ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ποιο είναι το πρόστιμο αν πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας με καθυστέρηση

Όσοι δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31/12 θα κληθούν να πληρώσουν και πρόστιμο

Μόλις λίγα 24ώρα (έως 31 Δεκεμβρίου) απομένουν έως τη λήξη της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026.

Μόλις από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 του ίδιου μήνα, προβλέπεται πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 25% των τελών κυκλοφορίας.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης ΙΧ με Τέλη Κυκλοφορίας 200 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 50 ευρώ και επομένως ο τελικός «λογαριασμός» θα ανέλθει σε 250 ευρώ.

Εφόσον καταβάλει τα τέλη εντός του Φεβρουαρίου, τότε θα κληθεί να πληρώσει 300 ευρώ, μιας και το πρόστιμο αντιστοιχεί στο 50% των τελών, ενώ μετά την πάροδο δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας, θα καταβάλει 400 ευρώ (100% πρόστιμο).

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Στο myCar τα ειδοποιητήρια, πώς μπορείτε να τα πληρώσετε εύκολα και γρήγορα

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.
