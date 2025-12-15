«Κλείδωσε» η αρχιτεκτονική των μέτρων για το βιομηχανικό ρεύμα – Στις Βρυξέλλες η πίεση για το πράσινο φως
«Κλείδωσε» η αρχιτεκτονική των μέτρων για το βιομηχανικό ρεύμα – Στις Βρυξέλλες η πίεση για το πράσινο φως

Ανάβει η συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια σήμερα το τετ-α-τετ στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ

«Κλείδωσε» η αρχιτεκτονική των μέτρων για το βιομηχανικό ρεύμα – Στις Βρυξέλλες η πίεση για το πράσινο φως
Μαριάννα Τζάννε
Σήμερα ανοίγει στις Βρυξέλλες το επόμενο κεφάλαιο της συζήτησης για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας. Το πακέτο μέτρων με «οδηγό» το ιταλικό μοντέλο κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, όπου στο τραπέζι μπαίνουν ταυτόχρονα οι αποφάσεις για τα δίκτυα, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και –για πρώτη φορά τόσο καθαρά– η ενεργειακή ασφάλεια, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Mark Rutte.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει ένα ανοιχτό μέτωπο για τη βιομηχανία, που σέρνεται για περισσότερο από τρεις μήνες εντατικών διεργασιών σε μια περίοδο όπου το κόστος του ρεύματος πιέζει την ανταγωνιστικότητα, ενώ οι ευρωπαϊκές ισορροπίες για την ενέργεια επανακαθορίζονται. Το αν και πότε θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για το πακέτο στήριξης παραμένει ανοιχτό, καθώς –όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας– θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η απαραίτητη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα προσέρχεται στις Βρυξέλλες με δύο παράλληλες επιδιώξεις: αφενός να προχωρήσει το πακέτο στήριξης για το βιομηχανικό ρεύμα, αφετέρου να τοποθετηθεί στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για τα δίκτυα και την ενεργειακή ασφάλεια. Τα δύο ζητήματα δεν είναι ανεξάρτητα, καθώς η ανθεκτικότητα των υποδομών και η επάρκεια των διασυνδέσεων επηρεάζουν άμεσα το κόστος της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Μαριάννα Τζάννε
