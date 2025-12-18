Το application του αγρότη, τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ (σήμερα οι αποφάσεις), το ριάλιτι της Ζωής, ο Κ.Μ στο Νταβός, το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά
Χαίρετε, δυστυχώς στο σημερινό σημείωμα δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το βίαιο επεισόδιο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, τον οποίο ο πρώτος γρονθοκόπησε και κλώτσησε παρουσία εμβρόντητου κόσμου σ’ ένα εστιατόριο του Στρασβούργου
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος τύπος, ένα κλασσικό αληταριό και τίποτα παραπάνω χρησιμοποιεί βία, ίσως τις προηγούμενες φορές ήταν μόνο λεκτική. Επομένως ο Τσίπρας που τον έβαλε και ο Φάμελλος που τον είχε στο κόμμα του είναι απολύτως υπόλογοι στην κοινή γνώμη για τη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή τους. Και φυσικά δεν έπρεπε εδώ και πολύ καιρό με όσα έλεγε (κάτι μαγκιές του τύπου ότι θα ρίξει… πεϊνιρλί, δηλαδή μπόμπες) και γενικά με όλα όσα κάνει να ήταν ευρωβουλευτής. Ας ελπίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα λειτουργήσουν καλύτερα από τις ελληνικές.
Αγρότες
-Πάμε τώρα στα τρέχοντα, το bras de fer με τους αγρότες συνεχίζεται, θα σας τα πω λίγο παρακάτω, αλλά πριν από αυτό να δώσω την είδηση: Με ειδική ψηφιακή εφαρμογή-application που θα κατεβάζουν στα smartphones οι αγρότες και οι πρατηριούχοι καυσίμων θα γίνεται η επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Τα αρμόδια υπουργεία εργάζονται εντατικά για να ετοιμάσουν τη σχετική εφαρμογή η οποία δεν θα αφήνει καμία κερκόπορτα για φαινόμενα λαθρεμπορίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ θα αντληθούν στοιχεία για την ακριβή ποσότητα καυσίμων που χρησιμοποίησε κάθε αγρότης την περασμένη χρονιά. Πρόκειται για τα στοιχεία βάσει των οποίων ούτως ή άλλως γίνεται μεταχρονολογημένα η επιστροφή του ειδικού φόρου. Ακολούθως, η ψηφιακή εφαρμογή θα έχει τα εξατομικευμένα στοιχεία του κάθε αγρότη. Θα έχει δηλαδή τη συνολική ποσότητα καυσίμων που δικαιούται. Κάθε φορά που θα φουλάρει το τρακτέρ ή τα αγροτικά του μηχανήματα με πετρέλαιο θα αφαιρείται η αντίστοιχη ποσότητα από το σύνολο μέσω σκαναρίσματος των QR code των εφαρμογών που θα έχει ο αγρότης και ο βενζινάς.
Εγκεφαλικά και λύσεις
-Όπως ξημέρωσε η μέρα για την κυβέρνηση χθες, μια σειρά αρμοδίων στην Αντιπροεδρία και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πήγαν να μείνουν... ξεροί με το λάθος που έγινε και τραβήχτηκαν τα λεφτά των αγροτών για εισφορές στον ΕΛΓΑ, πριν πληρωθούν. «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό», μου λένε ότι είπε ο υπουργός Τσιάρας, σε συνάδελφό του. Πάντως, έπειτα από επισταμένες προσπάθειες οι πληρωμές έγιναν όλες και σωστές από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ και στο τέλος της ημέρας οι αγρότες πήραν τα λεφτά που έπρεπε να πάρουν, αλλά ψαλιδίστηκε κι άλλο η ήδη τρωθείσα εμπιστοσύνη και πήραν ξανά κεφάλι οι ακραίοι στα «μπλόκα». Από την άλλη, η κυβέρνηση έλυσε και το θέμα με το ΑΤΑΚ στα χωράφια των Σερραίων αγροτών και τώρα θα πληρωθούν και αυτοί. Βέβαια, τώρα το ερώτημα είναι αν θα πάνε σε διάλογο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πάτημα για να μην πάνε. Πάντως, αν επικρατήσει στα μπλόκα η σκληρή γραμμή και η κυβέρνηση θα αναπροσαρμόσει τη στάση της, για να ξέρετε.
Αποφασίζονται σήμερα οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ
-Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Πέμπτη πρόκειται να συνεδριάσει η ΡΑΑΕΥ προκειμένου να εγκρίνει τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αύξηση υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 2 με 3 ευρώ τον μήνα, ανά ρολόι. Εφόσον επαληθευτεί σήμερα, η αύξηση υπολογίζεται ότι θα αφορά περίπου 3,5 εκατ. συνδέσεις, καθώς θα εξαιρεθούν 1 εκατ. συνδέσεις που αφορούν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
Ο ΕΛΓΑ και το ΑΙ
-Ο Κ.Μ κάλεσε χθες χαλαρά τους βουλευτές της ΝΔ και ομολογουμένως το κλίμα ήταν καλό, χωρίς πολλές δυσάρεστες κουβέντες. Μου λένε ότι σε ορισμένα πηγαδάκια γινόταν κουβέντα για τα αγροτικά, ενώ και ο βουλευτής της ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης έκανε κουβέντα με τον Μητσοτάκη, λέγοντάς του ότι πρέπει να εφαρμοστεί το ΑΙ στον ΕΛΓΑ, αλλά και ότι πρέπει να προσληφθούν γεωπόνοι για να κάνουν επιτόπιους ελέγχους. Ο Κατσανιώτης στο μεταξύ είναι ο βουλευτής που εγείρει τις περισσότερες ενστάσεις για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αλλά θα ψηφίσει κανονικά και θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή, αν και ήθελε να φύγει για Γαλλία και να είναι παρών στην παράδοση της πρώτης Μπελαρά μαζί με τον Δένδια. Και θα επισημάνει ότι ψηφίζει για να υπάρχει έλεγχος στις καταβολές από εδώ και στο εξής.
Γραβάτα - Φρεγάτα
-Την παράσταση «έκλεψε» ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος δώρισε στον πρωθυπουργό μια γραβάτα με φρεγάτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι θα τη φορέσει στην παραλαβή τους, κι ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να πλεύσει προς την Ελλάδα η πρώτη φρεγάτα, ο «Κίμων».
Τέλος οι πρωτοχρονιάτικες ευχές
-Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Κ.Μ, ο Τασούλας τον ενημέρωσε ότι καταργεί την υποβολή ευχών. Τι είναι η υποβολή ευχών; Κάθε χρόνο, μετά την Πρωτοχρονιάτικη Δοξολογία στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακολουθεί κατά παράδοση η υποβολή ευχών στον ΠτΔ στο Προεδρικό Μέγαρο από την πολιτική ηγεσία καθώς και από άλλα επίσημα πρόσωπα. Ο Τασούλας την καταργεί από φέτος, μια τελετουργία που ακολουθούνταν αδιαλείπτως από την εποχή της βασιλείας. Για ποιον λόγο; Πρώτον, οι επίσημοι υποβάλλουν τις ευχές τους στη Μητρόπολη. Γιατί να πηγαίνουν μετά και στο Προεδρικό Μέγαρο για να υποβάλλουν ξανά τις ευχές τους; Δεύτερον, ο ΠτΔ θεωρεί ότι η τελετή αυτή είχε ούτως ή άλλως αυτοκαταργηθεί, αφού τα τελευταία χρόνια καλούνταν 360 άτομα και πήγαιναν στο Προεδρικό Μέγαρο περίπου 90. «Η Προεδρία της Δημοκρατίας πρέπει να λειτουργεί με έναν τρόπο λιγότερο πομπώδη», είπε ο Τασούλας στον Κ.Μ, ο οποίος φυσικά δεν διαφώνησε.
Μητσοτάκης στο Νταβός
-Το World Economic Forum, που είναι ο διοργανωτής του ετήσιου μεγάλου φόρουμ του Νταβός, με ανάρτησή του χθες ενημερώνει ότι στους προσκεκλημένους του φετινού φόρουμ (19–23 Ιανουαρίου) θα είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση δημοσιεύει και τον σύνδεσμο μέσω του οποίου μπορούν να παρακολουθήσουν οι ακόλουθοί του τη συζήτηση που είχε το 2024 ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Νταβός με θέμα «Επίτευξη Ασφάλειας και Συνεργασίας σε έναν Κατακερματισμένο Κόσμο». Στη φετινή συνεδρίαση του φόρουμ στο Νταβός θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα για την Ελλάδα, η οποία κάνει τη μεγάλη επιστροφή, όπως έδειξε και η αναγνώριση της προόδου της χώρας με την εκλογή του Κυρ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.
Η Ζωή, το ριάλιτι και οι «σκιές»
-Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς ότι κάθε παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετατρέπει τη διαδικασία στο καλύτερο δικαστικό ριάλιτι από συστάσεως ελληνικής τηλεόρασης. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες κάποιοι εγείρουν διάφορες «σκιές» με αφορμή καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας περί λειτουργίας ΜΚΟ που συνδέεται ευθέως με την ίδια και το κόμμα της. Πιθανώς, βεβαίως, η ίδια πρώτη από όλους πρέπει να δώσει επαρκείς απαντήσεις και να κλείσει στόματα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι η αρχική της αντίδραση, κατά την οποία έσπευσε να υποβιβάσει την εταιρεία σε έναν απλό «εκπαιδευτικό φορέα», ήταν κάπως… ατελής. Εκτός βέβαια και η εταιρεία αποτελεί το νόμιμο “όχημα” για την είσπραξη κρατικών επιδοτήσεων που λαμβάνουν όλα τα κόμματα για επιμορφωτικούς σκοπούς.
Δικαιοσύνη για Ολους
-Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, να εξηγηθώ. Την περασμένη εβδομάδα διαβιβάστηκε στη Βουλή αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου. Ο φάκελος σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση μιας δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση. Από το περιεχόμενο της μήνυσης διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη δημοσιογράφος εργαζόταν στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Δικαιοσύνη Για Ολους» και πληρωνόταν με έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Συνολικά είχε εισπράξει το 2024 περίπου 40 χιλ. ευρώ ενώ, όπως η καταγγέλλουσα υποστηρίζει, της οφείλονται δεδουλευμένα περίπου 16 χιλ. ευρώ. Ως διεύθυνση της ΑΜΚΕ δηλώνεται η «Βατάτζη 6» στα Εξάρχεια, που είναι και η διεύθυνση των γραφείων του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας - Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η σχέση άλλωστε εταιρείας, κόμματος και Ζωής επιβεβαιώνεται από τα ανοικτά δεδομένα του ΓΕΜΗ. Στη Διοίκηση της εταιρείας που συστάθηκε στις 17.12.2020 αναφέρονται ως “ενεργά” μέλη το Πολιτικό Κόμμα Πλεύση Ελευθερίας, ο Απόστολος Μπαλμπούζης ως μέλος - διαχειριστής και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως εταίρος-μέλος.
Τα ερωτήματα της ΝΔ
-Μέχρι εδώ όλα καλά, καθώς η βουλευτική ιδιότητα δεν αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του απλού μέλους μιας εταιρείας, αρκεί βέβαια να μη συμβάλλεται με το Δημόσιο. Η ΝΔ ωστόσο θέτει διάφορα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα αν η εν λόγω εταιρεία παίρνει έργα από το Δημόσιο - και αν η πρόεδρος δηλώνει τη συμμετοχή της στο πόθεν έσχες. Πάντως, από μια πρώτη αναλυτική ματιά που έριξα στις διαθέσιμες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης χρήσης 2021, 2022 και 2023, η πρόεδρος δηλώνει μόνο τη συμμετοχή της στη δικηγορική εταιρεία που έχει με τον πατέρα της.
Ντοκιμαντέρ Παπαχελά
-Μία γνώμη να γράψω, χωρίς να... διεκδικώ το αλάθητο, για τη διάσταση απόψεων που δημιούργησε η μερική κρατική χρηματοδότηση (στο πλαίσιο που επιδοτούνται δεκάδες σειρές), που επρόκειτο να δοθεί σε ένα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά (ΣΚΑΪ) για τη 17Ν και θα μιλούσε ο Κουφοντίνας. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευαισθησία των συγγενών των θυμάτων, αλλά στις δυτικές χώρες οι δημοσιογράφοι καταγράφουν τους πάντες. Και τους δολοφόνους. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά θα είναι που «ακούγεται» -ειδικά στα ιστορικά ντοκιμαντέρ- η άποψη του φονιά, είτε αυτός είναι ποινικός, είτε τρομοκράτης, είτε είναι αμετανόητος ή μεταμελημένος. Πιστεύω επίσης ότι από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, ο μοναδικός χαμένος θα ήταν ο ίδιος ο Κουφοντίνας, γιατί η κοινή γνώμη θα ξανάφερνε στη μνήμη τα αποτρόπαια εγκλήματά του.
Εκλεισε το deal της Credia Bank με την Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ
-Να περάσουμε στα επιχειρηματικά νέα με τη συμφωνία που έκλεισε για την εξαγορά της Χρηματιστηριακής Παντελάκης από την Credia Bank. Το due diligence στη χρηματιστηριακή ολοκληρώθηκε, το ΔΣ της Credia Bank έδωσε την Τρίτη το πράσινο φως για τη συναλλαγή και χθες ενημερώθηκε από τους μετόχους για την πώληση το προσωπικό της ΑΧΕΠΕΥ. Λογικά και εκτός απροόπτου σήμερα θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις καθώς υπογράφεται η συμφωνία αποκλειστικών διαπραγματεύσεων. Η Ε. Βρεττού κινείται με ταχείς ρυθμούς για την ανάπτυξη της τράπεζας προσθέτοντας μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας και τη χρηματιστηριακή δραστηριότητα στον όμιλο. Η Credia Bank αποκτά έναν νέο τομέα συγκέντρωσης εσόδων, ενώ και για τη χρηματιστηριακή και τους εργαζόμενους είναι θετική εξέλιξη καθώς δημιουργούνται άλλες προοπτικές ανάπτυξης. Η Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ είχε κερδοφορία της τάξης του 1 εκατ. και μια ταραγμένη θάλασσα μπροστά της λόγω Euronext. Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνει το asset management το οποίο έχει διαφορετική μετοχική διάρθρωση. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τίμημα προς την περιοχή των 15 εκατ. - μισό σε μετοχές, μισό σε μετρητά. Μεγάλο μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί άμεσα, αλλά και για τα επόμενα 3 χρόνια προβλέπονται earn-out πληρωμές συνδεδεμένες με στόχους. Η εποχή Euronext είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις μη τραπεζικές χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες πρέπει να έχουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (5 εκατ. ευρώ) για να συμμετέχουν στην αγορά, διπλάσια κεφαλαιακή ισχύ για να δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο Παραγώγων και πολλαπλάσια κεφαλαιακή βάση για να δραστηριοποιούνται και στην αγορά ομολόγων.
Η επόμενη εξαγορά αφορά εταιρεία Διαχείρισης Κεφαλαίων
-Στην παρούσα συγκυρία οι τράπεζες καταγράφουν υψηλή κερδοφορία. Η διανομή μερισμάτων έχει τους περιορισμούς του SSM (έως 50% των καθαρών κερδών) επομένως τα υπόλοιπα πρέπει να αξιοποιηθούν με εξαγορές υγιών επιχειρήσεων που θα προσθέσουν αξία στο χαρτοφυλάκιο κάθε τράπεζας μαζί με τη δυνατότητα cross selling (αξιοποίησης του πελατολογίου). Οι πληροφορίες της αγοράς δείχνουν ότι η επόμενη εξαγορά μιας μεγάλης συστημικής τράπεζας που κάθεται πάνω σ’ έναν πακτωλό ρευστότητας θα αφορά μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σ’ έναν τομέα στον οποίο η τράπεζα υστερεί. Αυτό της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management) που καθώς «ωριμάζει» η ελληνική κοινωνία φαίνεται ότι αποτελεί κλάδο που υπόσχεται μεγάλη ανάπτυξη. Το track record της εξαγοραζόμενης εταιρείας είναι εντυπωσιακά θετικό κι αυτό άλλωστε φαίνεται από τα λαμπερά χριστουγεννιάτικα πάρτι που διοργανώνει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες.
Αλλαγές κορυφής στη Nova
-Διοικητικές αλλαγές με ισχυρό αποτύπωμα είχαμε στη Nova. Από τη θέση του προέδρου του ΔΣ στη NOVA Telecommunications & Media αποχώρησε ο Νίκος Σταθόπουλος για να δώσει τη θέση του στον Στάνλεϊ Μίλερ, τον CEO της United Group, μητρικής της Nova. Ο Μίλερ αντικατέστησε τον περασμένο Ιούνιο τη Βικτόρια Μπόκλαγκ και ανέλαβε το τιμόνι του ομίλου UN, έχοντας προηγουμένως διατελέσει CEO της KPN Mobile, μεταξύ άλλων. Η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα τις επενδύσεις στο δίκτυο 5G, σε υποδομές για τα νέα προϊόντα FWA και την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών (FTTH), καθώς και την επέκταση της βάσης της συνδρομητικής τηλεόρασης, αλλά την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση στην αγορά των εταιρικών πελατών B2B και έργων πληροφορικής ICT. Για την περυσινή χρήση ανακοίνωσε προ ημερών τα οικονομικά της αποτελέσματα, βάσει των οποίων τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,6% φτάνοντας τα 881,5 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έσοδα στον τομέα έργων πληροφορικής (ICT) έφτασαν στα 86,8 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 184%, καθώς η εταιρεία ανέλαβε αυξημένο αριθμό έργων μεγάλης κλίμακας που αφορούν κυρίως τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα EBITDA έφτασαν στα 314 εκατ. ευρώ (+7%), ενώ η καθαρή ζημιά για το 2024 ανήλθε σε 47 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιά 45,4 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρονιά.
Δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και Τειρεσίας
-Το δράμα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο είναι γνωστό, καθώς από το 2010 έως το 2025 η ισοτιμία του ελβετικού έναντι του ευρώ αυξήθηκε κατά 45% περίπου, που σημαίνει πως ενώ οι τόκοι σε μια τέτοια περίοδο έχουν εξοφληθεί, αυτό δεν ισχύει αφού το ποσό του δανείου παραμένει αναλλοίωτο λόγω της ανατίμησης του νομίσματος. Υπάρχει ένα ακόμη θέμα που εκκρεμεί σε σχέση με τη ρύθμιση: Την υπαγωγή ή όχι στον Τειρεσία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο που θα ενταχθούν στη ρύθμιση η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή πιθανότατα και σήμερα. Η οποιαδήποτε ρύθμιση σε δάνεια βάσει νομοθεσίας υποδηλώνει μια αδυναμία πληρωμής από την πλευρά του δανειολήπτη σε σχέση με την αρχική δανειακή σύμβαση και οδηγεί σε καταγραφή στον Τειρεσία. Εάν και εφόσον το δάνειο εξοφλείται κανονικά και γίνει ενήμερο με την πάροδο του χρόνου, η εγγραφή αυτή παύει να υφίσταται. Οσον αφορά το ελβετικό, σημειώνουν εμπλεκόμενοι με το θέμα φορείς, στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά δανειολήπτες που έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες της μίας ρυθμίσεις και είναι ήδη στον Τειρεσία. Υπάρχουν ωστόσο και δανειολήπτες που δεν είναι στον Τειρεσία διότι εξοφλούν κανονικά το δάνειό τους χωρίς να το έχουν ρυθμίσει προηγουμένως. Για αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανόν να υπάρξει μέριμνα ώστε οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες να μην εγγράφονται στον Τειρεσία εξαιτίας της ρύθμισης που έχει "χτίσει" το υπουργείο γι' αυτούς.
Η έκπληξη του Οδυσσέα στα αποτελέσματα της Lamda
-Ξεπέρασε χθες πάλι την τιμή των 7 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση του 1,24 δισ. ευρώ, η μετοχή της Lamda Development η οποία ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα 9μήνου 2025. Η αγορά αναμένει συνέχιση της εντυπωσιακής πορείας που καταγράφηκε στο α' εξάμηνο όπου τα λειτουργικά κέρδη τετραπλασιάστηκαν στα €237 εκατ. Η Eurobank Equities προβλέπει EBITDA €115 εκατ. και καθαρά κέρδη €125 εκατ. έναντι ζημιών €14 εκατ. πέρυσι. Το μυστικό στις σημερινές ανακοινώσεις του Οδυσσέα Αθανασίου ίσως κρύβεται στην ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων -κατά 95 εκατ. ευρώ- η οποία αντανακλά την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης αλλά και των τιμών των ακινήτων στο Ελληνικό. Ουσιαστικά πρόκειται για τη λογιστική αναγνώριση υπεραξίας που ήδη υπάρχει, καθώς οι τιμές στο Little Athens έχουν φτάσει €7.600-7.700 ανά τ.μ., υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις κατά 30%-40%. Εάν κι εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ενισχύεται το NAV της μετοχής. Επιπλέον, τα τέσσερα εμπορικά κέντρα σημειώνουν ρεκόρ με 99% πληρότητα, ενώ τα 2 υπό κατασκευή malls έχουν προσυμφωνήσει το 63%-69% των μισθώσεων σε τιμές υψηλότερες από τα υφιστάμενα.
Ο ΟΠΑΠ και οι βιαστικοί
-Έκπληξη -αλλά όχι χωρίς εξήγηση- αποτέλεσε η συμπεριφορά της μετοχής του ΟΠΑΠ χθες στο Χ.Α. Η απόφαση έπειτα από το feedback που έδωσε η επενδυτική κοινότητα να τεθεί εντός του deal με την Allwyn η έκδοση προνομιούχων μετοχών που θα είχαν αυξημένα δικαιώματα, αναμενόταν από την αγορά πως θα έδινε συνέχεια στο ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών για τη μετοχή. Αντιθέτως, υπήρξαν πιέσεις και η μετοχή του ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με απώλειες 2,1% και επέστρεψε στα 18 ευρώ, έχοντας υψηλό ημέρας τα 18,61 ευρώ. Τι συνέβη: Χρηματιστές αναφέρουν πως στη μετοχή είχε τοποθετηθεί αριθμός χαρτοφυλακίων σε χαμηλότερες τιμές, κοντά στα 17 ευρώ που πόνταραν στο να καταψηφίσουν στην επικείμενη ΓΣ (στις 7/1) την προτεινόμενη συνένωση με την Allwyn και να πληρωθούν το χρηματικό αντάλλαγμα των 19,04 ευρώ/μετοχή, το λεγόμενο «δικαίωμα εξόδου». Τα χαρτοφυλάκια αυτά φαίνεται πως αποχωρούν τώρα καθώς, όπως εξηγούν χρηματιστές, οι μέτοχοι που θα έχουν ασκήσει το δικαίωμα εξόδου των 19,04 ευρώ/μετοχή θα έχουν δεσμευμένες τις μετοχές και τα κεφάλαιά τους από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος (δηλαδή από τις 7 Ιανουαρίου) έως την ημερομηνία πληρωμής, η οποία αναμένεται μετά από 3-4 μήνες. Επίσης, το ενδιάμεσο μέρισμα των 0,80 ευρώ που έχει ανακοινωθεί ότι θα διανεμηθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα δοθεί μόνο στους μετόχους που δεν θα επιλέξουν το δικαίωμα εξόδου. Πρακτικά από τη μετοχή φεύγουν επενδυτές που δεν τοποθετήθηκαν με γνώμονα τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργεί η συνένωση, αλλά που επιδίωξαν ένα «ασφαλές» κέρδος με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
Σε διελκυστίνδα το Χρηματιστήριο
-Με 16 εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ισορροπώντας ανάμεσα σε μία ομάδα μετοχών που δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις και άλλο ένα γκρουπ που συνέχισε να υπεραποδίδει. Η επιλεκτικότητα οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι αρκετοί επενδυτές έχουν κλείσει τα βιβλία τους για φέτος, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα τους στο 2026. Όσον αφορά τους θετικούς πρωταγωνιστές, η Metlen κατάφερε να βγάλει αντίδραση και με κέρδη 2% έβαλε τέλος στο τριήμερο πτωτικό σερί. Το ιστορικό ρεκόρ της διεύρυνε η Titan υπερβαίνοντας τα 48 ευρώ, ενώ η ElvalHalcor έφτασε μία «ανάσα» από το υψηλό 18ετίας των 4 ευρώ. Παράλληλα, η ΑΒΑΞ κατέγραψε άλμα άνω του 4% και έκλεισε σε νέο υψηλό 16 ετών. Στους αρνητικούς πρωταγωνιστές εντοπίζουμε για ακόμη μία μέρα η Eurobank, η οποία συνέχισε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση σε έντονα πτωτικό έδαφος και μεγάλο όγκο πακέτων. Στο «κόκκινο» και ο ΟΠΑΠ ο οποίος υποχώρησε περισσότερο από 2%.
Η icon Κιμ
-Το ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι μία celebrity, το έχετε καταλάβει. Το θέμα είναι όταν τη ζεις από κοντά το αντιλαμβάνεσαι σε όλη του τη διάσταση. Τότε καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για icon που προσομοιάζει σε pop star. Πριν από δύο ημέρες έδωσε το “παρών” στην εκδήλωση AMVER Αwards που συνδιοργάνωσε όπως κάθε χρόνο το Propeller Club Port of Piraeus με πρόεδρο τον Κωστή Φραγκούλη με την πρεσβεία των ΗΠΑ. Το AMVER είναι ένα σύστημα της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών στο οποίο συμμετέχουν κράτη από όλο τον κόσμο με σκοπό τη διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Πάμε παρακάτω. Όπου εμφανίζεται η Κιμ γίνεται πανικός, σε βαθμό να μην την αφήνουν ούτε να φάει. “Τις προάλλες πήγε να φάει μια κουταλιά σούπα και ήρθε μία κυρία από πάνω της και της ζητούσε επίμονα να βγάλουν φωτογραφία” μου διηγήθηκαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι της ασφάλειάς της να σχηματίζουν πλέον κλοιό γύρω από το τραπέζι που κάθεται και να αποτρέπουν τους αδιάκριτους. Η Κιμ βέβαια παραμένει φιλική και δεν αρνείται τις φωτογραφήσεις σε κανέναν, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων ευγένειας και διακριτικότητας.
Η Μαρία Αγγελικούση σαρώνει τις διακρίσεις στη ναυτιλία
-Μπορείς να την αποκαλέσεις και πρόσωπο του μήνα. Η Μαρία Αγγελικούση, επικεφαλής του Angelicoussis Group, βρέθηκε στο προσκήνιο της δημοσιότητας μέσα στον Δεκέμβριο. Η αρχή έγινε με τη βράβευσή της, στις αρχές του μήνα, ως Προσωπικότητα της Χρονιάς από τα Greek Shipping Awards, μία διάκριση που -όπως ανέφερε η κριτική επιτροπή- επιβραβεύει την ηγεσία, το ήθος και την ενεργή συνεισφορά της στη χάραξη του μέλλοντος του κλάδου. Ακολούθησε η ανάδειξή της στη θέση οκτώ στο Top 100 της Lloyd’s List με τις πιο επιδραστικές, διεθνώς, προσωπικότητες της ναυτιλίας, πάνω από όλες τις ελληνικές παρουσίες που ανήλθαν εφέτος συνολικά σε 17. Και πριν από δύο ημέρες, ο όμιλός της τιμήθηκε ως η κορυφαία εταιρεία στις συμμετοχές στα AMVER Awards με 1.027 πλοία τη 10ετία 2016-2025, αλλά και για τη χρονιά 2024 με 130 πλοία.
TEN: Η ελληνική ναυτιλιακή που τρέχει στον μαραθώνιο των αγορών ενέργειας
-Από τη Νέα Υόρκη, ο δρ. Νίκος Τσάκος, ιδρυτής και CEO της Tsakos Energy Navigation (TEN), έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: στις αγορές της ενέργειας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και σχολίασε: “Οι επενδυτές που παρακολουθούν τη Wall Street πρέπει να καταλάβουν ότι η TEN δεν είναι «απλή ναυτιλιακή» αλλά εταιρεία ενεργειακών υποδομών με σταθερές ροές εσόδων και στρατηγικές συμμαχίες”. Η εταιρεία κατέγραψε 96% απασχόληση στόλου, σταθερά κέρδη και άνοδο μετοχής σχεδόν 40% μέσα στο 2025, με ενισχυμένο μέρισμα. Το μυστικό της; Μακροχρόνιες συνεργασίες με ενεργειακούς κολοσσούς όπως Exxon, Chevron, Total και Equinor, που εξασφαλίζουν πληρωμές χωρίς καθυστερήσεις και προστασία από βραχυπρόθεσμες αναταράξεις. Στην πράξη, η TEN αντιστέκεται στις συνηθισμένες αντιδράσεις της αγοράς: η πτώση τιμών πετρελαίου συχνά «τιμωρεί» τη μετοχή, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνει τον όγκο μεταφορών. Το 70% του ισολογισμού στηρίζεται σε 6–7 μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και προστασία από γεωπολιτικά σοκ. Όπως τονίζει ο Τσάκος, «η ναυτιλία δεν είναι σπριντ αλλά μαραθώνιος».
Στα παρασκήνια της Κομισιόν: Πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας ή ανταγωνιστική ήττα
-Έντονο παρασκήνιο αλλά και ξεκάθαρα μηνύματα από την ΕΕ για το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας εστάλησαν από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA). Η Φωτεινή Ιωαννίδου, Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηματοδότησαν με τις τοποθετήσεις τους μια κοινή στρατηγική γραμμή: η πράσινη μετάβαση δεν είναι διαπραγματεύσιμη και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας παραμένει κορυφαία προτεραιότητα. Η Φ. Ιωαννίδου δεν απέφυγε την αναφορά στο πρόσφατο αδιέξοδο του Οκτωβρίου στον IMO για το πλαίσιο Net Zero. Η απογοήτευση ήταν εμφανής, αλλά το μήνυμα ξεκάθαρο: η Ευρώπη δεν πρόκειται να περιμένει και η μετάβαση είναι μονόδρομος. Ανέλυσε τα σχέδια της Κομισιόν για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Στρατηγική και τη Στρατηγική για τα Ευρωπαϊκά Λιμάνια, εστιάζοντας στην ασφάλεια, την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου παράγοντα. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ναυτιλιακού cluster που θα λειτουργεί συμπληρωματικά σε όλη την αλυσίδα θεωρείται κεντρικός στόχος. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Επίτροπος τόνισε ότι «η ανταγωνιστικότητα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μου για όλους τους τομείς των μεταφορών, και ιδιαίτερα για τη ναυτιλία». Αναγνώρισε τις ανησυχίες του κλάδου για την υπερβολική ρύθμιση, δεσμευόμενος για απλοποίηση και απορρύθμιση όπου είναι δυνατόν, ώστε οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις να λειτουργούν αποτελεσματικά χωρίς περιττά διοικητικά βάρη. Όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα ευθυγραμμίσει πλήρως τις πολιτικές της με το μελλοντικό παγκόσμιο πλαίσιο του IMO. «Χωρίς ένα διεθνώς αποδεκτό σύστημα κανόνων», τόνισε, «η ευρωπαϊκή ναυτιλία κινδυνεύει να χάσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκοσμιοποιημένη αγορά». Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την προοπτική η ΕΕ να παραμείνει πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων καυσίμων και τεχνολογιών, μετατρέποντας τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία.
Το Nasdaq ζήτησε από τη SEC καθιέρωση 24ωρης διαπραγμάτευσης μετοχών
-Το Χρηματιστήριο του Nasdaq υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για τη καθιέρωση 24ωρης διαπραγμάτευσης μετοχών. Στην πραγματικότητα προτείνει συναλλαγές 23 ωρών και μία ώρα για την εκκαθάριση ή καλύτερα προτείνει δύο συνεδριάσεις κάθε μέρα. Είναι προφανές ότι η αγορά του Nasdaq αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από τις κρυπτοπλατφόρμες που λειτουργούν αενάως, ενώ παράλληλα χάνει έσοδα αφού σημαντικές συναλλαγές μετατοπίζονται σε «after-hours sessions» με μειωμένη ρευστότητα και υψηλότερα spreads. Πίσω από την πρόταση του Nasdaq υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα. Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές θέλουν άμεση αντίδραση της αγοράς σε γεωπολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν εκτός αμερικανικού ωραρίου, σε ευρωπαϊκές ή ασιατικές εξελίξεις. Οι φανατικοί day traders επίσης θέλουν την αλλαγή. Η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ωστόσο έχει τους λόγους της να διστάζει. Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα προστασίας ιδιωτών των επενδυτών που δύσκολα θα μπορούν να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο τα χαρτοφυλάκιά τους. Υπάρχουν και ανησυχίες για χειραγώγηση της αγοράς σε ώρες χαμηλής ρευστότητας. Υπάρχουν αναλυτές που πιστεύουν ότι αν γίνει δεκτή η πρόταση Nasdaq, η Wall Street θα εξελιχθεί σε Λας Βέγκας που ποτέ δεν κλείνει, θα χαθεί η δυνατότητα για ανάλυση και ξεκάθαρες πληροφορίες. Η συζήτηση φυσικά επηρεάζει και τα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Αν οι Αμερικανοί ανοίξουν το κουτί της Πανδώρας, οι κατάρες του θα φτάσουν σίγουρα και στη δική μας γη.
Όταν οι Βρυξέλλες παραδίδουν τις εταιρείες της Ευρώπης στους Κινέζους
-Η υπόθεση της εταιρείας iRobot πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που αρέσκονται στις υπερ-ρυθμίσεις. Η πτώχευση της iRobot και η μεταβίβαση ελέγχου στην κινεζική Shenzhen PICEA Robotics αποτελεί σήμερα ένα κλασικό παράδειγμα ότι η υπερ-ρύθμιση των Βρυξελλών μπορεί να καταστρέψει αξία προσπαθώντας να την προστατεύσουν. Η iRobot έγινε παγκοσμίως γνωστή κατά τη διάρκεια της πανδημίας όταν εκατομμύρια εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους καταναλωτές αγόρασαν ρομποτικές σκούπες Roomba. H επιστροφή στην κανονικότητα έφερε κατάρρευση των πωλήσεων αφού οι κινεζικοί ανταγωνιστές προσέφεραν παρόμοια προϊόντα στο μισό κόστος. Το 2022, η Amazon προσφέρθηκε να εξαγοράσει την καταρρέουσα iRobot. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ανησυχούσε ότι η Amazon θα χρησιμοποιούσε δεδομένα χαρτογράφησης των σπιτιών από τις Roomba για στοχευμένο marketing. Τελικά η σωτηρία ήρθε από την Ανατολή. Η Shenzhen PICEA ήταν ήδη κύριος προμηθευτής εξαρτημάτων της iRobot - γνώριζε κάθε λεπτομέρεια της τεχνολογίας. Τώρα παίρνει ολόκληρη την εταιρεία σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα. Αποκτά μια αμερικανική μάρκα (brand equity) και πατέντες που αξίζουν δισεκατομμύρια. Η Amazon, τον Ιανουάριο 2024, αποφάσισε να πληρώσει τα $94 εκατ. break-up fee και να αποχωρήσει αξιοπρεπώς, παρά να εμπλακεί σε χρονοβόρα νομική μάχη με την ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες απέτρεψαν την αμερικανική εξαγορά για να προστατεύσουν «τα προσωπικά δεδομένα» των Ευρωπαίων και επέτρεψαν να παραδοθεί η αμερικανική τεχνολογία και IP σε κινεζικά χέρια.
