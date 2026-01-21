Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές σε ΚΕΑ, αναπηρικά, στέγασης την Παρασκευή 30/1
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές σε ΚΕΑ, αναπηρικά, στέγασης την Παρασκευή 30/1
Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, όπως ΚΕΑ, στέγασης και γέννησης και αναπηρικά
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η καταβολή των κοινωνικών παροχών και επιδομάτων ΟΠΕΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επίσημη πληρωμή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, όπως Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), επίδομα στέγασης και επίδομα γέννησης, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
-Επίδομα Γέννησης
Ποια επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται-Αναπηρικά επιδόματα
-Επίδομα Στέγασης
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.
Όλο το χρονοδιάγραμμα πληρωμών α21 για το 2026
-Δεύτερη δόση (Μάρτιος-Απρίλιος), την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.
-Τρίτη δόση (Μάιος-Ιούνιος), την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
-Τέταρτη δόση (Ιούλιος-Αύγουστος), την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
-Πέμπτη δόση (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.
-Έκτη δόση (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2026.
Πότε μπαίνει το επίδομα παιδιού α21Σημειώνεται ότι η πρώτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού α21, όπως έχει γράψει το powergame.gr, είναι προγραμματισμένη για τέλη Μαρτίου. Συγκεκριμένα, η καταβολή θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
