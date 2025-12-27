Με αύξηση κατά 32% στα «Αirbnb» η Αθήνα εν όψει της Πρωτοχρονιάς – Οι τοπ 5 χώρες στην Ευρώπη για τις γιορτές (γραφήματα)

Το κλείσιμο του 2025 φέρνει υψηλή ζήτηση για την ελληνική πρωτεύουσα που καταγράφει διψήφιο ποσοστό αύξησης όσον αφορά τη ζήτηση στη βραχυχρόνια μίσθωση στα τέλη της χρονιάς- αρχές του 2026. Πανευρωπαϊκά τη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης για τις ημέρες των εορτών παρουσιάζει η Γερμανία, με άνοδο της ζήτησης μάλιστα για την Πρωτοχρονιά σε ποσοστό 12,1% με τις ημέρες των εορτών φέτος να ευνοούν τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στους προορισμούς.Την εικόνα αποτυπώνει η γνωστή εταιρεία αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης AirDNA στην τελευταία ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων για το μήνα Νοέμβριο: Όπως επισημαίνεται «η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων συνέχισε να σταθεροποιείται, με τις παραμέτρους της πιο ήπιας αύξησης της προσφοράς και της πιο αδύναμης ζήτησης να ασκούν πιέσεις σε πληρότητα και έσοδα. Από την άλλη πλευρά οι ημέρες των εορτών όπως πέφτουν φέτος ενισχύουν τις προοπτικές για ισχυρότερη ζήτηση κατά την εορταστική περίοδο προς το τέλος του έτους με τους επισκέπτες να παρατείνουν τις διαμονές τους στους προορισμούς».Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία ειδικά για την Αθήνα: Με βάση τα στοιχεία από AirDNA, η πρωτεύουσα καταγράφει έντονη δυναμική ενόψει των εορτών, με τα στοιχεία προκρατήσεων να δείχνουν ότι οι κρατήσεις για τα τέλη Δεκεμβρίου και τις αρχές Ιανουαρίου κινούνται έως και 32% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ιδίως γύρω από την Πρωτοχρονιά. Η Αθήνα εδραιώνεται σταδιακά ως προορισμός και δή και για σύντομες αποδράσεις city break, γεγονός που αποτυπώνεται και στα φετινά νούμερα στα τέλη της χρονιάς.