Αυτά είναι τα «μυστικά» για να γίνετε πιο συμπαθείς

Πώς μικρές και απλές ενέργειες στις καθημερινές συνομιλίες μας μπορούν να μας κάνουν πιο συμπαθή και αρεστό στα μάτια των άλλων