Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Eκτιμάται ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο Longfield θα παράγει επαρκή ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών περίπου 130.000 νοικοκυριών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποφυγή εκπομπών περίπου 60.000 τόνων CO₂ ετησίως