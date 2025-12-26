Έτοιμα για μαζική επιστροφή στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που αγόρασαν Κινέζοι, Ισραηλινοί και Τούρκοι με Golden Visa

Τα στοιχεία από τα μεγάλα γραφεία Golden Visa δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ξένων επενδυτών δεν χρησιμοποίησε ποτέ τα ακίνητα για ιδιοκατοίκηση