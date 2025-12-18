Σταθερά αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ, ανοιχτές θα αφήσει τις επιλογές της η Λαγκάρντ
Σταθερά αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ, ανοιχτές θα αφήσει τις επιλογές της η Λαγκάρντ
Όλα δείχνουν προς τερματισμό του κύκλου χαλάρωσης που έριξε τα επιτόκια από το 4% στο 2% με 8 διαδοχικές μειώσεις - Πολύ πιο πιθανή μια αύξηση επιτοκίων για το προσεχές μέλλον - Τι λένε οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τις νέες οικονομικές προβλέψεις να δείχνουν σταθερή ανάπτυξη και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να είναι σίγουροι ότι ο πληθωρισμός δεν θα αποκλίνει υπερβολικά από τον στόχο τους.
Ετσι, το επιτόκιο καταθέσεων αναμένεται να παραμείνει στο 2% σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με όλους τους ερωτηθέντες σε έρευνα του Bloomberg. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το 2027, με την πλειοψηφία να προβλέπει ότι είναι πιο πιθανή μια αύξηση — παρά μια μείωση — στο μέλλον.
Αυτές οι απόψεις έχουν εξαπλωθεί και στις αγορές, μετά την δήλωση της Iζαμπελ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, στην Bloomberg ότι αισθάνεται άνετα με την επόμενη κίνηση για αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει παντού: η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε σε μείωση την περασμένη εβδομάδα και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να πράξει το ίδιο σήμερα. Και οι δύο ενδέχεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω χαλάρωση το 2026.
Στην ΕΚΤ, δεν υπάρχει ιδιαίτερη επιθυμία να πειραχθούν τα κόστη δανεισμού προς το παρόν. Οι αξιωματούχοι αισθάνονται όλο και πιο σίγουροι ότι η οικονομία των 20 χωρών της ευρωζώνης θα διατηρήσει την ανθεκτικότητά της και ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.
Ωστόσο, παραμένει κάποια αβεβαιότητα και η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ πιθανότατα θα διατηρήσει τις επιλογές της ανοιχτές όταν θα μιλήσει στους δημοσιογράφους στις 3:45 μ.μ. στη Φρανκφούρτη, 30 λεπτά μετά την ανακοίνωση των επιτοκίων.
