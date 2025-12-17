Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK
Eκτιμάται ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο Longfield θα παράγει επαρκή ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών περίπου 130.000 νοικοκυριών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποφυγή εκπομπών περίπου 60.000 τόνων CO₂ ετησίως
Στη Metlen ανατέθηκε από την EDF power solutions UK η Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (Engineering, Procurement and Construction – EPC) του φωτοβολταϊκού πάρκου 400MW Longfield, ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανάθεση πραγματοποιείται σε κομβικό χρονικό σημείο για το έργο, καθώς προχωρά η φάση των προμηθειών, ενόψει της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2027, με στόχο την ολοκλήρωσή του το 2030.
Η Metlen αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, της προμήθειας και παράδοσης των υλικών, την πλήρη εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και εργασιών πολιτικού μηχανικού, καθώς και των δοκιμών και της θέσης σε λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του National Grid Code και του DCO, εξαιρουμένων των εργασιών σύνδεσης με το δίκτυο.
Οι EDF power solutions και METLEN δεσμεύονται από κοινού να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της περιοχής του Essex και σχεδιάζουν τη διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και διασύνδεσης με τοπικές επιχειρήσεις για την αλυσίδα προμηθειών την άνοιξη. Συνολικά, εκτιμάται ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο Longfield θα παράγει επαρκή ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών περίπου 130.000 νοικοκυριών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποφυγή εκπομπών περίπου 60.000 τόνων CO₂ ετησίως.
