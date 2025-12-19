Στην συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 ο Πιερρακάκης
Κυριάκος Πιερρακάκης

Στην συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 ο Πιερρακάκης

Ο Έλληνας υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup μετείχε στην τελευταία συνεδρίαση της φετινής χρονιάς υπό την καναδική προεδρία

Στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της G7 μετείχε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνεδρίαση ήταν η τελευταία υπό την καναδική προεδρία, ενώ πλέον τη σκυτάλη παραλαμβάνει η Γαλλία.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τον Καναδό υπουργό Οικονομικών  François-Philippe Champagne για την ηγεσία του και εξέφρασε την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας με τη γαλλική πλευρά και τον Ρολάν Λεσκύρ.



«Σήμερα συμμετείχα στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 υπό την καναδική προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον François-Philippe Champagne για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και ανυπομονώ να συνεργαστώ την επόμενη χρονιά με τον Ρολάν Λεσκίρ, υπό τη γαλλική προεδρία της G7» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
