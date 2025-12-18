Σταθερά αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ, ανοιχτές θα αφήσει τις επιλογές της η Λαγκάρντ

Όλα δείχνουν προς τερματισμό του κύκλου χαλάρωσης που έριξε τα επιτόκια από το 4% στο 2% με 8 διαδοχικές μειώσεις - Πολύ πιο πιθανή μια αύξηση επιτοκίων για το προσεχές μέλλον - Τι λένε οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό