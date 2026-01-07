Κοντά στα $4.470 ο χρυσός εν αναμονή σημαντικών οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ
Κοντά στα $4.470 ο χρυσός εν αναμονή σημαντικών οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ
Πτώση 2,2% για το ασήμι - Οι επενδυτές αναμένουν σειρά ανακοινώσεων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας
Ο χρυσός υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές κοιτάζουν πλέον πέρα από την εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση και εστιάζουν στα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.
Το πολύτιμο μέταλλο κινήθηκε κοντά στα 4.470 δολάρια η ουγγιά, αφού είχε ενισχυθεί πάνω από 4% στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ, ενώ ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Παράλληλα, η Κίνα επέβαλε ελέγχους στις εξαγωγές προς την Ιαπωνία για προϊόντα με πιθανή στρατιωτική χρήση.
Παρότι το γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στο πυκνό ημερολόγιο αμερικανικών οικονομικών ανακοινώσεων, με αιχμή την έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου που δημοσιεύεται την Παρασκευή. Ένας δείκτης μεταποιητικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε χαμηλότερα των προσδοκιών την Τρίτη, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων.
