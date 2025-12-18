«Τοξότης»: Σε τρίτο σφυρί και με «σκόντο» η έκταση 15 στρεμμάτων στην Πάτμο (pics)
Μετά από δύο άγονους πλειστηριασμούς στις 22 Οκτωβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου, έρχεται ο επόμενος στις 14 Ιανουαρίου 2026 – Ποιες είναι οι νέες μειωμένες τιμές πρώτης προσφοράς
Σε τρίτο κατά σειρά πλειστηριασμό οδηγείται στις αρχές της νέας χρονιάς η έκταση 15 στρεμμάτων στο νησί της Πάτμου, που ανήκε στην πτωχευμένη τεχνική εταιρεία «Τοξότης».
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω έκταση που αποτελείται από 6 επιμέρους οικόπεδα, βγήκε αρχικά στο σφυρί στις 22 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια στις 3 Δεκεμβρίου αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Για τις 14 Ιανουαρίου 2026 έχει προγραμματιστεί ο τρίτος πλειστηριασμός που θα γίνει με μειωμένες τιμές κατά 20% (στο 80% των αρχικών).
