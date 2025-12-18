«Τοξότης»: Σε τρίτο σφυρί και με «σκόντο» η έκταση 15 στρεμμάτων στην Πάτμο (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τοξότης»: Σε τρίτο σφυρί και με «σκόντο» η έκταση 15 στρεμμάτων στην Πάτμο (pics)

Μετά από δύο άγονους πλειστηριασμούς στις 22 Οκτωβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου, έρχεται ο επόμενος στις 14 Ιανουαρίου 2026 – Ποιες είναι οι νέες μειωμένες τιμές πρώτης προσφοράς

«Τοξότης»: Σε τρίτο σφυρί και με «σκόντο» η έκταση 15 στρεμμάτων στην Πάτμο (pics)
Σε τρίτο κατά σειρά πλειστηριασμό οδηγείται στις αρχές της νέας χρονιάς η έκταση 15 στρεμμάτων στο νησί της Πάτμου, που ανήκε στην πτωχευμένη τεχνική εταιρεία «Τοξότης».

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω έκταση που αποτελείται από 6 επιμέρους οικόπεδα, βγήκε αρχικά στο σφυρί στις 22 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια στις 3 Δεκεμβρίου αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Για τις 14 Ιανουαρίου 2026 έχει προγραμματιστεί ο τρίτος πλειστηριασμός που θα γίνει με μειωμένες τιμές κατά 20% (στο 80% των αρχικών).

Διαβάστε περισσότερα στο  www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης