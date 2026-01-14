ΑΑΔΕ: Το ΣΔΟΕ γίνεται… ΔΕΟΣ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, τι αλλάζει από τις 16 Μαρτίου

Η νέα «υπερ-υπηρεσία» της Ανεξάρτητης Αρχής αναλαμβάνει πλέον το σύνολο των ειδικών ερευνών, από τη φοροδιαφυγή μέχρι το κυνήγι αρχαιοκαπήλων, με στόχο τη δημοσιονομική ευστάθεια και την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος