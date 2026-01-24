Εμμανουήλ Τσικαλάκης: Χωρίς Ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία και χωρίς ναυτιλία δεν υπάρχει Ελλάδα

Σαφές μήνυμα από τον γ.γ. της ΠΝΟ στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας: Ο άνθρωπος της θάλασσας στο επίκεντρο, με αιχμές για γραφειοκρατία, φορολογία, ναυτική εκπαίδευση και το μέλλον του ναυτικού επαγγέλματος