Αυτά είναι τα «μυστικά» για να γίνετε πιο συμπαθείς
Αυτά είναι τα «μυστικά» για να γίνετε πιο συμπαθείς
Πώς μικρές και απλές ενέργειες στις καθημερινές συνομιλίες μας μπορούν να μας κάνουν πιο συμπαθή και αρεστό στα μάτια των άλλων
Θέλετε να είστε πιο αρεστοί στους άλλους; Να κερδίσετε τους νέους συναδέλφους σας ή να βελτιώσετε τη σχέση σας με τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε καθημερινά; Με λίγα λόγια, θέλετε να γίνετε πιο συμπαθείς; Υπάρχει τρόπος και, μάλιστα, απλός. Σύμφωνα με ειδικούς στην επικοινωνία, όσοι κερδίζουν τη συμπάθεια των άλλων, δε βασίζονται στην προσποιητή ευγένεια, ούτε στην υπερβολή. Αντιθέτως, κερδίζουν τις σχέσεις μέσα από μικρές, καθημερινές συνήθειες στην επικοινωνία που δείχνουν αυθεντικότητα, σεβασμό και ενδιαφέρον. Συγγραφείς και ερευνητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μιλώντας στο δίκτυο CNBC αποκαλύπτουν τα «μυστικά» που μπορούν να εφαρμόσουν όλοι για να γίνουν πιο συμπαθείς στο περιβάλλον τους.
Θερμός χαιρετισμός
Το πρώτο βήμα γίνεται με ένα φιλικό και θερμό ξεκίνημα στην επικοινωνία. Ένα χαμόγελο, η καλή διάθεση, ένα θερμό «καλημέρα», καλλιεργούν θετικό κλίμα και διαμορφώνουν το ύφος για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Δώστε σημασία στον τόνο της φωνής
Δεν έχει σημασία τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε. Οι ειδικοί εξηγούν ότι ο τόνος της φωνής παίζει σημαντικό ρόλο και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Μια φωνή σταθερή και σίγουρη, όχι σε υψηλό τόνο, δημιουργεί την αίσθηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Ακόμα και το σχόλιο για τον καιρό έχει τη σημασία του, καθώς αποτελεί στιγμή σύνδεσης με τον άλλον. Μπορεί να μοιάζει ασήμαντο, όμως, σταδιακά τέτοιες στιγμές βοηθούν στο χτίσιμο μιας φιλικής αλληλεπίδρασης που μπορεί να έχει διάρκεια.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Θερμός χαιρετισμός
Το πρώτο βήμα γίνεται με ένα φιλικό και θερμό ξεκίνημα στην επικοινωνία. Ένα χαμόγελο, η καλή διάθεση, ένα θερμό «καλημέρα», καλλιεργούν θετικό κλίμα και διαμορφώνουν το ύφος για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Δώστε σημασία στον τόνο της φωνής
Δεν έχει σημασία τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε. Οι ειδικοί εξηγούν ότι ο τόνος της φωνής παίζει σημαντικό ρόλο και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Μια φωνή σταθερή και σίγουρη, όχι σε υψηλό τόνο, δημιουργεί την αίσθηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Ακόμα και το σχόλιο για τον καιρό έχει τη σημασία του, καθώς αποτελεί στιγμή σύνδεσης με τον άλλον. Μπορεί να μοιάζει ασήμαντο, όμως, σταδιακά τέτοιες στιγμές βοηθούν στο χτίσιμο μιας φιλικής αλληλεπίδρασης που μπορεί να έχει διάρκεια.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα