσία εκπροσώπων της ναυτιλίας, των ναυτικών ενώσεων και της οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας.
To «παρών» έδωσε και ο Stephen Cotton, γγ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (International Transport Workers’ Federation – ITF).
«Δεν μαζευτήκαμε απλώς για να κόψουμε μια πρωτοχρονιάτικη πίτα. Μαζευτήκαμε για να στείλουμε ένα μήνυμα», τόνισε από την πρώτη στιγμή, θέτοντας στο επίκεντρο της παρέμβασής του τον άνθρωπο της θάλασσας.
Όπως υπογράμμισε, μπορεί πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου να διακινείται δια θαλάσσης, όμως πίσω από κάθε πλοίο βρίσκεται ο ναυτικός όλων των ειδικοτήτων, εκείνος που εργάζεται για μήνες μακριά από το σπίτι του, σε αντίξοες συνθήκες, και σήμερα –μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών κρίσεων και αυξημένων κινδύνων– βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.
Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, αυτός ο άνθρωπος συχνά καλείται να αντιμετωπίσει ένα κράτος που δεν τον διευκολύνει: υπηρεσίες που καθυστερούν, διαδικασίες που ταλαιπωρούν, γραφειοκρατία που δεν σέβεται ούτε τον χρόνο ούτε τις ανάγκες ενός εργαζόμενου που μπορεί να βρίσκεται έξι, οκτώ ή και δέκα μήνες στη θάλασσα.
Έναν εργαζόμενο που η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα έχει χαρακτηρίσει «ήρωα», χωρίς όμως αυτό να αποτυπώνεται πάντα στην καθημερινή του πραγματικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
To «παρών» έδωσε και ο Stephen Cotton, γγ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (International Transport Workers’ Federation – ITF).
«Δεν μαζευτήκαμε απλώς για να κόψουμε μια πρωτοχρονιάτικη πίτα. Μαζευτήκαμε για να στείλουμε ένα μήνυμα», τόνισε από την πρώτη στιγμή, θέτοντας στο επίκεντρο της παρέμβασής του τον άνθρωπο της θάλασσας.
Όπως υπογράμμισε, μπορεί πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου να διακινείται δια θαλάσσης, όμως πίσω από κάθε πλοίο βρίσκεται ο ναυτικός όλων των ειδικοτήτων, εκείνος που εργάζεται για μήνες μακριά από το σπίτι του, σε αντίξοες συνθήκες, και σήμερα –μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών κρίσεων και αυξημένων κινδύνων– βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.
Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, αυτός ο άνθρωπος συχνά καλείται να αντιμετωπίσει ένα κράτος που δεν τον διευκολύνει: υπηρεσίες που καθυστερούν, διαδικασίες που ταλαιπωρούν, γραφειοκρατία που δεν σέβεται ούτε τον χρόνο ούτε τις ανάγκες ενός εργαζόμενου που μπορεί να βρίσκεται έξι, οκτώ ή και δέκα μήνες στη θάλασσα.
Έναν εργαζόμενο που η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα έχει χαρακτηρίσει «ήρωα», χωρίς όμως αυτό να αποτυπώνεται πάντα στην καθημερινή του πραγματικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα