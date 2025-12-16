Magnifica Air: Ερχεται η αεροπορική εταιρεία που θα πετάει μόνο με business class

Μια αμερικανική αεροπορική εταιρεία επιχειρεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στην business class και τα ιδιωτικά αεροπλάνα, προτείνοντας ένα υβριδικό μοντέλο πολυτελών πτήσεων που ξεκινάει το 2027