«Τοξότης»: Σε τρίτο σφυρί και με «σκόντο» η έκταση 15 στρεμμάτων στην Πάτμο (pics)

Μετά από δύο άγονους πλειστηριασμούς στις 22 Οκτωβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου, έρχεται ο επόμενος στις 14 Ιανουαρίου 2026 – Ποιες είναι οι νέες μειωμένες τιμές πρώτης προσφοράς