Το application του αγρότη, τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ (σήμερα οι αποφάσεις), το ριάλιτι της Ζωής, ο Κ.Μ στο Νταβός, το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος τύπος, ένα κλασσικό αληταριό και τίποτα παραπάνω χρησιμοποιεί βία, ίσως τις προηγούμενες φορές ήταν μόνο λεκτική. Επομένως ο Τσίπρας που τον έβαλε και ο Φάμελλος που τον είχε στο κόμμα του είναι απολύτως υπόλογοι στην κοινή γνώμη για τη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή τους. Και φυσικά δεν έπρεπε εδώ και πολύ καιρό με όσα έλεγε (κάτι μαγκιές του τύπου ότι θα ρίξει… πεϊνιρλί, δηλαδή μπόμπες) και γενικά με όλα όσα κάνει να ήταν ευρωβουλευτής. Ας ελπίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα λειτουργήσουν καλύτερα από τις ελληνικές.Αγρότες-Πάμε τώρα στα τρέχοντα, το bras de fer με τους αγρότες συνεχίζεται, θα σας τα πω λίγο παρακάτω, αλλά πριν από αυτό να δώσω την είδηση: Με ειδική ψηφιακή εφαρμογή-application που θα κατεβάζουν στα smartphones οι αγρότες και οι πρατηριούχοι καυσίμων θα γίνεται η επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Τα αρμόδια υπουργεία εργάζονται εντατικά για να ετοιμάσουν τη σχετική εφαρμογή η οποία δεν θα αφήνει καμία κερκόπορτα για φαινόμενα λαθρεμπορίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ θα αντληθούν στοιχεία για την ακριβή ποσότητα καυσίμων που χρησιμοποίησε κάθε αγρότης την περασμένη χρονιά. Πρόκειται για τα στοιχεία βάσει των οποίων ούτως ή άλλως γίνεται μεταχρονολογημένα η επιστροφή του ειδικού φόρου. Ακολούθως, η ψηφιακή εφαρμογή θα έχει τα εξατομικευμένα στοιχεία του κάθε αγρότη. Θα έχει δηλαδή τη συνολική ποσότητα καυσίμων που δικαιούται. Κάθε φορά που θα φουλάρει το τρακτέρ ή τα αγροτικά του μηχανήματα με πετρέλαιο θα αφαιρείται η αντίστοιχη ποσότητα από το σύνολο μέσω σκαναρίσματος των QR code των εφαρμογών που θα έχει ο αγρότης και ο βενζινάς.Εγκεφαλικά και λύσεις-Όπως ξημέρωσε η μέρα για την κυβέρνηση χθες, μια σειρά αρμοδίων στην Αντιπροεδρία και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πήγαν να μείνουν... ξεροί με το λάθος που έγινε και τραβήχτηκαν τα λεφτά των αγροτών για εισφορές στον ΕΛΓΑ, πριν πληρωθούν. «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό», μου λένε ότι είπε ο υπουργός Τσιάρας, σε συνάδελφό του. Πάντως, έπειτα από επισταμένες προσπάθειες οι πληρωμές έγιναν όλες και σωστές από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ και στο τέλος της ημέρας οι αγρότες πήραν τα λεφτά που έπρεπε να πάρουν, αλλά ψαλιδίστηκε κι άλλο η ήδη τρωθείσα εμπιστοσύνη και πήραν ξανά κεφάλι οι ακραίοι στα «μπλόκα». Από την άλλη, η κυβέρνηση έλυσε και το θέμα με το ΑΤΑΚ στα χωράφια των Σερραίων αγροτών και τώρα θα πληρωθούν και αυτοί. Βέβαια, τώρα το ερώτημα είναι αν θα πάνε σε διάλογο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πάτημα για να μην πάνε. Πάντως, αν επικρατήσει στα μπλόκα η σκληρή γραμμή και η κυβέρνηση θα αναπροσαρμόσει τη στάση της, για να ξέρετε.Αποφασίζονται σήμερα οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ-Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Πέμπτη πρόκειται να συνεδριάσει η ΡΑΑΕΥ προκειμένου να εγκρίνει τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αύξηση υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 2 με 3 ευρώ τον μήνα, ανά ρολόι. Εφόσον επαληθευτεί σήμερα, η αύξηση υπολογίζεται ότι θα αφορά περίπου 3,5 εκατ. συνδέσεις, καθώς θα εξαιρεθούν 1 εκατ. συνδέσεις που αφορούν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.Ο ΕΛΓΑ και το ΑΙ-Ο Κ.Μ κάλεσε χθες χαλαρά τους βουλευτές της ΝΔ και ομολογουμένως το κλίμα ήταν καλό, χωρίς πολλές δυσάρεστες κουβέντες. Μου λένε ότι σε ορισμένα πηγαδάκια γινόταν κουβέντα για τα αγροτικά, ενώ και ο βουλευτής της ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης έκανε κουβέντα με τον Μητσοτάκη, λέγοντάς του ότι πρέπει να εφαρμοστεί το ΑΙ στον ΕΛΓΑ, αλλά και ότι πρέπει να προσληφθούν γεωπόνοι για να κάνουν επιτόπιους ελέγχους. Ο Κατσανιώτης στο μεταξύ είναι ο βουλευτής που εγείρει τις περισσότερες ενστάσεις για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αλλά θα ψηφίσει κανονικά και θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή, αν και ήθελε να φύγει για Γαλλία και να είναι παρών στην παράδοση της πρώτης Μπελαρά μαζί με τον Δένδια. Και θα επισημάνει ότι ψηφίζει για να υπάρχει έλεγχος στις καταβολές από εδώ και στο εξής.Γραβάτα - Φρεγάτα-Την παράσταση «έκλεψε» ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος δώρισε στον πρωθυπουργό μια γραβάτα με φρεγάτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι θα τη φορέσει στην παραλαβή τους, κι ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να πλεύσει προς την Ελλάδα η πρώτη φρεγάτα, ο «Κίμων».