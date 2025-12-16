Magnifica Air: Ερχεται η αεροπορική εταιρεία που θα πετάει μόνο με business class
Magnifica Air: Ερχεται η αεροπορική εταιρεία που θα πετάει μόνο με business class
Μια αμερικανική αεροπορική εταιρεία επιχειρεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στην business class και τα ιδιωτικά αεροπλάνα, προτείνοντας ένα υβριδικό μοντέλο πολυτελών πτήσεων που ξεκινάει το 2027
Τη στιγμή που οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως αναζητούν τρόπους να αναβαθμίσουν την εμπειρία της premium θέσης, μια νέα αμερικανική start-up κάνει την είσοδό της στην αγορά με περιορισμένο αριθμό επιβατών και έμφαση στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, επιχειρώντας να μεταφέρει στοιχεία της εμπειρίας ενός ιδιωτικού αεροπλάνου σε ένα οργανωμένο αεροπορικό μοντέλο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα