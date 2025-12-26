Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ, πότε θα γίνει η νέα πληρωμή

Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους επιδόματα και παροχές για τον Ιανουάριο 2026 από τον ΟΠΕΚΑ





Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή μιας σειράς επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 από τον ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ , την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου του 2026 αναμένεται να καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ:-Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής-Το επίδομα ομογενών-Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982-Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων-Τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:-Το επίδομα αναδοχής-Το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού-Το επίδομα στέγασης-Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα-Τα αναπηρικά επιδόματα

Η προπληρωμένη κάρτα Υπενθυμίζεται πως μέσω προπληρωμένης κάρτας καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ:



Δηλαδή οι δικαιούχοι των παραπάνω επιδομάτων μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να το δαπανήσουν μόνο μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.



Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε είδους αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Ωστόσο από το μέτρο αυτό εξαιρούνται συναλλαγές που αφορούν σε αγορά όπλων και σε τυχερά παίγνια.

26.12.2025, 14:44