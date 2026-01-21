Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές σε ΚΕΑ, αναπηρικά, στέγασης την Παρασκευή 30/1

Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, όπως ΚΕΑ, στέγασης και γέννησης και αναπηρικά

επιδομάτων ΟΠΕΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026.



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επίσημη πληρωμή για τα επιδόματα ΚΕΑ), επίδομα στέγασης και επίδομα γέννησης, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.



Ποια επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται -Αναπηρικά επιδόματα

-Έξοδα Κηδείας

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)



-Επίδομα Αναδοχής

-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

-Επίδομα Ομογενών

-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

-Επίδομα Στέγασης

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.



Πότε μπαίνει το επίδομα παιδιού α21 Σημειώνεται ότι η πρώτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού α21, όπως έχει γράψει το powergame.gr, είναι προγραμματισμένη για τέλη Μαρτίου. Συγκεκριμένα, η καταβολή θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.



Όλο το χρονοδιάγραμμα πληρωμών α21 για το 2026



-Δεύτερη δόση (Μάρτιος-Απρίλιος), την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

-Τρίτη δόση (Μάιος-Ιούνιος), την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

-Τέταρτη δόση (Ιούλιος-Αύγουστος), την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

-Πέμπτη δόση (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

-Έκτη δόση (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2026.