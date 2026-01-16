«Αναίμακτη» διόρθωση για το Χρηματιστήριο – Επιμένουν στα υψηλά 10ετίας οι τράπεζες

«Αντίβαρο» οι τράπεζες

Δυναμικά ξεκινά η επόμενη εβδομάδα

Σε ήπιο profit taking (κατοχύρωση των πρόσφατων κερδών) αρκέστηκαν οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, βάζοντας «φρένο» στο διήμερο ανοδικό σερί. Ωστόσο, η εγχώρια αγορά δεν απομακρύνθηκε από τα υψηλά 16ετίας (Ιανουάριος 2010). Επιπλέον, δεν έλειψαν ούτε σήμερα τα ρεκόρ, με τις τράπεζες να «λάμπουν» ξανά, διευρύνοντας τα υψηλά 10ετίας (Νοέμβριος 2015).Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (16/1), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,08 μονάδες ή -0,09% και έκλεισε στις 2.245,61 μονάδες. Σε περίπου 11 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.235,45 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.246,76 μονάδες. Το ΧΑ σημείωσε την πέμπτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, καθώς ενισχύθηκε κατά +1,72% στο πενθήμερο. Τα κέρδη του από την έναρξη του 2026 ανέρχονται σε +5,89%. Παράλληλα, σήμερα έληξαν τα συμβόλαια της σειράς Ιανουαρίου στην αγορά παραγώγων.Οι τράπεζες κινήθηκαν αντίθετα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, με τον κλαδικό δείκτη να διευρύνει το ρεκόρ 10ετίας έχοντας ως επόμενο στόχο τις 2.713,40 μονάδες της 18ης Νοεμβρίου 2015. Ξεχώρισαν η Πειραιώς και η Eurobank, κλείνοντας σε υψηλό 5ετίας (Μάρτιος 2021) και 10ετίας (Νοέμβριος 2015), αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες κερδίζουν πάνω από +14% φέτος.Σε υψηλές «πτήσεις» συνέχισε για τρίτη συνεχόμενη μέρα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έπιασε ενδοσυνεδριακά τα 30 ευρώ και ανανέωσε το υψηλό 26ετίας (Νοέμβριος 1999). Ράλι έκανε και η Cenergy, που άγγιξε για πρώτη φορά τα 17 ευρώ. «Γκάζι» πάτησαν και οι άλλες δύο μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη και η ElvalHalcor), με την ΒΙΟ να επιστρέφει στα επίπεδα ρεκόρ των 12+ ευρώ.Από την άλλη πλευρά, νέα ισχυρή πτώση σημείωσαν η Jumbo και η CrediaBank. Η Jumbo δέχθηκε και σήμερα πιέσεις λόγω του δυσοίωνου report της Citi, χάνοντας σχεδόν -2% σε συνέχεια του χθεσινού -3,3%. Η CrediaBank διολίσθησε κατά -5% μετά το χθεσινό -6,1%, με την τράπεζα να εξετάζει μία πιθανή προσφορά νέων μετοχών, βελτιστοποιώντας τη διασπορά της.Άνοδο +0,56% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 2.622,72 μονάδες (ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015), «σβήνοντας» τις αρχικές απώλειες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) έχασε οριακά -0,01% στις 5.705,43 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,83% στις 2.844,38 μονάδες.Σε εβδομαδιαία βάση οι τράπεζες κατέγραψαν «άλμα» +4,76%, ο Large Cap ενισχύθηκε κατά +2,06%, ενώ ο Mid Cap υποχώρησε κατά -1,5%.Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 338,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35,13 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 56 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Εθνική με 50,2 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 42,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 153,72 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 35 μετοχές, αρνητικό για 76, ενώ 15 τίτλοι έμειναν αμετάβλητοι.Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +2,06% στα 3,965 ευρώ (ρεκόρ 10ετίας – Νοέμβριος 2015) και ακολούθησαν η Πειραιώς (+1,35% στα 8,1 ευρώ, ρεκόρ 5ετίας – Μάρτιος 2021) και η Alpha Bank (+0,94% στα 3,979 ευρώ). Αντίθετα, η Εθνική σημείωσε πτώση -0,8% στα 14,895 ευρώ. Η Credia Bank διολίσθησε κατά -5,32% στο 1,494 ευρώ, ενώ απώλειες κατέγραψαν επίσης η Optima bank (-1,53% στα 8,36 ευρώ) και η Τράπεζα Κύπρου (-0,46% στα 8,58 ευρώ).Δύο αποκοπές μερισμάτων και δύο κρίσιμες γενικές συνελεύσεις επιφυλάσσει η ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του προσωρινού μερίσματος της HELLENiQ ENERGY για την χρήση 2025, ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,19/μτχ), που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό 61,12 εκατ. ευρώ. Ημερομηνία καταβολής έχει οριστεί η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου. Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα 0,068 ευρώ ανά μετοχή (3 εκατ. ευρώ) θα διαπραγματεύεται η Πλαστικά Θράκης από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.Την ερχόμενη Δευτέρα (19/1) θα πραγματοποιηθεί επίσης η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Coca-Cola HBC με βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa. Η ΓΣ θα λάβει χώρα στην Ελβετία. Υπενθυμίζεται ότι το deal που ανακοινώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2025 προβλέπει την απόκτηση του 41,52% της CCBA από εταιρείες του ομίλου «The Coca-Cola Company» έναντι 1,3 δισ. δολαρίων, την εξαγορά του 33,48% από την Gutsche Family Investments με τίμημα περίπου 308 εκατ. ευρώ, καθώς και την έκδοση 21 εκατ. νέων μετοχών της Coca-Cola HBC. Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει δικαιώματα αγοράς (call option) και πώλησης (put option) για το υπόλοιπο 25% της CCBA, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να ασκηθούν εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.Τέλος, συγκαλείται εκ νέου έκτακτη γενική συνέλευση στην ΕΧΑΕ την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, μετά την ακύρωση της επεισοδιακής ΓΣ του περασμένου Δεκεμβρίου. Η εκ νέου σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κρίθηκε αναγκαία λόγω διαδικαστικών θεμάτων της σύγκλησης της ΓΣ της 22ης Δεκεμβρίου 2025. «Για λόγους διαφάνειας και νομικής ασφάλειας, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να επαναληφθεί», διευκρίνιζε η ΕΧΑΕ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της. Ένα από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 11 σε 9 και η εκλογή του νέου ΔΣ, που θα «σφραγίσει» και επίσημα την είσοδο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην «ομπρέλα» της Euronext.